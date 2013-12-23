Встреча с внеземным

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:21

Причина: Изменён и добавлен раздел.

Лист лавровый Просмотров: 375 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 13:21 by

Тут прочитал комментарии к теме: "Инопланетяне существуют или нет?" и решил высказать свою точку зрения, но плавно перешёл на свой случай из жизни, поэтому решил выложить свой коммент в несерьёзные истории.Инопланетная жизнь, пусть даже и не разумная, а может, и сверхразумная, я полагаю, должна существовать, ведь мы же с вами существуем. Сам я с этим не сталкивался, но один курьёзный случай, приключившейся со мной на ранней стадии юношества, я тут попытаюсь описать.Довелось мне попасть на одну из сельских дискотек в местном клубе. Скажу я вам, там частенько собиралась публика из ближайших сел и деревень, городов и даже соседних "волостей". Конечно, и драки случались после обильных попоек, на которых употреблялось всё, что хоть как-то содержит C2H5OH, но это не суть. Познакомился я там с одной девушкой из "солнечного" Красноярска, которая на лето приехала отдыхать к своей бабушке в соседнюю деревню, расположенную в 3 км от данного села. Познакомились, пообщались, потанцевали, словом, отрывались, как могли. По окончании всех "торжественных мероприятий" я, как настоящий кавалер, вызвался её проводить, благо тёплая лунная июльская ночь к этому располагала, как никогда.Вся эта розовая романтика испарилась, когда я понял, что обратно-то мне идти одному, по полевой дороге, ночью, да ещё, как на грех, откуда-то принесло тучи, в связи с чем небесный фонарь, так ярко освещавший путь, погас безвозвратно. Обратный путь я проделывал, как партизан на вражеской территории, прислушиваясь к каждому звуку извне. Когда на горизонте замаячил черный силуэт села, на душе как-то полегчало, и я воспрянул духом, даже приободрился.Сделаю маленькое отклонение: по периметру всего села располагались огороды под картошку-маркошку. Мой путь пролегал как раз мимо этих огородов. Иду я, значит, мимо этих огородов, предвкушая, что скоро улягусь спать в уютную постельку, как вдруг боковым зрением замечаю какое-то свечение. Повернув голову в сторону источника "раздражителя", я увидел светящийся шар, который стал медленно подниматься из картофельной ботвы посреди чьего-то огорода. Мои ноги, и до того измученные кордебалетом на сельской дискотеке да ещё ночной прогулкой по полевым ухабистым дорогам, разом онемели и стали неестественно подкашиваться. От испуга я не сразу определил размер объекта, а в голове промелькнула только одна мысль: "Ну всё - пипец..."Тем временем светящийся шар поднялся на высоту около полутора метров и стал медленно, качаясь из стороны в сторону, приближаться ко мне, при этом не издавая ни малейшего звука, кроме шелеста картофельной ботвы. Шар всё приближался и приближался, а я не мог сдвинуться с места, ибо ноги категорически отказывались хоть как-то унести моё бренное тело в сторону горизонта, подальше от этого места. Меня одновременно взяли в плен и паника, и ступор. "Что это? Шаровая молния? Но грозы же не было... Аномалия? Пришельцы?" В те времена я очень сильно увлекался чтением книг из серии "ХХ век. Хроники необъяснимого", у меня была вся серия в коллекции.В этот момент случилось самое ужасное: шар приблизился к ограждению, состоящего из деревянных горизонтально расположенных жердей, и со звуком "экх" поднялся ещё выше, резко опустился и очутился в двух метрах от меня. Меня же, находившимся в состоянии, близкому к глубокому обмороку, окатило холодным потом. Вдруг шар изрёк: "Какого хрена ты тут шарахаешься среди ночи?" После этих слов меня начало потихоньку "отпускать" - "Я... я... я девушку провожал, домой иду" - "Я тебя не знаю, ты не из местных", - опять изрёк шар, при этом резко исчез, оставив после себя силуэт высокого человека, еле видимого сквозь пляшущие круги перед глазами. "Да я тут у тёти NN в гостях" - "Ну, понятно. А то повадились тут по ночам картошку воровать, оглоеды", - ответил силуэт и полез, кряхтя, обратно через забор.А ведь я тогда и правда поверил в нечто необъяснимое. Я и сейчас верю, но отношусь к этому скептически.

Ключевые слова: Ночная прогулка дискотека танцы шар странность авторская история

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