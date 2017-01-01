Ужасная вечеринка. Часть 1

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:02

Марк Крам Просмотров: 203 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 02:02 by

Я не знаю, кто будет следующей жертвой. Кого пошлет мне матерь ночи завтра? Кто утолит мою кровавую жажду и укротит ярость?Сегодня я получил хороший урок, который едва ли не лишил меня жизни. Их было двое, но я оказался лучше подготовлен. Энни и Сью – кажется, так их звали когда-то, однако я стараюсь избегать подобных чувств. Они вызывают привязанность и, как следствие этому, сожаление, что ни в коем случае не должно сопутствовать в моем не легком деле. Я убил этих милых девочек. В городе пойдет молва. Усилится наблюдение. Они уже знают, что я здесь. Нужно быть осторожней. Меня не увидят, если я этого не захочу. Черным плащом ночь накроет город, и оглохнут улицы от криков, когда узнают люди, кто живет рядом с ними. Какое зло пробудилось и что сотворит. Спасения не найдет никто.***Брэндон обвел взглядом оживленную школьную столовую. Заметив друзей за одним из дальних столиков, он плюхнулся на единственный свободный стул, который словно был предназначен именно для него.– О, боже, только не это, – с грустью вздохнул Дэвид Гарднер, заглядывая в свой коричневый пакет для ланча.Он достал оттуда бутерброд с проступающими кусочками тунца, зажатого между двумя толстыми ломтиками хлеба.– Ненавижу рыбу, – сквозь зубы проговорил он, откладывая сандвич в сторону.– Странно, что ты ненавидишь рыбу. А на выходных, говоришь, с отцом ездили на рыбалку, – с подозрением сказал Терри, протягивая руку к сандвичу друга и забирая его на свой поднос.– Мне нравится ее ловить, а не есть.– И все-таки ты странный. А ты чего молчишь, Брэндон? Все грезишь мечтами о Джессике? – спросил Терри, слегка толкнув парня в плечо.Брэндон промолчал, отстранено покручивая в руке соломку картошки фри.– Да брось, – вмешался Дэвид. – Такая девушка, как Джессика, обычно тусуется с богатенькими парнями из университета. На Брэндона она даже и не взглянет.– Брэндон? Ау, земля вызывает Брэндона, – Терри помахал перед лицом друга ладонью, от чего тот, наконец, вышел из глубокого транса.– А-а, извините парни, задумался, – быстро отозвался он, так и не притронувшись к еде.– Да что с тобой сегодня? Ты как будто не выспался, – спросил Дэвид.За одним из соседних столиков группа ребят вдруг разразилась громким смехом. С некоторыми из них Дэвид был прекрасно знаком, ведь они вместе состояли в школьной команде по баскетболу – «Белые тигры Уэлбриджа». В конце следующей недели у них была запланирована важная игра с «Викингами» – их главными соперниками в этом сезоне, и Дэвид очень переживал, хоть и пытался скрыть это.Вот Гарри Смит – невероятно высокий парень в темной футболке и стильных черных очках – звездный защитник их команды, возбужденно жестикулируя, рассказывал какую-то забавную историю трем своим одноклассникам.– Все никак не могу выкинуть из головы новость об убийствах, – сказал Брэндон. – Неужели это действительно происходит в нашем городе?– Говорят, на счету маньяка уже пять человек, и все наши ровесники, – Дэвид наклонился к столику. Он постоянно оборачивался, словно боялся, что его подслушивают. – Подобное раньше происходило в соседнем штате. Известное было дело, убийцу так и не поймали, вроде он внезапно исчез. Кто-то говорит, что умер, а другие – что перебрался в другой штат, угадайте, в какой?– Я вас не понимаю, парни. Этот год для нас последний в школе. Мы выпускники, а вы говорите о каких-то маньяках, больше обсудить нечего? Вы, например, слышали о том, что намечается вечеринка, главной хозяйкой которого выступает сама незабвенная Джессика Эрлин?При упоминании о Джессике внутри у Брэндона что-то всколыхнулось. Он давно был по уши в нее влюблен, но боялся признаться в своих чувствах. Да они и не общались практически. Он даже сомневался, что она подозревает о его существовании. Джессика была самой красивой и популярной девушкой в школе Уэлбриджа. Многие парни хотели с ней встречаться, поэтому Брэндону удавалось любоваться ей только издалека, наблюдая, как она сидит за первой партой и листает учебник, или общается по телефону с очередным бойфрэндом.Даже сейчас, увидев девушку в конце столовой, Брэндон не мог оторвать от нее глаз, словно на него действовали какие-то гипнотические чары. Высокая и стройная, ее медные волосы развевались, большие зеленые глаза, как изумруды, излучали свет. На ней была синяя шелковая блузка и черные джинсы с дырками на коленках.Рядом стояла лучшая подруга Джессики – Келли Рид. Миниатюрная брюнетка с копной длинных вьющихся волос, одетая в короткую серую юбку и белый топ без рукавов. Пухлые губки украшала темно-красная помада.Неожиданно Джессика повернула голову, словно почувствовала или заметила боковым зрением, что за ней следят. Их глаза встретились, но только на мгновение, потому что потом Брэндон резко отвернулся, делая вид, что изучает еду на подносе. Девушка слегка улыбнулась. У нее была самая потрясающая улыбка, по-детски чистая и в тоже время с нотками дьявольского озорства.Она что-то шепнула на ухо подруге, а затем они обе прямиком направились к столику, где неподвижно, как статуя, сидел Брэндон с друзьями.– Твою мать, она идет сюда, – вымолвил Брэндон, стараясь сохранять спокойствие.– Кто? – не понял Терри, но парень не успел ему ответить тогда, как совсем близко раздался бархатный женский голос:– Привет, ребята. Чем занимаетесь?– Да так, болтали о том, о сем, – вступился Терри. – Уже выбрали, с кем пойдете на выпускной бал? Как вариант,я мог бы сгодиться на роль ухажера, – парень показательно провел рукой по волосам и улыбнулся своей самой ослепительной и неотразимой улыбкой, от которой показались не дожеванные кусочки тунца, застрявшие между зубов.– Может быть, в другой раз, – отозвалась Джессика. – Думаю, вы уже знаете, что я планирую устроить вечеринку в своем доме на всю ночь. Будет очень весело: музыка, алкогольные напитки и, конечно же, сюрприз. Пока я не буду рассказывать всю нашу программу, иначе будет неинтересно. В общем, я хотела бы пригласить вас.– Я только “за”, – ответил Дэвид.– Я тоже обязательно приду, – подхватил Терри.– А ты Брэндон? – обратилась к нему девушка.Ее сверкающие зеленые глаза откровенно изучали его. А может, ему показалось?– Да, – сказал он, – я приду.– Вот и отлично. Жду всех в восемь, не опаздывайте, будет действительно круто, – радостно пропела Джессика, устремляя хитрый взор на Брэндона, словно обращалась только к нему.Затем они развернулись и ушли.– Это что сейчас было? – воскликнул парень.– А что такого? Нас пригласили на тусу, лично я планирую оттянуться по полной, неизвестно, когда в следующий раз представится такая возможность, – заметил Терри, доедая сандвич, лежащий на тарелке.– А ведь, действительно, все это как-то странно, – сказал Дэвид, подозрительно почесав подбородок. – Одно дело я – нападающий школьной команды по баскетболу. Вполне себе почетно, но, как она могла пригласить вас? В голове не укладывается.– Значит, тупой качок у нас заслужил право, а мы нет? Может, она тебя даже во внутрь не пустит, на входе поставит, как вышибалу, чтобы не пускал всякую мелкоту.– Заткнись, Терри! – огрызнулся Дэвид.Их спор вовремя нарушил звонок. Дети стали расходиться на занятия. Столовая опустела, а вот школьные коридоры заполнила разнородная масса учеников, спешивших по своим классам. Проталкиваясь через толпу, краем уха Брэндон уловил разговор двух девочек:– Мама теперь строго приказала возвращаться не позднее четырех. Даже хотела встречать после школы, – тихо произнесла смуглая девчушка своей спутнице.– В новостях пишут, что вчера ночью нашли еще двух в соседнем районе. Девочки не из нашей школы, вроде одну из них звали Элли или Энни, не помню, а вторую Сью.– Ужас! Это же совсем рядом с нами. А если маньяк явится прямо сюда?– Нет, он убивает только ночью. Отрубает своим жертвам головы, а перед этим всаживает нож прямо в сердце.– Ты врешь! Ты сама придумала это!– Вовсе нет, – возразила девочка. – Это правда. Говорят, что он сумасшедший. Живет в подземелье за городом и питается одними крысами. Выбирается только с заходом солнца на поиски новой жертвы. Он может явиться в любой дом, и ничто не остановит его. Папа говорит, такие люди больны и не контролируют свои поступки. Такие люди могут сделать все что угодно...***Отраженное зеркалом бледное существо в костюме, с торчавшими во все стороны черными волосами и угольно-серыми глазами, безмолвно хлопало ресницами, поправляя съехавший галстук. Брэндон готовился к вечеринке. Он не был сторонником подобных мероприятий и вряд ли его можно считать душой компании, если, конечно, эта компания не состояла из его близких, лучших друзей. Однако на вечеринку его пригласила сама Джессика, а это что-то да значит, впрочем, он так не считал. Слишком много проблем и тревог поселилось в голове Брэндона: поступление в один из самых известных и престижных университетов страны и получение стипендии, без которой учеба в таком элитном заведении была бы просто невозможной; к тому же еще эти таинственные убийства, буквально захлестнувшие город волной новостей. Убийца до сих пор на свободе. У полиции нет никаких зацепок или улик, словно маньяк – это призрак, который не оставляет следов; это заставляет насторожиться и задать вполне себе подходящий вопрос: сколько еще нужно смертей, чтобы убийцу наконец посадили за решетку, а местные жители перестали бы в страхе ходить по улицам, опасаясь за свои жизни?Брэндон вдруг замер на месте, вспоминая, как буквально сегодня уже ближе к вечеру возвращаясь домой, инстинктивно почувствовал, что за ним следят. Он отчетливо слышал шорох колес по гравию и размерный шум мотора машины, медленно ехавшей позади него, не слишком близко, но и не отставая на большое расстояние. Он снова проникся тем страхом, что явился к нему в тот злосчастный момент. Брэндон несколько раз останавливался, дабы пропустить водителя и продолжить путь, однако машина не спешила проезжать мимо, недовольно издавая рычание мотором. Тонированные стекла не позволяли разглядеть кабину салона. Вне всяких сомнений, некто неизвестный глядел на Брэндона; прожигал его своим ненавистным взглядом, отчего парню вдруг стало невыносимо ужасно. Он находился на открытой местности, совершенно безлюдной, окруженный мрачными фонарными столбами, тускло освещавшими ему дорогу. В конце концов, он так и добрался до своего дома в сопровождении черного автомобиля, который моментально скрылся в потемках, как только парень переступил порог и закрыл за собой дверь.Этот эпизод из памяти заставил Брэндона нервно вздрогнуть от мысли, что произошло бы, будь на месте того самого водителя – безумный маньяк, о котором все говорят. Но что ему было нужно? Зачем следил за ним? Что если это и есть тот самый убийца, и теперь его семье угрожает опасность? Брэндон постарался отогнать навязчивые мысли и сосредоточиться на предстоящем празднике. Он снова вернулся к Джессике, к ее прекрасному образу принцессы со сверкающими, пронизывающими насквозь, темно-зелеными глазами.Сегодня власть ночи перейдет в руки к тварям омерзительным и кровожадным; страхом наводняться улицы; страх отравил воздух и землю, на которой раскинулся этот тихий городишко. Они беззащитны. Не долго осталось ждать. Скоро трупы будут оставлять на дорогах, а последние выжившие бежать, потому что не будет больше правил, и страх проникнет в сердца и души; они узнают кто рядом с ними; зло уже пробудилось. Город обратится в руины и на этот раз жертв мне хватит сполна.Я видел одного паренька, совсем молодого. Он и не подозревает о том, что его ждет. Я следил за ним до самого его дома. Забавно, когда-то я и сам был таким, как он - беззаботным, с ветром в голове, юным подростком, мечтающим о счастливой жизни. Вот она моя жизнь - вечное скитание от одного к другому, где крышу заменяет сырое темное небо с грязью и лютым холодом, и смерть. Она неотступно следует за мной по пятам, словно проклятие. Я проклят. Со временем к этому привыкаешь, но я все еще бьюсь с сомнениями и допускаю ошибки. Раны почти залечились, и я готов к новой работе. Во мне не осталось ничего кроме ненависти. Она жжёт меня изнутри. И это славно, месть будет слаще. Горе тем, кто сотворил со мной это, потому что я убью их всех. Убью их всех!

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