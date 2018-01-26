О домовых

Lynx Просмотров: 140 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:12 by

Никогда не была мистически настроена и суеверна, но иногда приходилось столкнуться с необъяснимыми и таинственными случаями. Несколько из них происходили на небольшой даче под Москвой, куда мы приезжали с матушкой вкалывать и отдыхать.Однажды в гараже мне нужно было вбить гвоздь в какую-то дощечку, я положила её на стул (ну, извините, что не на верстак), вбила гвоздь, положила молоток на пол около стула.Тут меня отвлекла мама, что-то спросила с улицы, я ей ответила... Когда я повернулась, молотка уже не было. Ни около стула, ни под ним. Я заглянула под стул, сделала несколько кругов вокруг него, расширяя круг поиска, заглянула на всякий случай во все углы.На мой призыв пришла мама, и мы вместе продолжили поиски, которые заключались в тупом кружении вокруг стула с растерянными лицами.Наконец нам это надоело, мы сошлись на том, что это барабашка. Посмотрели ещё раз на место пропажи и... увидели молоток. Он преспокойно лежал на том месте, куда я его и положила. Конечно, это не такая история, от которой поджилки трясутся, но вещи на даче с периодичностью раз в неделю исчезали и появлялись в местах, где их оставляли.Как-то зимой я решила съездить на дачу, расчистить от снега дорожки и вообще - посмотреть, что там и как. Снега намело в том году много, я взяла широкую лопату, почистила дорожки до дома и гаража. Решила передохнуть и поставила лопату к стене гаража.Пригревало солнышко. Передохнув, я решила собираться в обратный путь - нужно всё убрать и закрыть. Ну и где же наша лопата у стены? А вот нет её. Ни у стены, ни над стеной. Я даже потопталась на том месте и помахала зачем-то руками, будто от этого она вдруг возникнет. Круги нарезать и искать нет смысла. Всего две расчищенные дорожки, кругом гладкий и нетронутый снег.Я оглянулась вокруг, прошлась туда-сюда. Посмотрела вновь на место, где я её оставила... и... вот знаете, как бывает летом, когда едешь в машине, и на горизонте над горячим асфальтом тёплый воздух колышется, стирая грань между небом и землёй? Вот такое "движение" воздуха я увидела, и лопата проявилась. Нет, ПРОЯВИЛАСЬ. Сказать, что мне стало не по себе, - это ничего не сказать. Быстро закрыла дом, нырнула в машину и домой.Вы спросите: а что же с лопатой? Да к весне спёрли её, наверное. Или опять путешествует в четвёртом измерении.

Ключевые слова: Домовой пропажа вещей странное измерение

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