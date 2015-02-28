Страшная чупакабра

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:36

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Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 15:36 by

Жители города Форбстаун, штат Калифорния, заметили на улицах странное лысое существо, напоминающее чупакабру. Как выяснилось позже, американцев насторожила молодая самка барибала (черный медведь), страдающая от истощения и чесотки. В реабилитационном центре, куда отправили медведицу, она охотно ест и принимает лекарства, а потому ветеринары надеются, что совсем скоро она покроется шерстью.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Странное лысое существо чупакабра самка барибала истощение медведь

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