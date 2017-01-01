Девушка-лошадь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 21:15

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

TiTaN_2017 Просмотров: 59 Комментарии: 0 +4 Вчера, 21:15 by

Мне было 11 лет (сейчас уже 24), и, как и все дети, я любил ездил к своей бабушке.Она живет в поселке Новожиловка близ Белогорска (Крым).Однажды, идя с другом с дискотеки (путь от дискотеки до дома лежал мимо старого общежития), мы услышали стук женских каблуков. Подумав, что это идет знакомая девушка, мы решили её немного напугать.Спрятавшись за небольшой куст, мы стали ждать. Звук становился все отчетливее и отчетливее, и я решил выглянуть из-за куста и посмотреть, насколько девушка уже близко.То, что я увидел, запомнилось мне на всю жизнь. Я увидел лошадь с женским телом. У нее были копыта, голова и хвост лошади, а тело девушки. Увидев это, я просто замер от ужаса.Друг, сидевший рядом, как и я, дрожал от испуга. В этот момент я даже боялся пошевелиться, а оно приближалось все ближе и ближе. На самом деле это не так страшно, как принято думать.Подойдя к кусту, в котором мы сидели, оно остановилось, обернулось в нашу сторону, посмотрело и ускакало. Да, именно ускакало, опустившись на свои копыта.Отойдя от шока, не говоря ничего друг другу, мы побежали скорее домой.Наутро я решил рассказать всю историю бабушке. Она сказала, что это не редкость в их селе и люди очень часто видят это жуткое существо вечерами.Автор: Олег.

Ключевые слова: Бабушка дискотека девушка лошадь

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