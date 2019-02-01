Ходоки. Сказ об Иване Елагине и Жар-птице

Ходоки. Сказ об Иване Елагине и Жар-птицеБыл обычай у предков наших —
На восток на заре креститься.
И в беде от сохи и пашни
Их манила пером Жар-птица.
Голосами, как медь, тугими,
Темень ночи с шестов осиля,
Прославляли Жар-птицу пивни,
День встречая по всей России.
С голодухи — потуже пояс,
Запахнув армячишко рваный,
Уходили на дальний поиск
От господ — на восход Иваны.
За мечтой. И хмельнее браги
Кровь бродягам вздувала вены,
Уводя за Урал ватаги,
На Амур, Колыму и Лену.
Тропы в топях костьми устлали,
Потом волоки оросили
Открыватели дальних далей —
Ходоки на восток России.
А проведав, хранили строго
Тайну — те, кто цингой заморен,
Кто рубил по пути остроги...
А Жар-птица жила за морем,
В бирюзовой прозрачной бухте,
В той, которую в споре выдал
Им, отважным, могучий Кутха,
Косоглазый камчатский идол.
Из-за леса сверкнет зарницей,
Ясным днем полыхнет по странам,
А по ночам запирает птицу
Жадный Кутха в шатер вулкана.
И, от взгляда пришельцев пряча,
В бубен лупит шаман горбатый.
День и ночь сторожат Авачу
В океане три камня-брата...
Но однажды привел ватагу
На погибель шамана Кутхи
Русский штурман Иван Елагин —
Срубы ставить в подкове бухты.
И нашли корабли фарватер
Меж камней в голубой лазури.
А шаман провалился в кратер
И столетия трубку курит.
Не поверил бы я в поверье,
В каждом домысле есть граница,
Да, видать, обронила перья
В бухте той и моя Жар-птица.
В чудо-городе, у причала...
Ярче, чище не знал красы я.
И отсюда берет начало
В безграничность моя Россия...
А еще, если взять на веру,
Все, о чем говорят в народе —
Полюбила Жар-птица север —
Днем и ночью по тундре бродит.
Автор: Эмиль Куни.
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Вчера, 18:36 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 0
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