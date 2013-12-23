Две Стрелки или Правда ли, что я видела НЛО?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:27

Причина: Авторская стилистика сохранена

Гюльнара Просмотров: 34 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 05:27 by

Дело было 24 октября 2018 г. в 11:26. Я возвращалась из нашего импровизированного «аэропорта», где провожала свою знакомую. «Аэропорт» - это просто бетонированная площадка для посадки вертолетов. Она находится на дальнем краю нашей улицы, которая идет вдоль реки. А на другом конце улицы - мы живем. Где-то примерно с половины улицы открывается вид на реку. В указанное время я как раз находилась там, взглянула на реку и вдруг увидела в небе над рекой очень яркую вспышку света. День был довольно солнечный, я подумала, что на солнце блеснул самолет, они как раз там обычно пролетают. Всмотрелась лучше – и вместо самолета увидела некий предмет (аппарат?) серебряного цвета, по форме похожий на короткий летящий на боку цилиндр со скругленным краем (пулю), размером примерно в два раза больше, чем самолет, каким бы он виделся с этого расстояния. Предмет двигался горизонтально с севера на северо-запад (вверх по течению реки). Я обалдела. В голове пронеслись сразу 3 мысли:Я вижу НЛО!Почему за ним нет белого следа, если это самолет?Не может быть!А рука сама собой потянулась протереть глаза. Когда протерла глаз (полсекунды) и снова посмотрела в тот сектор неба, где видела предмет, то там уже ничего не было. Я смотрю вперед по курсу – ничего, назад – ничего, вверх – ничего, вниз, к реке – ничего! Буквально в полсекунды он исчез! Абсолютно чистое безоблачное голубое небо! Тут сразу оговорюсь, что лично у меня нет никаких сомнений в том, что я видела, и я хорошо разглядела форму и цвет предмета. Пока я шарила глазами по небу в поисках исчезнувшего объекта, в голове крутилась мысль, что ни к чему искать встречи с НЛО, и потом я старалась отводить глаза от неба, пока шла домой, но они нет-нет, да и сами поднимались. В 11.30 я была уже дома. То есть всё происшествие уместилось во времени в 3-4 минуты.У меня, как я уже говорила, не было никаких сомнений, что я видела НЛО. Почему? Потому что я всё хорошо разглядела: необычно яркий серебристый цвет, форму (про себя я назвала это «пепелац», и он действительно был похож на это средство передвижения из любимого фильма, только те летали в вертикальном положении, а этот - в горизонтальном, и не было никаких винтов), мгновенное исчезновение. Я сравнила это с тем, что мне уже приходилось видеть в небесах (летящие самолеты, спутники, зонды, падающие звезды, кометы, ночные испытания на военных полигонах, зарницы, северное сияние), и ни на что, виденное мною ранее, это не было похоже. Вот только шаровой молнии мне не приходилось видеть, но, по описаниям, на шаровую молнию это тоже не было похоже. Одним словом, я ворвалась в дом с криком: «Я только что видела НЛО!», - и взахлеб рассказала мужу о своих наблюдениях.На что муж, выслушав меня, рассказал такую историю.Две Стрелки.Муж вечером возвращался с охоты. Узкая тропинка шла по высокому, покрытому лесом берегу вдоль реки. Впереди, метрах в двадцати бежали друг за другом уставшие собаки: наша черная - Чара и серая в белых пятнах - Стрелка - мужниного напарника Жоры. У Стрелки, кроме узнаваемых пятен, была еще одна характерная примета – узкая с горбинкой «лисья» мордочка, которая иногда бывает у лаек. Идут, идут, вдруг муж краем глаза замечает, что сзади за ними ещё кто-то бежит. Оглянулся – сзади за ним Стрелка бежит. Поглядел вперед – и там Стрелка. Те же пятна, та же характерная мордочка. Остановился подождать – но та боком-боком и затерлась в темноте леса, как будто никого и не было. Дальше идут, Стрелка с Чарой впереди – бегут, не оглядываются, к зимовью спешат, к кормежке и отдыху. А сзади опять еще одна Стрелка бежит. Мужу не по себе стало, он у меня ни в какую мистику не верит, но никак для себя не может объяснить, в чем тут дело – почему он видит двух Стрелок?Так и дошли до зимовья. Там вторая Стрелка пропала, как растворилась. Собаки улеглись отдыхать в сенях. Муж за чаем стал рассказывать напарнику, что так устал, что даже Стрелка у него в глазах двоиться начала. И начал рассказывать, как шел по лесу в сопровождении двух Стрелок, как друг собаки с лаем вскочили и бросились на улицу, а мимо зимовья проскочила вторая Стрелка.Потом всё выяснилось – собака принадлежала охотнику из соседней деревни. Он в лесу потерял ее, искал, но не нашел – уехал без нее (деревня на другом берегу реки). Собака осталась в лесу, оголодала, одичала немного, вдруг слышит – вроде люди появились, вот и приблизилась к ним, пошла потихоньку следом. Когда все успокоились, затихли в избушке, подошла поближе в надежде на какую-нибудь поживу. Тут ее и облаяли собаки. Вроде нетипичное поведение для собаки, но она и потом близко не подходила, побаивалась людей, хотя и стали ее кормить. Тут и разглядели, что она и впрямь вылитая Стрелка – тот же окрас, те же пятна, та же «лисья» мордочка. Только вблизи можно было их различить: настоящая Стрелка постарше, погрузнее немножко, и у нее шрам на носу.Мораль из этой истории муж не стал выводить, но я так поняла: любое непонятное явление имеет своё объяснение. На этом и успокоилась. А вчера по телевизору в «Сегодня» на НТВ в два часа слышу: какие-то иностранцы, норвежцы или шведы, видели НЛО и даже заснять успели. Показали ролик – очень похоже на то, что и я видела.Дело было в Белоярском районе ХМАО 24 октября. Может, кто-то из моих земляков тоже видел что-либо подобное?

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