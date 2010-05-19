Ночной Охотник

Ночной ОхотникНочь… Тёмная, безлунная ночь… И что за идиот сказал, будто оборотни трансформируются только в полнолуние? Хех… это наглая ложь! Допустим, я трансформируюсь каждую ночь, независимо от фазы или наличия (безлунные ночи) луны. Есть оборотни, которые трансформируются по своему усмотрению, в любое время суток. Скажу сразу, я Ликантроп. Не Вервольф, а Ликантроп. Ликантропы – это полуволки–полулюди, а Вервольфы – это оборотни, которые полностью трансформируются в волков. Итак, начнём!
Двое. Парень и девушка. Он провожал её до дома после дискотеки. Они остановились возле её подъезда. Они целуются. Он её любит, и она, похоже, тоже любит его. Всю дорогу они весело болтали, смеялись. Меня это сильно бесило. Ненавижу людское счастье, да и вообще людей. Люди – дичь, я – охотник. Так, на чём я остановился? Ах да, они стоят возле подъезда. Небольшую площадку возле подъезда освещал один-единственный фонарь, да и тот давал мало света. Ну ничего, им его хватит, чтобы увидеть свою смерть в лицо!
Напомню, на дворе стояла тёмная, безлунная, глубокая ночь. Все люди уже давно легли спать и видели десятый сон. Ситуация в самый раз для меня! Я прячусь во дворе, в высоких кустах, готовлюсь к нападению, принимаю удобную позу для прыжка и… Опа, как внезапно! Этот идиот опускается перед ней на колено, достаёт из кармана кольцо и делает ей предложение! Хех, ну, и повеселюсь же я сегодня! Пусть эти голубки и не мечтают о милосердной смерти! Я уже предвкушаю то удовольствие, которое получу, наслаждаясь их мучительной смертью…
Я издаю глухой рык, от которого у смертных обычно кровь стынет в жилах. Они оборачиваются и смотрят в мою сторону. Они пока меня не видят, до света фонаря ещё метра три, но им стало страшно, я это всегда чую. Я поднимаю на них свой взгляд, и они видят ГЛАЗА. Мои большие, человеческие, горящие волчьим пламенем ГЛАЗА. Всё, хватит с ними цацкаться! От меня до них расстояние метров шесть, но я одолеваю эти шесть метров одним прыжком. Я перехватываю когтями глотку этому ссыкуну, не сильно глубоко, пусть он видит, как подохнет его шал.ва. Его бабе я вгрызаюсь клыками в лицо, тоже не глубоко, не доставая до костей. Потом я смыкаю челюсти и срываю нахрен кожу с её красивого лица (ну, то есть оно БЫЛО красивым), и передо мной открывается пленительное зрелище обнажённой плоти, костей и крови. Затем я хватаю её рукой (если, конечно, так можно назвать мои когтистые верхние конечности) за глотку, чтобы эта потоск.ха не вздумала кричать, а когтями второй руки я вспарываю ей брюхо, и мне под ноги вываливаются вместе с кровью её кишки, желудок и что–то там ещё. Эта глупая курица тычет мне в лицо (точнее будет сказать – в клыкастую морду) свой серебряный нательный крест!
Вот ещё один миф какой–то болван придумал! Будто нас, оборотней, серебром сокрушить можно! Всё враки! Мы не вампиры (и слава Богу! Ненавижу кровососов)! Я перекусываю этой с.ке руку в районе плеча. Потом я своим большим и острым, как бритва, когтем срезаю этой твари уши. Сначала левое, затем правое. Дальше я срываю с неё скальп, отрываю ей нижнюю челюсть, выкалываю ей глаза и начинаю её, ещё живую, поедать. Что это за шорохи у меня за спиной? Кто посмел отвлечь меня от трапезы? А, это тот придурок, её хахаль. Этот козёл ещё жив!? Ой ну да, я хотел чтобы он видел как сдохнет его с*чка… Ну что ж, придётся заняться им, один фиг его баба подохла и больше нет смыла её мучить. Я бросаю эту шл*ху и подхожу к нему. Он умудрился как–то встать, потеряв столько крови. Он не кричал (попробуй покричи с разорванным горлом!), но в глазах его читались животный страх, нечеловеческий ужас и звериная ярость одновременно. В руке он сжимает серебряный крест! Да, блин, вы чё сговорились!? Он бы меня ещё перекрестил, придурок, вдруг бы я исчез ! Итак, я к нему подхожу, отрываю ему кисть руки, и начинаю сдирать с него кожу. Затем я начинаю рвать его на части и поедать его внутренности. Но тут какой–то дебил вышел на балкон покурить и увидел существо под три метра ростом, полуволка – получеловека, всего в крови и ошмётках плоти, а рядом с ним два чудовищно изуродованных свежих трупа. Ну и начал он вопить во всю глотку. Тут, на его крики, загорается свет в тёмных окнах, соседи выходят на балконы… Ну, в общем, мне пора сваливать.
Я проснулся ближе к обеду у себя на кровати. Это не удивительно, я оборотень класса СУПЕР, да к тому же Помнящий. Я сел на кровать и горько заплакал. Плакал долго и постоянно всхлипывал. Когда… Когда меня найдут Охотники и будет положен конец моим мучениям!? В голову вновь приходят мысли о суициде. Я бесчисленное количество раз пытался свести счёты с жизнью. Но всегда что-нибудь шло не так, словно меня оберегала какая–то дьявольская сила. Я оборотень, глотать таблетки мне нет смысла, организм окажется сильнее. Я пробовал прыгать с крыши, бросаться под машины и поезда, пробовал прыгать с мостов, пробовал заколоть себя, резал себе вены, вешался, пробовал застрелиться и т. д. Всегда что–либо шло не так, и мозг с сердцем (только поразив их можно прикончить оборотня) оставались нетронутыми. Даже когда меня с асфальта или рельс отколупывали, мозг и сердце были не поражены и я выздоравливал (у оборотней сильнейшая регенерация, все их ткани восстанавливаются очень быстро) и уходил из больницы в этот же день. Оборотни не стареют, так что я не умру, если меня не убьют. А победить в схватке меня сложно. Как–то, ради забавы (во время трансформации) я пробрался в зоопарк и разорвал на части белого медведя. Одним словом я жду смерти только от Охотников, ради этой цели я уже два года живу в одном и том же городе, и ни разу не менял квартиры. Я не могу так жить и каждый раз, после трансформации, я проклинаю и ненавижу себя так же, как ненавижу всё живое во время трансформации. Лютая ненависть ко всему живому ночью и неподдельное отвращение к самому себе днём – моя вечная участь… Смерть для меня это высшее благо и кроме неё мне больше ничего не надо!
P.S:
Класс СУПЕР – это оборотни, которые во время трансформации, сохраняют свой разум и свою человеческую память;
Помнящие оборотни – это оборотни, которые всё помнят что с ними было во время трансформации;
Охотники – это люди (!), которые неприкаянно борются со Злом, и уничтожают все его проявления;
Сегодня, 17:06 by LycanthropeПросмотров: 2 908Комментарии: 30
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