Грани сознания. Часть 1. "Предвестник"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 16:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vasiliy_Dan Просмотров: 429 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:12 by

Поле, большое зелёное пространство,встречающее рассветы и провожающее закаты. Незнающее ни боли, ни горести.Вглядевшись в начавший светлеть горизонт, Алан простоял ещё пару секунд и прошел дальше.Алан был обычным подростком, с совсем не подростковым нравом. Отстраняясь от других, он был в своём кругу общения, кругу людей.Привычка бродить по мрачным улицам, в раннее утро, появилась ещё в детстве, в детстве, когда только начали формироваться основные черты характера, который стал совсем не детским.Жил он в небольшом поселке, близ мегаполиса "Претория" пост-индустриального гиганта, который издавна поглощал зелёные дали и красочные луга. В скором времени он прекратит этот бурный рост, но предприятия станут в разы больше.Точно, закончу институт и уеду подальше отсюда, оставляя за собой обиды и разочарования, которых уже навидалось это место. Хотя где сейчас лучше...Пройдя по дороге, с обеих сторон уставленной коттеджами, Алан вышел на перекрёсток улиц, недавно назначенное место встречи.Осталось ещё полчаса,на сегодня намечается вечеринка, среди своих. Такие мероприятия были редки в нашей компании, но всё-таки они собирались в особые случаи.На этот раз случая не было, цель всего пати заключалось в том, чтобы днём с уже закупленными продуктами в коттедже развлечься, а далее вечером переместить место нашей дислокации в небольшой лес близ холмов.Сев на скамейку рядом с огромным навесным дубом, начали приходить весьма радостные мысли: скоро придут друзья и всё будет как в старые добрые времена, спустя некоторое время Алан задремал.***Алан стоял на небольшой возвышенности под берёзой посреди прекрасных холмов.Зелёная трава, у ног переливается маленький ручей, кое-где растут ивы.Вдали мелькают черты города.Запах свежего воздуха и прохладный ветер, будто проясняют картину.Позади появляется человек в строгом чёрном костюме.—Здравствуйте, Алан. Простите, что заставил ждать. Я всё думал, как же объяснить Вам.Но всё же....Должно быть, сами всё поймёте.Происходит странное убыстрение, что-то вокруг меняется. Небо угрожающе темнеет. Яркая зелёная трава и листья блекнут. Птичьи песни замолкают. Налетает ветер. Ручеёк стремительно мельчает.— Смотрите внимательно. Иногда всё может измениться за одну ночь.Вспышка. Всё резко изменилось. Земля коричневая, небо серое. Русло ручья засохло и почернело. От деревьев остались лишь искривлённые скелеты. Вместо птичьих песен вдалеке слышны крики людей и скрежет металла. На чёрной иве каркает съежившаяся ворона. Город на горизонте стал серым, словно нежилым. Над ним висит марево. В небе вспышки страшного света. На горизонте слышны взрывы. Всё громче и громче, взрывы всё ближе и ближе. Военный транспортник с грохотом проносится над головой, и Алана накрывает очередным взрывом.Алана ослепляет ещё одна вспышка, зрение проясняется, местность неузнаваема. Земля окончательно изувечена. Русло ручья забито пеплом. Деревьев нет. На пустыре, где Алан стоит, добавился новый звук: мерзких хлюпающий баритон. Город превратился в руины, оставшиеся башни накренились и вот-вот упадут. Небо полно дыма и пепла...Но в центре города так и возвышается нетронутый шпиль ретранслятора.— Всему своё время, Алан, всему своё время...***—Эй, проснись! Проснись уже, сколько можно!!! - раздалось сквозь сон, и, проникая в сознание, голос Гретты.Окончательно придя в себя, я мог вздохнуть спокойно, это был всего лишь сон, который так испугал своей реалистичностью. Приподнявшись со скамьи, моему взору предстали друзья.Гретта, высокая, фиолетово-волосая, 17-ти летняя девушка с всегда открытым и радостным характером ребёнка.Как ни странно она и была началом всех вечеринок и пати.Ник, ниже чем Гретта, но более велик в ширину. Имея 18 лет возраста, он владел достаточным количеством идей, всегда зная в какой момент пошутить он пользовался достаточным авторитетом в компании.Был уже полдень, а я проспал тут всё утро, на скамейке...Появилось некое чувство стыда, наконец встав со скамьи и посмотрев на смущённых друзей, я понял что пришли они намного позже чем должны были.— Что вы так поздно... Я тут заснул пока вас ждал.— Так получилось, извини, я просто сама недавно проснулась, мне же не привыкать, что ты ходишь на улице так рано.— Ладно, что там с вечеринкой?— Вот сейчас в магазин пойдём, наверное, в три часа сможем уложиться, ты с нами?— Да, а как же.Спустя полчаса ходьбы мы вышли к местному магазину. Небольшой такой, с виду милый магазинчик, с белой вывеской "открыто", хорошо вписывался в общий пейзаж всего посёлка.Внутри из людей там была только продавщица и престарелая женщина лет пятидесяти. Сверху висел небольшой телевизор, на котором, как всегда, шли новости. Опять что-то насчёт загрязнения окружающей среды и начала выработки энергии из ретранслятора​.Закупив всё,что нужно, мы двинулись в коттедж. Он тем самым принадлежал Нику, двухэтажный домик с четырьмя комнатами хорошо подходит для подобных целей.К шести часам приехали ещё несколько давних знакомых, Алиса, Алекс и Герман.Алиса была блондинкой среднего роста, с вечно болтливым нравом, всегда могла поддержать разговор, но была скудна по отношению идей.Алекс как самый умный в компании был лишен тягот ванильных переживаний, поэтому хорошо владел хладнокровным характером.Герман, возможно, самый простой в компании, но постоянно пытается доказать обратное, используя новомодные фразы, и постоянно заседающий в видео-играх, его не совсем учитывали в компании.Все были в сборе, вечеринка была ещё впереди..—Ну и ну, надеюсь всё прилично выйдет.Игриво сказала Алиса.—Агааа, - воскликнул Ник.— Чего это у вас растет перед воротами? - спросил Алекс.— Розы, — под очередной взрыв смеха объяснил Ник.— Да не, я про дерево. Выезжать не мешает?— Какое дерево? — не понял Ник.— Да перед воротами же. Фигня эта… Береза, что ли…— Аааа, ты об этом это...— Ну что давайте тусить, — перебив крикнула Гретта.— Чего ждать, давайте, — поддержал я.***На часах было девять вечера, тусовка, конечно, была отличная, Ник даже умудрился взять из бара отца несколько бутылок коньяка.Все, кроме меня, немного выпили.Ну, как сказать, немного, - достаточно.Пока вся тусовка была в разгаре, появилось большое желание подышать свежим воздухом,Выйдя на крыльцо, я начал всматриваться в местные пейзажи, солнце уже село, вечер был прекрасен, теплый воздух и безветренная погода.Все проблемы растворились в этом вечернем присутствии, вот только этот утренний сон никак не давал покоя.Должно быть просто вследствие недосыпа и напряженных будних дней сознание проявило ужасные образы.Забыв об этом и достав мобильник, дабы посмотреть время, наткнулся на небольшую деталь.Совершенно не было сигнала.Но это никак меня не смутило.Время, так сказать, уже предполагало перемещение места вечеринки на небольшую лесную поляну.Постояв ещё пару минут, я зашел обратно в дом.— Эй, ребята, хорош бухать, — сказал я сразу после того, как вошел в комнату.— Уже? — удивлённо выкрикнул пьяный Ник, тем самым попытавшись одной рукой обнять Алису, но тут же получив отпор.— Да, уже выйдем наконец на природу. Сколько можно?— Ладно, пойдём.Все разом встали, и вместе мы вышли из дома.Проходя мимо коттеджей, в которых уже не горел свет, все чувствовали расслабление. Всё же мы подошли к входу в лес. Зайдя в глубь рощи из сосен, мы разложили все вещи и подготовили костёр с палатками. Выключили музыку, расселись вокруг костра и взялись за гитару. Вечер выдался тёплый, безветренный, даже комары не мешали.Спустя час в компании повисло молчание.— Жесть! — крикнул начавший трезветь Ник, глядя в пустую бутылку коньяка. — Что делать?— Что, что? — спросил я.— Всё только началось, вон, посмотри, время детское, а бухло уже кончилось. Пусть кто-нибудь в магазин сгоняет.— Кто?— Пусть Алиска идёт.— Почему сразу я? — отрезала Алиса.— Да не ломайся ты, пока дойдёшь, мы с Германом тут зажгём, — продолжил Ник.— Да, правда, сходи чего тебе стоит, — поддержала Гретта.— Ну вы и друзья, — злобно пробурчала себе под нос Алиса, беря протянутые ей Алексом деньги.— Что, продолжаем? — произнёс Герман, снова взяв гитару в руки.***Гретта достала телефон, но у неё, как и у всех, не было сигнала.Герман же бросил гитару в палатку, ссылаясь на то, что уже "асточертело" бренчать.— Ладно, — сказал Герман, — может, спать?— По-любому, — добавил я. — Дождемся Алису и ляжем.— Ага.— Нет, — отрезал Ник. — Если что, сама придет, что нам её ждать.— Ну, да, — улыбнулся пьяный Герман.— Точно.— А Алиса? — поинтересовался я.— Черт с ней, — раздраженно махнул рукой Ник.— Ну да, — пьяный Алекс выглядел озадаченным.— Как и всегда, — засмеялась Гретта.У меня резко появилось сонное чувство затуманивающее сознание и стирающее все мысли. Видимо, у всей компании было тоже самое, и все они разошлись по своим миниатюрным жилищам, я же залез в первую попавшеюся палатку и провалился в глубокий сон.***Вспышки света, звук скрежета металла.Всё было, как в тумане, казалось, сонное царство переливалось в реальность.Я хотел проснуться, но не мог, яркая вспышка, а дальше темнота, всепоглощающая темнота.

Ключевые слова: Ребята компания сон свет авторская история

Другие, подобные истории: