После убийства "волкособаки" в Монтане мужчина рассказал, что видел жуткого монстра в этих местах год назад

Еще один странный волк, заснятый годами ранее у реки в Миллуоки

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:18 by

После того, как недавно в штате Монтана возле Дентона застрелили странную волко-собаку или собако-койота, появилось множество версий о том, кем может быть это существо. Некоторые уверяли, что это обычный волкособ, другие предполагали, что это мутант, третьи видели в нем оборотня. Официальных результатов исследовании ДНК животного пока не объявлено.Тем временем с американской исследовательницей волкоподобных монстров и писательницей Линдой Годфри связался житель Монтаны и рассказал, что после того, как он увидел в новостях сюжет об этом странном существе, он снова вспомнил во всех подробностях то, что видел в тех же краях сам год назад. Это было примерно в 150 милях к юго-западу от Дентона, возле северной части заповедника Beaverhead-Deerlodge National Forest и реки Уайз Ривер. После этого случая очевидец, который назвался Заком, уехал из тех мест. "Я жил один в этом удаленном месте, у меня не было даже кабельного, так что единственный вариант что-то посмотреть по ТВ, было подключить спутниковое телевидение. В том июле ночи были теплыми и влажными. Я смотрел ТВ и телевизор начал барахлить, поэтому мне потребовалось выйти на улицу, чтобы проверить спутниковую тарелку. Я взял фонарик и когда вышел на улицу, там было очень тихо. Было так тихо, что это даже немного нервировало. Но я отбросил все мрачные мысли и пошел ремонтировать спутниковую тарелку, которая находится в углу моего двора. Я все проверил и, убедившись, что все провода в порядке, переставил тарелку в другой угол. И тут я услышал скрип, словно кто-то повернул дверную ручку. Я повернул фонарик в ту сторону и увидел это существо. Я успел очень хорошо рассмотреть его за те мгновения, что мне показались вечностью, а было это секунд десять. Потом я медленно отступил назад, побежал обратно в дом и запер все двери и окна.Ничего подобного я ранее никогда не видел. Когда я посветил на него, первое, что я увидел, была его голова. У нее были обрезанные уши, заостренные кверху, и морда была уже, чем медвежья и длиннее. Я мог разглядеть его большие зубы, торчащие из челюсти. Его глаза были темно-желтые, янтарного оттенка и казалось, что они не отражали свет, который я направил на него. Тело его было мускулистым и огромным. Он стоял вертикально и у него были длинные руки, которые оказались длиннее, чем его ноги. Широкие плечи плавно переходили в более тонкую талию. Его ноги были похожи на лапы собаки. Он был слегка сутулым, но даже сутулым он был почти с меня ростом, то есть не менее 6 футов (182 см). А если бы он выпрямился, то был бы более 2 метров в высоту. Мех его был черный и густой на груди и на шее, а на нижней части тела более редкий.Я не могу сказать, был ли он настроен ко мне агрессивно и наблюдал ли за мной чтобы напасть или просто из любопытства. И он, будучи таким крупным существом, был очень тихим, он стоял совсем рядом со мной и я услышал его, лишь когда он был совсем рядом. Я был так напуган, что все, что я хотел, поскорее отойти от него как можно дальше. Я больше не живу в тех местах и с той ночи ни с чем подобном не сталкивался". По словам Зака, увиденное им существо было куда больше и мускулистее, чем то, что показали на фото в новостях и его мех был не коричневым, а черным. Так что, возможно, это два разных существа. Или оборотень в двух разных формах.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: США монстр ночь оборотень страх криптозоология

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