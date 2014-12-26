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НЛО / Видео-страшилки

НЛО над водопадом



Автор: Аластор.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:25
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 13:25 by Nik_dkПросмотров: 40Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: НЛО водопад видео

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Комментарии

#1 написал: Sveta-00785
Сегодня, 21:20
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 383
Сейчас не разберешь где подделка,а где реальное видео.Даже эксперты определить не могут.Хотелось бы верить , что мы не одни во вселенной.И что инопланетяне не желают нам зла.Плюс.
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
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