Pale Luna

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:07

pusha Просмотров: 50 Комментарии: 1 +2 Вчера, 17:07 by

Pale Luna (Бледная Луна).Бледная Луна была текстовым приключением в духе "Zork" или "The Lurking Horror", появившемся во времена, когда упомянутый жанр начинал скоропостижно выходить из моды. После запуска программы игрока приветствовал фактически пустой экран, за исключением следующего текста:- Вы находитесь в темной комнате.- Лунный свет проникает сквозь окно.- В углу расположено ЗОЛОТО, наряду с ЛОПАТОЙ и ВЕРЁВКОЙ.- На востоке есть ДВЕРЬ. Команда?Так начиналась игра, которую один автор фанатского журнала, давно вышедшего из выпуска, описывал как "загадочную, нелепую и абсолютно неиграбельную". Поскольку единственные принимаемые внутриигровые команды были ПОДНЯТЬ ЗОЛОТО, ПОДНЯТЬ ЛОПАТУ, ПОДНЯТЬ ВЕРЁВКУ и ПОЙТИ НА ВОСТОК, игрока вскоре встречали такие фразы:- Забирай свое вознаграждение.- БЛЕДНАЯ ЛУНА УЛЫБАЕТСЯ ВАМ.- Вы в лесу. Перед вами три пути, ведущие на ЮГ, ЗАПАД, и ВОСТОК.- Команда?Тем, что быстро взвешивала пользователей, игравших в игру, была озадачивающая и забагованная природа второй сцены - лишь один из выборов по направлению был правильным. Например, в данном случае, любой отличающийся поход от оного на ВОСТОК приводил к зависанию операционной системы, вынуждающем пользователя вручную перезапускать весь компьютер.Более того, все прочие экраны, похоже, просто повторяли вышеприведенный текст, с одним отличием: доступными направлениями. Ещё хуже было то, что стандартные команды текстовых приключений оказывались бесполезными, единственными не связанными с передвижением действиями были:ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТО, которое приводило игру к показу сообщения:- Не здесь.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОПАТУ, после которого появлялось:- Не сейчас.И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРЁВКУ, которое выводило текст:- Вы уже это сделали.Большинство игроков прошли только на несколько экранов вглубь программы до того, как им надоедали постоянные перезапуски, и они выбрасывали диск в отвращении, в будущем описывая видеоигру как претенциозную шутку. Однако среди гиков мира компьютеров всегда будет неизменной одна черта, несмотря на протекающую за окном эпоху: некоторые люди, использующие их в своих целях, обладают слишком большим количеством свободного времени на руках.Молодой человек по имени Майкл Невинс решил узнать, есть ли в Бледной Луне нечто большее, чем попадается на глаза. Через пять часов и тридцать три экрана, пройденных методом проб и ошибок, ему наконец удалось заставить игру показать ему отличный от предыдущих случаев текст. Надписи в новой зоне были следующими:- БЛЕДНАЯ ЛУНА ШИРОКО УЛЫБАЕТСЯ.- Путей больше нет.- БЛЕДНАЯ ЛУНА ШИРОКО УЛЫБАЕТСЯ.- Земля сыра.- БЛЕДНАЯ ЛУНА ШИРОКО УЛЫБАЕТСЯ.- Здесь.- Команда?Прошёл ещё один час до того, как Невинс наткнулся на корректную комбинацию фраз для дальнейшего прогресса; ВЫРЫТЬ ЯМУ, БРОСИТЬ ЗОЛОТО, а затем НАПОЛНИТЬ ЯМУ. Это делало на экране доступным сообщение:- Мои поздравления.—— 40.24248 ———— -121.4434 ——После чего игра отказывалась принимать команды, вынуждая пользователя перезапустить компьютер в последний раз.После некоторого размышления Невинс пришел к выводу, что числа были координатами широты и долготы - указывающим на Лассен-Волканик неподалёку. Руководствуясь скорее свободным временем, чем интуицией, Невинс поклялся добраться до самого конца Бледной Луны.На следующий день вооруженный картой, компасом, и лопатой, он прошел по тропам парка, замечая в удивлении, как каждый сделанный им поворот соответствовал тем, что он выполнял в игре.Хоть он сначала и жалел о том, что он тащил тяжелое приспособление для раскопок на своем горбу, схожесть пути лишь усиливала его предположение о том, что в конце путешествия он столкнется лицом к лицу с поспешно закопанным сокровищем.Выбившись из сил после изматывающей дороги по координатам, он был приятно удивлен, когда заметил небольшой бугорок на поверхности земли. Копая по зову своего сердца, вам будет абсолютно очевидно, почему он отшатнулся назад, когда конец его лопаты коснулся не до конца разложившейся головы светловолосой девочки.Невинс немедля доложил о ситуации властям. Девочку опознали как одиннадцатилетнюю Карен Полсен, признанную пропавшей без вести в полицейском департаменте Сан Диего полтора года назад.Были сделаны многочисленные попытки выйти на след программиста Бледной Луны, но фактически полностью анонимная "мёртвая зона" легального мира, в которой действовало сообщество обмена программным обеспечением, привела ко многим тупикам.Известны случаи, когда коллекционеры предлагали шестизначную сумму за оригинальную копию игры.Остальная часть тела Карен так и не была найдена.

Ключевые слова: Игра труп ужас страх игрок

Другие, подобные истории: