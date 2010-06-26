Ночной охотник: Конец

Lycanthrope Просмотров: 2 741 Комментарии: 12 +29 Сегодня, 17:44 by

Ночь. Тёмная безлунная ночь. Высокое, лохматое, человекообразное существо, похожее на полуволка-получеловека, притаилось в кустах, выслеживая очередную дичь. Дичью оказались совсем ещё молодые, лет по 15-16, парень и девушка. Они шли из клуба, парень провожал девушку домой. Они решили срезать через парк, тем самым, подписав себе смертный приговор. Хотя нет, они бы всё равно не дожили до утра, ибо то существо, которое за ними следило, было не больше ни меньше, чем Ночным Охотником – самым кровавым и печально известным оборотнем-ликантропом современности. Просто срезав свой путь через парк, они сократили время до расправы. Чудовищной, не по человечески жестокой расправы… Но так думал и считал только Ночной Охотник, хотя об этом позже, всему своё время. Итак, оборотень притаился в кустах, выжидая лучшее время для нападения. Парочка остановилась, парень начинает вешать лапшу на уши девушке, мол, Луна какая красивая (хотя ночь абсолютно безлунна). Девушка с удовольствием его слушает. Он кладёт ей руку на плечо и целует в губы. Девушка не отбивается, она отвечает парню взаимностью. Всё! Пора! Момент настал! Именно этого и ждал кровожадный маньяк-людоед, называющий себя Ночным Охотником!Опытный охотник на двуногую дичь всё собирался делать по старой, давно отлаженной и никогда не дававшей сбоев, схеме. Сначала он коротко, не громко завоет. Жертва от этого воя, обычно, делает полные штаны от страха и начинает судорожно оглядываться по сторонам, ища источник страшного воя. Затем он негромко рычит, привлекая к себе внимание жертвы, и поднимает на жертву свой взгляд. Жертва ещё не может его разглядеть, но отчётливо видит пару огромных, горящих во тьме, глаз. От этого ей становится ещё страшнее. И вот тогда он бросается на свою перетрусившую, находящуюся на гране обморока, жертву. Дальше его жертве не позавидуешь… На утро находят чудовищно изувеченный, частью съеденный, частью разорванный на куски, труп… Так Ночной Охотник и собирался поступить на этот раз. Он принимает удобную позу для прыжка, уже представляя вкус плоти и крови своих жертв и смакуя то удовольствие, которое он получит, разрывая этих бедняг на куски, и заставляя их наблюдать, за чудовищной кончиной друг друга. Вот он воет… Но что это?! Ничего не происходит! «Наглый молодняк и ухом не повёл!!! Ну да я им покажу!..» - подумал в тот момент оборотень. В этот момент он почуял не ладное, но не придал этому значения. Он встаёт из-за кустов и рычит. Встаёт он в полный рост и перед тем, как зарычать. Да и рычал он громче обычного. Он на ходу меняет собственную схему. Итак, он встаёт и рычит. Но опять ничего не происходит! «Они, блин, там что, в уши, на фиг, долбятся?! Этот дерзкий молодняк вздумал МЕНЯ игнорировать или они смелые до фига?! Ну да всё равно, это им дорогого будет стоить!!!» - начал свирепеть он. Вот только звериный инстинкт заставлял его, не мешкая, спасаться, подсказывая ему, что он попадает в западню. Но Ночному Охотнику была уже всё равно, он вышел из себя. Он бросается на своих жертв… В полете, краем глаза, он замечает что ему в левый бок летит болт (болтом называется стрела от арбалета, если кто не в курсе - прим. авт.). Он совершает фантастический переворот в полёте и болт, вместо того, чтобы попасть в бок, пронзает на вылет его левую ногу, он падает. Резкая и сильная боль волной прошибает его тело, он готов заскулить, но сдерживается. Он не доставит им такого удовольствия! Лёжа на земле, он успевает разглядеть болт. То был титановый, со свинцовой сердцевиной для тяжести, болт. «Су*а! Охотники! Ну да ничего! Я им, покажу, как со мной связываться! Я им докажу, на их поганых шкурах, что единственный здесь "Охотник" только я!!!» - со злостью думал Ночной Охотник. Вычислил он Охотников по оружию. Менты или любая другая гос.структура, пользовались бы стрелковым оружием (пистолеты и автоматы). Им невдомёк, что против такого оборотня, как Ночной Охотник, нужен пулемёт. А Охотники это прекрасно знают. Именно по этому они пошли на Ночного Охотника с арбалетами. Ведь крупнокалиберный пулемёт очень сложно незаметно тащить через город. Вот только убойность у этих арбалетов, что у противотанкового ружья! Они сделаны из лёгких, но прочных материалов и имеют небольшие габариты. На них установлены электрические двигатели, натягивающие тетиву до немыслимых пределов. А заряжались такие арбалеты уже описанными выше болтами. Итак, Ликантроп прочухал, что имеет дело не с дубьём, а с Охотниками и что дела его архи*реновы и что ему придётся постараться, чтобы выкрутится из этой истории живым! Он поднимается с земли, смотрит на молодую парочку, в руках у них появились арбалеты. «И где они их ныкали?! В очке что ли?!» - пронеслось у него в голове. Они в него стреляют. Болты пробивают его насквозь и относят его, трёхметрового и тонну весящего Ликантропа, обратно в кусты, как игрушку. Когда он очухался (при падении он отключился на 1-2 секунды), к нему подбегали со всех сторон люди. Крепкие, здоровые мужики, вооружённые боевыми топорами и мечами. Они берут его в кольцо. Ночной Охотник поднимается, люди начинают его атаковать… Когда так бьётся оборотень-ликантроп, имеющий габариты, силу, опыт, ярость и ненависть ко всему живому как Ночной Охотник, то описывать словами это бесполезно… В общем, руки, ноги, головы, кишки, кости, кровь и внутренности Охотников летели во все стороны. Поле боя превратилось в кровавую баню. Ночной Охотник, весь израненный и потерявший много крови, шёл, шатаясь, по тому, что совсем недавно было людьми и называлось Охотники.Израненный человек проснулся у себя на квартире. Он лежал на полу, ночью у него не хватило сил добраться до постели. Он всё помнил, что было ночью и… И улыбнулся. Случилось то, чего он ждал вот уже десять лет. Наконец-то на него вышли Охотники! Наконец-то придёт конец всем его мучениям и страданиям! Наконец-то он обретёт покой! Дверь выбили, в квартиру зашёл незнакомый человек, в руках у него был пистолет (в человеческом облике его (я про Ночного Охотника) можно прошибить из пистолета).- Ты понял кто я? Понял, что сейчас с тобой будет, тварь ты блохастая?! – сказал незнакомец не без ненависти и злорадства.- Я этого давно жду! Что ж вы, ребята, медлили? – ответил раненный человек, издавая, при этом, звуки, похожие то ли на смех, то ли на кашель. Позже незнакомец понял, что раненный человек рыдает. Рыдает от радости.- Ну тогда лежи и не дёргайся. – сказал незнакомец, целясь в раненного из пистолета.- Нет, подожди! Можно я, перед смертью, покемарю?- Валяй. – ответил незнакомец, кидая раненному пачку сигарет и зажигалку. – Только не долго!Когда раненный курил, у него тряслись руки. Но не от страха, боли или слабости, а, опять же, от радости. Он, вообще, вёл себя как человек, на которого снизошло счастье. Огромное, долгожданное счастье. Когда он докурил, он сказал незнакомцу:- Ну? Чего же ты ждёшь? Не медли, прошу тебя!В комнате громыхнул пистолетный выстрел. Раздался резкий, сырой запах пороховой гари.Так был положен конец… Конец самого несчастного человека в мире и, вместе с ним, самой жестокой и беспощадной твари, называющей себя Ночным Охотником.

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