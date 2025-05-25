Гнилой Квартал

Новость отредактировал Летяга - 25-05-2025, 17:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 347 Комментарии: 0 0 25-05-2025, 17:07 by

Каждый город поделён на кварталы. В каждом квартале свои порядки. Все свои люди, друг друга знают, чужой сразу выделяется. Но бывает такое, когда один квартал сильно отличается. Лишь только зайдёшь туда, и всё другое: атмосфера, люди, правила.Слишком страшно бывает там: убивают, грабят и насилуют. Там духов парад, праздники плоти; люди не такие, как обычные, те, кто живёт в обычных районах. Они будто из детских рисунков вышли, все головастые, рукастые, ногастые. Кто-то как зверь, кто-то как насекомое, кто-то как бытовая вещь.Про такой квартал пойдёт сейчас речь. Люди обходят его стороной, нелюди живут там. Свой язык, свои песни, игры и танцы. Там совсем другой мир, внутри большого мира. И все его боятся.Можно ещё долго рассказывать, но всё вокруг да около. Стоит зайти внутрь, тогда всё откроется.Вот мужчина средних лет, с пышной бородой до колен. Говорит, как зверь, ходит гуськом и ест всё с пола. Было у него несколько жён, и всех он их съел. Только дети ровным рядом идут за ним: от мало до велико. Они, как он; он, как они. Человек в волчьей шкуре, и дети – волчата. Гуляют они и живут в подвале.Вот маленький мальчик, слеп он с рождения. Ничего, никого он не видит. Даже душ умерших, рядом с ним находившихся. Он просто всех слышит, общается с ними. С живыми, с мёртвыми. Со всеми готов дружить маленький слепой мальчик.Паровоз человеческих голов крутится по кварталу, гудят и шумят. Они всё кого-то зовут, просят поиграть с ними. Только не хочет никто. Все лишь пинают их, смеются над ними. Паровоз человеческих голов продолжает свой ход.В доме одном люди прыгают с окон. Не умирают они, просто приземляют ровно на ноги, идут по своим делам. Двери в этом доме не было никогда, забыли поставить. Теперь окна — главный вход и выход для каждого жильца.При жизни другой, в мире ином, бедная девушка нашла бы любовь, обрела счастье, радовалась и грустила, но очутилась она в квартале гнилом. Она не считает себя частью квартала, но внешность говорит обратное. Слишком длинные ступни, лицо с одной половиной: один глаз, половина носа и рта. Правая рука короче левой. Душой только она была весьма обычной.В школе у них преподают, как рычать, как правильно разделывать плоть, что можно есть из внутренностей, как обычный люд пугать. Дети с радостью идут получать столь важные знания для них. Ведь потом очень сильно пригождаются.Церквей у них нет, лишь пустыри, куда ходят через костры да ямы прыгать, громко крича некую молитву на своём языке. Раз в год собираются на пустырях, где убивают друг друга и спариваются. Под конец торжества съедают мёртвых собратьев.Здесь столько всего интересного: от обычаев до жития. Здесь можно то, чего обычный человек не сделает. Здесь кричат, но не говорят. Приветствуются укусами, прощаются пинками. Куклы живые, мертвецы говорят, огонь охлаждает, вода согревает. В Гнилом Квартале всё не то, как принято у нас. Здесь всё совсем иначе. И живут как-то люди, если людьми можно их назвать.Вот подошёл сказ о самом необычном квартале посреди самого обычного города.

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