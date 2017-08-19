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Обзор страшных видео / Horror Movie Review

Обзор фильма "Синистер 2"




Автор: Фальшивый Критик.
Источник.
Сегодня, 20:00 by Nik_dkПросмотров: 15Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Обзор ютуб ужастик Синистер

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:32
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2548|-1)
Публикаций: 1 512
Комментариев: 9 455
После такого обзора, точно смотреть этот фильм не буду.) Фильм не интересен.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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