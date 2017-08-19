Undertale: Erase [2]
Empty Ruins.
Именно под таким именем записывались абсолютно ВСЕ СЕЙВЫ во время сохранения в Руинах. Без указания дополнительных локаций.
Как это обычно бывает: «Chara. Ruins-Entrance»
А вот как было у меня: «Chara. Empty Ruins»
Пустые Руины…Почему-то именно сейчас на меня начинает снисходить озарение того, что же означали все те моменты, которые тогда вызывали у меня лишь недоумение и непонимание. Ну, эм, когда ты гуляешь по Руинам в одиночестве, решая головоломки без постоянного названивания мамы-козы, но при этом в привычном ритме натыкаешься на фроггитов и разносишь их в пух и прах — тебе и правда начинает казаться, что место опустело и больше не имеет души. Просто представь себе подобную картину. Тут любой бы почувствовал себя дико: дружелюбная светлая атмосфера, некогда согревающая мелодия Руин…Теперь это все выглядело фальшиво, зловеще, неискренне. Как будто теперь не ты здесь главная фигура для страха. . . А сама игра.
Я сохранился на первой же точке, которая, кстати, гласила на протяжении всей игры всегда одно: «Determination.»
Решимость? Звучит так, как будто все монстры УЖЕ были убиты здесь до меня. Но ведь я перезапустился. По правилам они все должны были вернуться и вновь ожидать своей печальной участи. Или в этот раз все будет. . . далеко от привычного мне прохождения?
Да. Пора признать. Игра пытается напугать меня. Прогнать. Оттолкнуть. Убрать. Она всеми силами защищает себя. Как будто в этот раз все серьезно будет иначе. С чего бы вы, маленькие беспомощные монстрики, стали так наивно думать, что я собираюсь что-то позволить поменять? Я приходил испробовать новую тактику. Прежде я никогда не пробовал полностью щадить кого-то, а потом натыкаться на него заново и убивать. Мне стало интересно: будет ли считаться это за Геноцид?
Мои попыткам не суждено было сбыться, кажется. На первом же испытании с рычагом я провалился: ни один из них не действовал. Я просто физически не мог пройти дальше, шипы мешали. Были ли они здесь раньше, или только Ториель блокировала мой путь? Уже и не припомнить.
Я по десятку раз тыкался в эти рычаги, надеясь, что они сработают, если не с первого, так с пятого раза. С шестого. С седьмого…
…Окей, с восьмого?
Нет. Ничего. В отчаянии я стал утыкаться в рандомные места и жать кнопку действия. Я оббегал всю маленькую локацию с мостиком. Никуда не продвигаюсь!…Клянусь, застрял бы тут навечно, пока не решился подойти к табличке, которая обычно выдавала какую-то шуточку. В этот раз в диалоговом окне появился другой текст совместно с раздавшимся звуком нажатия рычага:
* You hear a clicking sound. . .
Итак, а вот это уже становится интересно. Игра пытается не только припугнуть меня, но ещё и обмануть? Учту.
Потом я нашел манекена для сражения.
Честно говоря, без Ториель все это выглядит в какой-то степени неловко. Сперва я подумал, стоит ли вообще с ним сражаться, если ничего не мешает пойти дальше? Ну, я решил не сходить со своего пути убийцы и не упускать ни одной живой души. =)
…Но, признаюсь, этого я не ожидал.
. . .Я просто пойду дальше.
По пути мне не встретился ни один монстр. Казалось бы, что странного? В начале «приключения» так и должно быть, ведь монстры начинают появляться с того момента, где ты воруешь конфеты.
Все верно. Только вот этот факт не мешал в рандомное время выскакивать уведомлениям о битве. . . Все экраны были идентичными и гласили только одно:
* But nobody came.
Пока что я понимаю только одно: они бежали от меня в животном страхе. И это осознание почему-то доставляло мне смешанные чувства: это была ядерная смесь страха и удовольствия. Неужели я так сильно проникся, что меня начинает кидать из крайности в крайность, как Фриск, одержимого Чарой?
Нет, это бред. Просто мои интересы нездоровы. Адекватный человек не оказался бы на моем месте сейчас, да?
Когда я дошел до колонны, меня ждал . . . сюрприз. Настолько сюрприз, что я сперва опешил и какое-то время молча пялился в экран. Вообще, я не сразу решился подойти к ней и нажать. Я думал, что там окажется что угодно, переключатель, например, но только не это.
Только не говорите, что вы ожидали от меня другого.
В любом случае, она явно ничего не поняла перед тем, как скоропостижно скончалась. Лучшая смерть из всех, которые предоставлены в этой игре.
Хорошо. Я только что убил первого босса этого прохождения. Что. За. Х***рь? Она пряталась от меня все это время? Она так боялась встречи со мной? Она пыталась скрыться? Почему бы ей не выбрать место более укромное, чем какая-то колонна? Хотя, будь я в здравом уме, я бы не решился просто так проверить этот кусочек комнаты. Нет. Нужно обладать особым чутьем, чтобы догадаться, где прячется твоя будущая жертва.
Я отбросил все эти раздумья на потом. И решил вернуться назад, чтоб сохраниться. Мало ли, что ждет меня впереди. И знаешь…Х одить в грёбаном одиночестве под всё такую же веселую музычку Руин…Нездорово выглядит. Убийство прятавшейся женщины оставило на мне странный осадок. Я не могу передать точную гамму этих ощущений. С одной стороны я жалел, а с другой — был чертовски горд собой. Периодически выскакивало пустое поле битвы, и это затормаживало мой прогресс. Клик. Но никто не пришел. Клик. Но никто не пришел. И никто не уйдет. — подумал я, начиная раздражаться.
Однако стоило мне развернуться и дойти до комнаты с красными листьями, как геймплей с какого-то черта вдруг . . . нормализовался. То есть, я серьезно. Игра будто встала на место и позволила мне проходить безо всяких фокусов и уловок, как если бы я был просто мимокрокодилом, осваивающим новехонькую игрулю. Я уже и правда начал все списывать на то, что это баги, и не более. Или какой-то апдейт. Игра ведь обновляется без моего согласия.
Но сказать, что этот странный переход нагнал ещё больше жути вперемешку с интересом — ничего, черт возьми, не сказать.
Пытается ли игра по-прежнему обмануть меня? А вдруг это подстава? Чтобы усыпить мою бдительность.
Ты помнишь, как выглядят монстры на поле битвы? Спрайты. Они могут быть забавно-рассеянными, запутанными, недовольными, но по-прежнему дружелюбными и безобидными. Но в этот раз что-то изменилось. Их лица. Они больше не были такими, как прежде. Они выражали печаль.
Эти парни осознают.
Я продвигался вперед. Но никакого подвоха. Никакой подставы. Все так обычно. Почему монстры перестали прятаться? Они понимали, что погибель неизбежна?
* Hello? This is Toriel. For no reason in particular. . .
* Which do you prefer? Cinnamon or Butterscotch?
Но, как бы, милая мама-коза, разве я не убил тебя пару минут назад?
Далее все было без выкрутасов. Не вижу смысла расписывать тебе, как я по-обычному решал выученные наизусть головоломки и параллельно мочил монстров. Зачистив всю локацию, я наконец пришел туда, где должна была меня встретить добрая Тори: одинокая старая леди, которая просто тосковала по своему сыну, старалась вытеснить горечь утраты семьи заботой о новом ребенке. "Неужели она и правда заслужила это всё?" — спросишь ты. А я забрал игрушечный нож, экипировал его и подступил к дому Ториель.
Но никто не пришел.
Она выключала свет перед уходом?
Недолго думая, я решил исследовать местность на предмет чего-то полезного. И вот все, что я смог узнать:
Дом мало, чем отличался от оригинального, за исключением излишней темноты в оном и другой музыки. Прежде она мне никогда не попадалась в игре. Я смог порыться в файлах и найти её, кстати. Оригинальное название сохранено, а сама аудиозапись прилагается.
Toby Fox - mus_herhouse.ogg
На кухне ни один объект не был доступен к взаимодействию.
. . .кроме пирога.
Гостиная не принесла мне ничего нового, даже камин не горел.
Так что я просто пошел в другую сторону, надеясь разузнать или найти хоть что-нибудь интересное и необычное.
Я подошел к этой комнате, не ожидая узнать ничего кроме того, что она на ремонте.
Ну, так я и знал.
…Погодите-ка.
Сперва я подумал, что игра зависла, потому что после того, как я пересек порог и все погрузилось во тьму, не происходило больше ничего. Я походил взад-вперед, слушая все ту же тему. На этот раз она звучала словно из самых глубин дома, почти вне моей досягаемости. У меня было ощущение, что я натянул на голову подушку, дабы заглушить эту печальную скорбящую мелодию.
Как вдруг.
- Интересное решение не показывать мне начинку комнаты, — язвительно я отметил, потягиваясь в своем кресле под характерный скрип. Меня данное явление немного взволновало. Но я не подал виду.
Клянусь, я ничего не нажимал после реплики Чары. Оно само. И, на секундочку…Разве этот предмет не назывался раньше «Real Knife?» Если я ничего не путаю, конечно.
Я заглянул в инвентарь, чтобы проверить статы этого оружия. Возможно, это просто была бета-версия Настоящего Ножа.
«В какой-то пыли.» В пыли останков монстра? =)
Судя по уровню дамага, этот приятель наносит не хилый такой урон. Интересно, почему его решили заменить на Настоящий Нож? Вероятно из-за того, что оружие, испачканное, по сути, чужой кровью уже немного не вписывается в рамки игры рейтинга «для всех возрастов»
Меня озадачила ещё одна вещь: почему все картины в доме были черными? Сперва я принял их за окна, за которыми царила тьма, но потом быстро вспомнил, что это должны были быть, вроде как, просто настенные изображения, а то, с чем я сейчас нахожусь в данный момент — зеркало.
«* It's me, Chara.»
Я осторожно подступил, но, что ожидаемо — я не увидел своего отражения в нём. Оно же, чёрное.
Я подошёл ближе. Просто в попытке повзаимодействовать с ним.
Оу, погодите, так я мо...
А после этого игра просто вылетела. И, естественно, сохраниться я не успел.
Неожиданно для меня самого... я был охвачен злобой вперемешку с паникой. А вдруг на второй раз я не найду там ножа? А если я не смогу пройти в эту комнату вообще?! Черт возьми. Столько прогресса впустую…Впредь я буду сохраняться по 50 раз на одном месте!!
Меня начинало трясти. Впервые за долгое время эта игра заставила меня ощутить такой бурный спектр негодования. И мне не нравились эти эмоции. Я чувствовал пренеприятнейший осадок разочарования и сожаления. Ведь надо же было сохраниться! Нужно было! Я же подумал об этом, но почему опять себя не послушал? Я был готов биться головой об стену. Но не стал. Вместо этого я отошел от своего компьютера и решил взять перерыв. Тем более, у меня была назначена встреча, а я потратил все свое время на какую-то игрушку вместо того, чтобы просто подготовиться и выйти заранее.
Постепенно я приходил в себя, успокаиваясь надеждами, что независимо от вылета игра не поменяется. Ну…Она не должна? Ведь даже смена сюжета её не спасет, я всегда возвращаюсь.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53 by TTrelverПросмотров: 23Комментарии: 1
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