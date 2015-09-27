Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кто-то бродит

Эту историю рассказала мне двоюродная сестра.

Муж решил устроить сестре сюрприз, взял ключи у друга от небольшого домика. Они поехали вечером. Хоть от города это было и не слишком далеко, но усиленный снегопад тормозил движение в городе. Приехали они ближе к 11, снегопад прошёл. Красота, деревня, дом, двое влюблённых, что ещё нужно для счастья? Устроили романтический ужин.

И вот когда уже наступила глубокая ночь, Таня услышала за окном скрип снега. Сначала она подумала, может из соседей кто-то. Но тут же мысль о соседях отпала, потому что муж ещё в машине сказал, что дом пустой и там никто не живёт. Муж спал, видел уже десятый сон. Наверняка он бы ничего не услышал. Таня снова расслабилась, чтобы погрузиться в сон и слышит, что кто-то прям активно ходит, скрипит снег. Ей стало как то не по себе, она принялась будить мужа. Муж проснулся. Стал успокаивать Таню, ну мало ли кто там ходит, может мимо кто-то прошёл. Мы же не одни во всей деревне. Муж вышел на улицу, закурил сигарету, осмотрелся. Никаких следов не было. Ни около дома, ни у калитки. Опять прилёг. И теперь уже они услышали вдвоём прям очень громкое приближение кого-то, что будто кто-то ходил словно вокруг дома. Тут уже заволновался муж, взял первое что попалось под руку (скалку) и вышел снова во двор. Он обошёл несколько раз вокруг дома, вышел за калитку, но ни каких следов, кроме его собственных там не было. Вокруг стояла ночная тишина, улицу освещала луна, снег слегка сверкал при лунном свете. После скрипы продолжались и Таня настояла, чтобы они поскорее уехали, жутко слышать такое среди ночи. Муж тоже был не против, они быстренько собрались и уехали. Когда муж возвращал ключи другу, он рассказал о ночном происшествии. Друг сказал, что в этом доме умер его отец и он при жизни любил пройтись по двору, особенно вдоль дома, посмотреть, все ли в порядке, но сам друг подобного никогда не слышал раньше.

Вчера, 15:03 by vikki zПросмотров: 1 188Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Домик снег скрип страх авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: LudaM
Вчера, 15:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 786
Чужие приехали, вот и заволновался ) Меня, как и многих на этом сайте, все время интересует вопрос: вот зачем они все ходят и ходят. Ну ладно там, 40 дней. Но потом ? Может это и не они... Хорошая история. Складненькая такая
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: conjure one
Вчера, 16:02
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (6931|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 714
Вряд ли это явление связано с чьей-то смертью. Расскажу нечто подобное.

Помню, когда мне было лет пять, а было это очень давно, остались мы с ночевкой у бабушки с дедом в деревенском доме. Зима, снегопад, как и в истории. Дома было жарко натоплено, и родители легли спать в сенях. Наутро мама рассказывала, что ночью слышала, как по проулку кто-то ходил, мягко ступая по свежему снегу. Подойдет к двери, постоит, а после обратно уходит. Потом возвращается. Вот такая история мне запомнилась. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: Jako tako
Вчера, 17:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 88
Почему-то хочется сказать БЕДНЫЕ МУЖЧИНЫ. Самим приходится выходить и разбираться в чем дело. Я бы своего не отправила. smile
Истории плюс
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: Nlo
Вчера, 18:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 429
Цитата: LudaM
Меня, как и многих на этом сайте, все время интересует вопрос: вот зачем они все ходят и ходят. Ну ладно там, 40 дней. Но потом ? Может это и не они?

Я убеждена, что это не они. У них там другая жизнь. Так же как и на спиритические сеансы вовсе не Гоголь с Пушкиным заявляются.
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 19:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 521
Ох не люблю я такие похождения в ночи. Но, кстати, если бы мой муж такое услышал, то и без моих просьб вышел бы посмотреть.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#6 написал: Ягсе
Вчера, 20:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 171
Муж с сестрой - двое влюблённых? Или я что-то не понял?
Зарегистрирован: 25.11.2015
#7 написал: Летяга
Вчера, 21:40
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 833
Комментариев: 8 932
Цитата: Ягсе
Муж с сестрой - двое влюблённых? Или я что-то не понял?

Муж сестры))
Написано криво. Сначала подумала, что муж рассказчицы со своею сестрой. Но по контексту - нет, не так)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#8 написал: Mandor
Вчера, 22:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 402
Зима, метель, потом ясное ночное небо, мороз. Снег и дерево могут скрипеть так, что будет казаться, словно за окном прошла рота красноармейцев.
Не, ну конечно капелька жути, и бедный парень, накручивающий круги вокруг домика по снегу.)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:10
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 708
Раньше, когда в деревне жила, тоже слышала скрип снега. Теперь этого нет. Может из-за пустующего соседского дома. Именно в той стороне бродили
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.