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/
Видео-страшилки
НЛО над водопадом
Автор: Аластор.
Источник
.
Новость отредактировал
YuliaS
- Сегодня, 13:25
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 13:25 by
Nik_dk
Просмотров: 40
Комментарии: 1
+2
Ключевые слова:
НЛО
водопад
видео
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Комментарии
#1 написал:
Sveta-00785
Сегодня, 21:20
0
Онлайн
Группа
:
Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 383
Сейчас не разберешь где подделка,а где реальное видео.Даже эксперты определить не могут.Хотелось бы верить , что мы не одни во вселенной.И что инопланетяне не желают нам зла.Плюс.
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