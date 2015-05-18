НЛО в форме куба над Подмосковьем

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:28

И. Ток. Просмотров: 313 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 08:28 by

Я был на даче. Праздновал день рождения старшего брата.Это было 5 августа 2015 года. Звучит странно, что я запомнил точную дату, но я её запомнил, так как, во-первых, у меня хорошая память, а во-вторых, день рождения брата 1 августа, и мы ждали субботы, чтобы все могли собраться и всей семьёй отпраздновать.Мы с братом гуляли долгое время, а потом часам к пяти пришли домой. Небо уже розовело, и мы собирались заходить в дом, но вдруг я увидел куб. Да, это был огромный куб в небе. На одной из его сторон была красная точка. Куб был темный. Точный цвет сказать не могу, так как он переворачивался, пока летел, но он был либо коричневый, либо тёмно-зелёный. Куб летел несколько секунд и улетел в лес, звука падения мы не слышали.Мы, конечно, рассказали это взрослым, и они, конечно, не поверили. Но оказалось, что половина из тех, кто сидел за столом, тоже видели НЛО, но это особого смысла не имеет.Несколько раз я пытался найти куб на гугл-картах, но не нашёл.Ещё я сделал ролик с этой историей, где сделал фотошоп этого НЛО, чтобы можно было представить, как выглядело это событие.P.S. Мне не нужны ваши плюсы, я хочу рассказать историю, которая произошла со мной. Можете ставить минусы, писать, что это неправда - мне не нужен хайп, это реальная история из реальной жизни.

Ключевые слова: НЛО пришельцы инопланетяне дача день рождения авторская история

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