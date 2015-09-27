Кто-то бродит

vikki z Просмотров: 1 188 Комментарии: 9 +17 Вчера, 15:03 by

Эту историю рассказала мне двоюродная сестра.Муж решил устроить сестре сюрприз, взял ключи у друга от небольшого домика. Они поехали вечером. Хоть от города это было и не слишком далеко, но усиленный снегопад тормозил движение в городе. Приехали они ближе к 11, снегопад прошёл. Красота, деревня, дом, двое влюблённых, что ещё нужно для счастья? Устроили романтический ужин.И вот когда уже наступила глубокая ночь, Таня услышала за окном скрип снега. Сначала она подумала, может из соседей кто-то. Но тут же мысль о соседях отпала, потому что муж ещё в машине сказал, что дом пустой и там никто не живёт. Муж спал, видел уже десятый сон. Наверняка он бы ничего не услышал. Таня снова расслабилась, чтобы погрузиться в сон и слышит, что кто-то прям активно ходит, скрипит снег. Ей стало как то не по себе, она принялась будить мужа. Муж проснулся. Стал успокаивать Таню, ну мало ли кто там ходит, может мимо кто-то прошёл. Мы же не одни во всей деревне. Муж вышел на улицу, закурил сигарету, осмотрелся. Никаких следов не было. Ни около дома, ни у калитки. Опять прилёг. И теперь уже они услышали вдвоём прям очень громкое приближение кого-то, что будто кто-то ходил словно вокруг дома. Тут уже заволновался муж, взял первое что попалось под руку (скалку) и вышел снова во двор. Он обошёл несколько раз вокруг дома, вышел за калитку, но ни каких следов, кроме его собственных там не было. Вокруг стояла ночная тишина, улицу освещала луна, снег слегка сверкал при лунном свете. После скрипы продолжались и Таня настояла, чтобы они поскорее уехали, жутко слышать такое среди ночи. Муж тоже был не против, они быстренько собрались и уехали. Когда муж возвращал ключи другу, он рассказал о ночном происшествии. Друг сказал, что в этом доме умер его отец и он при жизни любил пройтись по двору, особенно вдоль дома, посмотреть, все ли в порядке, но сам друг подобного никогда не слышал раньше.

Ключевые слова: Домик снег скрип страх авторская история

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