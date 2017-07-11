В пыльном квартале

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

KOT_513 Просмотров: 53 Комментарии: 2 +7 Вчера, 12:11 by

В пыльном квартале,В заброшенном домеКот одинокий живет.Он не стареет – мудреет с годами,Многое знает тот кот.Мягкие лапы,Глазищи бездонные,Но по ночам словно зверь.Люди сторонятся демона темного…Горя и страшных потерь.Тенью скользящею,Мглою кромешною,С мрачной старухой бродитьМожет тот кот по любым сновидениям.И никому не забыть -Мягкие лапы,Глазищи бездонные…Скрипнет петлицею дверь,А на пороге друзья нареченные -В черном старуха и зверь.

Ключевые слова: Кот лапы глазищи старуха зверь авторский стих

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