Поконг

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:58

Marion Phauna Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Вчера, 14:58 by

Представьте, вы едите по ночной дороге в сельской местности, и вдруг прямо у вас на пути возникает мертвое тело, облаченное в белый погребальный саван. Это Поконг.Лицо у Поконга бледно-зеленое, высохшее и сгнившее. Вместо глаз у него две зияющие дыры. Обычно, встретить его можно возле деревень, ночью, он прыгает по округе, словно ищет что-то или кого-то. Прыжок Проконга может в длину достигать от сорока до пятидесяти метров. Также Поконг может катиться по земле.В индонезийском языке, Поконг – это одежда в которую оборачивают мертвое тело перед похоронами. По мусульманским обычаям, тело заворачивают в саван и связывают в трех местах: вокруг головы, вокруг шеи и в ногах.Согласно легенде, душа человека после смерти ещё 40 дней находится на земле. Через 40 дней душа улетает, и верёвки нужно снять, чтобы душа смогла покинуть землю. Если верёвки не снять, мертвое тело превратится в призрак и выпрыгнет из могилы, став Поконгом. Поскольку ноги у него связаны, он не может ходить и прыгает по дорогам.Если вы встретитесь с Поконгом, он не причинит вам вреда, но будет следовать за вами, куда бы вы не шли. Он может напасть на вас только в том случае, если вы преградите ему путь. Поэтому не стойте у Поконга на пути, с разу отходите в сторону, иначе вы пожалеете. Есть только два способа избавиться от Поконга: упасть на землю и претвориться мертвым, или попытаться убежать от него. Поконг прекратит вас преследовать, когда вы исчезнетеу него из поля зрения. Также Проконг не будет вас преследовать, если развязать узлы верёвок, которым перевязан саван.Одна маленькая девочка жила в небольшой малайзийской деревушке. После школы она посещала религиозные занятия, и каждый день ей приходилось проходить мимо небольшого леса. Деревья в этом лесу росли очень плотно друг к другу и не пропускали свет. Это место было очень жутким и страшным, и девочка ненавидела этот участок дороги.Однажды вечером, она как обычно закончила свои религиозные занятия и отправилась домой. Проходя мимом тропинки возле леса, она вдруг услышала странный бухающий звук позади. Девочка испугалась, пошла дальше и начала читать молитвы. Но странные звуки не прекращались. Когда девочка замедлялась, звуки тоже смягчались и были тише, когда девочка начинала идти быстрее, звуки тоже убыстрялись и звучали громче.только когда девочка добралась до дома, она набралась смелости оглянуться. То, что она увидела, наполнило её ужасом. Позади неё был младенец, облаченный в погребальный саван. В ужасе, девочка закричала: “Уходи домой! Я не трогаю тебя, и ты не трогай меня!”.Потом девочка обернулась, и пошла домой так быстро, как только могла. Она продолжала слышать как сзади неё раздается бух, бух, бух. В отчаянии девочка побежала сквозь деревья, продираясь сквозь кусты. В конце концов, она выбежала на длинную тропу, и начала бежать по ней, пока призрак не отстал от неё.Когда она, наконец, добралась до дома, её ноги дрожали. На следующий день она рассказала маме все, что видела. Мама сказала ей, что это был Поконг, и ей нужно было обнять его. Многие люди верят, что, если набраться смелости, и обнять Поконга, то ты будешь очень здоров. Потом нужно развязать узел на голове Поконга и тем самым освободить его душу.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Призрак легенда погребальный саван

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