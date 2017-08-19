НЛО за спиной

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:23

Amaranth-123 Просмотров: 94 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 05:23 by

Произошло это со мной в 2016 году, в феврале. Я с супругой и детьми часто из города приезжаю к моим родителям в деревню с ночевкой, детям радость да и мне от городской суеты отдых требуется.В этот день мы приехали как обычно, вот только снега навалило, что машину припарковать негде, пришлось временно оставить её на дороге. Время было около 11 вечера, а снег всё шёл и шёл. Я не стал ждать, когда он перестанет идти, решил расчистить дорожки и место для парковки лопатой.Вышел на улицу, взял лопату и начал убирать снег, как вдруг он прекратился, я даже обрадовался и продолжил расчищать дорожки. В общем по времени около 40 минут у меня ушло на расчистку дорожек. Перегнал машину на только что расчищенное место, поставил на сигналку и пошёл в дом, прихватив лопату.Как только я с усилием захлопнул калитку, а она там плохо закрывалась, сразу снег свалился с кучи, куда я его накидал - просто снег был рыхлым и снова часть на тропинку обрушилась. Я ещё подумал, мол, вот куда его теперь кидать, обратно же ведь упадёт. Короче говоря, откидал я его как можно дальше от тропинки и собрался идти домой. Только я развернулся и чуть в обморок не упал от страха и неожиданности: над домом, метрах в 8 от меня, завис какой-то диск, совсем не похож он на тарелку был, просто круг диаметром метров 10; у меня такие мурашки по коже пробежали, просто жесть. Свет от диска был белым со слегка желтоватым оттенком, и от него исходило то ли испарение, то ли мираж какой-то, и он как юла слегка наклонялся в разные стороны, не издавая при этом ни звука. Это продолжалось секунды 4, потом эта штуковина с огромной скоростью рванула вверх, на долю секунды остановилась и мгновенно в восточном направление ушла в точку, оставив за собой завихрение снега над крышей дома, и тут же во всей деревне погас свет. А снежинки от вихря попадали мне на лицо и быстро таяли.На следующий день пришлось заряжать аккумулятор на машине, он был новый, но сел полностью. Супруга пошла в магазин, а там уже слухи по деревне прошли, что парни с девушками шли с дискотеки и тоже это видели, продавщица в магазине рассказала ей.Прошло уже 4 года, а всё в подробностях помню, как вчера.

Ключевые слова: НЛО деревня машина снег авторская история

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