Особняк

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:36

Причина: Стилистика автора сохранена

Никита Тимофеев Просмотров: 116 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 04:19 by

Мелкий летний дождь бил по асфальту. Утренний туман скрывал за собой каменные очертания старого викторианского особняка. Было довольно холодно. Тридцатилетний миллионер прибыл на встречу вовремя. Вчера он разговаривал по телефону с компанией о покупке старого особняка с усадьбой в штате Калифорния. Стоимость собственности составила сто двадцать два миллиона долларов по оценке мистера Уайта.Мистер Берг вылез из своего новенького тёмного внедорожника. Поставив автомобиль на сигнализацию, он достал зонт и подошёл с сумкой в руке к воротам усадьбы. На стальной табличке в стене ворот было выбито: «Особняк построен в 1867-м году».Берг поправил свой костюм, осматривая старый особняк. Из-за тумана здание выглядело довольно мрачным, фасад из красного кирпича потемнел от времени. Его контуры растворялись в туманной дымке, словно живым магическим барьером. Окна двухэтажного особняка казались пустыми и тусклыми, в них не горел свет. Декорации позапрошлого века придавали ему немного готического стиля. Своды, арки, резные надписи и фигурки существ из другого мира — всё это было в одном здании. Особняк из страшных сказок и ужастиков. Вот каким он себя представлял в мыслях прохожих.— Уважаемый, скорее проходите, — приветствовал его риелтор, выходя из калитки.Мистер Уайт работал в компании риелторов, в купле-продаже дорогих особняков в Калифорнии. Он был очень полным, с квадратным выбритым лицом и мелкими глазами.— Доброе утро! — подхватили оба, повернувшись друг другу.— Ну и погода паршивая, — морщась от дождя, выдавил продавец и вытянул руку в знак приветствия.Берг ответил взаимным рукопожатием.— Мистер Берг, обсудим все детали покупки в особняке. Посмотрите особняк внутри и оцените, — забегая вперёд, сказал риелтор.— Не думал я, что особняк такой огромный, — с удивлением заметил Берг, проходя во двор поместья.Толстая дверь со скрипом отворилась, и теперь они стояли в холле, укрытые от непогоды. Внутри пахло сыростью, пыльная паутина провисала на мебели, в углах. Широкая винтовая лестница в середине холла уходила вверх на второй этаж. Старинные чёрно-белые портреты 19-го века висели на стенах, почти живым взглядом посматривая на двух мужчин.Осмотрев вскользь первый этаж и оценив просторные помещения, они зашли в небольшую комнату, где хранились старые бумаги на резном столе.— Ой, извиняюсь мистер Берг! Завтра к Вам придёт дворецкий, чтобы навести порядок в доме. Услуга за счёт моей организации, — деликатно выговорил риэлтор, снимая мокрое пальто и шляпу.— Хорошо мистер Уайт, — одобрительно ответил Берг и повесил зонтик на ручку вешалки у двери.— Пройдёмте за стол Мистер Берг.На столе, как и во всём доме, лежал толстый слой пыли. Мистер Уайт смахнув её перчаткой, сел и вытащил несколько бумаг с печатями договора купли-продажи. Берг отчистил свою половину стола.— Итак, вы с севера к нам? — поинтересовался у миллионера риелтор.— Да, решил купить у вашей организации этот особнячок, — ответил мистер Берг, стряхивая пыль с рукава пиджака. — Когда приживусь, начну свой бизнес в Калифорнии.Риелтор немного замялся, оглядев миллионера пристальным взглядом.— Мистер Берг, хочу Вас предупредить, — неожиданно выдавил Уайт.— О чём?— Говорят, что этот особняк не обживался лет двадцать. По бумагам бывшие жильцы этого дома сходили с ума, даже имелись случаи самоубийства. Проверил в архивах местного отдела полиции лично. Сумасшедшие говорили, что видели призраков, сами по себе закрывающиеся двери. Падающие картины и прочую чепуху. Вы действительно готовы здесь жить? — трепетно поинтересовался риелтор, нервно хлопая глазами.Мистер Берг с усмешкой на лице, покачал головой.— Знаете, мистер Уайт, не верю я в подобные вещи. И вам скажу, если кто-то и станет править страшным балом особняка, то им буду я. Мне очень понравился именно этот особняк, остальные меня не интересуют.Риелтор, переведя дыхание, полез за документами в карман пиджака. Мистер Берг поправил свои дорогие наручные часы.— Хорошо, уважаемый. Дерзайте.— Да, ближе к делу, — напористо отчеканил Берг.— Тогда заполните эти бумаги Мистер Берг, — с улыбкой на лице сказал риелтор. — Мы скрепим договор о вашей покупке недвижимости.Уайт протянул листы Бергу, который в это время искал свою ручку с бумажника в кожаной сумке. Из бумажника Берг вытянул солидную стопку долларовых купюр, положив их на край стола.— Это вся сумма, мистер Уайт!Риелтор тщательно и ловко перелистал в руке денежные валюты, посчитал деньги.— Да, мистер Берг, не сомневался, — шуточно высказался Уайт. — Всё устраивает?— Вполне мистер Уайт, — с уверенным голосом сказал Берг.Взяв гелиевую чёрную ручку, миллионер быстрым движением руки поставил все три положенные подписи.— Как вам Викторианское оформление здания?— Особняк, что надо, — одобрительно сказал Берг.— Вот мой номер телефона, — риелтор положил цветную визитку на стол. — Завтра наш дворецкий загонит ваш автомобиль в убранный гараж.— По рукам!Мужчины убрали со стола документы, обошли несколько комнат, обговаривая последние формальности покупки. Встреча оказалась успешной для обоих.Пожав руку, Уайт собрался к выходу.— Мистер Берг, надеюсь, вам тут понравится.— Удачи, Уайт.— Спасибо!Оставшийся остаток дня мистер Берг провёл за ноутбуком. Сидя на диване, он попивал кофе, временами затягиваясь табаком. Он даже не заметил, как стемнело за пыльным окном спальни на первом этаже особняка. Дождь давно прошёл, оставив капли на внешней стороне оконных рам.Маятник старых часов пробил 9 вечера и отвлёк мужчину от своих раздумий. Он закрыл свой ноутбук, допил кофе и прошёл в гостиную. Часы не умолкали, каждую минуту издавали громкие механические удары. От постоянного стука маятника у Берга начала болеть голова.— Да затихни ты, чёртов маятник! — выкрикнул Берг, держа кружку от кофе. — Какой противный звук! Сколько ещё будешь барабанить мне по ушам?! — продолжил в ярости мужчина, выходя в холл. — Впервые такие неспокойные часы вижу! Заткнись уже!Берг со злобой и негодованием начал осматривать часы. Не найдя подвоха, развернулся и вернулся в спальную. Но недолго продлилась тишина. Часовой механизм спустя минуту снова застучал по вискам Берга. Теперь они издавали звук, нарастающий по величине децибелов, всё громче и чаще. У Берга стали ныть тупой болью ушные раковины. С матами он вернулся к треклятым часам. Часы резко замолчали, как только он приблизился к ним.— Ну, сейчас ты у меня замолчишь, навсегда! — обходя их вокруг, со злобной усмешкой выдавил Берг и вырвал маятник вместе с поводком. — Всё, кажется, ты успокоил свои механические шуточки! — с долей сарказма выкинул он. — Завтра починят, не болей. Часто же мне грубая сила помогала.В это время в спальне раздался телефонный звонок. Естественно, неожиданно. Играл весёлый джаз. Берг взял мобильник и прислонил к уху.— Алло, алло. Алло!Тишина на том конце линии. И снова джаз залился по комнате. Мужчина резко схватил снова телефон.— Алло! Кто это? Почему молчите? Я слушаю, говорите, — громко кричал Берг, сжимая телефон в руке.Но никто не ответил. Кто-то ещё несколько раз названивал ему. Берг знал это. Он выключил звук на мобильном телефоне и закурил очередную сигарету.— Что за дела такие?! Сначала часы, потом телефон взбесился, — рассуждал мистер Берг, лёжа на диване. — Надо бы поспать.Стоило ему расслабиться, как сверху на втором этаже раздались частые и быстрые шаги. Они, казалось, хаотично перемещались по верхним комнатам особняка. У Берга окончательно испортилось настроение. Шаги то затихали, то снова возникали, издавая вибрацию с гулом. Наверху кто-то был. И, кажется, далеко не один. Мужчину охватили ярость и волнение. Непрекращающийся топот раздражал и портил весь отдых. Он не хотел никого сегодня видеть.Берг быстро встал с дивана. Ругаясь, он побежал к винтовой лестнице. Наверху, как ни странно, он никого не увидел. И даже шаги стихли.— Что здесь происходит, дьявол тебя возьми, — заорал Берг и топнул со всей силой ногой. — Кто здесь?! Выходи, не прячься! Найду, прибью, никто и не вспомнит.Мужчина, дергаясь, спустился к себе в комнату, оборачиваясь назад, в удаче обнаружить шутников на втором этаже.Беспокойный вечер продолжался ещё около часа. Повсюду слышались шаги, топот, звонил беззвучно телефон, издавая вибрацию на столе.— Идите все к бабушке в гору! Я сплю! — Берг вытащил банку снотворного из своей сумки. Быстро запил две таблетки с водой и мгновенно уснул.В восемь часов утра в дверь особняка громко постучали. Мистер Берг к этому времени уже проснулся, умылся и торопился открывать утреннему гостю двери, на ходу надевая мятую рубашку.На пороге стояла женщина лет сорока, в очках и в буром платье. Она была похожа на среднестатистического учителя. В руках у неё была большая сумка с подменной одеждой. У миллионера сильно болела голова, так как переборщил со снотворным вчера. Солнечный свет ослепил мужчину, заставив зажмурить глаза. Погода была отличная.— Доброе утро мистер Берг! — потянула она спустя пару секунд. — Меня зовут Эля.— Доброе утро, — хмуро ответил Берг. — Очень приятно, мисс Эля. Это Вы должны были явиться ко мне для уборки особняка?— Да, я от мистера Уайта, — подтвердила она, поправляя очки.— Хорошо, проходите в дом, располагайтесь, — пропуская женщину в дверь, одобрительно сказал мужчина.— Я от компании, — продолжала женщина. — Буду работать у Вас дворецким, чтобы привести особняк в хорошее состояние. Уберу пыль, паутину и займусь мелкими бытовыми проблемами. С утра до обеда, в течение трёх дней я буду приходить к Вам.— Сможете починить эти старинные часы? — указал на них Берг.— Постараюсь, мистер.Женщина осмотрелась, оглядела весь холл, откашлялась несколько раз в платок и подошла к маятниковым часам. В доме был беспорядок, а от пыли часто наступал кашель и частое чиханье. Мистер Берг как только вчера вошёл в особняк, сразу прочувствовал на себе все симптомы от пыли и грязи в помещениях, хоть при риелторе старался не показывать банальной аллергии на пыль.— Займусь вашим гаражом сначала, потом загоню туда Вашу машину, мистер Берг.— Нет! — отрезал Берг. — Машину я никому не доверяю, только я! Сам загоню, только уберите оттуда весь мусор и освободите место для внедорожника.— Как скажете, мистер Берг.— Гараж вон там, с правой стороны входной двери, — поправил мужчина.— Я тогда быстренько накину рабочую одежду и во двор, убираться в гараже, — открывая сумку, поспешила уборщица.В течение часа гараж был убран, и мистер Берг лихо загнал свой внедорожник в освободившееся место от бутылок, старой мебели и коробок. В гараже было темно, лампочки на потолке давно перегорели. Ворота, кстати, тоже не работали. Пульта управления закрытия и открытия не было. Продали особняк, а порядок и благоустройство не навели. Миллионер злился, молча осматриваясь в темноте гаража. Он испачкал свою рубашку и брюки о пыль. Несмотря на солнечную погоду, почему-то в гараж солнечные лучи не попадали. Глаза привыкли к мраку, и он смог разглядеть стены и пустые полки, которые ещё наполнял разный хлам в виде ржавых сломанных проводников, проводов и инструментов.— Ну кто же оставляет свои инструменты, не уложив их в коробочки? — недоумевал Берг. — Вот так и бардак здесь! Завтра найму рабочих, пусть всё вывезут. Женщине это не по силам вовсе.Внимание мужчины привлекла пыльная и потрёпанная кукла на верхней полке. Он приблизился, но трогать игрушку не решился. У куклы были огромные глаза, рыжие волосы и одежда, изорванная в клочки. Она смотрела, казалось, живым и пронзительным взглядом. Мужчине не понравилась кукла. Взгляд какой-то у неё был недобрый.— Как ты здесь оказалась, злая и старая кукла, — оглядел её Берг. — Что ты меня сверлишь своими глазищами? Завтра тебя выкинут, — застилая коробкой игрушку, сказал он.Мистер Берг отвернулся и направился к воротам, на выход из тёмного и неприветливого гаража. Но сделав пару шагов, он услышал звук упавшей коробки. Кукла снова сверлила своими глазами. У Берга комок подкатил к горлу. Он схватился за первый попавшийся гаечный ключ и запустил им в куклу. Стальной инструмент лишь задел её голову.— Бесишь, рыжая бестия! Вот, получи! — громко крикнул Берг и вышел из гаража.Его тут же встретила Эля. Она была вся в пыли, а её руки дрожали, словно женщина увидела кошмар. Женщина с недоверием косилась на гараж.— Что с Вами, Эля? — поинтересовался Берг.— Там кукла, мистер Берг, прямо в гараже.— Я видел уже, — успокаивающе произнёс мужчина, отводя уборщицу подальше от гаража.— Она живая кукла, что-то говорила мне, когда я переносила мусор в гараже, — тревожилась Эля, сжав пальцы в кулаки.— Завтра всё уберут рабочие, Вам лишь показалось, — отмахнулся Берг. — Займитесь пока уборкой второго этажа. Про часы забудьте, специалист займётся ими.Мистер Берг снял испачканную рубашку, положил её в таз и залил отбеливателем, оставив замачиваться в холле. Потом сразу уселся в своей спальне на диван, открыв свой ноутбук.Женщина принялась за уборку второго этажа особняка. Было слышно, как швабра носится по комнатам, издавая гул с потолка.Прошло около часа с того момента, как мистер Берг и мисс Эля пришли в особняк. Как ни странно, но было спокойно и тихо. Всё это время. Но потом мужчина услышал вчерашний топот, который беспокоил его вечером. Тот самый, он не мог ошибиться или ослышаться. Кто-то бродил по комнатам наверху, и это была не Эля. Шум шагов с невероятной скоростью проносился по комнатам, отдаваясь на первом этаже в разных местах. К таинственным шагам вдобавок присоединился низкочастотный гул по всему особняку.— Но кто же ты всё-таки? — нервно говорил мистер Берг, закуривая сигарету. — Кто средь бела дня может зайти в особняк и незаметно блуждать на втором этаже? Я тебя всё-таки поймаю, негодяй!Мужчина, отложив ноутбук в сторону, быстро вскочил с дивана. Уверенным шагом направился к лестнице на второй этаж. Сверху на него обрушилась перепуганная уборщица, не успел тот даже на лестницу ступить. Она металась в истерике, сильно размахивая руками, выкрикивала бранные слова и визжала от ужаса.— Что там, что случилось? — прервал суматоху мужчина, отодвигая от себя испуганную Элю. — Кто там? Эля, говорить можете? Кто Вас испугал?— Там бегал монстр! – вытирая слёзы, выдавила та. — Там страшные вещи происходят.— Что именно, конкретнее можно сказать? — выпытывал Берг.— Наверху зло! Не ходите туда, мистер Берг! А лучше уезжайте, пока не поздно! Я завтра увольняюсь! Прощайте мистер Берг!Женщина, нервно пошатываясь, схватила большую сумку, в суматохе надела куртку и быстро покинула особняк, стукнув сильно дверью.Недолго думая, мужчина шустро поднялся на второй этаж и начал осматривать каждую комнату.— Ну, где ты?! Выходи, игры закончились! — гневно ухмылялся Берг, шагая в коридоре.В комнатах было спокойно, ничего не двигалось. Мужчина обошёл все комнаты второго этажа, посетив даже вторую ванную. Во всех помещениях стоял порядок и чистота. Только в небольшой комнатке рядом с туалетом виднелись следы пыли и грязи на полу."Похоже на детскую", — подумал миллионер, открывая дверь в комнату с грязным половичком.— Ты здесь, монстр? Я иду искать! Лучше спрячься, бить буду сильно, ты это заслужил!Мистер Берг пробыл в комнатке несколько минут. Он осмотрел каждый угол с особой тщательностью. Компанию ему никто так и не составил, кроме пары стульев и сломанной кровати, лежащей в пыли и мхе. Посмотрев на часы, которые показывали два часа дня, мужчина неторопливо вышел, закрыв за собой дверь.Вторая половина дня прошла спокойно. Мистер Берг прибрался в своей временной спальне на первом этаже. Часы молчали, шагов наверху слышно не было, никаких барабашек и гуделок вечером. Лишь взгляд куклы из гаража мелькал перед его глазами.— Завтра всё пойдёт на выброс! Все коробки и бутылки, куклы и картинки! Весь хлам и мусор в моём поместье пополнит коллекцию местной свалки, — шутливо воскликнул Берг.Миллионер принял душ, с аппетитом поужинал бутербродами и спокойно уснул.Мистера Берга в двенадцать ночи разбудили громкие шаги в холле. Мужчина перевернулся на бок и протёр глаза. С минуту он лежал на диване, вслушиваясь в каждый шорох, который приближался по направлению к нему. Спросонья миллионер приподнялся, чтобы посмотреть на источник нарушителя его сна. Но в спальне кроме него никого не было, только виднелись пыльные струйки от лунного отражения, исходящие от окна. Берг закурил сигарету, смотря на полную сияющую луну.— Опять проклятые шаги! — заворчал мужчина, стряхивая пепел от сигареты в пепельницу. — Раз компания не смогла навести порядок в особняке, наведу его здесь я! Испугались викторианского особняка, может, поэтому рассчитывают на мои материальные средства. Ну, хорошо, трусы. Особняк я не оставлю!Тем временем на втором этаже снова послышались очередные звуки быстрых шагов. Топанье усиливалось, тем самым создавалось ощущение, будто наверху ходили или бегали несколько человек. Беготня сопровождалась непонятными голосами и хрипами. Мужчина пребывал в волнительном состоянии. Он полностью взбодрился, выйдя из дрёмы. В особняке и правда, что-то нечистое творилось. Что-то мистическое и не поддающееся объяснению и здравому смыслу.Кошмарное присутствие нарастало. Дверь в комнату начала открываться сама по себе, а в холле упало несколько картин, с треском разбившись о паркетный пол. Берг тут же вскочил от неожиданности, задев свой ноутбук рукой. Он попытался включить светильник на маленькой тумбочке у кресла, но свет не зажёгся. Миллионер нервно защелкал переключателем, но тщетно. По комнате кто-то заходил. Кто-то невидимый и быстрый. У Берга засосало под ложечкой. Мужчина отошёл в дальний угол, схватив стул."Может, мистер Уайт вовсе мне не врал мне, — пришла в голову мысль Бергу. — Все эти жертвы, самоубийства в доме и вовсе не сказки риелтора? Я не сплю, по крайней мере, а всё вокруг падает, гудит и топает".Дверь в комнату отворилась и в проходе возникла маленькая призрачная девочка. Она не двигалась и не издавала никаких звуков. Призрак ребёнка был одет в белое платье с грязными краями. Мистер Берг остолбенел, когда увидел загадочного ребёнка. Её лицо частично закрывали тёмные локоны волос, спускающиеся до пояса. В её тонких прозрачных руках была кукла, та самая, которую он обнаружил в своём гараже вчера. Кукла и девочка смотрели в сторону мужчины. Сейчас игрушка сверкала своими огромными глазами, полными злобы и ненависти. Этот взгляд снова впился в его сознание, острой болью отдаваясь в висках.— Кто ты?! — выкрикнул спустя некоторое время ошарашенный миллионер, прикрываясь стулом. — Исчезни, привидение! Тебе здесь не место! Уйди прочь! Что ты здесь делаешь? Забери с собой эту мерзкую куклу туда, откуда пришла! Тебя не существует, ты не в этом мире! — продолжал орать на страшную девочку злой Берг. — Убирайся из моего особняка!Ответа, естественно, никакого не последовало. Призрак продолжал молча и неподвижно стоять в дверях. Напряжение росло, по телу пробежался холодок, миллионер слегка поддался страху, взявшись руками за голову.Сверху послышались тяжёлые шаги, точнее, всюду забегали невидимые сущности. В комнате задрожал стол, кресло, весь пол сотрясался, словно рядом бурили бетон несколькими буровыми установками. Казалось, весь особняк заходил и задрожал, испытывая его нервную систему на прочность. Берг пытался стулом зацепить или отогнать бегающих духов в спальне, которые издавали утробные звуки.— Кажется, я схожу с ума! — откинув стул в сторону, произнёс он. — Что вам от меня нужно?! Оставьте меня в покое!Эти шумные минуты показались ему вечностью, как вдруг всё утихло, а девочка с куклой в руках испарились с дверного проёма спальни.Мистеру Бергу было не до сна. Сейчас он бегом направился в холл, чтобы выйти на свежий воздух и успокоиться. Но дверь не открывалась. Берг с разбега начал выбивать её ногой. Дверь даже не шелохнулась, мужчина ушиб колено.— Открывайся, чтоб тебя! Что за дьявольщина происходит здесь?! — хватался он за коленку, стиснув от боли зубы. — Кто закрыл дверь?!От наведённого порядка женщины-дворецкого не осталось и следа. Все полы, тумбочки и мебель в особняке были покрыты тёмно-серой пылью. В углах холла снова красовались рваные паутины, которые слегка подрагивали лёгким дуновением сквозняка.— Что за фигня?! Днём было убрано, а сейчас, как в день покупки, — недоумевал мужчина, прихрамывая. — Неужели это сам особняк не желает, чтобы вмешивались в его странные законы и порядки. Как здесь жить вообще?! Наверное, придётся съезжать, иначе я точно с ума сойду.Он, прихрамывая, направился на отдалённый звук падающего предмета в гостиной. Им оказался небольшой чёрно-белый телевизор, который лежал на полу. Всё было разбросано: ножи, вилки и ложки. На полочках валялись разбитые тарелки рядом с потрескавшимися чашками. Кто-то открыл воду в раковине.— Прекратите, твари! Слышите?! — Берг закрыл кран и начал убирать дрожащими руками весь бардак, нервно и пылко ругаясь матом.То, что он увидел через несколько минут, пока наводил порядок в гостиной, полностью улетучило всё его желание оставаться тут. Просто бежать, не оглядываясь, к машине и уезжать подальше от этого места.— Да ладно?! — возмущённо покосился он в дверь из гостиной. — Снова ты!В холле над паркетным полом парил призрак девочки, сжимавшей в руке ту злосчастную куклу. Привидение напевало непонятные песни на жутком шипящем и неизвестном языке, медленно двигаясь прямо в гостиную, к Бергу. Из старых картин и фотографий со стен начали вылезать фантомы давно умерших людей, которые тоже издавали зловещие стоны, сотрясая ночную тишину особняка. Вся эта компания из дюжины сущностей шла в его сторону, легко паря в паре сантиметров от пола. Всё это сразу стало сопровождаться сильной тряской и скрипом, словно особняк раскачивали и роняли могучие силы. Было ужасно. До дрожи во всём теле. Мистер Берг ощутил прилив адреналина. В гостиной резко упала температура, становилось не по себе.— Нужно было послушать риелтора, — в отчаянии проговорил он. — Не подходите ко мне! Оставьте меня в покое, твари! Исчезните! Исчезните все!Но его так никто не услышал и не понял. Он и не ожидал понимания со стороны умерших созданий. Призраки неумолимо приближались к нему. Весь этот мрачный и злой особняк хранил в себе старый негатив из печальных и недобрых событий прошлого. Сущности обдавали его холодом и сверлили до боли взглядами-тоннелями из страшной воронкообразной бездны.— Ну, догоняйте тогда меня! Я вас покидаю навсегда, твари!Мистер Берг, забыв про боль в ноге, кинулся изо всех сил сквозь фантомы, в надежде, что дверь во двор откроется.Пробегая холл, он заметил, что старинные часы снова заработали, несмотря на вырванные с корнем механические детали. Стрелка на часах бешено и хаотично бегала, издавая звон и стук, отдающийся болью в висках.К его удивлению, а может, даже удаче, дверь отворилась, и мужчина, пытавшийся всем телом с разбега её открыть, покатился с каменного порога кубарем. Миллионер через боль поднялся с бетонной дорожки и, прихрамывая, быстро направился к гаражу. В голове была одна горячая мысль: поскорее завести свой внедорожник и смотаться, уехать и забыть всё, как страшный сон.Неведомая сила пыталась притянуть мужчину обратно к особняку. Превозмогая боль и напряжения в мышцах, мистер Берг противился невидимой тяге, которая могла попросту свалить его с ног и утащить в лапы ужасных сущностей. Он видел, что из всех окон особняка на него устремились десятки недобрых взглядов. Во дворе усадьбы всюду вырастали грозные и высокие тени. Но ему всё-таки удалось вырваться из силового вакуума. Из носа и ушей пошла кровь. Мужчина потерял много сил и энергии. Шатаясь, он подошёл к кирпичному гаражу.— Давай спасай меня, — обращаясь к автомобилю, проговорил Берг.Ключи от машины Берг носил всегда в кармане, поэтому в скором времени раздался звук разблокировки автомобиля. Он несколькими толчками приоткрыл стальную заслонку дверей гаража. Быстрым движением руки провернул ключ и завёл свой автомобиль. Двигатель автомобиля взорвал ночную улицу, разбудив соседских псов. Берг вытер пот со лба и облегчённо вздохнул.— Увези меня скорее отсюда!Дав задний ход, Мистер Берг, сбив пару столбиков и сломав часть ворот, умчался на полной скорости сквозь туманную трассу.

Ключевые слова: Особняк сущности призраки кукла девочка дворецкий машина авторская история

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