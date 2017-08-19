Undertale: Erase [2]

Empty Ruins.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53

TTrelver Просмотров: 23 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:53 by

Пустые Руины…Почему-то именно сейчас на меня начинает снисходить озарение того, что же означали все те моменты, которые тогда вызывали у меня лишь недоумение и непонимание. Ну, эм, когда ты гуляешь по Руинам в одиночестве, решая головоломки без постоянного названивания мамы-козы, но при этом в привычном ритме натыкаешься на фроггитов и разносишь их в пух и прах — тебе и правда начинает казаться, что место опустело и больше не имеет души. Просто представь себе подобную картину. Тут любой бы почувствовал себя дико: дружелюбная светлая атмосфера, некогда согревающая мелодия Руин…Теперь это все выглядело фальшиво, зловеще, неискренне. Как будто теперь не ты здесь главная фигура для страха. . . А сама игра.Я сохранился на первой же точке, которая, кстати, гласила на протяжении всей игры всегда одно: «Determination.»Решимость? Звучит так, как будто все монстры УЖЕ были убиты здесь до меня. Но ведь я перезапустился. По правилам они все должны были вернуться и вновь ожидать своей печальной участи. Или в этот раз все будет. . . далеко от привычного мне прохождения?Да. Пора признать. Игра пытается напугать меня. Прогнать. Оттолкнуть. Убрать. Она всеми силами защищает себя. Как будто в этот раз все серьезно будет иначе. С чего бы вы, маленькие беспомощные монстрики, стали так наивно думать, что я собираюсь что-то позволить поменять? Я приходил испробовать новую тактику. Прежде я никогда не пробовал полностью щадить кого-то, а потом натыкаться на него заново и убивать. Мне стало интересно: будет ли считаться это за Геноцид?Мои попыткам не суждено было сбыться, кажется. На первом же испытании с рычагом я провалился: ни один из них не действовал. Я просто физически не мог пройти дальше, шипы мешали. Были ли они здесь раньше, или только Ториель блокировала мой путь? Уже и не припомнить.Я по десятку раз тыкался в эти рычаги, надеясь, что они сработают, если не с первого, так с пятого раза. С шестого. С седьмого……Окей, с восьмого?Нет. Ничего. В отчаянии я стал утыкаться в рандомные места и жать кнопку действия. Я оббегал всю маленькую локацию с мостиком. Никуда не продвигаюсь!…Клянусь, застрял бы тут навечно, пока не решился подойти к табличке, которая обычно выдавала какую-то шуточку. В этот раз в диалоговом окне появился другой текст совместно с раздавшимся звуком нажатия рычага:Итак, а вот это уже становится интересно. Игра пытается не только припугнуть меня, но ещё и обмануть? Учту.Потом я нашел манекена для сражения.Честно говоря, без Ториель все это выглядит в какой-то степени неловко. Сперва я подумал, стоит ли вообще с ним сражаться, если ничего не мешает пойти дальше? Ну, я решил не сходить со своего пути убийцы и не упускать ни одной живой души. =)…Но, признаюсь, этого я не ожидал.. . .Я просто пойду дальше.По пути мне не встретился ни один монстр. Казалось бы, что странного? В начале «приключения» так и должно быть, ведь монстры начинают появляться с того момента, где ты воруешь конфеты.Все верно. Только вот этот факт не мешал в рандомное время выскакивать уведомлениям о битве. . . Все экраны были идентичными и гласили только одно:Пока что я понимаю только одно: они бежали от меня в животном страхе. И это осознание почему-то доставляло мне смешанные чувства: это была ядерная смесь страха и удовольствия. Неужели я так сильно проникся, что меня начинает кидать из крайности в крайность, как Фриск, одержимого Чарой?Нет, это бред. Просто мои интересы нездоровы. Адекватный человек не оказался бы на моем месте сейчас, да?Когда я дошел до колонны, меня ждал . . . сюрприз. Настолько сюрприз, что я сперва опешил и какое-то время молча пялился в экран. Вообще, я не сразу решился подойти к ней и нажать. Я думал, что там окажется что угодно, переключатель, например, но только не это.Только не говорите, что вы ожидали от меня другого.В любом случае, она явно ничего не поняла перед тем, как скоропостижно скончалась. Лучшая смерть из всех, которые предоставлены в этой игре.Хорошо. Я только что убил первого босса этого прохождения. Что. За. Х***рь? Она пряталась от меня все это время? Она так боялась встречи со мной? Она пыталась скрыться? Почему бы ей не выбрать место более укромное, чем какая-то колонна? Хотя, будь я в здравом уме, я бы не решился просто так проверить этот кусочек комнаты. Нет. Нужно обладать особым чутьем, чтобы догадаться, где прячется твоя будущая жертва.Я отбросил все эти раздумья на потом. И решил вернуться назад, чтоб сохраниться. Мало ли, что ждет меня впереди. И знаешь…Х одить в грёбаном одиночестве под всё такую же веселую музычку Руин…Нездорово выглядит. Убийство прятавшейся женщины оставило на мне странный осадок. Я не могу передать точную гамму этих ощущений. С одной стороны я жалел, а с другой — был чертовски горд собой. Периодически выскакивало пустое поле битвы, и это затормаживало мой прогресс. Клик. Но никто не пришел. Клик. Но никто не пришел. И никто не уйдет. — подумал я, начиная раздражаться.Однако стоило мне развернуться и дойти до комнаты с красными листьями, как геймплей с какого-то черта вдруг . . . нормализовался. То есть, я серьезно. Игра будто встала на место и позволила мне проходить безо всяких фокусов и уловок, как если бы я был просто мимокрокодилом, осваивающим новехонькую игрулю. Я уже и правда начал все списывать на то, что это баги, и не более. Или какой-то апдейт. Игра ведь обновляется без моего согласия.Но сказать, что этот странный переход нагнал ещё больше жути вперемешку с интересом — ничего, черт возьми, не сказать.Пытается ли игра по-прежнему обмануть меня? А вдруг это подстава? Чтобы усыпить мою бдительность.Ты помнишь, как выглядят монстры на поле битвы? Спрайты. Они могут быть забавно-рассеянными, запутанными, недовольными, но по-прежнему дружелюбными и безобидными. Но в этот раз что-то изменилось. Их лица. Они больше не были такими, как прежде. Они выражали печаль.Эти парниЯ продвигался вперед. Но никакого подвоха. Никакой подставы. Все так обычно. Почему монстры перестали прятаться? Они понимали, что погибель неизбежна?Но, как бы, милая мама-коза, разве я не убил тебя пару минут назад?Далее все было без выкрутасов. Не вижу смысла расписывать тебе, как я по-обычному решал выученные наизусть головоломки и параллельно мочил монстров. Зачистив всю локацию, я наконец пришел туда, где должна была меня встретить добрая Тори: одинокая старая леди, которая просто тосковала по своему сыну, старалась вытеснить горечь утраты семьи заботой о новом ребенке. "Неужели она и правда заслужила это всё?" — спросишь ты. А я забрал игрушечный нож, экипировал его и подступил к дому Ториель.Но никто не пришел.Она выключала свет перед уходом?Недолго думая, я решил исследовать местность на предмет чего-то полезного. И вот все, что я смог узнать:Дом мало, чем отличался от оригинального, за исключением излишней темноты в оном и другой музыки. Прежде она мне никогда не попадалась в игре. Я смог порыться в файлах и найти её, кстати. Оригинальное название сохранено, а сама аудиозапись прилагается.На кухне ни один объект не был доступен к взаимодействию.. . .кроме пирога.Гостиная не принесла мне ничего нового, даже камин не горел.Так что я просто пошел в другую сторону, надеясь разузнать или найти хоть что-нибудь интересное и необычное.Я подошел к этой комнате, не ожидая узнать ничего кроме того, что она на ремонте.Ну, так я и знал.…Погодите-ка.Сперва я подумал, что игра зависла, потому что после того, как я пересек порог и все погрузилось во тьму, не происходило больше ничего. Я походил взад-вперед, слушая все ту же тему. На этот раз она звучала словно из самых глубин дома, почти вне моей досягаемости. У меня было ощущение, что я натянул на голову подушку, дабы заглушить эту печальную скорбящую мелодию.Как вдруг.— язвительно я отметил, потягиваясь в своем кресле под характерный скрип. Меня данное явление немного взволновало. Но я не подал виду.Клянусь, я ничего не нажимал после реплики Чары. Оно само. И, на секундочку…Разве этот предмет не назывался раньше «Real Knife?» Если я ничего не путаю, конечно.Я заглянул в инвентарь, чтобы проверить статы этого оружия. Возможно, это просто была бета-версия Настоящего Ножа.«В какой-то пыли.»=)Судя по уровню дамага, этот приятель наносит не хилый такой урон. Интересно, почему его решили заменить на Настоящий Нож? Вероятно из-за того, что оружие, испачканное, по сути, чужой кровью уже немного не вписывается в рамки игры рейтинга «для всех возрастов»Меня озадачила ещё одна вещь: почему все картины в доме были черными? Сперва я принял их за окна, за которыми царила тьма, но потом быстро вспомнил, что это должны были быть, вроде как, просто настенные изображения, а то, с чем я сейчас нахожусь в данный момент — зеркало.«* It's me, Chara.»Я осторожно подступил, но, что ожидаемо — я не увидел своего отражения в нём. Оно же,Я подошёл ближе. Просто в попытке повзаимодействовать с ним.Оу, погодите, так я мо...А после этого игра просто вылетела. И, естественно, сохраниться я не успел.Неожиданно для меня самого... я был охвачен злобой вперемешку с паникой. А вдруг на второй раз я не найду там ножа? А если я не смогу пройти в эту комнату вообще?! Черт возьми. Столько прогресса впустую…Впредь я буду сохраняться по 50 раз на одном месте!!Меня начинало трясти. Впервые за долгое время эта игра заставила меня ощутить такой бурный спектр негодования. И мне не нравились эти эмоции. Я чувствовал пренеприятнейший осадок разочарования и сожаления. Ведь надо же было сохраниться! Нужно было! Я же подумал об этом, но почему опять себя не послушал? Я был готов биться головой об стену. Но не стал. Вместо этого я отошел от своего компьютера и решил взять перерыв. Тем более, у меня была назначена встреча, а я потратил все свое время на какую-то игрушку вместо того, чтобы просто подготовиться и выйти заранее.Постепенно я приходил в себя, успокаиваясь надеждами, что независимо от вылета игра не поменяется. Ну…Она не должна?

Ключевые слова: Undertale игра монстр цветок авторская история

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