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Обзор страшных видео / Horror Movie Review

Обзор фильма "Дрожь Земли 5"




Автор: TerlKabot channel.
Источник.
Вчера, 21:29 by Nik_dkПросмотров: 21Комментарии: 1
-1

Ключевые слова: Обзор ужастик дрожь земли грабоиды

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:02
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2550|-1)
Публикаций: 1 522
Комментариев: 9 512
Спецэффекты хороши, а вот сама постановка сцен и диалогов, нуждается в доработке. Хотя в целом один раз посмотреть можно, на второй не рекомендуется. )
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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