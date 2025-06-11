Чёрный силуэт вдали

Новость отредактировал Летяга - 11-06-2025, 14:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 344 Комментарии: 0 +1 11-06-2025, 14:48 by

Деревня завораживала своей красотой, особенно зимой. Будто попал в сказку. Всё не так, как в городе. Свежий воздух, красивые пейзажи, лёгкий морозец – это радовало Олега, приехавшего в деревню спустя долгие годы отсутствия. Здесь он вырос, пока не исполнилось 18, тогда пришлось покинуть родной край ради учёбы в университете. Будучи взрослым, с престижной работой, холостой, вернулся обратно. Бабушка с дедушкой не дожили до этого момента, они были бы рады возвращению любимого внука. Олег лишился родителей, когда ему был год от роду. Знал только по фотографиям, что показывали в детстве.Приехал не просто так — отдохнуть. Пока январские праздники, можно немного пожить в деревне, забыв про городскую суету и работу. В этом деле ещё хорошо помогут лыжи. С малых лет Олег любил кататься на лыжах, с дедом часто в лесу гуляли, даже пострелял пару раз из винтовки по зайцам.Собравшись полностью, Олег вышел из дому, вздохнул полной грудью и направился к лесу. По пути успел поговорить со старыми знакомыми, принять приглашение попить немного «горячего» вечерком. То, что нужно после прогулки в лесу.На краю деревни Олег надел лыжи и помчался через небольшое поле к тропинке, притаившейся посреди высоких елей. Пока направлялся к лесу, краем глаза заметил некий чёрный силуэт. Олег не обратил особого внимания, ибо это мог быть рыбак или охотник.Лес встречал приятным ароматом елок. Кругом белым-бело, изредка сквозь деревья пробивались лучи солнца. Извилистая лыжная тропинка с небольшими спусками и подъёмами давала ощущение детской радости. Осторожно поднимешься на бугорок, разгонишься, быстро работая палками, что ветер холодно бил в лицо. Олег забыл про все невзгоды, катаясь по лесу. С детства тропы не поменялись ни на миллиметр, всё как тогда было. Вот Олег и катался кругами, вспоминая былое. И пока катался, замечал краем глаза всё тот же чёрный силуэт. Олег насторожился. Он пытался рассмотреть преследователя, но тот растворялся в воздухе, как только на него посмотришь. В голову закралась мысль, что в лесу завёлся отшельник, вот и наблюдает за ним. Странно, ему по-любому кто-нибудь сказал из деревни про него, там все обо всём знают. Значит, тут что-то другое.Со временем Олег устал кататься. Вот показалась хижина, всей деревней строили. Олег поехал туда, хоть немного отдохнуть.Хорошо было в хижине. Не забыли, явно сюда захаживали охотники и рыбаки, тайком попить самогона. Разжёг огонь в печи, Олег поставил воду кипятиться. Сел за стол, осматриваясь. Вспоминал, как тут с дедом сидели, байки разные травили. Иногда по пьяной горячке такое расскажет, что диву даёшься, что дед не пошёл в писатели сказок.Долго так Олег сидел, вода успела вскипеть. По доброте душевной кто-то все нужные травы оставил. Вот напиток чудной получился, самое то после хорошей пробежки на лыжах.За окном послышался стук. Олег вскочил из-за стола, выронив стакан с недопитым отваром. Там, снаружи, стоял чёрный силуэт. Он смотрел в окно, на Олега. Лицо напрочь отсутствовало. Едва угадывались черты одежды.Дверь отворилась, силуэт зашёл в дом, махая рукой. Лицо начало проявляться.- Дедушка… - едва слышно проговорил Олег. В его голосе читались нотки радости и грусти.Дед кивнул и сел за стол. Олег предложил было налить отвара травяного, но тот отказался.Вот встреча так встреча. Олег стал рассказывать про жизнь: печали и радости, победы и поражения. Дед молча слушал, смотря на внука, и улыбался. Солнце тем временем садилось за горизонт. Наступал вечер, Олег наконец-то закончил говорить. Дед закивал головой, похлопал по плечу. Неожиданно за его спиной появился ещё один силуэт. Это оказалась уже бабушка. Она тоже улыбалась, любовалась Олегом.Олег был так рад видеть их, слёзы сами пошли из глаз. Всю ночь так они сидели, смотря друг на друга. Утром Олег вернулся обратно в деревню. Он не стал возвращаться в город, уволился с работы. Окончательно переехал в деревню, обжился там. Даже невесту нашёл. Про родителей тоже не забывал, они появлялись время от времени в родном доме. И зажил Олег по-новому теперь.

Ключевые слова: Деревня лес хижина силуэт авторская история

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