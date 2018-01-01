Крылатые чупакабры

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 11:12 by

При упоминании слова "чупакабра" большинство людей сейчас представят в основном нечто бесшерстное и собакоподобное. Именно такие образы одно время очень часто упоминались в западных СМИ, когда за чупакабру принимали любого страдающего от чесотки пса или койота. Следует, однако, отметить, что нынешние растиражированные в прессе образы чупакабры очень сильно отличаются от оригинальной чупакабры, которая появились в Пуэрто-Рико в середине 1990-х годов. И одной из самых поразительных деталей в ее внешности были крылья, часто упомянутые очевидцами. Одна из жительниц Пуэрто-Рико по имени Норка (Norka) встретила чупакабру в середине 1975 года, лет за двадцать до того, как слово "чупакабра" стало широко известным по всему миру.Это был теплый душный вечер, плавно перешедший в такую же душную и тихую ночь. Норка медленно ехала в своей машине по извилистому горному серпантину, когда из-за деревьев, растущих на обочине дороги, возникло нечто странное. Норка ехала не более 20 миль в час, поэтому сразу же затормозила, чтобы разглядеть необычное животное. В интервью каналу SyFy, снимавшему сюжет о чупакабрах, женщина уже в наши дни рассказала, что, когда она разглядела это существо, это было для нее самым страшным и странным животным из всех, что она видела. С виду оно было похоже на летучую мышь, которая в высоту была целых 4-5 футов (120-150 см), и Норка не могла поверить своим глазами, видя, как неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, это существо ковыляет по теплому асфальту. Ноги его при этом были крепкие и даже мускулистые. Чем ближе оно подходило, тем больше могла разглядеть женщина. Тело существа было темно-коричневого цвета, два больших крыла были сложены и плотно прижаты к спине. На руках были когтистые пальцы, а сами руки были тонкими и костлявыми. Рот был широко открыт, и из пасти торчали два больших клыка. Самым пугающим были глаза существа: оно внимательно уставилось ими на женщину, и они были пылающими, как красные горячие угли. К счастью, существо не напало на человека, а перешло дорогу и сгинуло в сумерках.Еще одна жительница Пуэрто-Рико по имени Роза рассказывала в 2004 году, что видела тринадцать лет назад пугающее существо в городе Сан-Хуан (столица Пуэрто-Рико). Она проводила вечер пятницы с лучшей подругой, и они шумно веселились, а когда совсем стемнело, они пошли по домам. По какой-то причине они выбрали к своему селу не короткую дорогу, а извилистую тропу, шедшую посредине леса. Когда они пошли по ней, был уже час ночи, и они успели пройти минут пятнадцать, прежде чем заметили на этой же тропе странное животное. Даже в темноте женщины поняли, что это точно не привычное для этих мест создание. Оно было в высоту чуть более метра и было серого цвета. Оно двигалось по тропе необычной походкой, а за его сутулой спиной отчетливо были видны крылья. И они не были прижаты к спине, а волочились по земле. Был еще один момент: животное имело пару горящих красных глаз. Оно остановилось на дороге, бросило на женщин пристальный взгляд, но потом продолжило путь и пропало.Следующий рассказ о наблюдении пугающего крылатого создания пришел из 2005 года. Некий мужчина проходил в феврале месяце поздно вечером мимо здания старой церкви и тут услышал оглушительный рев, наполнивший воздух. Рев исходил от находящихся у церкви деревьев. Внезапно нечто крылатое и очень крупное вылетело из-за деревьев и поднялось в небо. Это не была летучая мышь или крупная птица. По размерам оно почти равнялось человеку, и очевидец замер от страха, наблюдая за тем, как оно взмахивает крыльями и улетает прочь. Можно сказать, при чем тут чупакабра? Может, это что-то другое? Однако очень многие сообщения о чупакабрах Пуэрто-Рико, которых заставали возле загубленного ими скота, содержали сведения о наличие у них странных образований на спине. Кто-то называл их шипами, как у дикобраза, кто-то "гребнем", кто-то "рогами". Могло ли это быть крыльями, которые просто плохо рассмотрели в темноте? Вполне. Могли ли эти чупакабры гулять по Пуэрто-Рико, не нападая на скот? Естественно. Если соединить одно с другим, то очень многое в увиденных людьми "огромных летучих мышах" указывает именно на чупакабр.Автор - paranormal-news.ru.

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