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НЛО / Истории из жизни

НЛО за спиной

Произошло это со мной в 2016 году, в феврале. Я с супругой и детьми часто из города приезжаю к моим родителям в деревню с ночевкой, детям радость да и мне от городской суеты отдых требуется.

В этот день мы приехали как обычно, вот только снега навалило, что машину припарковать негде, пришлось временно оставить её на дороге. Время было около 11 вечера, а снег всё шёл и шёл. Я не стал ждать, когда он перестанет идти, решил расчистить дорожки и место для парковки лопатой.


Вышел на улицу, взял лопату и начал убирать снег, как вдруг он прекратился, я даже обрадовался и продолжил расчищать дорожки. В общем по времени около 40 минут у меня ушло на расчистку дорожек. Перегнал машину на только что расчищенное место, поставил на сигналку и пошёл в дом, прихватив лопату.

Как только я с усилием захлопнул калитку, а она там плохо закрывалась, сразу снег свалился с кучи, куда я его накидал - просто снег был рыхлым и снова часть на тропинку обрушилась. Я ещё подумал, мол, вот куда его теперь кидать, обратно же ведь упадёт. Короче говоря, откидал я его как можно дальше от тропинки и собрался идти домой. Только я развернулся и чуть в обморок не упал от страха и неожиданности: над домом, метрах в 8 от меня, завис какой-то диск, совсем не похож он на тарелку был, просто круг диаметром метров 10; у меня такие мурашки по коже пробежали, просто жесть. Свет от диска был белым со слегка желтоватым оттенком, и от него исходило то ли испарение, то ли мираж какой-то, и он как юла слегка наклонялся в разные стороны, не издавая при этом ни звука. Это продолжалось секунды 4, потом эта штуковина с огромной скоростью рванула вверх, на долю секунды остановилась и мгновенно в восточном направление ушла в точку, оставив за собой завихрение снега над крышей дома, и тут же во всей деревне погас свет. А снежинки от вихря попадали мне на лицо и быстро таяли.

На следующий день пришлось заряжать аккумулятор на машине, он был новый, но сел полностью. Супруга пошла в магазин, а там уже слухи по деревне прошли, что парни с девушками шли с дискотеки и тоже это видели, продавщица в магазине рассказала ей.

Прошло уже 4 года, а всё в подробностях помню, как вчера.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23 by Amaranth-123Просмотров: 94Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: НЛО деревня машина снег авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:32
+1
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Комментариев: 12 348
Мне почему то верится в то, что Гг видел тарелку НЛО, а не супа.)) Подзарядился значит НЛО энергией в деревне и был таков.) +++
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#2 написал: daytaler
Сегодня, 06:19
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#4 написал: Talisha
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Я в юности часто видела НЛО и даже контактировала, поэтому верю:)
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