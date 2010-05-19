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Творческие истории / Лучшие Истории Сайта

Ночной Охотник

Ночь… Тёмная, безлунная ночь… И что за идиот сказал, будто оборотни трансформируются только в полнолуние? Хех… это наглая ложь! Допустим, я трансформируюсь каждую ночь, независимо от фазы или наличия (безлунные ночи) луны. Есть оборотни, которые трансформируются по своему усмотрению, в любое время суток. Скажу сразу, я Ликантроп. Не Вервольф, а Ликантроп. Ликантропы – это полуволки–полулюди, а Вервольфы – это оборотни, которые полностью трансформируются в волков. Итак, начнём!

Двое. Парень и девушка. Он провожал её до дома после дискотеки. Они остановились возле её подъезда. Они целуются. Он её любит, и она, похоже, тоже любит его. Всю дорогу они весело болтали, смеялись. Меня это сильно бесило. Ненавижу людское счастье, да и вообще людей. Люди – дичь, я – охотник. Так, на чём я остановился? Ах да, они стоят возле подъезда. Небольшую площадку возле подъезда освещал один-единственный фонарь, да и тот давал мало света. Ну ничего, им его хватит, чтобы увидеть свою смерть в лицо!

Напомню, на дворе стояла тёмная, безлунная, глубокая ночь. Все люди уже давно легли спать и видели десятый сон. Ситуация в самый раз для меня! Я прячусь во дворе, в высоких кустах, готовлюсь к нападению, принимаю удобную позу для прыжка и… Опа, как внезапно! Этот идиот опускается перед ней на колено, достаёт из кармана кольцо и делает ей предложение! Хех, ну, и повеселюсь же я сегодня! Пусть эти голубки и не мечтают о милосердной смерти! Я уже предвкушаю то удовольствие, которое получу, наслаждаясь их мучительной смертью…

Я издаю глухой рык, от которого у смертных обычно кровь стынет в жилах. Они оборачиваются и смотрят в мою сторону. Они пока меня не видят, до света фонаря ещё метра три, но им стало страшно, я это всегда чую. Я поднимаю на них свой взгляд, и они видят ГЛАЗА. Мои большие, человеческие, горящие волчьим пламенем ГЛАЗА. Всё, хватит с ними цацкаться! От меня до них расстояние метров шесть, но я одолеваю эти шесть метров одним прыжком. Я перехватываю когтями глотку этому ссыкуну, не сильно глубоко, пусть он видит, как подохнет его шал.ва. Его бабе я вгрызаюсь клыками в лицо, тоже не глубоко, не доставая до костей. Потом я смыкаю челюсти и срываю нахрен кожу с её красивого лица (ну, то есть оно БЫЛО красивым), и передо мной открывается пленительное зрелище обнажённой плоти, костей и крови. Затем я хватаю её рукой (если, конечно, так можно назвать мои когтистые верхние конечности) за глотку, чтобы эта потоск.ха не вздумала кричать, а когтями второй руки я вспарываю ей брюхо, и мне под ноги вываливаются вместе с кровью её кишки, желудок и что–то там ещё. Эта глупая курица тычет мне в лицо (точнее будет сказать – в клыкастую морду) свой серебряный нательный крест!

Вот ещё один миф какой–то болван придумал! Будто нас, оборотней, серебром сокрушить можно! Всё враки! Мы не вампиры (и слава Богу! Ненавижу кровососов)! Я перекусываю этой с.ке руку в районе плеча. Потом я своим большим и острым, как бритва, когтем срезаю этой твари уши. Сначала левое, затем правое. Дальше я срываю с неё скальп, отрываю ей нижнюю челюсть, выкалываю ей глаза и начинаю её, ещё живую, поедать. Что это за шорохи у меня за спиной? Кто посмел отвлечь меня от трапезы? А, это тот придурок, её хахаль. Этот козёл ещё жив!? Ой ну да, я хотел чтобы он видел как сдохнет его с*чка… Ну что ж, придётся заняться им, один фиг его баба подохла и больше нет смыла её мучить. Я бросаю эту шл*ху и подхожу к нему. Он умудрился как–то встать, потеряв столько крови. Он не кричал (попробуй покричи с разорванным горлом!), но в глазах его читались животный страх, нечеловеческий ужас и звериная ярость одновременно. В руке он сжимает серебряный крест! Да, блин, вы чё сговорились!? Он бы меня ещё перекрестил, придурок, вдруг бы я исчез lol ! Итак, я к нему подхожу, отрываю ему кисть руки, и начинаю сдирать с него кожу. Затем я начинаю рвать его на части и поедать его внутренности. Но тут какой–то дебил вышел на балкон покурить и увидел существо под три метра ростом, полуволка – получеловека, всего в крови и ошмётках плоти, а рядом с ним два чудовищно изуродованных свежих трупа. Ну и начал он вопить во всю глотку. Тут, на его крики, загорается свет в тёмных окнах, соседи выходят на балконы… Ну, в общем, мне пора сваливать.

Я проснулся ближе к обеду у себя на кровати. Это не удивительно, я оборотень класса СУПЕР, да к тому же Помнящий. Я сел на кровать и горько заплакал. Плакал долго и постоянно всхлипывал. Когда… Когда меня найдут Охотники и будет положен конец моим мучениям!? В голову вновь приходят мысли о суициде. Я бесчисленное количество раз пытался свести счёты с жизнью. Но всегда что-нибудь шло не так, словно меня оберегала какая–то дьявольская сила. Я оборотень, глотать таблетки мне нет смысла, организм окажется сильнее. Я пробовал прыгать с крыши, бросаться под машины и поезда, пробовал прыгать с мостов, пробовал заколоть себя, резал себе вены, вешался, пробовал застрелиться и т. д. Всегда что–либо шло не так, и мозг с сердцем (только поразив их можно прикончить оборотня) оставались нетронутыми. Даже когда меня с асфальта или рельс отколупывали, мозг и сердце были не поражены и я выздоравливал (у оборотней сильнейшая регенерация, все их ткани восстанавливаются очень быстро) и уходил из больницы в этот же день. Оборотни не стареют, так что я не умру, если меня не убьют. А победить в схватке меня сложно. Как–то, ради забавы (во время трансформации) я пробрался в зоопарк и разорвал на части белого медведя. Одним словом я жду смерти только от Охотников, ради этой цели я уже два года живу в одном и том же городе, и ни разу не менял квартиры. Я не могу так жить и каждый раз, после трансформации, я проклинаю и ненавижу себя так же, как ненавижу всё живое во время трансформации. Лютая ненависть ко всему живому ночью и неподдельное отвращение к самому себе днём – моя вечная участь… Смерть для меня это высшее благо и кроме неё мне больше ничего не надо!

P.S:
Класс СУПЕР – это оборотни, которые во время трансформации, сохраняют свой разум и свою человеческую память;
Помнящие оборотни – это оборотни, которые всё помнят что с ними было во время трансформации;
Охотники – это люди (!), которые неприкаянно борются со Злом, и уничтожают все его проявления;
Сегодня, 17:06 by LycanthropeПросмотров: 2 908Комментарии: 30
+33

Ключевые слова: Ликантроп ночь трансформация Lycanthrope

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Комментарии

#1 написал: Olesya Lisichko
25 июня 2010 08:54
0
Группа: Гости
Репутация: (|)
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Ну чтож, мой милый, говори свой адресок!) Нет, я не Охотник... Я такая же как ТЫ...
Зови меня просто Лисенок=)..+++
Зарегистрирован: --
              
#2 написал: ALEX240770
25 июня 2010 10:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 178
У тебя талант писателя!Пиши еще истории!++++++ lol
Зарегистрирован: 19.05.2010
#3 написал: qwaszx
25 июня 2010 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 317
Автор,я тебя люблю! lol +++++
*не,чесна.запихнуть столько насилия,крови,кишок и сарказма в один рассказ-ня^^*
Зарегистрирован: 24.04.2010
  
#4 написал: Lycanthrope
25 июня 2010 11:04
0
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Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Могу написать "Начало" про этого оборотня. Стоит или нет?
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#5 написал: ALEX240770
25 июня 2010 11:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 178
Давай, всеми руками "за" lol
Зарегистрирован: 19.05.2010
#6 написал: Olesya Lisichko
25 июня 2010 11:08
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Репутация: (|)
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Комментариев: 0
Licontrop,
ДА, да, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зарегистрирован: --
              
#7 написал: qwaszx
25 июня 2010 11:09
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 37
Комментариев: 317
*прыгает на месте и тянеть руки в верх*да!
Зарегистрирован: 24.04.2010
  
#8 написал: Bad cat for you...
25 июня 2010 11:16
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Комментариев: 0
О дааа... я бы точно так и делала бы, если бы была оборотнем. Не хочу ликантропом. Хочу быть зверем!!!
Зарегистрирован: --
#9 написал: Lycanthrope
25 июня 2010 11:56
0
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Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Ну тогда в ближашее время напишу и выложу.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#10 написал: ALEX240770
25 июня 2010 12:00
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 178
Буду с нетерпением ждать tongue
Зарегистрирован: 19.05.2010
#11 написал: Машкин
25 июня 2010 13:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 580
Суперски,хоть я и не любительница кровищи,кишок и т.д.,но так здорово написано)))а дешка сарказма ацки украшает))) +
Зарегистрирован: 19.05.2010
  
#12 написал: Подлый Кот
25 июня 2010 14:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 42
Офигительно! блин, зараза, я так же хотел написать(((
Зарегистрирован: 5.06.2010
#13 написал: Murderdoll
25 июня 2010 17:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 433
хотела бы я быть ликантопом!!!но мишку жалко!!! recourse
Зарегистрирован: 22.05.2010
  
#14 написал: Lycanthrope
26 июня 2010 02:15
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Чё так мало плюсов? Неужели никому не понравилось?
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#15 написал: Воин тьмы
27 июня 2010 12:46
0
Группа: Гости
Репутация: (|)
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Licontrop,
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Так будет больше! lol
Зарегистрирован: --
#16 написал: Lycanthrope
28 июня 2010 11:25
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Странник,
Наглость - второе счастье wink
Воин тьмы,
Ага, так пойдёт lol
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#17 написал: New World
27 августа 2010 06:48
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 553
Прикольно... Но так жестоко....+.
Зарегистрирован: 28.04.2010
  
#18 написал: VENDETTA
2 сентября 2010 13:15
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (37|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 841
Да больно уж жестоко и мясорубка какая то, такое не люблю (( но смысл понравился) Жаль, что этот ликантроп травиться не пытался) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#19 написал: Lycanthrope
28 сентября 2010 07:30
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Цитата: VENDETTA
Жаль, что этот ликантроп травиться не пытался)

Насть, ему не было смысла) Организ переборол бы любой яд...)))
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#20 написал: Core
20 марта 2011 18:18
0
Онлайн
Группа: Администраторы
Репутация: (295|0)
Публикаций: 487
Комментариев: 2 506
Епрст=) Мясное сказание об оборотне=)
+
Зарегистрирован: 26.12.2010
                       
#21 написал: Lycanthrope
20 марта 2011 18:25
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Цитата: Core
Епрст=) Мясное сказание об оборотне=)
+

А то!fellow
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#22 написал: WalderinG
28 марта 2011 04:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 340
Комментариев: 2 640
Класс... стоко крови и мяса... ) +++
Зарегистрирован: 22.09.2010
                  
#23 написал: Faceless Killer
4 мая 2011 20:44
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 428
Комментариев: 4 110
yaaah +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
#24 написал: Lycanthrope
27 января 2012 18:50
0
Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
yanvapon,
Ты на дату публикации посмотри, великий критик. Я когда эту историю написал и выложил, тебя ещё на сайте не было. А ты тут про "свежесть" и "незабитость" лечишь...
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
#25 написал: Nekron_NS
22 мая 2012 00:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 107
Рассказ отличный прям зацепило плюс
Зарегистрирован: 7.04.2011
#26 написал: Pantazayr
26 июня 2012 19:43
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (44|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 007
++++++++++++++++++++++++++ braavo
Зарегистрирован: 3.04.2012
      
#27 написал: Toxic Jey
20 апреля 2013 08:56
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 3 501
-
Зарегистрирован: 24.02.2013
            
#28 написал: Сурок_Соня^^
15 августа 2013 14:20
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 78
интересная идея, зацепили чувства его человеческой половины... можно что-то вроде книги на эту тему придумать. Если всё правильно расписать, будет интересная такая книжка... и кровавая...
Зарегистрирован: 11.08.2013
#29 написал: Охотник на нечисть
17 ноября 2013 15:32
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Lycanthrope история супер ставлю плис, только можно написать историю как бы от лиуа Охтника который будет выслеживать твоего "Лкантропа"?
Зарегистрирован: 17.11.2013
#30 написал: Lycanthrope
11 мая 2014 07:56
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Группа: Администраторы
Репутация: (726|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 895
Цитата: Охотник на нечисть
Lycanthrope история супер ставлю плис, только можно написать историю как бы от лиуа Охтника который будет выслеживать твоего "Лкантропа"?

Давно есть, смотри в моём профиле. Более того - его (Оборотня) там завалили.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                  
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