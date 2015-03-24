У него десять зубов?

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:13

Vaalberit Просмотров: 612 Комментарии: 2 -5 Сегодня, 06:13 by

Из-за приближения зачетов Мия засиживалась в институте почти до самой ночи. Последняя пара по анатомии закончилась еще час назад, но она, попрощавшись со своими друзьями, решила ненадолго остаться, чтобы повторить изученный материал. Стрелки часов показывали 8 вечера. За окном было слишком темно, чтобы что-то различить, только при свете одинокого фонаря было видно, как с неба неторопливо падали снежинки.Спустя несколько минут, Мия отложила ручку и стала собирать свои вещи. Уже выходя из кабинета, она подумала, что надо бы отнести учебники и атласы в старую лабораторию конце коридора. Туда никто не заходил уже долгое время, только один ее знакомый время от времени пропадал там часами, объясняя это тем, что занят важнейшим экспериментом.Быстро шагая по длинному коридору под жужжание ламп, Мия не встретила ни души. Наконец достигнув нужной двери, девушка по привычке толкнула ее, забыв, что ключа у нее нет, но дверь на удивление поддалась. Открыв ее нараспашку, Мия увидела знакомую картину: плакаты с изображениями органов и шкафчики, набитые всевозможными материалами, длинный стол справа, на котором была разбросана кипа бумаг. Но тут, всего лишь на миг, ее взгляд зацепил силуэт в углу у окна. Это было согнувшееся, высокое, худое создание, с бледной и тонкой кожей и резко очерченными изгибами тела, его руки были чрезвычайно длинными, а голова - неестественно маленькой, с глубоко поставленными черными глазами. Заметив девушку, оно быстро метнулось в сторону ближайшего укрытия. Им стал большой, в человеческий рост стенд, закрепленный на штативе. Он не полностью скрыл существо, и половина его туловища белела среди мрака кабинета. Уже оттуда оно стало наблюдать за ней.Мию на мгновение парализовало от животного ужаса, она стала осторожно пятиться к двери, но тут случились одновременно несколько событий, происходившие как будто при замедленной съемке; колба, стоявшая на краю стола, неожиданно покачнулась и стала медленно падать вниз; существо пришло в движение, и его рука с длинными когтями на пальцах,схватив штатив со стендов, стала тянуть его в сторону. Это придало Мие резкости и быстроты движения, она дотянулась до ручки двери и выбежала из кабинета, но по инерции пробежав несколько метров, она увидела, что снова оказалась в той же лаборатории. Тем временем существо уже очутилось у стола, но при виде девушки оно и не думало двигаться, будто поджидая ее, зная, что она больше никуда не денется. Истошно закричав, Мия снова и снова стала предпринимать попытки бегства, но каждая из них заканчивалась тем же. В четвёртый раз, вернувшись в злосчастный кабинет, Мия уже потеряла надежду, и безучастно толкнув дверь, вывалилась в коридор.Быстро вскочив, Мия, спотыкаясь, побежала прочь от этого места. Завернув за угол, она чуть не столкнулась с девушкой, которая стояла у стены и что-то печатала в телефоне.Схватив ее за руку, Мия стала судорожно рассказывать о случившемся, местами запинаясь и повышая голос. Девушка внимательно слушала и не перебивала ее, но когда рассказ дошел до описания существа, она приостановила истерическую речь Мии и стала задавать странные вопросы:"Это существо высокое? Тело худощавое или наоборот? Какие у него руки? Ты видела его зубы, сколько их, десять?"Мия непонимающе уставилась на незнакомку, но все-таки стала отвечать на эти нелепые вопросы.Когда она добилась ответов, она улыбнулась Мие, и сказала:"Наверняка то, что ты видела, сотворил Зак, если не ошибаюсь, он и твой друг тоже. Убедись в этом сама, зайди в социальную сеть, уверена, что он написал тебе". Мия не могла понять, что происходит, и на автомате взяла протянутый незнакомкой телефон. Введя свой пароль, она загрузила свой профиль и увидела множество сообщений он незнакомых ей людей. Все они спрашивали о том, видела ли она сегодня эксперимент Зака, умеет ли он двигаться, сколько у него зубов. Пролистав сообщения чуть дальше, Мия наконец нашла сообщение от Зака…– Привет, подруга, знаю, что ты осталась сегодня в институте допоздна, надеюсь, ты заходила в старую лабораторию? Я проводил там уйму времени в этом году и сделал нечто потрясающее. Ты видела это, ведь так? Скажи мне, у него десять зубов?Мия, повернувшись к девушке, уже открыла рот, чтобы спросить о том, что происходит, но в это мгновение она услышала скрип открывающейся двери , доносившийся в стороне лаборатории…

Ключевые слова: Лаборатория зубы нечто авторская история

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