Ночной Охотник: Начало

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:58

Lycanthrope Просмотров: 1 353 Комментарии: 15 +25 Сегодня, 16:58 by

Ночь. Тёмная, безлунная ночь. Мы припозднились в ресторане, я провожал её до дома. Мы шли через аллею и решили сесть на лавку. Рядом с лавкой, озаряя пространство тусклым светом, горел один-единственный фонарь. Мы с ней разговаривали, я беззаботно слушал её весёлую болтовню. Она смеялась. Я заворожено любуюсь её улыбкой, её лицом, её волосами… Всё в ней меня восхищает. Боже, как я люблю её. Я кладу ей руку на плечо, прижимаю к себе, и наши губы сливаются в поцелуе…Позади раздался глухой, кровожадный вой… Что это было?! От этого воя у нас кровь стынет в жилах. Мы медленно оборачиваемся и видим огромный, тёмный силуэт и два горящих адским племенем глаза. Мы с ней оцепенели от ужаса. Существо одним прыжком оказалось рядом с нами, хотя от него до нас было не менее десяти метров. И тут мы его разглядели…Перед нами стояло исчадие ада: огромное, трёхметровое существо, всё в шерсти, с волчьей головой и волчьим хвостом, гигантскими клыками и когтями, с горящими человеческими глазами и с вогнутыми назад суставами на ногах. Эта тварь замахнулась, чтобы нанести удар ЕЙ! Самому дорогому созданию на свете! Нет! Этого не произойдёт! Я загораживаю её своим телом, мысленно готовясь к смерти…Но тут происходит чудо: эта тварь издаёт оглушительный рёв и вместо того, чтобы нанести страшный удар, лишь слегка оцарапывает мне руку! Через несколько мгновений я понял, почему оно так сделало. В правый бок ему вонзилось метательное копьё – сулица. И справа от нас в полутьме виднелись силуэты нескольких человек. Потом оборотень сбежал. Сбежал, как от смерти. Это позже я узнаю, что эти люди – Охотники, и что они борцы со Злом. И что для любой тёмной твари они – смерть…Прошла неделя, мы пытались вернуться к прежней жизни. Согласитесь, не каждый день такое увидишь, это любого повергнет в шок. В ночь на седьмой день мне стало плохо: у меня поднялась температура, открылась рвота, заболели конечности и голова, чесалась кожа… Часа в три ночи я вышел покурить (и откуда у меня взялись на это силы?!). Но я даже из спальни не вышел, меня скрутил резкий приступ страшной боли. Мне показалось, что я умираю. Я пытался закричать, но не смог, перехватило дыхание. Я потерял сознание.Когда я очнулся, мир наполнился миллионами ярких красок. Меня окружали новые ароматы и ощущения. На меня нахлынул прилив сил, никогда я не чувствовал себя так хорошо! Я встаю, но что происходит! Я не могу подняться в полный рост! Потолок слишком низок. Немного помедлив, я решил разбудить её и поделиться своим открытием. Я смотрю на неё, и меня одолевает странный голод и неутолимая жажда. Это позже я пойму, что это жажда человеческой плоти и крови… Я решил попробовать её на вкус. «Интересно, а какова эта с.ка на вкус? Если такая же как в постели, то я умываю руки!..» - подумал я тогда.Я подхожу к ней (если быть точным – протискиваюсь) и кусаю её за руку. Её кости хрустят у меня на зубах, её кровь заливает мне рот (клыкастую пасть, если честно), её нежное мясо тает у меня на языке, и кожа её застревает у меня между зубов… Как?! Эта долбанная овца посмела закричать!? На, получай, с.ка… На… На... Когда я остановился, от неё не осталось ничего, так, ошмётки плоти и органов, осколки костей, брызги и лужи крови на потолке, стенах и полу… «Ну, и посрать, найду новую. Одной больше, одной меньше – экая невидаль! К тому же она начала мне надоедать...» - думал в тот момент я…Но что это!? Раздался звонок в дверь. «Кого там, нахрен, черти носят?» - думал я, идя открывать дверь. Я посмотрел в дверной глазок… «Ну прям, блин, полный боекомплект! И муж, и жена, и сын–подросток, и две маленьких дочери–близняшки, и, с.ка, дитё грудное захватили! Как в идиотских фильмах - мамаша грудняка на руках держит и качает. А чё, нафиг, собаку не взяли?! Выглядело бы внушительнее!.. » - пронеслись мысли у меня в голове. Ну да ладно, они меня взбесили, пора с ними кончать…Кстати, забыл упомянуть, зачем они пришли. Дело в том, что, когда я убивал эту с.ку, на её крики проснулось много соседей. Но именно эти гниды додумались прийти… на свою голову! Я “выламываю” дверь с косяком и частью стены (а как мне ещё выйти?) и устраиваю этим козлам маленький “Хостел”… Кровь, мясо, руки – ноги – головы, кишки, кости и внутренности летели во все стороны.Когда терзать осталось нечего, я гордо взглянул на свою работу. «Конструктор ЛЕГО, ёпть! Попробуй собери!» - весело подумал я. Блин! На шум вышли остальные соседи! Кто–то блюёт, кто–то впадет в ступор, кто–то в ужасе крестится, ну, а кто–то падает в обморок. Какая паника. Прям кишок никто никогда не видели… Я выбегаю из подъезда, прихватив с собой пару детишек (мясо у них диетическое) и бегу в сторону леса. По дороге я думаю… Думаю… «КАК Я НЕНАВИЖУ ВСЁ ЖИВОЕ!!! ПОКА Я ЖИВ, Я БУДУ УБИВАТЬ, УБИВАТЬ И УБИВАТЬ!.. Я НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ!!!»Так было положено Начало… Начало Ночному Охотнику - самому жестокому, свирепому и ужасному оборотню современности.P.S: После вышеперечисленных событий прошло десять лет. За эти десять лет Ночной Охотник (так он начнёт себя позже называть) перебил около 10 тысяч человек.

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