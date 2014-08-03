Хроники странника. Часть 4

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sorto Просмотров: 340 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:35 by

Резкий свет фар заставил меня оглянуться, но и эта машина промчалась мимо.С тех пор, как я покинул очередной город и наматывал километры пешим ходом, ни одна машина не остановилась, с целью подобрать меня. Хотя я на это и не особо рассчитывал. Вид у меня для этих мест слишком подозрительный. На месте водителей я бы тоже много раз подумал, прежде чем останавливаться. Но это не очень тревожило меня, так как ночь была на редкость приятной. Небо было чистым, и яркие звёзды вместе с полной луной освещали мой путь.Выбора у меня не было. Оставалось идти вперёд до следующего населённого пункта, который должен был показаться через несколько километров, и надеется, что там я смогу найти ночлег. Но, как оказалось, я был не прав…Это стало очевидно, когда впереди замаячил блеск костра, и до меня донёсся весёлый смех. По всей видимости, кто-то решил заночевать прямо у дороги. Наверное, тоже путешественники.Подойдя ближе, я убедился в правоте своих предположений. Метрах в двадцати от дороги, на самой окраине прилегающего к трассе леса, расположилась небольшая компания молодых людей, которые, расставив палатки, решили заночевать на природе. Три парня и две девушки сидели у костра и чём-то увлечённо беседовали, пока моё появление не заставило их замолчать. Насторожившись из-за появления неожиданного гостя, они заинтересованно следили за моим приближением.- Приветствую, путешественники, – мой голос неестественно громко раздался в возникшей тишине, разгоняемой лишь потрескиванием костра. – Позволите погреться у вашего костра?Один из парней, видимо, старший из них, встал и сделал пригласительный жест.- Конечно, друг. Наш костёр всегда готов согреть тех, кто, как и мы, наслаждается путешествиями по этому миру.Глянув на него, я кивнул и подошёл к костру, получив возможность получше рассмотреть ребят. Походные одежды, три палатки равноудалённые от костра, рюкзаки лежавшие неподалёку… По всей видимости, ребята были опытными туристами.- Это Кирилл, - пригласивший меня парень указал на высокого крепкого юношу спортивного телосложения, который выглядел крупнее остальных ребят. – А это Олег.Второй паренёк был щуплым малым с большими синяками под глазами, которые выглядели ещё крупнее в отблесках костра. Типичный ботаник, сутками не отползающий от компьютера. Он даже немного странно выглядел на фоне этих спортивных ребят.Парни махнули мне рукой, на что я так же ответил кивком головы.- Это Ира и Настя.Две высокие, стройные брюнетки улыбнулись мне и, хихикая, о чём-то зашептались, периодически посматривая в мою сторону.- А меня зовут Игорь.Сам же Игорь был примерно моего роста и средней комплекции. На вид он был на пару лет старше остальных ребят, и, по всей видимости, именно он отвечал за их путешествие.- А как тебя звать, незнакомец?- Зови меня просто Странник… - буркнул я, игнорируя заинтересованные взгляды.Мои новые знакомые настороженно переглянулись, но после едва заметного кивка Игоря расслабились и пододвинулись, освобождая мне место у костра.- У каждого может быть мотив скрывать своё имя, - философски заметил Игорь.Сев у костра, я уставился на его огонь, а ребята продолжили разговор. По всей видимости, ночь и блики костра вдохновили эту компанию на повествование страшных историй, и сейчас Олег рассказывал историю о детях, которые остались дома одни и стали жертвами ужасных происшествий связанных с призраками. Я слушал их вполуха, ибо такие истории, по понятным причинам, давно перестали меня интересовать…Следом за этой историей пошли типичные страшилки про кладбища, похороны и зеркала. Девчата визжали на страшных моментах, а парни весело смеялись, наблюдая за ними. Всем вокруг меня было весело от такого времяпрепровождения.- Однажды один мальчик поздно отправился спать, - вдруг раздался мой голос, заставив всех замереть и превратиться в слух в ожидании новой страшилки. – Родители этого мальчика праздновали с гостями какой-то праздник и засиделись в зале. Какое-то время мальчик слышал из своей комнаты весёлый смех со звоном бокалов и наблюдал за светом, проникающим под дверь его комнаты. Но вдруг свет погас… «Видимо, пробки… Скоро наладят…» - подумал мальчик, но мёртвая тишина в зале заставила его насторожиться. Взяв фонарик, мальчик пошёл в зал, чтобы узнать, когда починят свет.Но квартира была пуста…Ни родителей, ни гостей, которые ещё пару минут назад весело шумели в зале… Никого! Чистый стол, стулья, расставленные по своим местам, словно указывали на то, что никакого праздника тут быть не могло.Решив, что родители зачем-то вышли на улицу, мальчик пошёл к двери… Но входной двери не было. Ни двери, ни окон… Только голые стены…Девушки задрожали и прижались к парням, которые с интересом смотрели на меня, ожидая продолжения.Какое-то время я молчал, смотря на костёр и наслаждаясь теплом исходящим от него. Я никогда и никому не рассказывал эту историю. Возможно, мне просто необходимо было поделиться с кем-то… Но готовы ли они дослушать её до конца?- Мальчик стал метаться по квартире, крича и зовя родителей, - ровным голосом продолжил я. – Пока они не откликнулись на его зов… Отец этого мальчика выполз из детской, в которой ещё недавно пытался уснуть мальчик. Но один лишь взгляд на того, в ком мальчик всегда видел защиту и опору заставил его, крича от ужаса, пятиться назад. То, что покинуло детскую, просто не могло быть его отцом. Лицо существа было искажено гримасой ненависти, а пустые, чёрные глазницы уставились мальчика, который, крича, продолжал пятиться.Пятясь назад, мальчик упёрся во что-то и, оглянувшись, увидел то, что раньше считал своей матерью. Сейчас эта женщина не была похожа на любящую и добрую маму, лицо её уродовала неестественно широкая улыбка, а вытаращенные глаза безумно смотрели на мальца.Вопя от ужаса, он кинулся на кухню, надеясь запереться в ней до утра… Но спасением это не было! На кухне его ждал новый кошмар! Этим кошмаром было высокое человекоподобное существо с очень длинными руками и ногами… И почти отсутствующими лицом! Ни глаз, ни носа… Только пасть, периодически клацающая, словно пытаясь укусить что-то невидимое. Оно сидело, раскачиваясь, на полу возле стола и, обхватив колени своими длинными руками, беспорядочно клацало заострёнными зубами.- Куда же ты убегаешь, дружок… - протянуло существо неестественно высоким писклявым голосом, замерев и наклонив голову почти на девяносто градусов. – Твои мама и папа ждут тебя!Испуганный крик мальчика утонул в лающем смехе родителей, доносящимся из зала! Ну или, вернее, тех существ, которые раньше были его родителями. И когда на спину мальчика легла ледяная рука…Девчонки закричали от ужаса, а парни жестом попросили меня остановиться.Я замолчал, не отрывая взгляда от костра. Его мерцающий свет возвращал меня в те дни, заставляя по новой переживать весь этот кошмар.Плохая была затея. Не стоило мне делиться этой историей. Раз они не готовы дослушать прелюдию, то основная часть, вероятно, сведёт их с ума от ужаса.В бликах костра я снова видел то существо, которое навсегда испортило мою жизнь, сделав меня таким, каким я стал. В моих ушах звучал его издевательский смех, а память вновь и вновь рисовала передо мной те пытки для детского разума, которые оно использовало, дабы насладиться моим страхом и отчаянием. Ещё пару лет назад я заскрипел бы зубами от злости, горя праведным гневом и мечтая отомстить. Сейчас же, пройдя длинный путь по трупам подобных ему, я лишь ждал… Ждал, когда нас снова сведёт судьба, и у меня появится шанс уничтожить эту падлу. Рано или поздно мы должны встретиться, и этому существу стоит бояться этой встречи всем своим мерзким нутром.- Думаю, лучше продолжить историю немного позже, когда девчонки придут в себя, – сказал Игорь, с укором смотря на меня, пока Кирилл с Олегом успокаивали испуганных девушек.Оторвавшись от костра, я поднял взгляд на него и побледнел. Как можно быть таким безрассудным? Увлёкшись воспоминаниями, я напрочь забыл о том, где нахожусь, и последствия не заставили себя долго ждать. Позади Игоря уже открывала пасть уродливая морда с маленькими матово чёрными глазами и большими клыками, собирающаяся укусить его.Вскрикнув, я взял палку из костра и метнул в это существо. Благо у Игоря была отменная реакция, и он успел увернуться, а остальные ребята отшатнулись от меня как от безумца, по всей видимости, жалея, что согласились на мою компанию.Кирилл поднялся с целью утихомирить меня, но я опередил его, вскочив на месте.- Сидеть на месте и не дёргаться!Мой крик пресёк возмущённые реплики, и это позволило мне прислушаться к тому, что находилось за пределами света, исходящего от костра. Ребята были слишком шокированы моим поведением, чтобы возражать, и молчали. Но тишина была недолгой. Через пару секунд её прервал мерзкий смех, исходящий из темноты леса.- Это что ещё за гости у нас? – недовольно спросил Кирилл и, поднявшись, решил проверить территорию вокруг.- Не вздумай отходить от костра! - мой резкий тон и напряжённый вид лишь развеселил его.- Не бойся, друг, - ухмыльнулся парень, покидая круг света, - дядя Кирилл умеет за себя постоять.Я продолжал стоять, напряжённо осматриваясь вокруг и пытаясь понять: во что вляпался на этот раз. Останавливать самоуверенного паренька я не собирался. Предупредить его – это всё, что я мог сделать в данной ситуации.Спустя пару минут раздался истерический крик этого отчаянного парня, а ещё через минуту показался он сам, пятясь назад, с большими от ужаса глазами, указывая в темноту, не в состоянии произнести ни единого слова. У меня не было времени обращать на него внимания. Остался жив - и на том пусть скажет спасибо.А вот действия Игоря заставили меня насторожиться. Этот дурак кинулся к рюкзаку.- Надо найти фонарь и выбираться к дороге! Здесь находиться опасно.Как я ненавижу дилетантов… Один уже увидел тех, кто находится за гранью света, неужели трудно было сделать вывод и понять, что смотреть на них не стоит?- Игорь, сядь на место…- Заткнись, парень! – похоже, нервы у лидера этой компашки уже были на пределе. – У меня складывается ощущение, что с твоим появлением у нас появились большие проблемы.Как, чёрт возьми, он был прав! Именно моё появление подвергло опасности этих добродушных ребят. Когда я встретил их, не было ни единого повода для беспокойства, а сейчас мы находились в такой жопе, что трудно описать. Причина могла быть только одна - твари, следующие за мной по пятам, воспользовались их страхами и окружили нас… Это плохо… Очень плохо!Эти ребята приютили меня, и я не мог их так подставить. Надо было спасти их во что бы то ни стало! И прежде всего, спасти от самих себя.Резкий удар в челюсть свалил Игоря с ног, и пока остальные не успели среагировать на мои действия, я поднял фонарик и, быстро включив его, направил свет в сторону дороги. Ребята ахнули…Луч фонарика упёрся в кромешный лес. На том месте, где ещё пару минут назад находилась трасса, был непроходимый бурелом. Ошибки в направлении быть не могло, и это могло означать только одно – мы конкретно влипли!- А теперь поднимите глаза к небу! – мой спокойный голос вывел из ступора парней, и они подняли глаза, уставившись на совершенно чёрное небо. – Как давно небо затянуло тучами?- Что с нами? - простучал зубами от страха Кирилл.А он крепче, чем мне казалось. Не думал, что он так скоро придёт в себя и обретёт дар речи после увиденного.- Тут, скорее, вопрос не в том, что с нами, а в том, где мы. Мы в жопе, господа! И наш единственный шанс сейчас выпутаться из этого дерьма – это дотянуть до утра. Тогда появится возможность выбраться отсюда целыми и невредимыми.Я, как всегда, лгал. У нас практически не было шансов в данной ситуации, но если мои новые знакомые пустятся в панику – шансов станет ещё меньше. Я единственный, кто имел полное представление о тех тварях, что находятся за пределами света.- Кир, что ты там увидел? – спросил Игорь, всматриваясь в темноту.Чёрт бы побрал его любопытство! Но, к счастью, Кирилл был слишком впечатлён увиденным и, перед тем как дать ответ, молча посмотрел на меня. Я так же молча помотал головой, и Кирилл послушно промолчал, что, похоже, совсем не устроило Игоря. Этот парень был далеко не глуп и во что бы то ни было хотел разобраться в происходящем.- Так, Странник, похоже, ты единственный, кто знает что с нами… Говори, что нам делать?Хм… А парень неплох! Думаю, с таким настроем хоть какие-то шансы продержаться до утра у нас могут и появиться.- Девчонок уведите в палатку. И этого туда же, – я взглядом указал на Олега, который, как и девушки, за всё это время не произнёс ни звука, непрерывно смотря в пустоту большими от ужаса глазами.Они не проронили ни слова, когда Кирилл повёл их в палатку. Это было состояние шока, и чтобы отойти от впечатлений, им нужно время. Мы не могли себе позволить долгие эмоции. От меня и этих двух парней сейчас зависели наши жизни.- Значит, так, ребята, слушайте внимательно, повторять у меня возможности не будет… - я напряжённо смотрел за спины парней, ожидая в любой момент нападения. – Кирилл, ни слова о том, что ты видел. Чем меньше все знают, тем лучше. Забудь это как страшный сон, тем более что на этом кошмары не окончены. Те твари, что находятся за линией света – попытаются прорваться. И если им это удастся, нам конец.Пока я вёл беседу с парнями, в палатке раздалась какая-то возня, и спустя пару минут оттуда вылез перепачканный кровью Олег с мерзкой улыбкой, остекленевшими глазами и окровавленным ножом. Парни побледнели и начали нагибаться за подручным оружием. Однако я жестом остановил их и, всматриваясь в обезображенное гримасой лицо Олега, подошёл к нему, встав напротив. Его пустой взгляд упёрся в меня, а рука занесла нож для удара.- Вот именно этого нам и надо бояться, парни, – спокойно произнёс я, а нож тем временем, рассекая воздух, понёсся в мою сторону.Парни закричали, а я невозмутимо следил за стремительно приближающимся ударом. Но едва нож коснулся меня, как Олег и его оружие растворилось на месте. Лёгким щелчком я заставил исчезнуть и палатку, которая пару секунд назад стояла рядом.- Ничему здесь нельзя верить. Даже тому, что очень похоже на правду. Сегодня, парни, нам предстоит пережить настоящее безумие.- Но… Как же девчонки… И Олег…- Хорошо, если они просто без сознания от пережитого шока, - пробормотал я. – Нет времени думать о них, так как помочь сейчас мы им ничем не сможем. Нам необходимо…Не закончив фразу, я сел у огня и закурил, уставившись взглядом в темноту. Парни какое-то время молча смотрели на меня. Потом Кирилл не выдержал.- И? Ты так и будешь сидеть? Надо что-то делать! Хватит просто смотреть в пустоту!- А кто сказал, что я смотрю в пустоту? Я смотрю на неё… - моя рука указала в темноту, но как бы не приглядывались мои спутники, разглядеть ничего не смогли. – Если то, что я вижу, преодолеет порог света, то наши проблемы буду практически нерешаемы, а потому я предпочитаю держать Это в поле зрения.Луч света разрезал темноту и едва зацепил край чего-то отдалённо напоминающего человека, метнувшегося в сторону. По другую сторону луча света стоял Игорь, дрожащей рукой державший фонарик, который всё-таки умудрился поднять с земли, несмотря на мои предупреждения.- Вот теперь у нас начнутся настоящие проблемы, – я вздохнул, понимая, что смотреть больше не на что, и повернулся к парню. – Дай фонарик.Взяв из дрожащей руки парня фонарь, я выключил его и выкинул за пределы света, невзирая на протесты, после чего, обернувшись, зарычал.- Если хотите его вернуть – вперёд! Если хотите жить – слушайте меня!За моей спиной раздался издевательский смех, на который я не обратил никакого внимания, а парни снова заметно побледнели. Плохо. Несмотря на внешнюю крепость, рассудок у парней не такой стойкий, и, следовательно, дотянуть до утра, не потеряв голову от страха, у них мало шансов.Особенно меня волновал Кирилл. Его страх был сильнее из-за проявленного ранее любопытства, что делало его особенно уязвимым для Них. И как только его рассудок пересечёт грань – он из союзника превратится во врага, и мы, вероятней всего, даже не заметим этого перехода. За ним, определённо, нужен глаз да глаз.- Значит, так, парни, сейчас ваше задание в следующем, сядьте спиной к спине и закройте глаза. Адреналин не позволит вам уснуть, а из-за отсутствия зрения, у вас обострится слух. Сидите и молча указывайте рукой на источники звука, но глаза не открывать, чтобы ни происходило вокруг! Я буду вашими глазами, так как меня эти зверята испугать не смогут, а вы будете моими ушами.Парни сели спина к спине и какое-то время молча смотрели в пустоту, пытаясь решиться закрыть глаза. Спустя несколько минут их решимости хватило, и они сделали то, что я им велел. Глаза их были закрыты, и вот уже рука Игоря показывала прямо перед собой.Я спокойно обошёл парней, подкинул дров в костёр и, сев неподалёку, закурил, всматриваясь в темноту. Мне их жесты, по большому счёту, были до лампочки. Я и так прекрасно знал, откуда могут появиться твари, но ребят надо было чем-то занять и максимально обезопасить их рассудок. Чем слабее страх этих парней, тем слабее наши враги.- Мальчики? Мальчики, где вы? – в тихом шелесте леса раздался женский голос.Кирилл, не открывая глаз, дрожащей рукой указал на источник звука. Быстро учится. Я равнодушно наблюдал за тем, как из темноты вышла одна из наших девчонок, кажется, Ира. Она испуганно смотрела по сторонам и робко приближалась к нам.- Что тут происходит? Почему Игорь с Кириллом так странно себя ведут?Не говоря ни слова, я продолжал курить, наблюдая за девушкой и надеясь, что парням хватит ума не открывать глаза.- Ребята, посмотрите на меня! Что вы..? – девушка удивлённо уставилась на две руки указывающие на неё.Парни продолжали выполнять мои указания, несмотря ни на что. Пора было и мне вступать в игру.Вздохнув, я встал и подошёл к девушке. Заглянув ей в глаза, я взял сигарету и прислонил тлеющей стороной к лицу девушки. Бычок противно зашипел, а существо не издало ни звука. Как предсказуемо…- Вам не выбраться отсюда! – это был уже не голос девушки, а мерзкое старческое брюзжание.Парни вздрогнули от неожиданности. Я видел, как дёрнулся Кирилл и ещё сильнее зажмурил глаза… Как губы Игоря начали что-то шептать, по-видимому, молитву, и порадовался тому, что, несмотря на страх, парни по-прежнему выполняли мои указания и не делали глупостей.Передо мной уже никого не было. Кем бы ни было это существо, оно осознало своё бессилие в данной ситуации и исчезло в ожидании более подходящего случая расправиться с нами.Выкинув бычок в костёр, я сел на то же место и продолжил смотреть в темноту.- Парни, вы молодцы, продолжайте в том же духе, и мы дотянем до утра.Прошло около часа. Парни периодически указывали на различные источники звука, которые давили на нас из темноты. За это время никто открыто не приближался к нам. Очевидно, существа поняли, что при таком раскладе им не завладеть нашим разумом и затаились. Время шло, и чем больше его миновало, тем больше были наши шансы выжить.Спустя ещё минут тридцать я увидел новое действующее лицо этого спектакля. Это было существо, слабо напоминающее человека, с неестественно длинными и тонкими руками и ногами. Овальная голова была изуродована огромными матово белыми глазами и зубастой пастью, растянутой в улыбке на всю морду. Оно практически бесшумно ползло к парням на четвереньках, не отводя от них безумного взгляда.Я равнодушно смотрел на него, ожидая действий… И это было моей ошибкой…Добравшись до Кирилла, существо пронзительно закричало и уставилось в открывшиеся от страха глаза парня. Игорь так же открыл глаза, но он сидел к существу спиной и не дергался, что и спало его разум. Я резко подскочил, но существо, мерзко хихикая, уже поползло обратно во тьму.Я настолько увлёкся наблюдениями, что упустил из виду поведение парней. Они указывали на то, что слышали, но ни один из них не указал на это существо. Оно слишком бесшумно подкрадывалось и использовало неожиданность в своих целях.- Игорь, отбой! Встал и быстро ко мне!С этими словами я ногой оттолкнул Кирилла и рванул за плечо Игоря. Удивлённый моим поведением Игорь встал за моей спиной, после чего мы оба уставились на поднимающегося с земли Кирилла.- Что случилось? Что это был за крик? Почему ты оттолкнул Кира? – несмотря на нескончаемый поток вопросов, Игорь оставался на месте, доверяя моему чутью.Кирилл стоял перед нами и испуганно озирался по сторонам, пытаясь успокоиться и поверить в то, что существо уже далеко.- Что происходит, парни?Ребята ждали моего ответа, а я следил за каждым движением Кирилла.- Игорь, мы остались вдвоём. Кирилла больше с нами нет.- Что ты несёшь, вот же…Слова Игоря оборвались при очередном взгляде на своего друга. То, что минуту назад выдавало себя за парня, больше не скрывало своей сущности. Жуткий взгляд исподлобья, мерзкий ухмыл, слюна, стекающая с уголка рта. Мерзкое зрелище…Оно стояло и смотрело на Игоря, вселяя страх в его душу. Если Игорь поддастся ему – я останусь один. Но этот парень был не так прост. Взяв себя в руки, он встал рядом со мной, не спуская глаз с существа.- Что будем делать, Странник?- Ждать. Больше вариантов у нас нет. Не спускай глаз с этого существа. Они как собаки, пока ты без страха смотришь им в глаза – они не будут нападать.- Вам нечего ждать! – из губ существа донёсся хриплый бас. – Вы уже слишком долго находитесь за гранью рассудка, и ваша гибель - дело времени!Бледный Игорь смотрел на существо, которое недавно было его другом, и старался не показывать страха.- Что ты хочешь сказать? – голос Игоря звучал довольно грозно.- Посмотри на часы, мальчик! – существо мерзко захихикало. – Разве солнце не должно было спасти вас?!Игорь посмотрел на наручные часы и побледнел ещё сильнее.- Шесть часов утра, но как…Плохо! Оно нашло подход к разуму Игоря, лишая его надежды. Парень снял часы и метнул в существо, которое издевательски рассмеялось, растворяясь на глазах. В глазах Игоря плескалась паника, от его недавней стойкости не осталось и следа, что послужило сигналом для остальных. Лес просто взорвался звуками, это был хохот, крики, угрозы. На грани темноты, в бликах костра, мелькали силуэты, готовые вот-вот сорваться и порвать нас!- Что?! Что тут происходит?! Какого хрена?!Игорь метался как заведённый, а я ждал удара. Выхода не было, оставалось лишь забрать с собой как можно больше этих тварей. Спасти Игоря я уже не мог. Его паника стала последней каплей для Них. Я даже не был уверен, что это всё ещё Игорь - велика вероятность, я остался один на один с существами, подпитанными безумием этих ребят. Ребят, чья смерть будет на моей совести…- Парни, быстрее! Бежим! - голос Олега вдруг разорвал этот адский гул.Из темноты показался сам Олег и, поймав Игоря за руку, потащил друга прямо во тьму. Времени на раздумье не было, и я шагнул за ними. В темноту, кишащую тварями…Мы бежали в полной темноте за Олегом, который очевидно прекрасно знал, куда мы направляемся. Бежали мы недолго… Спустя несколько минут нас ослепил свет фар, и я понял, что мы оказались у самой трассы. Тьма больше не держала нас, и мы могли наблюдать, как солнце медленно поднимается над горизонтом.Автомобильный гудок разрезал внезапно окутавшую округу тишину леса, и я увидел группу знакомых мне молодых людей, бледных от страха, но живых и невредимых. Особенно бледными были Кирилл и Игорь. Они затравленно смотрели в чащу леса, в любой момент ожидая новой опасности.- Я проснулся в палатке от страшного воя, - бормотал Олег, пытаясь ввести нас в курс дела, - девчонки спали, несмотря на него, и это было странно. Когда я разбудил их, мы вылезли из палатки. Недалеко от нас лежал Кирилл без сознания. Приведя его в чувство, мы побежали в сторону дороги, но вас нигде не было…Оставив ребят ждать машину, я отправился за вами, но на нашем месте и вокруг него вас не было. В дали я услышал крик Игоря и побеждал на него. Там я увидел вас… Вы были как привидения, полупрозрачные. Это было похоже на кошмарный сон. Вы были словно привидения, а вокруг вас…Парень замолчал, собираясь с мыслями и смотря в сторону леса. Я положил ему руку на плечо, он растерянно посмотрел на меня.- Это выглядело так жутко… Они…Они хоть и не обращали на меня внимания, но были настоящими, а вот вы нет…Похлопав его по плечу, я посмотрел на машину, которая уже подъехала к обочине с целью подобрать ребят. Видимо, эти твари настолько увлеклись охотой за нами, что оставили без присмотра остальных, собираясь расправиться с ними позднее. И именно их самоуверенность помогла нам выкрутиться. Самоуверенность моих врагов и смелость этого паренька, которого я явно недооценил. Он не был под контролем тьмы и смог вывести нас за её пределы, минуя чудовищ, которые не имели власти над спокойным и чистым разумом, не затуманенным страхом.- У тебя хватило рассудка прорваться через грань безумия, и ты спас девчонок… Хватило смелости приблизиться к нам и, несмотря ни на что, вырвать нас из этого кошмара… Этим ты спас наши шкуры. Ты оказался смелым парнем. Спасибо.Олег растерянно кивнул, принимая мою благодарность, хотя и не представлял насколько она велика.- Странник, что это было? – Игорь смотрел на меня, ожидая объяснений, пока остальные бежали к машине. – Что нам делать, если мы снова столкнёмся с этим безумием?- Держитесь подальше от меня, и вы будете в безопасности. Не думаю, что наши пути снова пересекутся.Отвернувшись, я зашагал прочь от группы молодых и жизнерадостных ребят, которые чуть было не погибли из-за моего безрассудства. Я услышал, как машина поехала в противоположную моему направлению сторону. Они теперь в безопасности, но такого больше не должно повториться. Я могу допустить, чтобы кто-то пострадал по моей вине! Настало время для решительных действий!

Ключевые слова: Нечто темнота страх авторская история

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