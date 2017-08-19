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/
Horror Movie Review
Обзор фильма "Синистер 2"
Автор: Фальшивый Критик.
Источник
.
Сегодня, 20:00 by
Nik_dk
Просмотров: 15
Комментарии: 1
0
Ключевые слова:
Обзор
ютуб
ужастик
Синистер
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О разделе "Обзор Страшных Видео"
Комментарии
#1 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:32
0
Онлайн
Группа
:
Журналисты
Репутация:
(
2548
|
-1
)
Публикаций: 1 512
Комментариев: 9 455
После такого обзора, точно смотреть этот фильм не буду.) Фильм не интересен.
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