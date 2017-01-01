Я незнакомец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:14

Лорд Тьмы Даниил Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:14 by

- Я незнакомец, - произнёс молодой мужчина лет тридцати, остановив меня на улице, внимательно смотря на меня сквозь стёкла роговых очков, что опущены были на переносицу, чёрными, словно уголь, глазами.Короткие чёрные волосы торчали из-под старомодного цилиндра, вокруг которого была обмотана чёрная лента с неказистым бантом.- Однако у меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться, - продолжил он.Тут я напрягся. Ещё один непонятный продавец непонятно чего, или представитель очередной финансовой пирамиды. Уже третий за последние два месяца. И тем не менее, я остановился на полушаге и внимательно всмотрелся в своего собеседника. Что-то мне подсказывало, что тут дело не в продажах и пирамидах. Мне даже стало интересно послушать, о чём же он мне расскажет. Убедившись, что я готов слушать, он, лучезарно улыбнувшись, продолжил.- Я предлагаю вам исполнение любого вашего желания, - сказал он, жестикулируя своей левой рукой.«Ага, конечно. Любого желания, только вложитесь в проект, так, что ли?» - подумал я про себя. Вслух, я, конечно, ничего не сказал, а мой собеседник продолжил снова.- И прежде, чем вы подумаете, что я собираюсь вам что-то продать или просить вложиться, я сообщу, что желание любое. Совершенно. Неважно, насколько оно вам кажется реальным или нереальным. Всё, чего вы действительно хотите, - на этих словах он прищурился и внимательно посмотрел на меня, не переставая улыбаться.А вот я напрягся. Сильно. Это уже было чем-то новым, чем-то неожиданным. Впрочем, кто знает, какая рекламная компания идёт сейчас в сфере шарлатанов и лгунов…- Взамен, - после небольшой паузы сказал незнакомец, - всё, что я прошу - это вещь, что дорога вашему сердцу. Самую дорогую вещь или воспоминание, неважно, будь то брелок, монетка или… кольцо. Главное, чтобы оно было вам дорого.По телу пробежал холодок. Нет-нет-нет, это уже ни в какие ворота. Слишком странно, нужно избавиться от него. Но не уйти же просто так? Чёртово воспитание! Никогда не жалел о том, что правильно воспитан, до этого момента. И откуда он узнал про кольцо? Да, самая дорогая вещь, это кольцо, что осталось от моей покойной жены, что умерла несколько лет назад от болезни. Оно не было дорогим, без драгоценных камней, даже не из чистого золота, ведь денег тогда не было. Но для меня нет ничего дороже него. Поэтому я ношу его на цепочке, на своей груди.Взгляд незнакомца стал хищным и устремился мне на грудь, туда, где я прятал самое сокровенное. Мне нужно избавиться от него. Быстро. Но что пожелать? Да, точно. Это никто не сможет сделать. Как же я хочу увидеть вновь её, заглянуть в её глаза, услышать голос. Но это невозможно. Никто не сможет этого сделать. Никто. И он не исключение. Странно, я только сейчас заметил, как он был одет. Слишком… по-старинному. Камзол чёрный, с серебряными нитями и золотыми пуговицами, с белой рубахой под ним, с пышным воротником, чёрные брюки и лакированные туфли, настолько начищенные, что казалось, что я могу увидеть в них своё отражение. Я отвлёкся. Разглядывание своего собеседника позволило собраться с мыслями. Я с вызовом посмотрел ему в глаза и… мне хотелось, чтобы это звучало вызывающе, гордо, но всё, что я мог выдать из себя, так это:- Я… хочу вновь оказаться вместе со своей покойной женой.Как же трудно произнести это, как трудно признавать вслух, что её нет. Не самая лучшая формулировка, но суть понятна.- О! – оживился собеседник. - Так это легко!Чёрт, о чём он говорит? Что значит – легко?! Он смеет насмехаться надо мной?..- Вот, смотрите! – произнёс он, игнорируя факт того, что я аж изменился в лице.Его левая рука поднялась на уровень головы, и аккурат, когда я уже хотел врезать ему в лицо, он щёлкнул пальцами.Всё потемнело. Я ничего не вижу. Ужасная вонь и полное отсутствие возможности дышать. Я пытаюсь нащупать что-нибудь, я задыхаюсь с первых же секунд. Слишком тесно. Я лежу на животе. Страшная мысль посещает меня. У меня в кармане где-то зажигалка с фонариком. Надо дотянуться, надо посмотреть. Мысли путаются. Наверное, мутнеет в глазах, я не знаю, я не вижу. Сложно сосредоточиться. Я, опускаю руку вниз в этом узком пространстве. Подомной ткань, я чувствую её, а под ней то, о чём я не хочу думать. Я нащупываю зажигалку, пальцы дрожат, я включаю фонарик. Мне хочется кричать, но в моих лёгких нет воздуха. В свете фонаря виднелось лицо моей супруги, точнее, то, что от него осталось. Сгнившая плоть в растрёпанных одеяниях. Незнакомец исполнил желание так, как захотел сам. Я не чувствую больше кольца на своей груди. Мерзавец…Незнакомец, поигрывая кольцом между пальцев, всё так же стоял на том месте, где недавно разговаривал с мужчиной и улыбался.- Ах, - полушёпотом произнёс он, закидывая кольцо в небольшой мешочек во внутреннем кармане своего камзола, где уже хранились ручные часы, сферы воспоминаний и несколько монеток. - Приятный вкус безумной, мёртвой любви, - закончил он свою мысль и бодрым шагом продолжил свой путь уже в другом месте, найдя новую жертву - пожилую женщину, угрюмо сидевшую в парке…- Я незнакомец, - сказал он, подойдя к ней.

Ключевые слова: Незнакомец желание жена могила покойник кольцо авторская история

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