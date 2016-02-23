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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:11

Аделаида Агурина Просмотров: 147 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:11 by

- Лена, ты идешь?Голос матери заставил вздрогнуть. Нет, Лена, конечно, сразу его узнала, но она была настолько поглощена своими мыслями, что слишком уж громко и неожиданно прозвучал этот вопрос. Она помотала головой и оглянулась. Мать была, наверное, на кухне. Она же как раз готовит завтрак или… обед?Лена посмотрела на часы в мониторе. Сколько вообще времени? Она сейчас не могла бы даже сказать, сколько сидела за компьютером. Вот что значит каникулы, или не в каникулах дело? Лена потянулась и, окончательно сбросив плохие мысли и страшный сон заодно, пошла завтракать.Наскоро позавтракав, Лена направилась в свою комнату, хотя уже и не помнила, что ей еще сейчас нужно было сделать. Все же ее так резко оторвали от чего-то.Зайдя в комнату, девушка прошла к столу с компьютером и в каком-то недоумении посмотрела на открытый вордовский файл, где было записано всего лишь несколько строк. Это был своеобразный дневник, который она вела давно. Правда, иногда забывая его на целые недели. Но, кажется, сегодня она успела что-то записать. Так вот, от чего ее отвлекли.Лена улыбнулась сама себе и, сев за компьютер, прочла первые строчки сегодняшнего "послания векам". На лице девушки отразилось недоумение. Что это вообще за чушь? Лена даже оглянулась в испуге, ведь самое время признать существование нечистой силы. Она ведь не могла написать эту чушь. Что забылось, какие сны?Лена тупо смотрела на экран. Она совершенно не помнила, чтобы она написала это. Закрыв на минутку глаза, девушка попыталась вспомнить, что вообще могло вызвать у нее такие ассоциации. И не смогла. Может быть… может быть, ей приснился сон, один из тех…что-то вроде дежавю? Да, правда. Она сегодня вскочила с постели и, даже не одевшись, стала писать запись в журнал. Это она помнила хорошо. Всё дело во сне! Так и есть. Она не полностью проснулась и сразу написала по мотивам чувств сна. Сам сон девушка, конечно, не помнила. Может быть, она и помнила бы его, если бы… ее не прервали так резко. И, как всегда, не вовремя.Лена прокрутила файл, посмотрела записи. Ничего подобного. Но ведь ей приснилось что-то пугающее… правда, как она не старалась вспомнить, не могла, а после получаса бесплодных попыток вспомнить девушка уже была на взводе. Несколько раз ей казалось, что вот-вот она вспомнит и поймет, что случилось, что она видела и о чем написала, но каждый раз память ускользала от нее в самый последний момент.Окончательно психанув, Лена стерла сегодняшние записи и написала крупным шрифтом на треть страницы: "СНАЧАЛА ЗАПИШИ СВОЙ СОН, ДУРА!". Посмотрев на запись, девушка осталась ей довольна. Она сохранила изменения и, закрыв файл, отправилась одеваться. Ей уже пора было выходить.Уже вечером она вновь залезла в дневник, чтобы разместить пару фраз о прошедшем дне и… чуть не отпрянула от компьютера. В дневнике была запись. Та самая запись, что она стерла еще утром. Лена опять перечитала, но что толку от перечитывания, ведь фразы были на месте. Впрочем, девушка не так долго волновалась. Возможно, она просто думала, что их стерла, а на самом деле нажала не ту кнопку когда на экране высветился запрос о сохранении файла, вот и получилось так. И ее нелестное к себе обращение про дуру не сохранилось, или там была идиотка? Лена не помнила. Гораздо больше ее интересовало, что же все таки ей приснилось. Причем, не раз и не два, судя по всему. Хотя... ведь бывают сны, когда тебе что-то снится, во сне тебе кажется, что ты уже это видел не раз. Ведь бывают же? Лена вздохнула. Было уже поздно, а она устала. Поэтому, быстро записав пару строк о предыдущем дне, она легла спать.Лена проснулась резко и вскочила на постели. Никогда не думала, что человек действительно может так просыпаться и вскакивать. Она всегда считала, что так возможно только в фильмах. Оказалось - нет.Первым делом Лена включила лампу и, подойдя к балконной двери, открыла ее и стала дышать. Она стояла и никак не могла надышаться свежим и чуть прохладным воздухом. О том, чтобы лечь в душную и теплую до отвращения постель и речи быть пока не могло.Немного постояв и восстановив дыхание, точнее, убедив дурацкий организм, что дыханию ничего не угрожает, Лена подошла к столу и включила компьютер. Найдя файл журнала, записала все, что помнила по сну. И точно проверила, что записала это. Потом все же легла и, закрыв глаза, попыталась вспомнить, видела ли она этот сон когда-нибудь… или нет. Вроде бы ничего Лена не вспомнила. Ничего ужасного с ней за всю ее жизнь тоже не случалось.Резко, словно ужаленная, девушка открыла глаза и вновь села на кровати, включив лампу. Потом, повинуясь какому-то странному чувству, встала, подошла к столу, достала ежедневник, неизвестно с каких времен тут завалявшийся и каким ветром принесенный. Найдя ручку, аккуратным почерком записала весь свой сон от начала и до конца. После этого Лена почувствовала такую усталость, словно таскала кирпичи, а не писала несколько строк. Лена выключила свет и буквально свалилась в постель, заснув без снов сразу же, как только голова коснулась подушки.Как и ожидала девушка, утром в журнале компьютера не было ни одной записи. Лена не знала, как на это реагировать, и стоит ли ей сейчас начинать паниковать. По идее, вроде было самое время… но Лена ничего не чувствовала. Сон, который она прочитала в ежедневнике, она не помнила абсолютно. Но, по-крайней мере, записи там сохранились, и она могла понять, что этот сон все же был.В этот день Лена все же решилась задать маме волнующий ее вопрос:- Мам, а мы… мы никогда не были на пожаре? И я никогда не тонула?- Почему ты спрашиваешь? – воззрилась на нее мать.- Просто мне снится дым и огонь вдалеке. Вот я и думаю, что, может быть, в детстве... А еще приснился туман. И вроде бы я тону.- Нет, - отрезала мать. - ничего такого. Это просто сон.Лена кивнула и больше не спрашивала. Знала, что если мать и сказала неправду, то больше ничего от нее не добьешься.В этот день Лена рано пришла домой, так как неожиданно отменилась пара в универе.Зайдя в квартиру, она услышала голоса на кухне. Дверь была закрыта, но за ней слышались приглушенные голоса. Лена обычно считала, что подслушивать не очень хорошо, но сейчас что-то заинтересовало ее в этом разговоре. Какая-то фраза или слово, она даже сама не могла понять, что. Поэтому она осторожно подошла к двери и прислушалась. Говорили ее отец, мать и бабушка.- Возможно, она вспомнила, - говорила мать. - Нам же говорили, что такое возможно.- Или вспомнила какую-то часть и теперь ничего не понимает, - согласилась бабушка.- То есть вы считаете, что ей нужно все рассказать? Может, и про болото тоже?- Именно. Я считаю, что она уже должна….- Что я должна? – спросила Лена громко, резко открыв дверь на кухню.После немой сцены, оханий и аханий родственники все же согласились рассказать Лене.Когда она была маленькой и одним летом жила в деревне вместе с бабушкой и дедушкой, а также младшим братом, случился пожар, который унес жизнь ее брата. Лена тогда была совсем маленькой - всего лишь пять лет. С ней потом долго работали и психологи, и психиатры. Выписывали какие-то таблетки, а через полгода она как-то забыла о случившимся, даже перестала спрашивать про братика. А спустя четыре года дедушка утонул в болоте. Полез туда за Ленкой, которая неизвестно зачем туда убежала. Это Лена тоже помнила плохо. Она даже не знала, как оказалась на болоте, как попала домой и что там произошло. Помнила лишь, как долго плакала по деду, которого очень любила.Дом в деревне с тех пор бросили. И вообще туда уже никто из семьи не ездил, участок продали, а бабку перевезли в город.- Но почему я не помню о брате? – спросила Лена в недоумении. - Деда помню, как он играл со мной и как... вдруг пропал. Но ни пожар, ни болото я не помню.- Нам говорили, что это посттравматическое, лучше тебе не напоминать… но… - начала было мама.- А я считала, что ты должна знать… хотя бы после, когда повзрослеешь, – жестко добавила бабушка.- Можно... – Лена на секунду задумалась, а потом продолжила более уверенным тоном. - Можно мне посмотреть фотографии. Должны же быть какие-то фотки… моего брата.Следующий час они смотрели фотографии Кирилла – младшего братика Лены. Образ светловолосого и розовощекого мальчика, с грустными не по возрасту глазами. Даже когда он сам улыбался, ничего не говорил Лене, она не помнила его… Вот не помнила и все тут. Зато она вспомнила что-то другое. Она вспомнила свой сон так ярко, словно это было наяву. Только в этом сне были еще силуэты или силуэт… и плач, детский плач, иногда переходящий в крик, от которого кровь в жилах стыла. А иногда, тоже во сне, за спиной Лена слышала шаги, тяжелые шаги и негромкое покашливание. Она вспомнила также, как пугалась этого и пыталась убежать, если, конечно, возможно назвать бегом передвижение в "киселе" то из тумана, то из дыма.Вернувшись в свою комнату, она первым делом перечитала записки в журнале. Ничего о силуэтах, плаче или кашле. Лена ничего не рассказала близким и теперь сомневалась - а правильно ли она сделала? Она осталась один на один со своими снами, пугающими ее своим содержанием. Еще ее пугало то, что она напрочь забывала их. Сколько раз они ей снились до того, как она сообразила их записать на бумаге? И что это вообще? Дедушка и брат. Это что, были они? О чем-то хотели предупредить?Лена то порывалась рассказать всем о своих снах, то, уже берясь за ручку двери из комнаты, вновь застывала на месте и решала, что нужно молчать. В конце концов девушка решила поговорить со своей подружкой Ниной.- Может, тебе стоит к экстрасенсу сходить? – предложила подружка. - У моей мамы есть знакомая.- Да ну тебя, - махнула рукой Лена.- Ну, если они тебя о чем-то предупреждают, нужно же знать, о чем…- И что мне скажет твоя магичка? Да большинство из них просто шарлатанки! И вместо того, чтобы узнать правду, я прослушаю какой-то бред. К тому же, оплачивать это прослушивание у меня просто нет денег, а родители на это денег не дадут и это, наверное, один из немногих случаев, когда я с их решением полностью согласна!- Но как же ты поймешь?- Просто, - пожала плечами Лена, - я не буду убегать от них… Постараюсь не убегать. Кажется, в последнем сне я поняла, что это сон, или... не помню. В любом случае, гадалка твоя тоже самое мне и скажет, мол, предупреждение об опасности. Так это я и сама знаю.Нина недовольно пожала плечами. Больше они на эту тему не говорили и расстались как-то холодновато. А Лена даже немного зла была и то ли на себя, то ли на подругу. Зачем она это все рассказывала?Дома она пересмотрела записи и даже попыталась помедитировать, но память о снах осталась на прежнем уровне. Самое странное было то, что Лена не испытывала тот страх, который она испытывала во сне и сразу же при пробуждении. Напротив, ей было любопытно. Особенно теперь, когда она уверилась в том, что на самом деле хотят предупредить об опасности ее родные люди… Пусть это и страшно, но бояться вовсе не надо, а надо просто найти в себе силы узнать у них, что случилось, ну или должно случиться.Именно с такими мыслями Лена легла спать. Не сказать чтобы совершенно спокойная, но вроде бы и не дрожащая от ужаса.Лена проснулась в ужасе. Она еще долгое время сидела, пытаясь унять сердце, которое быстро колотилось. Девушка на этот раз прекрасно запомнила свой сон. И сон этот вовсе не казался ей таким уж безобидным. На часах было пять, спать еще хотелось ужасно, хотя и было страшно. Лена не знала, что делать. В конце концов она решила просто полежать, но как только закрыла глаза, то тут же провалилась в сон.Лена проснулась и еще какое-то время не могла прийти в себя, а потом… она села на кровати и судорожно пыталась вспомнить, какое решение она приняла во сне. А ведь она знала, что точно приняла это решение. Точно… Прямо перед тем, как проснуться. Лена вспоминала и никак не могла вспомнить.Неужели… неужели она опять решит убить, чтобы самой остаться жить?

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