Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Ночной Охотник: Начало

Ночь. Тёмная, безлунная ночь. Мы припозднились в ресторане, я провожал её до дома. Мы шли через аллею и решили сесть на лавку. Рядом с лавкой, озаряя пространство тусклым светом, горел один-единственный фонарь. Мы с ней разговаривали, я беззаботно слушал её весёлую болтовню. Она смеялась. Я заворожено любуюсь её улыбкой, её лицом, её волосами… Всё в ней меня восхищает. Боже, как я люблю её. Я кладу ей руку на плечо, прижимаю к себе, и наши губы сливаются в поцелуе…

Позади раздался глухой, кровожадный вой… Что это было?! От этого воя у нас кровь стынет в жилах. Мы медленно оборачиваемся и видим огромный, тёмный силуэт и два горящих адским племенем глаза. Мы с ней оцепенели от ужаса. Существо одним прыжком оказалось рядом с нами, хотя от него до нас было не менее десяти метров. И тут мы его разглядели…

Перед нами стояло исчадие ада: огромное, трёхметровое существо, всё в шерсти, с волчьей головой и волчьим хвостом, гигантскими клыками и когтями, с горящими человеческими глазами и с вогнутыми назад суставами на ногах. Эта тварь замахнулась, чтобы нанести удар ЕЙ! Самому дорогому созданию на свете! Нет! Этого не произойдёт! Я загораживаю её своим телом, мысленно готовясь к смерти…

Но тут происходит чудо: эта тварь издаёт оглушительный рёв и вместо того, чтобы нанести страшный удар, лишь слегка оцарапывает мне руку! Через несколько мгновений я понял, почему оно так сделало. В правый бок ему вонзилось метательное копьё – сулица. И справа от нас в полутьме виднелись силуэты нескольких человек. Потом оборотень сбежал. Сбежал, как от смерти. Это позже я узнаю, что эти люди – Охотники, и что они борцы со Злом. И что для любой тёмной твари они – смерть…

Прошла неделя, мы пытались вернуться к прежней жизни. Согласитесь, не каждый день такое увидишь, это любого повергнет в шок. В ночь на седьмой день мне стало плохо: у меня поднялась температура, открылась рвота, заболели конечности и голова, чесалась кожа… Часа в три ночи я вышел покурить (и откуда у меня взялись на это силы?!). Но я даже из спальни не вышел, меня скрутил резкий приступ страшной боли. Мне показалось, что я умираю. Я пытался закричать, но не смог, перехватило дыхание. Я потерял сознание.

Когда я очнулся, мир наполнился миллионами ярких красок. Меня окружали новые ароматы и ощущения. На меня нахлынул прилив сил, никогда я не чувствовал себя так хорошо! Я встаю, но что происходит! Я не могу подняться в полный рост! Потолок слишком низок. Немного помедлив, я решил разбудить её и поделиться своим открытием. Я смотрю на неё, и меня одолевает странный голод и неутолимая жажда. Это позже я пойму, что это жажда человеческой плоти и крови… Я решил попробовать её на вкус. «Интересно, а какова эта с.ка на вкус? Если такая же как в постели, то я умываю руки!..» - подумал я тогда.

Я подхожу к ней (если быть точным – протискиваюсь) и кусаю её за руку. Её кости хрустят у меня на зубах, её кровь заливает мне рот (клыкастую пасть, если честно), её нежное мясо тает у меня на языке, и кожа её застревает у меня между зубов… Как?! Эта долбанная овца посмела закричать!? На, получай, с.ка… На… На... Когда я остановился, от неё не осталось ничего, так, ошмётки плоти и органов, осколки костей, брызги и лужи крови на потолке, стенах и полу… «Ну, и посрать, найду новую. Одной больше, одной меньше – экая невидаль! К тому же она начала мне надоедать...» - думал в тот момент я…

Но что это!? Раздался звонок в дверь. «Кого там, нахрен, черти носят?» - думал я, идя открывать дверь. Я посмотрел в дверной глазок… «Ну прям, блин, полный боекомплект! И муж, и жена, и сын–подросток, и две маленьких дочери–близняшки, и, с.ка, дитё грудное захватили! Как в идиотских фильмах - мамаша грудняка на руках держит и качает. А чё, нафиг, собаку не взяли?! Выглядело бы внушительнее!.. » - пронеслись мысли у меня в голове. Ну да ладно, они меня взбесили, пора с ними кончать…

Кстати, забыл упомянуть, зачем они пришли. Дело в том, что, когда я убивал эту с.ку, на её крики проснулось много соседей. Но именно эти гниды додумались прийти… на свою голову! Я “выламываю” дверь с косяком и частью стены (а как мне ещё выйти?) и устраиваю этим козлам маленький “Хостел”… Кровь, мясо, руки – ноги – головы, кишки, кости и внутренности летели во все стороны.

Когда терзать осталось нечего, я гордо взглянул на свою работу. «Конструктор ЛЕГО, ёпть! Попробуй собери!» - весело подумал я. Блин! На шум вышли остальные соседи! Кто–то блюёт, кто–то впадет в ступор, кто–то в ужасе крестится, ну, а кто–то падает в обморок. Какая паника. Прям кишок никто никогда не видели… Я выбегаю из подъезда, прихватив с собой пару детишек (мясо у них диетическое) и бегу в сторону леса. По дороге я думаю… Думаю… «КАК Я НЕНАВИЖУ ВСЁ ЖИВОЕ!!! ПОКА Я ЖИВ, Я БУДУ УБИВАТЬ, УБИВАТЬ И УБИВАТЬ!.. Я НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ!!!»

Так было положено Начало… Начало Ночному Охотнику - самому жестокому, свирепому и ужасному оборотню современности.

P.S: После вышеперечисленных событий прошло десять лет. За эти десять лет Ночной Охотник (так он начнёт себя позже называть) перебил около 10 тысяч человек.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58 by LycanthropeПросмотров: 1 353Комментарии: 15
+25

Ключевые слова: Ликантроп ночь трансформация Lycanthrope авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Мина Мюррэй
27 июня 2010 11:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 224
А продолжение еще напишешь? +++
Зарегистрирован: 26.06.2010
#2 написал: Lycanthrope
27 июня 2010 13:24
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Нецелесообразно. Я напишу другую историю про оборотней.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#3 написал: ПолуКровка
27 июня 2010 13:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 467
мне кажется он слишком жесток и слишком матерков много! Я бы его разорвала на части если бы была оборотнем)) Licontrop слушай ты мне мою подружку напоминаешь она обожает волков и оборотней, ну общаюсь я с ней потому что я обожаю вампиров))) у каждого свои тараканы в голове)
Зарегистрирован: 22.03.2010
 
#4 написал: Olesya Lisichko
28 июня 2010 07:05
0
Группа: Гости
Репутация: (|)
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Супер история. Мне нравится! +
Зарегистрирован: --
              
#5 написал: Lycanthrope
28 июня 2010 11:21
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
ПолуКровка,
Есть такая штука, образ персонажа называется... Как, по - вашему, должен вести себя кровожадный оборотень - людоед?! Осыпать всех комплиментами и пряниками кормить?! Матов я и так сделал минимум (в оригинале их больше!). А не "жестоких" оборотней не бывает!..
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#6 написал: Мина Мюррэй
28 июня 2010 11:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 224
Должен быть романтичной, доброй натурой типа как в сумерках. wink
Зарегистрирован: 26.06.2010
#7 написал: Lycanthrope
28 июня 2010 15:06
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
alex180895,
Во-первых, в "Сумерках" - Вервольфы, во-вторых, там совершенно другой класс оборотней. Они подчинили ярость, т. е. они трансформируются по собственному желанию и, во время трансформации, полностью себя контролируют. Так что сравнение их с моим персонажем не совсем уместны.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#8 написал: Чёрная_кошка
28 июня 2010 18:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Нормально, но смайлики в рассказах меня бесят
Зарегистрирован: 27.06.2010
#9 написал: New World
27 августа 2010 06:48
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 553
Прикольно)
Зарегистрирован: 28.04.2010
  
#10 написал: VENDETTA
2 сентября 2010 13:24
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (37|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 841
Цитата: ПолуКровка
мне кажется он слишком жесток и слишком матерков много!

согласна)
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#11 написал: Apple
19 сентября 2010 10:31
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (0|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 170
Смайлов много и это прикольно +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 6.08.2010
  
#12 написал: Lycanthrope
28 сентября 2010 08:17
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Цитата: VENDETTA
согласна)

Насть, по этому поводу я выше отписался) Читай внимательнее)))
ЦиКлОп,
А кому-то не нравится...
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#13 написал: elizabeth gillies
13 января 2012 19:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 396
плюс поставлю)
Зарегистрирован: 23.09.2011
  
#14 написал: Nekron_NS
22 мая 2012 00:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 107
Отличный рассказик +, только смайлов слишком много, читать неудобно
Зарегистрирован: 7.04.2011
#15 написал: Сурок_Соня^^
15 августа 2013 14:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 78
чем-то напоминает "Teen Wolf", когда он описывает что стал ярче слышать и видеть и поувствовал в себе силу... интересно, красочное описание оборотня, но матов многовато...
Зарегистрирован: 11.08.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.