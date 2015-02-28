Страшная чупакабра

Страшная чупакабраСтрашная чупакабра оказалась страдающей от чесотки медведицей.
Жители города Форбстаун, штат Калифорния, заметили на улицах странное лысое существо, напоминающее чупакабру. Как выяснилось позже, американцев насторожила молодая самка барибала (черный медведь), страдающая от истощения и чесотки. В реабилитационном центре, куда отправили медведицу, она охотно ест и принимает лекарства, а потому ветеринары надеются, что совсем скоро она покроется шерстью.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 59Комментарии: 7
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