«Крампус заберет тебя»: 6 Страшных рождественских легенд

Red Scorpion Просмотров: 29 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 09:36 by

Белсникель, Ла Бефана, Грила — «герои» нашего сегодняшнего материала не так известны, как, например, Санта Клаус или Дед Мороз, однако их участие в главных праздниках зимы, по мнению некоторых народов мира, не менее значимо, чем их добрых «коллег по цеху». Вспоминаем шесть легенд о жутковатых рождественских персонажах, способных омрачить праздник.Крампус является одним из наиболее известных темных героев Рождества, которого боятся все дети Австрии и Германии. Согласно преданию, демон Крампус — родной брат Санта-Клауса, который, однако, совсем не похож на своего ближайшего родственника.Черная густая шерсть, красное лицо, рога и копыта — внешность злого демона Рождества действительно устрашает, однако главным его «козырем» является власть над непослушными детьми. Каждый год в ночь с пятого на шестое декабря Крампус появляется в тех домах, где есть непослушный ребенок. Под лязг цепей демон пробирается в комнату, достает розги и наказывает провинившегося за его проступки, а особо шкодливых детей он и вовсе забирает с собой в мешке, а после выбрасывает в воду.Конечно, эта история является всего лишь городской легендой, однако европейские родители любят припугнуть нерадивых отпрысков появлением Крампуса, а жители Германии и Австрии в канун его появления традиционно наряжаются в это существо и бродят по улицам, чтобы задобрить демона.Легенда о Белсникеле родилась в немецком фольклоре — согласно многочисленным рассказам, которые передавались из поколения в поколение, это существо приходило к непослушным детям некоторое время спустя после Рождества, одетое в шкуры животных, и, припугивая огромным хлыстом, предупреждало маленьких обитателей дома об ответственности за совершенные пакости.Примечательно, что, в отличие от Крампуса, Белсникель не практикует телесные наказания и не похищает провинившихся детей, а лишь дает год на то, чтобы исправить ошибки. К тому же, это существо всегда носит с собой мешок конфет, чтобы поощрить тех, чье поведение было идеальным.В современном мире эта легенда все еще имеет популярность в Германии и США, в особенности в штате Пенсильвания, коренными жителями которого являются голландцы, принесшие эту историю из своего фольклора.Великанша Грила, рожденная в исландской мифологии, является главным рождественским антигероем «Ледяной страны» и фигурирует в ряде сказок, стихотворений и песен. По легенде, злобное существо, внешне похожее на высокую худую старуху или, по другой версии, на лису с пятнадцатью хвостами, проживает высоко в горах вместе со своими тринадцатью детьми (Йольскими мальчиками) и мужем-лентяем Леппалуди, а в Рождество спускается к людям и выходит на охоту.Грила считается одним из самых жестоких мифологических персонажей — она не просто запугивает непослушных малышей, которые плохо ели и капризничали в последний год, но похищает их, а после съедает. В те же годы, когда все дети ведут себя хорошо, великанша страдает от голода и вызывает всяческие природные катаклизмы — так, с ее именем связано извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, а один из гейзеров, расположенных в Исландии, носит ее имя.Жители Италии также имеют своего рождественского темного героя, который творит злые дела после главного зимнего праздника. Ведьма Ла Бефана является в дома, где есть дети, и, в зависимости от того, каким было их поведение в прошлом году, одаривает дарами или преподносит неприятные сюрпризы. Считается, что колдунья появляется в образе тощей старухи на метле и оставляет конфеты послушным малышам, а тем, кто вел себя плохо, Ла Бефана вручает золу, а иногда даже развеивает ее по всему дому.Существует поверье, что, когда три волхва направлялись в Вифлеем, чтобы одарить Иисуса, они предложили старой одинокой женщине присоединиться к ним, а та отказалась. Позже она передумала и бросилась за ними, однако заблудилась и не смогла найти ни волхвов, ни дорогу домой. После смерти Ла Бефана переродилась в дух, который скитается по миру и ищет в каждом встречном ребенка Иисуса, надеясь искупить вину и одарить его подарками.Коварное существо из немецкой мифологии представляет опасность не только для детей, но и для взрослых. Фрау Перхта, являющаяся в образе костлявой старухи в обносках, каждый год заходит в дома в Крещенский вечер и проверяет, как провели последние двенадцать месяцев его обитатели. Послушные дети получают от нее серебряную монету, непослушные — телесные наказания, однако самая страшная участь ждет взрослых, чьи поступки были далеки от идеала.Согласно преданию, Фрау Перхта, обнаружив тех, кто слишком много ленился, гневался, завидовал и всячески грешил в уходящем году, вспарывает им живот длинным острым мечом и вынимает внутренние органы, положив на их место камни или солому.Это существо считается одним из самых опасных и жестоких, а потому жители западной Европы всегда тщательно готовятся к ее появлению и стараются не злить Фрау Перхту недостойным поведением.Йольский кот, согласно исландскому фольклору, является ближайшим соседом жестокой великанши Грилы — он живет в ее пещере и спускается к людям лишь раз в году. Блуждая по улицам, огромных размеров черный кот с острыми когтями и зубами ищет прохожих, на которых нет ни одного нового предмета одежды из шерсти. Обнаружив жертву, существо нападает на нее и съедает заживо.Именно поэтому жители Исландии в канун Йоля, праздника середины зимы у германских народов, выходят на улицы исключительно в шерстяных одеждах, купленных специально для этой цели — считается, что даже носок или другая незначительная деталь гардероба может уберечь человека от нападения страшного зверя.Примечательно, что в основе этой легенды лежит благородная цель — в XIX веке народы «Ледяной страны» придумали Йольского кота для того, чтобы побудить людей больше трудиться. И, как ни странно, этот метод сработал — даже сегодня жители Исландии считаются крайне трудолюбивыми и не упускают возможности заработать немного денег перед праздниками, чтобы не прослыть лентяями и не стать жертвой жестокого зверя.Автор - Дарья Чернова.

Ключевые слова: Рождество непослушные дети демон монстр лентяи

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