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НЛО / Истории из жизни

НЛО в форме куба над Подмосковьем

Я был на даче. Праздновал день рождения старшего брата.

Это было 5 августа 2015 года. Звучит странно, что я запомнил точную дату, но я её запомнил, так как, во-первых, у меня хорошая память, а во-вторых, день рождения брата 1 августа, и мы ждали субботы, чтобы все могли собраться и всей семьёй отпраздновать.

Мы с братом гуляли долгое время, а потом часам к пяти пришли домой. Небо уже розовело, и мы собирались заходить в дом, но вдруг я увидел куб. Да, это был огромный куб в небе. На одной из его сторон была красная точка. Куб был темный. Точный цвет сказать не могу, так как он переворачивался, пока летел, но он был либо коричневый, либо тёмно-зелёный. Куб летел несколько секунд и улетел в лес, звука падения мы не слышали.

Мы, конечно, рассказали это взрослым, и они, конечно, не поверили. Но оказалось, что половина из тех, кто сидел за столом, тоже видели НЛО, но это особого смысла не имеет.

Несколько раз я пытался найти куб на гугл-картах, но не нашёл.

Ещё я сделал ролик с этой историей, где сделал фотошоп этого НЛО, чтобы можно было представить, как выглядело это событие.



P.S. Мне не нужны ваши плюсы, я хочу рассказать историю, которая произошла со мной. Можете ставить минусы, писать, что это неправда - мне не нужен хайп, это реальная история из реальной жизни.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28 by И. Ток.Просмотров: 313Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: НЛО пришельцы инопланетяне дача день рождения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1683|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 440
Мда, лучше бы без видео. Не по делу совсем. Но истории верю, сама видела и не раз НЛО
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 10:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 374
Я тоже верю историям про нло. Сама видела два раза. И муж на прошлой неделе низко в небе видел светящийся шар (который быстро улетел). Это не мог быть ни фонарь, ни Луна, ни шаровая молния.
Про нло-куб читаю впервые. Поставлю плюс, хоть они автору и не нужны.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 10:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 336
Почему-то всегда верила, чтоб мы не одни во Вселенной) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#4 написал: Бессонница
Сегодня, 11:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 143
Летчик-испытатель трижды перекрестился. Пусть лучше считают, что существует НЛО, чем поднимают в обществе резонанс на тему сумм, идущих на оборонку...))

Извините меня, но поддержать историю не могу. Откровенно не понравилась, а постскриптум про "плюсы" и "просто рассказать" даже немного разозли за неискренность. В человеческой натуре - поиск и желание получить одобрение и участие слушателя. А в вашей публикации это особенно заметно (я про видео сейчас).
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#5 написал: kusi
Сегодня, 12:04
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 173
Цитата: Tanusha13666
Почему-то всегда верила, чтоб мы не одни во Вселенной)

Я тоже в это верю))
На прошлой неделе пошла с собаками ночью в парк гулять, и дёрнул меня чёрт на небо посмотреть (в смерть люблю звёздное небо) Смотрю над деревьями (берёзы и сосны) проплывают шары.. сразу почему то ассоциация с мыльными пузырями возникла. Плыли так бодренько и скрылись за макушками деревьев. Сейчас таки голову ломаю что это было?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 335
В НЛО верю. Не видела ни разу. Но верю, что мы не одни.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#7 написал: акжана
Сегодня, 14:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 050
Появление НЛО в форме куба или даже квадрата вполне приемлемый факт, особенно после всех событий, которые в последнее время происходят в нашем мире. Плюс за НЛО
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#8 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:35
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
Верю в то, что мы во вселенной не одни, это было б слишком жирно. Но вот в инопланетное и мистическое происхождение НЛО, как и в этой истории, не верю. Видео какое-то странное и постскриптум тоже.

Мы, конечно, рассказали это взрослым, и они, конечно, не поверили. Но оказалось, что половина из тех, кто сидел за столом, тоже видели НЛО, но это особого смысла не имеет.

Несколько раз я пытался найти куб на гугл-картах, но не нашёл.

что не имеет смысла? что все сидящие видели то же самое? И какой куб автор пытался найти на гугл-картах?
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
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