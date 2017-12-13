Внеземное

A.Norton Просмотров: 63 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 12:42 by

Моя мама живет в селе Краснокаменка. Находится это маленькое поселение неподалеку от подножия горы Аю-Даг, чаще называемой Медведь-горой. О самом селе ничего примечательного не расскажешь: в Краснокаменке насчитывается всего сто двадцать домов, малочисленное население занимается мелким сельским хозяйством. Географическое расположение села и благоприятные природные условия исключительно к тому располагают. Краснокаменку со всех сторон укрывает лесистое ущелье Кизилташ. Глубина ущелья, столетние деревья и высокие горы надежно защищают село от летнего зноя, подземные реки и близость моря насыщают землю влагой. На склонах гор и сейчас встречаются места, где из земли бьют ключи чистой, родниковой воды. Среди местных эти источники считаются священными, целебными.Со дня, когда моя мама перебралась жить в Краснокаменку, прошел уже год. В пятницу, 7 сентября, она позвонила мне и сказала, что по вечерам, независимо от хорошей либо плохой погоды, наблюдает разноцветные огни над горой Аю-Даг. Со слов мамы это продолжается уже довольно долго, ее соседи тоже видели те огни, что, с одной стороны, исключало помешательство и галлюцинации у мамы, но с другой - давало мне достаточный повод переживать за нее. Она тоже переживала. Опасалась, что частое появление огней - дело рук пришельцев, замысливших недоброе.Представьте, как я себя чувствовала, выслушивая то невероятное, о чем со всей серьезностью говорила мне мама. Рассказ о загадочных огнях над горой еще можно понять и объяснить рационально, не углубляясь одновременно в мистику, уфологию и конспирологию. Когда же взрослый человек, никогда не интересовавшийся существованием жизни на других планетах, заговаривает о пришельцах - это тревожный звоночек. Услышав о вынашивающих коварные планы инопланетянах, я, естественно, подумала, что мамино психическое здоровье не в порядке. У нас в семье и раньше бывали случаи психических заболеваний у пожилых людей, и не одно, чтобы списывать все на совпадения. Все дело в наследственности - а значит, всем в нашей семье грозила потеря рассудка. Моя мама имела высокие шансы попасть в группу риска и закончить жизнь в психиатрической больнице.Из опасений за мамино здоровье я принудительно повела ее по врачам. Обследование не выявило у нее никаких признаков психических отклонений. Мама обиделась на меня за неверие ее рассказу о странных огнях и инопланетянах, как следствие наши отношения стали несколько натянутыми. Она перестала звонить мне каждый день и больше не заговаривала со мной о прилетающих к горе пришельцах. Я тоже не торопилась делать первый шаг к примирению. Мы обе слишком горды, не можем просто признать свою неправоту, простить друг друга и забыть о случившейся размолвке.Так прошла неделя. 14 сентября, после работы, я заехала к маме. Привезла нужные ей лекарства и кое-какие продукты на выходные. Мама упрямо не желала разговаривать со мной, я оставила все, что привезла на кухне, и пошла к машине. На улице я случайно бросила взгляд в сторону горы - и увидела огни, о которых рассказывала мама. Огней было четыре: зеленый, желтый, синий и красный. Они кружили над горой, подчиняясь некоему отлаженному ритму, при том что траектории движения у всех огней различались. Но вместе их полет выглядел завершенным и гармоничным. Как симфония, исполненная разными музыкальными инструментами. Звучание одного сливается со звучанием другого - и создает совершенство.Я замерла у машины и смотрела на огни, разинув рот. Мама ничего не придумала, не помешалась от одинокой жизни и не тронулась умом. Если только я тоже не сошла с ума, во что было сложно поверить, ведь безумие никогда не наступает незаметно. Оно копится день за днем, и когда наберется силы - с легкостью сокрушает хрупкое сознание. Поселившись в человеке, безумие никогда не таится. Оно выдает себя нарастающими странностями в поведении, неосторожно сказанными словами и параноидальными рассуждениями, чего за мной никогда не замечалось. Так что сумасшедшей я точно не была. Как и моя мама.Огни кружили над горой не меньше часа, потом резко набрали высоту и скрылись в темных тучах. Над горой засверкали молнии, зарокотал гром, лес застонал от поднявшегося в чаще ветра. Пошел проливной дождь, а я так и осталась стоять на пустынной сельской улочке и таращиться на окутанную осенними сумерками гору. Все, что мне довелось наблюдать, решительно не укладывалось в голове. Пришельцы? Летающие тарелки? Здесь? Бред какой-то. Если инопланетяне и вправду существуют, и все рассказы о них не ложь и не выдумки, то обычно появляются они в местах, пооживленней окрестностей глухого, захудалого села.Не скажу точно, сколько я простояла на улице после того, как огни исчезли. Помню только, что промокла до нитки и замерзла под пронизывающим ветром, но и не думала уходить. В дом меня увела мама. Я приняла горячий душ, переоделась в сухую одежду, и следующие часа три мы разговаривали на кухне. Мама рассказала, что все село живет в постоянном страхе перед пришельцами. В Краснокаменке есть интернет, мамины односельчане начитались историй о кругах на полях, похищениях пришельцами скота и людей, потому и боятся. Они уверены, что пришельцы тайно изучают их и вскоре начнут похищать - для участия в болезненных экспериментах, после чего либо убьют, либо вернут обратно со стертой памятью. Одинаково пугающие перспективы, не могу не признать.Я тоже почитала о неопознанных летающих объектах и пришельцах. И была шокирована тем, что узнала. НЛО наблюдаются над Аю-Дагом с 1967 года. В разные годы их видели военные, туристы и моряки, особенно много шумихи поднял пролет НЛО над пионерским лагерем “Артек” - средь бела дня, на глазах множества свидетелей. Уфологи убеждены, что под горой Аю-Даг находится одна из точек схождения лей-линий - своего рода каналов, по которым перетекает мистическая энергия неизвестного происхождения. Якобы именно эта энергия и привлекает к горе пришельцев, чей технологический уровень развития позволяет извлекать ее из недр земли и как-то использовать.Не знаю, что и сказать насчет этой теории. Вроде и логично, но как-то уж слишком невероятно, в духе фантастических сюжетов “Внешних пределов”. Я не собираюсь разгадывать, зачем пришельцы посещают Аю-Даг, но то, что они на самом деле прилетают на нашу планету - больше не вызывает у меня сомнений и скептических насмешек над теми, кто поверил во внеземные цивилизации намного раньше меня.

Ключевые слова: Огни НЛО история из жизни авторская история

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