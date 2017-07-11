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Стихи

В пыльном квартале

В пыльном квартале,
В заброшенном доме
Кот одинокий живет.
Он не стареет – мудреет с годами,
Многое знает тот кот.
Мягкие лапы,
Глазищи бездонные,
Но по ночам словно зверь.
Люди сторонятся демона темного…
Горя и страшных потерь.
Тенью скользящею,
Мглою кромешною,
С мрачной старухой бродить
Может тот кот по любым сновидениям.
И никому не забыть -
Мягкие лапы,
Глазищи бездонные…
Скрипнет петлицею дверь,
А на пороге друзья нареченные -
В черном старуха и зверь.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:11 by KOT_513Просмотров: 53Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Кот лапы глазищи старуха зверь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Вчера, 16:09
+1
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Класс! Ставлю +++++++++++++++++
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#2 написал: Летяга
Вчера, 19:21
0
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Комментариев: 5 643
Плюсанула.
Мне нравится к стихам комменты картинками оставлять)

Зарегистрирован: 3.08.2014
               
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