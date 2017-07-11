В пыльном квартале,

В пыльном кварталеВ пыльном квартале,
В заброшенном доме
Кот одинокий живет.
Он не стареет – мудреет с годами,
Многое знает тот кот.
Мягкие лапы,
Глазищи бездонные,
Но по ночам словно зверь.
Люди сторонятся демона темного…
Горя и страшных потерь.
Тенью скользящею,
Мглою кромешною,
С мрачной старухой бродить
Может тот кот по любым сновидениям.
И никому не забыть -
Мягкие лапы,
Глазищи бездонные…
Скрипнет петлицею дверь,
А на пороге друзья нареченные -
В черном старуха и зверь.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:11 by KOT_513Просмотров: 53Комментарии: 2
Ключевые слова: Кот лапы глазищи старуха зверь авторский стих