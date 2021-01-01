Аномальные места г. Казани

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:24

Ga-plq Просмотров: 84 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:24 by

1. ДК ХимиковПарк ДК Химиков (пересечение пр. Ямашева и ул. Декабристов). В прошлом – кладбище при Кизическом монастыре (основан в конце 17 века). В те времена в Казани свирепствовала чума, которая унесла больше 40 тысяч жизней. В монастырь были доставлены мощи 9 мучеников Кизических (отсюда и название), а также чудотворный образ Смоленской иконы Божьей Матери.Легенда говорит, что с тех пор мор прекратился. Однако место это в народе вызывало неясные опасения. В близлежащей деревне Козья слобода временами пропадали юные девушки, а на монастырском кладбище появлялись безымянные могилы...Загадочные и аномальные места Казани.И до сих пор в этом месте присутствует некая негативная энергия: говорят, бассейн "Оргсинтез" по количеству несчастных случаев опережает все остальные, а в самом ДК Химиков особо чувствительные люди могут почувствовать головную боль и даже потерять сознание. Из аномальных явлений, о которых рассказывают местные жители, можно упомянуть такое. Говорят, в парке есть старая сосна с дуплом, возле которого выжжена буква "Г". По ночам из дупла появляется призрак в виде скелета и охотится за несовершеннолетними девочками... Называют и имя этого призрака — Гальпен. Но вот кем он был при жизни? И является ли одним из тех, чьи кости истлевают между корней старых деревьев? Истина затерялась в веках...2. Ул. ШоссейнаяУлица Шоссейная (Кировский район). Мистические случаи здесь связаны, вероятно, с тем, что дома построены на месте старого кладбища. Большинство аномальных явлений (полтергейст, появление призраков и др.) происходят в квартирах. Кладбище располагалось на месте домов №№ 15, 17, 19, 21. Во время войны кресты с могил снимали и топили ими печи домов. Потом, уже в 60-е, площадку эту разровняли бульдозером и использовали для строительства нынешних "хрущевок". Говорят, кости, которые массово попадались при рытье котлованов, вывозили на мыловаренный завод.Загадочные и аномальные места Казани.Сегодня многие местные жители жалуются на "плохую ауру", непонятные и даже жуткие случаи. А врачи из "скорой помощи" свидетельствуют, что в этих домах очень высокий процент суицида. К слову, таких мест в Казани предостаточно: например, Чеховский рынок и АЗС возле Арского кладбища (построены на местах захоронения умерших в госпитале от ран солдат Великой Отечественной); автосалон в Кировском районе, построенный на кладбище Пороховой слободы (ул. Сабан) и др.3. Сад «Эрмитаж»(ул. Некрасова). Репутация "нехорошего места" за садом "Эрмитаж" тянется более ста лет. В позапрошлом веке здесь была усадьба дворянина Ворожцова — человека замкнутого, не любившего визитеров, и с замашками настоящего садиста. Своих крепостных он за малейшую провинность самолично засекал до смерти и закапывал без отпевания в саду. По преданию, такая же участь постигла и сына Ворожцова, когда тот попытался донести о злодеяниях родителя. Одна дочь умерла молодой, другая сбежала из дома, а жена Ворожцова после его смерти удалилась в монастырь.Загадочные и аномальные места Казани.Сам дом сгорел дотла в 1848 г. С тех пор время от времени в городе начинают говорить о призраках, которые попадаются на глаза гуляющим в старинном парке (особенно со стороны оврага). Последняя волна активности неупокоенных душ наблюдалась в 2008-2010 годах, когда сад Эрмитаж приводили в порядок работники "Горводзеленхоза". Жители окрестных домов также постоянно жалуются на "неприятное присутствие чего-то или кого-то" в собственных жилищах.4. Табачная фабрика на ул. НагорнаяТабачная фабрика, в прошлом монастырь, тоже известна потусторонними явлениями. Здесь многократно описывались случаи встречи людей с призраками.

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