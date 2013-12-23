Странные явления

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:08

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Курбан-баши Просмотров: 74 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 06:08 by

Было это в Узбекистане. Небо там обычно ясное, поэтому - интересное для наблюдения. Мы часто - практически каждую ночь - видели, как летят спутники. Яркая точка на небе, двигающаяся неторопливо по своей орбите. И вот, в очередной раз наблюдая за небом, обратил внимание на объект, который сначала принял за спутник. Светимость объекта - примерно в два раза меньше светимости спутника, скорость - примерно в два раза выше. Этим он привлек мое внимание. Через две-три секунды наблюдения за ним он просто завис в небе. Повисев немного, рванул с диким ускорением, прочертив половину небосклона секунды за полторы. Вблизи горизонта он снова завис. И все снова повторилось. Объект чертил небосклон с произвольной скоростью и направлением, периодически зависая. Очень скоро (примерно через минуту наблюдений) заметил, что объект не один. Точно такие же объекты, числом примерно около пяти штук, бороздили небо в разных местах. Один из них показал смертельный номер - двигаясь с бешеной скоростью, мгновенно изменил свой курс под прямым углом. Я наблюдал за ними минут двадцать, а потом просто надоело, так как ничего нового не происходило.Наблюдал их в течении трех подряд ночей, примерно около часу ночи. Больше их не видел. Хочу отметить, что человечество еще даже не приблизилось к созданию летательных аппаратов с такими возможностями. Назовем это - случай первый.А теперь - второй. Летом там, в Узбекистане, мы спали зачастую во дворе, используя советские стальные раскладные кровати (хочу заметить - это прекрасно - засыпать на свежем воздухе, глядя на звезды), и в одну из ночей мы с мамой легли спать во дворе. Мое внимание привлекла мама, сказав-смотри, звездочка светится! Одна из звезд, висевшая прямо над нами, светилась очень ярко, - сравнимo с яркостью Венеры. Через несколько секунд ее яркость очень сильно уменьшилась, и она стала просто обычной крупной звездой на небе, но мы продолжали за ней наблюдать. Примерно через минуту она снова засияла, вернув себе прежнюю яркость, вокруг нее образовалась светящаяся окружность - типа гало, словно эту звезду обвели циркулем, взяв ее за центр.Диаметр окружности примерно был равен трем диаметрам звезды. Произошло это мгновенно. Из звезды до границы окружности протянулись лучи, словно ребенок рисовал солнце. Навскидку сказать - около двадцати, не выходящих за границы окружности. В лучах образовалась пустота в форме равнобедренного треугольника, вершиной касающегося края звезды, а основанием - окружности. Этот треугольник начал движение по часовой стрелке внутри окружности. Примерно в два раза быстрее, чем движется секундная стрелка. Сделав один или два оборота (точнее не скажу), он исчез вместе с окружностью и лучами. В течении нескольких секунд со звездой ничего не происходило, а потом она просто дико распухла (раза в три), засияв с неимоверной яркостью, причем, излучаемый ею свет напоминал пожар (вот здесь мне уже было страшно) - примерно две секунды в таком режиме, а потом она сдулась до прежних размеров и светимости крупной звезды, хотя после такого, она казалась маленькой. Через несколько секунд она просто опустилась по небосклону примерно на два пальца (угловой размер) и погасла. Мне сейчас кажется, что я что-то упустил, но не могу вспомнить, давно это было. Старался описать точно. Хорошего всем настроения, пока!

Ключевые слова: НЛО звезды объекты гало ночное небо авторская история

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