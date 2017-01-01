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Творческие истории

Elena the killer (Элена Менсон)

Элена родилась в богатой семье. Её отец был богатым бизнесменом, а мать сидела с дочерью дома. Её с рождения окружали любовью и заботой, родители любили её очень сильно, она платила им тем же. В школе у нее было много друзей до старших классов. Она нравилась многим парням, так как природа внешностью её не обидела: густые русые волосы, яркие зеленые глаза, хорошая фигура. Из-за этого многие девушки её ненавидели.
Когда Элена была в девятом классе, её сильно избили три одноклассницы. Целую неделю она пролежала в больнице, так как у неё было ножевое ранение в области живота. Когда её наконец выписали, отец строго-настрого наказал своей охране:
- Чтобы её одну больше никуда не отпускали!
С тех пор подросток забыл, что такое свободная жизнь, но спустя два года она заявила своим родителям:
- Я хочу учиться на врача в другом городе!
- Что? Но мы же хотели, чтобы ты пошла по стопам отца! - возмутилась мать.
- Нет, мама, я хотела стать врачом с детства!
- Нет! - закричал отец.
- Хорошо, но тогда я уйду из дома!
Родители были в шоке. Это был первый раз, когда их дочь им перечила. Но делать нечего, они купили ей квартиру в другом городе. Элена успешно сдала экзамены и поступила в мединститут. Парни с ней сразу подружились, а девушки невзлюбили. И вот спустя полгода учебы к ней подходит её одногруппница Марси и говорит:
- Сегодня в 19:00 у меня вечеринка, ты приглашена.
Элена была удивлена, но сказала, что придёт.
Когда она пошла на вечеринку, на ней было сиреневое платье с длинным рукавом, чёрные колготки и чёрные сапоги. Когда она постучала, дверь ей открыла Марси и сказала:
- Оу, а вот и наш главный гость! Заходи, мы тебя уже заждались, - сказала она и толкнула девушку в дом.
Сказать, что Элена была в шоке, - ничего не сказать. Но тут свет включили, и она увидела злые лица Марси и Кетрин.
- Час мести настал! - сказала Кетрин и накинулась с ножом на ничего не понимающую девушку.
- Но что я тебе сделала?!
- Ты увела моего парня!
- Что?! Я его не уводила! Я ему просто нравлюсь!
Но последнюю фразу ей договорить не дали, так как вонзили нож в сердце.
Элена не почувствовала боль, но её внешность начала меняться. Волосы начали темнеть, появились рога, красные крылья, перчатки с когтями, красное платье, чёрные ботинки, глаза стали изумрудного цвета.
- Ваша смерть пришла за вами! - сказав это, она разорвала двух девушек по кускам.
Когда она убила этих двоих, она пришла домой и приобрела обычный облик. Она надела свою красную кофту с капюшоном, джинсы, кеды, собрала вещи и взяла свой пистолет, который она хранила для защиты, и убежала из дома навсегда.

Теперь её внешность такова: иссиня-чёрные волосы, красные рога, крылья такого же цвета, красное платье с чёрными рюшками, красные перчатки с длинными и острыми когтями того же цвета, черные ботиночки и изумрудные глаза. Она демон-воитель.

Когда она злится, она приобретает облик демона, а так она убийца с иссиня-черными волосами и изумрудными глазами.
Вчера, 19:12 by Helen.6v.Просмотров: 477Комментарии: 0
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Ключевые слова: Убийца девушка демон авторская история

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