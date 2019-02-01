Ходоки. Сказ об Иване Елагине и Жар-птице

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:36 by

Был обычай у предков наших —На восток на заре креститься.И в беде от сохи и пашниИх манила пером Жар-птица.Голосами, как медь, тугими,Темень ночи с шестов осиля,Прославляли Жар-птицу пивни,День встречая по всей России.С голодухи — потуже пояс,Запахнув армячишко рваный,Уходили на дальний поискОт господ — на восход Иваны.За мечтой. И хмельнее брагиКровь бродягам вздувала вены,Уводя за Урал ватаги,На Амур, Колыму и Лену.Тропы в топях костьми устлали,Потом волоки оросилиОткрыватели дальних далей —Ходоки на восток России.А проведав, хранили строгоТайну — те, кто цингой заморен,Кто рубил по пути остроги...А Жар-птица жила за морем,В бирюзовой прозрачной бухте,В той, которую в споре выдалИм, отважным, могучий Кутха,Косоглазый камчатский идол.Из-за леса сверкнет зарницей,Ясным днем полыхнет по странам,А по ночам запирает птицуЖадный Кутха в шатер вулкана.И, от взгляда пришельцев пряча,В бубен лупит шаман горбатый.День и ночь сторожат АвачуВ океане три камня-брата...Но однажды привел ватагуНа погибель шамана КутхиРусский штурман Иван Елагин —Срубы ставить в подкове бухты.И нашли корабли фарватерМеж камней в голубой лазури.А шаман провалился в кратерИ столетия трубку курит.Не поверил бы я в поверье,В каждом домысле есть граница,Да, видать, обронила перьяВ бухте той и моя Жар-птица.В чудо-городе, у причала...Ярче, чище не знал красы я.И отсюда берет началоВ безграничность моя Россия...А еще, если взять на веру,Все, о чем говорят в народе —Полюбила Жар-птица север —Днем и ночью по тундре бродит.Автор: Эмиль Куни.Послушать песню (музыка Аркадия Куни) можно зесь:

Ключевые слова: Жар-птица Камчатка шаман ходоки вулкан бухта

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