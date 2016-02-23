Ночной гость

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:52

курилка-дурилка Просмотров: 412 Комментарии: 2 +2 Вчера, 22:52 by

Моя жена часто работает в ночь дежурной медсестрой, и я практически ее не вижу, так как работаю днем. Мы очень любим друг друга несмотря ни на что, хотя часто бывает так, что мы даже выходные не можем провести вместе.Вот и в этот вечер нам не удалось побыть вдвоем. Я, как обычно, расслабленно сидел на диване, пил пиво с чипсами (при жене я бы пил его только на кухне), смотрел телевизор, как вдруг раздался звонок в дверь. Я взглянул на часы. Пол второго ночи. Кто может прийти так поздно?Я подошел к двери и на всякий случай посмотрел в глазок. Никого.- Кто там? - спросил я, одновременно смотря в глазок.В ответ тишина. На лестничной площадке по-прежнему никого не было.«Наверное, кто-то балуется», - подумал я, повернулся и хотел было уходить, как вдруг опять раздался звонок.- Да кто там? - снова спросил я, уже со злостью в голосе.- Это я, - ответил за дверью звонкий голос.- Кто, я? - я посмотрел в глазок и снова никого не увидел.- Васька, сослуживец твой, кто ж еще. По голосу уже не узнаешь, брат? Совсем ты меня позабыл.Совершенно ничего не понимая, я открыл дверь и сразу же загнулся от тошнотворного запаха. За дверью стоял мой бывший сослуживец в военной форме и широко улыбался.Я закрыл лицо рубашкой, так как запах от открытой двери шел невыносимый.- Пустишь к себе? - спросил меня Васька, все еще улыбаясь.Он был одет в военную камуфляжную форму, что было очень странно, но еще страннее было то, что он самолично явился ко мне домой.- Конечно, - ответил я. - Какими судьбами? Почему не позвонил?- Да не получалось никак, - ответил он и перешагнул порог.- Хоть бы предупредил, — подстегнул я его и хлопнул по плечу. - Проходи в зал, я тут пиво пью. И дверь закрой, а то такое чувство, что в подъезде кто-то сдох.Я пристально посмотрел на него, и почему-то по моему телу пробежали мурашки. Мы не виделись с ним года три, и он очень изменился с тех пор. Лицо бледное, глаза впалые, как будто не спал неделю, да еще темно-коричневые синяки под глазами. Он был одет в военную форму, на голове фуражка.- К чему форма? - спросил я, ощущая странное беспокойство.Вася посмотрел на меня пустым взглядом и ничего не ответил.Я прошел в зал. Через какое-то время пришел Вася, он ничего с себя не снял, даже солдатские берцы. Я удивился, но не стал ничего спрашивать. Только ощущение беспокойства нарастало.- Как твои дела? Почему ты пришел так поздно ночью? Что-то случилось? — слова полились из меня потоком, потому что я начинал нервничать.Мой друг никогда не навещал меня лично, в последние годы мы вообще перестали даже созваниваться.- Всё в порядке, - ответил он, не поворачивая головы.Я ждал, что мой сослуживец продолжит говорить, но он молчал. От веселого паренька, который когда-то своими шутками мог повалить всю роту, не осталось и следа.- Может, пива? - спросил я его. - Я сейчас за кружкой сбегаю, замутим. Как раньше.Вася не ответил и продолжал сидеть. Я быстро побежал на кухню.Что-то здесь было не так. Во всем этом. В его необычном молчании, в запахе, который от него исходил, во взгляде, да и вообще какой друг является ни с того ни с сего посреди ночи, после трехлетней разлуки?Я дрожащими руками взял кружку. Зазвонил домашний телефон. Я невольно вздрогнул. «Наверное, это Марина», - подумал я и пошел в коридор. Это действительно была Марина, моя жена, и голос у нее был уставший.- Как ты там, солнце? Как обычно, пиво пьешь на диване? - ласково спросила она.- Да... - начал было я, но Марина не дала мне договорить.- Где твой сотовый? - спросила она меня.- Не знаю, на диване, наверное, а что?- У меня плохие новости, милый. Мне звонила жена Васька. Ну, тот, помнишь, твой сослуживец. Она и тебе звонила, но ты недоступен.- Да, - только и сказал я, а к горлу подкатывал огромный комок.- Ну, так вот. Он умер, дорогой. Завтра будут похороны, нужно билеты покупать, все-таки Сургут - это не Подмосковье, ты сможешь... - дальше я совершенно перестал понимать, что говорит мне жена.- Он сидит у нас в зале, на диване, - как на духу выпалил я.Ноги подкашивались, и я почувствовал головокружение.Тишина в трубке.- Кто сидит?- Вася, - выдавил я. - Он недавно пришел.- Олег, прекрати! Это совершенно не смешно! Как можно шутить такими вещами, вы же служили вместе! - недовольным голосом проговорила Марина.- С чего бы мне шутить, Марина? Вон он сидит на диване, дать ему трубку? - спросил я, чувствуя, что скоро сойду с ума.- Олег. Прекрати меня пугать. Вася погиб, дорогой, - прошептала Марина. - Его жена мне позвонила недавно, просила тебе сообщить, так как она не смогла до тебя дозвониться. Похороны завтра будут, говорю же.- Марина, - сказал я, опираясь на стену рукой, так как стоять было невыносимо. - Он сидит у нас в зале, на диване. Он жив.- Ладно, дай ему трубку, раз он там, - спокойно попросила Марина. - Ты же можешь перенести трубку туда?- Хорошо, - ответил я, хотя сердце сковало ледяным страхом.Почему-то не хотелось идти в зал, где сидит ОН. Но ведь он жив. Хотя запах... а еще его не было видно в глазок.Наконец логика победила. Мертвецы не ходят и не разговаривают, здесь наверняка какая-то ошибка.Я вошел в зал. Вася сидел в той же позе и, не двигаясь, смотрел на экран телевизора.- Эмм... Вась, брат, сможешь поздороваться с моей женой? Я сказал, что ты зашел в гости, поздороваешься?- Конечно, - неожиданно бодрым голосом ответил мой друг и, улыбнувшись, повернулся ко мне.Увидев эту знакомую мне Васькину улыбку, я вздохнул с облегчением и дал ему трубку.- Здравствуйте! Я - Василий, друг Олега по армейке, а вы его жена? - бодрым голосом начал Василий.Марина, видимо, что-то отвечала, Вася просто держал трубку у уха и улыбался. Тут я заметил кое-что. По волосам и шее моего друга медленно ползла струйка алой крови.- Так и есть. И ваш муж составит мне компанию, - ответил он на какой-то вопрос Марины. - Хорошо, я передам ему трубку.Он передал мне телефон. Я взял его, не спуская глаз с алой полоски на его шее.- Олег, уходи оттуда! - закричала Марина не своим голосом. - Не знаю, кто это, но это не Вася. О, Господи! Олег, умоляю тебя, уходи, я сейчас позвоню в полицию!Мое сердце ухнуло в пятки, я не мог произнести ни слова. Марина продолжала кричать что-то в трубку, но я уже не слушал ее. По шее моего друга потекла другая струя крови шире и темнее, чем первая.- Что с тобой? - спросил у меня Вася, совершенно не замечая, что с его головы стекает кровь.- Вася, у тебя кровь там... на шее, - прошептал я.Телефонная трубка выпала у меня из рук.- Правда? - спросил он удивленно и потрогал шею.Кровь размазалась по его ладони. Меня затошнило.- Тебе нужно в ванную, - сообщил я ему не своим голосом.Казалось, я вылетел из своего тела и говорил как бы со стороны, настолько я был напуган.- Хорошо, - сказал он и встал с дивана, сняв фуражку.Я посмотрел на его голову и застыл от ужаса. Верхушка головы вместе с частью мозга отсутствовала, на этом месте было лишь кроваво-черное месиво. Вася прошел мимо меня, заледеневшего от ужаса, и через минуту я услышал, как в ванной заурчала вода. Через мгновение в моих глазах стало темнеть, и я почувствовал, как отключаюсь от реальности.Очнулся я от сильного удара по щекам.- Очнись, Олег! - это была Марина, и она плакала, сидя на коленях передо мной.Я резко вскочил.- Где он? - спросил я у жены.- Здесь никого не было, полиция сейчас допрашивает соседей, - ответила Марина, поглаживая меня по щеке.- Он был здесь, - сказал я. Сильно захотелось закурить. - У него не было половины головы, Марина. Половины головы.Марина страшно побледнела и обняла меня за шею. Я заплакал.- Это хорошо, что ты упал в обморок, - проговорила Марина, обнимая меня. - Слава Богу, что это произошло. Если бы ты не отключился, он бы забрал тебя с собой. Знаешь, что он мне ответил, когда я сказала ему, что его жена сообщила мне о его смерти? Сказал, что все так и есть, и что ты составишь ему компанию.Я промолчал. Уравновешенный, всегда уверенный в себе, логичный и практичный. Это больше не про меня. Впервые после армии я захотел закурить и больше никогда не бросать.Полиция в тот день опросила всех соседей, никто никого не видел, больше они ничего сделать не могли, да и не хотели. На самом деле они вообще сомневались в том, что кто-то приходил и смотрели на меня, как на сумасшедшего, когда я в который раз рассказывал им все подробности.Когда я перешел к части, где у моего сослуживца под фуражкой был виден мозг, они переглянулись, извинились и ушли. Марина была в шоке и тоже не могла ничего сказать. Сейчас у меня руки дрожат так, что я не могу ничего делать. За эти два дня я чуть не поседел от ужаса. Снова начал курить и не знаю, как жить дальше.Меня все время мучает только один вопрос: «Почему я?».

Ключевые слова: Живые мертвецы призрак гость сослуживец ранение смерть

Другие, подобные истории: