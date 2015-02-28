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Страшно интересно / Несерьезные истории

Страшная чупакабра

Страшная чупакабра оказалась страдающей от чесотки медведицей.

Жители города Форбстаун, штат Калифорния, заметили на улицах странное лысое существо, напоминающее чупакабру. Как выяснилось позже, американцев насторожила молодая самка барибала (черный медведь), страдающая от истощения и чесотки. В реабилитационном центре, куда отправили медведицу, она охотно ест и принимает лекарства, а потому ветеринары надеются, что совсем скоро она покроется шерстью.

Страшная чупакабра
Страшная чупакабра
Страшная чупакабра
Страшная чупакабра

Автор: неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:36
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 15:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 59Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Странное лысое существо чупакабра самка барибала истощение медведь

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:36
+4
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Публикаций: 3
Комментариев: 294
Мне так её жаалко, бедняжечку 405
Зарегистрирован: 28.02.2015
 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:01
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 163
Бедное существо, хорошо хоть не прибили со страху. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:11
+3
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Комментариев: 239
Бедняга((( жалко, хоть нашлись добрые люди которые решили помочь.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:28
+2
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Комментариев: 2 146
Вот так, наверное, и рождаются байки. Ладно, хоть тут конец добрый
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Летяга
Сегодня, 16:38
+3
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Комментариев: 6 676
Медведице повезло, что сразу не прибили. Есть ещё разумные люди на свете, и это радует. Да и измождённой на фотках она уже не выглядит - отъелась на реабилитационных харчах. А чесотка лечится.
Всё же зверь без шерсти выглядит совсем не так, как мохнатый. Фиг узнаешь))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:41
+2
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Публикаций: 20
Комментариев: 239
Цитата: Летяга
Медведице повезло, что сразу не прибили. Есть ещё разумные люди на свете, и это радует. Да и измождённой на фотках она уже не выглядит - отъелась на реабилитационных харчах. А чесотка лечится.
Всё же зверь без шерсти выглядит совсем не так, как мохнатый. Фиг узнаешь))

На первой фотке мне показалось что это муравьед какой-то )))
Зарегистрирован: 17.10.2017
#7 написал: Летяга
Сегодня, 16:47
+1
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Репутация: (9157|-3)
Публикаций: 352
Комментариев: 6 676
Цитата: Nick.Yudin
муравьед какой-то

Ну да. Мы же привыкли, что у мишек морда почти круглая))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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