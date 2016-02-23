Книга проклятых. Часть 1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 142 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:52 by

Меня зовут Денис. Мне девятнадцать лет, я учусь в самом высокопрестижном университете парапсихологии, который считается единственным по данной специальности в нашем городе.Хоть это уже и неважно, но вы должны знать, чтобы понять картину в целом. Я занимался одним исследованием, поглотившим меня с головой в черный омут грязи, от которой и вовек не отмыться. Сам того не ведая, я заглядывал в миры, недоступные человеческому взору, познавая их устройство и раскрывая новые тайны. Любая книга, хоть как-то связанная с данной тематикой, была тут же мною изучена. У меня имелся свой поставщик, непременно сообщавший, как только в его лавке появлялось нечто уникальное и ценное, нечто достаточно весомое, что, по его мнению, могло утолить мою нескончаемую жажду поисков. Но я уже не мог остановиться. Эти книги и то, что в них сокрыто, влекло меня, словно одержимый я перелистывал страницу за страницей, жадно глотая каждую строчку и получая несравнимое ни с чем удовольствие. Жизнь иначе казалась для меня самоубийством. Я не понимал людей, чьи интересы ограничивались новостями о погоде. Унылость бытия и бесполезная трата времени, вот чем занимались представители людского рода, выполняющие одни и те же действия изо дня в день, следуя на работу, а оттуда домой, чтобы потом снова повторить этот круг. Снова. И так вплоть до скончания жизни.Нельзя описать простыми словами то, чем я занимался. Знать, что вокруг нас обитает целый мир – непознанный, скрытый от людских глаз, и ты можешь заглянуть за его завесу, подсмотреть краем глаза. Ночные яркие звезды могут рассказать намного больше, чем какая-либо энциклопедия, надо лишь только правильно попросить. Они откроют свои тайны, о да, однако нужна удивительная смелость, чтобы рискнуть и пройти сквозь туман неизвестности.Всех интересует, что скрыто за ширмой, и мне выпал такой шанс, от которого я просто не мог отказаться, за что и поплатился сполна. Цена за раскрытые тайны была слишком высока, и я до сих пор нахожусь в страхе, забившись в темный дальний угол, словно там меня не найдут.Я прячусь от неизвестности, потому что у него нет имени и нет формы. Есть лишь желание свести меня с ума, а затем уничтожить, чему я уже был бы только рад. Оно убило моих друзей, принимавших участие в исследовании только из озорства, не думавших о последствиях и серьезности своих поступков. Из всего пережитого я извлек один немаловажный урок: если начинаешь шутить с такими силами, то и они начинают шутить с тобой. Это давно уже не игра и то, что мне видится, можно назвать бреднями полного безумца.Как можно сильнее забившись в угол, я дико смотрю по сторонам, ощущая на себе пристальные взгляды тысячи невидимых глаз, словно сканирующих меня и изучающих, как подопытную крысу.В прихожей раздался стук, и я увидел неотчетливо огромный силуэт, от пола до потолка напоминающий клубок ниток, шевелящихся и беснующихся, словно в огненном танце. Оно приближалось. Я глядел на него расширенными покрасневшими глазами, готовый слиться со стенкой, к которой прижался чуть ли не всем телом.Напротив находилась серая стена, в центре которой вдруг вырос огромный рот, раскрытый, словно готовый поглотить все окружающее вокруг пространство, и я сумел различить жуткие корявые зубы, напоминающие острые камни скал, а за ними темный провал, за которым тянется непроницаемая чернота. У меня не хватало сил кричать. Мысли покинули так же, как и все нормальное вокруг. Перед глазами мелькали разнообразные тени невероятных форм и размеров. Они заполнили всю комнату и вылетали из мерзкой хищной пасти, торчавшей в стене, как если бы она являлась неким порталом, или проходом в кошмарный потусторонний мир.Мне кажется, я перестал чувствовать, что нахожусь в комнате. Возможно, сознание уже покинуло бренное тело, пережившее за ночь не мало ужасов иного разума, слишком изощренного в своих фантазиях и жестокого, каких нельзя сыскать в нашем земном мире и где бы то еще. Теперь только глаза напоминают мне, что я все еще нахожусь в эпицентре ужасающей демонической пляски.Неожиданно, всего на долю секунды, из пасти показался тот черный гигантский клубок, который заставил меня вскричать так громко, как я никогда этого не делал. Весь дом услышал мой вопль ужаса.Дверь была открыта, и соседи без каких-либо препятствий смогли проникнуть в квартиру. Предварительно включив свет, они нашли меня зажатым в углу одной из комнат, полуживым, сотрясаемым дрожью. Бледное лицо давно покинула здравая форма жизни, оставив после себя лишь неизгладимую тень страха, но сердце продолжало биться. Я повторял единственную фразу, вырывающуюся из уст почти неслышным шептанием:– Выведите меня отсюда, выведите меня отсюда... Выведите меня...***Андрей и Димон – два моих лучших друга, с которыми я познакомился в университете, и которые поддержали мою идею, что, собственно, и привело к трагическому исходу. Всему виной послужило наше неуемное стремление к чему-то захватывающему и расторопность. Не вникая в суть деталей и не думая о последствиях, мы с нетерпением ждали того дня, когда сможем провести подобие эксперимента, однако больше относились к этому, как к развлечению. Но, как говорится, дай ребенку пистолет и он, рано или поздно, выстрелит.Мы собрались в моей квартире, заранее обговорив план действий. Наполненных азартом и возбуждением, нас уже было не остановить и хоть в этом угадывалось нечто жуткое, страх, считавшийся предвестником беды, спал мертвым сном. Я был взволнован, как никогда ранее, но мою радость приглушила неожиданная новость от торговца лавки, обеспечивавшего меня оккультными товарами. Я просил его достать один редкий сборник заклятий, про который прочел в интернете, но вместо нее он подсунул мне никчемную дешевую книгу никому неизвестного автора. Помимо того, что я не нашел про него абсолютно ничего, так еще и текст был написан явно от руки, корявым почерком. Желтоватые и истершиеся за долгие годы листы в некоторых местах оказались порваны. В верхнем углу корочки стоял странный штамп с изображением сатира.«Иззулус Баллугдур», - прочел я на обложке выведенные красным буквы. На первой странице удивление мое возросло, но тут же сменилось негодованием. Такие подделки я не раз получал и уже умею отличать настоящие подлинные фолианты от дешевого ширпотреба, достать который не составило бы труда, однако мы с друзьями уже запланировали повеселиться, а значит... придется довольствоваться тем, что есть.На первой странице не было указано ни даты издания книги, ни аннотации к ней, зато давалось изображение речки, моста и некоего путника, застывшего на половине дороги, словно он раздумывал идти ли дальше; под мостом спряталось какое-то страшилище, чем-то напоминающее хитрого тролля, какой нарисован в одной стариной сказке. Оно ожидало путешественника, когда тот приблизится. Завораживающий пейзаж насильно приковывал к диковинному рисунку. Надпись под картинкой гласила: «Прими правильное решение, путник». Написано на латыни.Что-то заставило меня оглянуться по сторонам и застыть на месте, прислушиваясь не пойми к чему. Я словно бы услышал всплеск воды и едва уловимое дуновение ветра. Из транса меня вывел дверной звонок, зазвеневший из прихожей, и я вздрогнул. Посидев в таком положении еще пару секунд, которые потребовались мне на то, чтобы вернуться к реальности, я вытер со лба пот, нехотя закрыл книгу и поспешил выйти из комнаты.– Привет, Денис! Ну, как дела?На пороге стояли Андрей и Дима.– Здорова. Парни, а вы че тут делаете? В гости решили зайти, что-ли? – спросил я, удивленный их визиту.– Какой, нахрен, в гости, чувак! Мы же договаривались в пять у тебя встретиться. Эксперимент собирались устроить, забыл, что-ли? – негодующе произнес Андрей, вваливаясь в прихожею, не дожидаясь, когда я его приглашу.Я посмотрел на часы, и в голове наступило просветление. С этой книгой я совсем забыл обо всех делах. Видимо, впереди нас действительно ждет что-то захватывающее.– Точно, совсем замотался. Проходите, только ботинки снимайте прежде, все таки не в общаге же.– Ты не парься. Че вспотел-то так, отжимался что-ли?– Да нет, самочувствие что-то неважное.– Э, старик, я надеюсь ты не решил отложить то, что мы так долго планировали? – воскликнул Димка, пристально вглядываясь мне в глаза.– Нет, конечно же! Что ты говоришь, я за! И кстати, не стоит забывать, что это я вас подбил на эту затею и первым соскакивать уж точно не собираюсь.– Вот это правильно, – кратко подвел итог Андрей.Похлопав меня по плечу, он прошел в комнату, куда сразу же последовали мы с Димой.– Твой друг достал книгу заклинаний? – спросил Андрей, доставая из холодильника банку пива и плюхаясь на мягкое кресло.– Я достал кое-что лучше той книги! Мне кажется, я нашел то, что искал все эти годы.На моем лице невольно растянулась довольная улыбка, но я ничего не мог с собой поделать. Действительно, самая первая удача, попавшая мне в руки в лавке старого торговца. В шкафах пылятся сотни книг, на прямую связанных со сверхъестественным и магией, но ни одна из них никогда не давала чего-то большего, нежели просто информация, сведения и истории, которые и без того можно прочесть в интернете. Я же хотел куда большего. Я хотел не читать, а видеть и слышать так подробно описанное в книгах, но не дающее определенного ответа, как достигнуть желаемого результата. «Иззулус Баллугдур» - первая книга, которая произвела на меня такой эффект, и я действительно уверовал в ее силу.– О чем это ты говоришь? – спросил Андрей, отпивая из банки.Я поудобнее уселся на диван перед стеклянным столом, на котором лежала старая потрепанная книга. Андрей и Дима с интересом подошли поближе, чтобы оценить мою покупку.– Что это за рухлядь? Это за нее ты потратил все наши деньги?! – возмутился Андрей. Он еще раз отхлебнул из банки, и капли тут же полетели на стол, окропляя книжку.– Какого хрена ты делаешь?! Мы же здесь не бухать собрались, а делом стоящим заняться! Пить будем, когда все получится. А сейчас я прошу, отойди подальше, пока весь стол не замарал.Я осторожно взял книгу в руки, ощущая странный трепет, словно держал перед собой реликвию.– Ладно, ладно. Надеюсь, твоя покупка не хуже того, что мы хотели на самом деле. Все таки я планировал сегодня войти в контакт с мертвыми. Может, нам повезет и мы поговорим с Линкольном или Кеннеди.Из уст Димы вырвался смешок.– Шутишь? Мы же не каким-то там нелепым спиритизмом собираемся заниматься. Ты думаешь, в этой книжке написано, как общаться с умершими людьми? Может, еще пиковую даму вызовем? Нам же не по четырнадцать лет, чтобы таким дерьмом страдать! – неожиданно вспылил я.Сам не знаю, что на меня нашло. Я крепко сжимал книгу в руках, словно щит или сокровище, которое у меня собирались отнять.– А на что еще годна твоя книженца? – не обращая внимания на мой приступ беспричинной ярости, поинтересовался Андрей.– Парни, смотрите - темно, хоть глаз выколи, – взволновано вымолвил Дима, вглядываясь в окно, за которым действительно наступила мрачная ночь. Луну скрывали низкие пепельные тучи, застывшие на темно-синем небе, словно на рисунке художника.– Давайте проверим.Я положил тяжелый старинный фолиант себе на колени и открыл на случайно выбранной странице. Андрей и Дима с любопытством заглянули из-за головы.– Что за херню ты приобрел, чувак? – сразу же высказался друг, явно расстроенный моей необдуманной покупке. – Занудство какое-то. У нас так учебник по истории выглядит.– Может, нам все таки не стоит этого делать? – насторожился Дима. Его голос слегка дрожал, но, возможно, мне просто показалось. Он считался самым разумным в нашей компании, однако мы называли его опасения признаком глупости и слабости.– Итак! Внимание, внимание! Все, кто сейчас слышит или видит меня, обращаюсь именно к вам: маленькие дети, люди с больным сердцем и просто слабаки могут прямо сейчас покинуть данное помещение, дабы не мешать более просвещенным людям постигать высшие знания иных форм и миров, – с выражением процитировал я вступление одной книги, которая сейчас валялась в шкафу на одной из полок, слегка изменив контекст.Мое внимание привлекла одна картинка с изображением маленького домика, выполненного по старинной манере английских фермеров. Овальная дверь, ведущая внутрь и проложенная к ней тропинка завораживали. Уже во второй раз я невольно почувствовал живую атмосферу, царившую на листах книги. Позади сказочного домика шел яркий и красный свет, словно заходящего солнца, слегка покрывающего деревянную крышу, сделанную в форме колпака. Из единственного чердачного окна, прежде темного, появилась желтая точка, которая стала увеличиваться, приобретая форму, больше похожую на пламя от свечи. Как если бы хозяин дома, потревоженный непрошеными гостями, неожиданно проснулся, и сейчас мне казалось, словно он смотрит на нас из окна. Я затаил дыхание, а глаза в немом ужасе уставились на то окно, из которого вне всякого сомнения за нами наблюдал обитатель причудливого домика. Я не заметил того, как все тело покрылось отвратительными мурашками, влажную от пота спину обдало волной холода, и я снова ощутил едва уловимое дуновение ветра, однако окна в квартире были закрыты. Во рту пересохло, словно я проблуждал в пустыне несколько дней.– Вы это видите? – хрипло прошептал я, обращаясь к ребятам, молчаливо стоявшим за моей спиной.– Ты о чем? – Дима непонимающе уставился на меня, а затем снова взглянул на рисунок, пытаясь разглядеть казалось бы недоступное его взору.Видимо, я достиг такого уровня, что готов заглянуть за горизонт времени и пространства. Столкнуться с теми высокоразвитыми силами, давшие согласие на контакт, который мы собирались сделать сегодня ночью.– Что ты там увидел? – снова спросил Дима.– Ничего.– Давайте уже приступим. Полночь не за горами, - Андрей ловко вырвал из моих рук книгу. В воздухе закружилась пыль.– Ты что делаешь? Осторожно, это тебе не газета новостей! Дай ее сюда! – громко вскричал я, пытаясь отобрать у него старый фолиант, но Андрей зашел за кресло, продолжая быстро перелистывать страницы, отчего я испугался, что он может ненароком их порвать.– Успокойся, я всего лишь ищу подходящее заклинание, чтобы мы наконец смогли... Ай, твою мать! – Неожиданно он уронил толстую книгу на пол и громко вскричал, сильно тряся руками, словно на них вылили кипяток.– Андрюха, что с тобой?Андрей не ответил. Сжав руки в кулаки, он продолжал громко стонать.Не понимая, что происходит, я уставился на него, ожидая, что будет дальше. Несколько минут он стоял неподвижно, нервно глядя на свои кулаки. Я слышал, как он скрипел зубами от еще не прошедшей боли, затем вовсе замолчал.– Разожми руки, – потребовал я, подходя к нему ближе.Сначала он покачал головой, но затем, слегка помедлив, разжал их, показывая ладони, на которых остались багровые следы.– Что произошло?Он покачал головой:– Я не знаю. Что-то обожгло мне руки.– Ну все, я думаю, нам стоит отложить дело на потом, – настойчиво предложил Дима.В его тихом голосе сквозил испуг. Он не хотел казаться трусом и всегда старался скрыть это при нас, однако сейчас мы дошли до такого пика, когда даже я мог усомниться в своей готовности к встрече с неведомым, явно недружелюбным.– Он прав, чувак. Мы слишком далеко зашли, – согласился с ним Андрей.Я не успел что-либо ответить, когда за креслом раздался шорох, заставивший нас троих устремить туда взгляды.Книга все еще лежала на месте, где ее бросил Андрей, только она была раскрыта на странице с изображением странного домика на фоне заходящего красного солнца. Я не верил в совпадение, учитывая обстоятельства, сложившиеся за поздний вечер.– Нужно закрыть книгу, – сказал я, но не сдвинулся с места.– А что если то, что произошло с Андреем - это самое безобидное, что оно способно вытворить с нами? – предположил Дима, расположившись на безопасном расстоянии от кресла.Словно каменные статуи мы ждали, наблюдая за старой лежащей на полу книгой, как за бомбой мгновенного действия.– Но мы же еще никого не вызвали? Так какого черта здесь происходит? Ден?– Что?– С тобой когда-нибудь что-то подобное случалось прежде? Ведь ты в этом деле более продвинутый, чем мы.– Ошибаешься, Андрюха. В этой ситуации мы с тобой находимся на равных.– И что дальше? Мы так и будем всю ночь стоять? – устало вздохнул друг. – Димон, давай ты закроешь книгу? Давай, смелей!– С чего это должен делать я? Ты назвал ее унылым пособием по истории, а я сразу вас предупреждал, - парировал Дима. - Давай, ты иди!– Не могу. У меня вот, – Андрей показал покрасневшие, немного распухшие ладони. – Я тоже не могу.Пока они спорили, я осторожно, шаг за шагом, приблизился к намеченной цели. Глядя на открытую книгу сверху вниз, мне почудилось, словно она смотрит на меня в ответ. Я тяжело сглотнул. Нужно было немедленно ее закрыть, хоть и маловероятно, что это сработает, но по крайней мере, успокоит мои нервы.Я протянул руку и коснулся кожаного и шершавого переплета. По спине прокатился холодок. Неторопливо я закрыл книгу, напоследок не удержался и взглянул на рисунок, на котором, готов поклясться, видел человечка, идущего по тропе к дому. Я решил оставить любопытство и не рисковать, поэтому засунул книгу в ящик письменного стола, что стоял в углу комнаты. Напряжение сразу спало, словно я освободился от якоря, тянувшего меня на дно. Ребята тоже успокоились. Повисла долгая пауза.– Может, по пивку? – предложил Андрей, нарушив странную атмосферу, которая с его вопроса сразу улетучилась.– Я бы не отказался, – согласился Дима, облегчено присаживаясь на диван.– Отлично! – возликовал Андрюха, открывая холодильник. – А ты, Ден? Давай, надо как-то расслабиться после такого случая.– Ладно, наливай, – сказал я, с радостью поддержав их идею, к тому же больше нам нечем было заняться, ведь то, что мы планировали сделать сегодня ночью, внезапно оказалось отложенным на неопределенный срок.Это я так думал, и если бы в тот момент в мою голову пришла здравая мысль, и я отказался бы пить с друзьями, то судьба сложилась бы более благоприятней, чем сейчас.Как я уже говорил, наша глупость погубила нас.Продолжение следует...

Ключевые слова: Книга заклинаний зло студенты оккультизм авторская история

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