Ворон

Почему у вещуна перья не вызолочены

А.Пушкин. Ворон

Ворон к ворону летит,

Ворон ворону кричит:

"Ворон, где б нам отобедать?

Как бы нам о том проведать?"



Ворон ворону в ответ:

"Знаю, будет нам обед;

В чистом поле под ракитой

Богатырь лежит убитый.



Кем убит и отчего,

Знает сокол лишь его,

Да кобылка вороная,

Да хозяйка молодая".



Сокол в рощу улетел,

На кобылку недруг сел,

А хозяйка ждет милого –

Не убитого, живого.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 151 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:50 by

В начале мира создал Дый воду и сушу, а потом начал творить птиц, зверей, рыб и растения. Глядя на Дыя, принялся и Бес ему подражать. Сотворил Дый березу, а Бес тут же - осину, Дый - белорыбицу, а Бес - ерша колючего, Дый - оленя, а Бес - волка.Дый в ясный полдень собрал на лугу охапку цветов, подбросил высоко-высоко - и разлетелись во все стороны яркие птицы, похожие на летающие цветы. Бес в глухую ночь собрал в горсть стружки, что остались, когда он из осины волка вытесывал, швырнул вверх - обернулись стружки воронами, черными, как ночь.Подлетел один ворон к озеру воды напиться, а тут луна возьми да и взойди. Увидал ворон свое отражение - и ну клевать своего создателя:- Карк! Карк! Как ты посмел создать меня таким стр-рашным! Не хочу быть таким чер-рным! Хочу быть яр-рким, как жар-р-птица! Вызолоти мне перья!- Ладно, - сказал Бес, - будь по-твоему. Станешь похожим на жар-птицу. Но не раньше, чем натаскаешь полное гнездо золота. Тогда я и вызолочу тебе перья.С той поры вороны тащат в свои гнезда все, что блестит, как золото. Да, видно, нет им удачи в этом деле: никто из них на жар-птицу пока не похож.В старинных славянских представлениях ворон является прообразом ветра, Стрибожьего внука, и, по словам древних сказаний, не только приносит бурю на своих черных крылах, но и воду - живую и мертвую.В сказках он иногда помогает герою и даже спасает его, предупреждая об опасности. В образе Ворона Вороновича похищает сестру или мать героя и либо вступает с ним в смертный бой, либо становится верным другом и блюдет законы родства.Есть у этих птиц свой царь-ворон, сидит он, гласят сказки, в гнезде, свитом на семи дубах. Однако за вещую душу не очень-то любят его люди и охотно верят, что ворон приносит несчастье своим прилетом к жилью. Внезапно налетевшие стаи воронья исстари предрекали нашествие врагов, мор, беды и несчастья. Если человек отправляется на охоту, но ворон "поперек пути каркнет", поход будет неудачным. Словно желая побороться с приметою, охотники смазывают дуло ружья вороньей кровью - чтобы било без промаха.Ворон - птица вещая - живет, по преданию, до трехсот лет, а все оттого, что питается одной только мертвечиной.В древности ворон считался несомненно связанным с миром мертвых. Арабский путешественник Масуди (X в.) описывал славянского идола, сделанного в виде старца с посохом, служителя царства мертвых. Под левой ногой его сидел ворон.Вообще ворон во многих народных представлениях связан со смертью. Если он каркает над головой путника или над домом, садится на крышу, бьет крыльями в окно - кто-то скоро умрет. Приснившийся ворон тоже пророчит смерть.Хоть и существует общеизвестная христианская легенда, что ворон сделался черным, поскольку не вернулся в ковчег Ноя, не сообщил об окончании потопа, народная мифология уверяет: ворон черен оттого, что связан с силами тьмы - это птица Чернобога, беса, черта-дьявола. В ворона воплощается сила нечистая, его образ может принять умирающий колдун. Вообще души злых людей представляются народному сознанию в виде черных воронов или ворон. Опознать дом, в котором живет ведьма, можно по тому, что на крыше его по ночам сидит ворон.В крестьянском хозяйстве, чтобы уберечь от воронов цыплят, вывешивают на дворе убитую сороку. А если глиняный горшок опрокинуть вверх дном и выставить во двор, ворон вообще не увидит цыплят.Автор - Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев "Русские легенды и предания".

Ключевые слова: Ворон птица вещая мир мертвых смерть силы тьмы легенды

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