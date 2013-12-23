Череда совпадений

Estellan Просмотров: 528 Комментарии: 7 +3 Вчера, 16:58 by

- Артур, я уже говорил вам, что не желаю в этом участвовать…Полулежа в кресле, чтобы лишний раз не тревожить начавшую заживать рану, без морока, я представлял собой внешне недавно оживленный труп и плохо сочетался с торжественной обстановкой кабинета. Моя сладкая парочка из наги и ученика сидела тут же, на диване, и тревожно на меня поглядывала. То ли боялись как бы я не двинул кони тут же, то ли, что я все же брошусь на человека за внеурочный вызов.- Вы должны понять…- Нет, не должен. Я говорил, что не желаю участвовать в человеческих дрязгах. А вы обещали, что то недопонимание с фамилией, которую я получил вашими усилиями, разрешится после того, как с делом будет закончено. И что теперь? Вы вызываете меня… внезапно… Прислав посыльного с какими-то срочными вестями.- Боюсь, что дело как раз по вашей части.А вот это уже интересно. Человек в курсе наших дел и даже способен определить оно это или не оно?- Подробнее, - прищурившись, я попытался выпрямиться в кресле, не смог и решил пока что на это подзабить.- Прошлой ночью в доках пришвартовался корабль. Частный.- Доки, конечно, моя юрисдикция, но…- Его владелец отказался сотрудничать с властями или допускать кого-либо на борт, сославшись на то, что в доках служит его старый знакомый, нынче находящийся под защитой семьи Коннелли и являющийся ее частью. Более того, он готов поручиться за судно и его владельца, и груз. Так это дело попало ко мне. А когда выяснилось, кто именно – его знакомый, пришлось вызвать вас.- Весьма любопытно. Он представился? Кто-то из них?- Нет, но я хотел бы, чтобы вы разобрались с этим вопросом как можно быстрее.- Я вас понял… займусь этим прямо с утра. Сейчас я немного… не в форме. А сейчас, разрешите откланяться.Выбравшись на свежий воздух, я поднял взгляд на темнеющее небо и поморщился. Какой же сумасшедший день. Сейчас бы добраться до офиса и перевести дух. Еще предстояло придумать, как бы связаться с центром и в доступных выражениях объяснить им произошедшее с Даниэлем, и в них же потребовать голову виновника.- Идем, поймаем машину, - вернула меня в реальность Меру. – Тебя бы подлатать до утра.Кивнув, я направился за ней, больше не смотря на небо, чтобы случайно не познакомиться с одним из местных столбов.До поворота оставалось метров тридцать, когда дорогу нам перегородил автомобиль, с визгом покрышек выскочив с проезжей части и перекрыв тротуар. Пришлось сфокусироваться и поднять взгляд на помеху. Это что-то новенькое.Полностью черная. Затонированные стекла. Без номеров. Это, что, местная мафия решила поживиться пожитками смотрителя?Водительское стекло опустилось, явив нам лицо водителя. Черноволосый, в таком же черном костюме, с черными же солнечными очками на носу, не смотря на вечернее время.- Чо надо? – скептически уточнил я, задвигая ученика за спину привычным жестом. – Милостыню не подаем.Водила усмехнулся, спустил с носа очки, продемонстрировав нам отсутствие у него глаз, потом кивнул и пальцем указал в нашу сторону. Точнее, на меня. Еще точнее – на мой правый карман. Не успел я удивиться, как из кармана донеслась требовательная трель мобильного. И когда только успели?- Алоэ? – осторожно спросил я, достав технику из кармана и, приняв вызов, приложив его к уху.- Мой любимый наемник, а я уже и не чаял застать тебя живым… - донесся из трубки до боли знакомый хриплый, каркающий голос, заставив табун мурашек пронестись по спине. Пожалуй, в ближайшее время от упоминания трупов лучше бы воздержаться.- Рудрайг… - выдохнул я, искренне надеясь, что ошибаюсь.- Приятно удивлен тем, что ты меня помнишь. Так что, давай, быстренько садись к моему водителю, он доставит тебя по адресу. Есть разговор. Своих подчиненных тоже бери.Послушав еще несколько мгновений короткие гудки, я опустил руку с телефоном. Определенно, когда думаешь, что ситуация уже не может стать хуже, она тут же таковой становится.- Забирайтесь в машину, - коротко кивнул я Даниэлу и Меру, подавая пример и забираясь на место рядом с водителем.- Что происходит? – успела спросить меня нага, занимая место за спиной.- Увидишь, - процедил я сквозь зубы.Такие новости в самом деле лучше не сообщать лично.Немного покружив по докам, машина остановилась у одного из причалов. Заглушив тачку, водитель выбрался из автомобиля и пригласил нас следовать за ним. Даниэл тут же оказался рядом, до треска ткани вцепившись в рукав плаща и игнорируя любые попытки разжать его пальцы.- Да в чем дело? – спросил я, предпринимая новую попытку освободиться.- У него глаз нет, - со священным ужасом выдохнул юноша.- И что?- Он за рулем был! Он нас вез! – тот лишь крепче вцепился в плащ.- И что? – снова не понял я.- У него глаз нет! Он же не видит…- А, ты об этом… Видишь ли, он из расы людей-кротов.- И что? Глаз-то у него нет!- Даниэл, подземные расы не нуждаются в глазах. Белые Наги – скорее исключение, чем правило.- Но как он водит? Без глаз? – еще немного и ученик все же тащит с меня плащ, пришлось отбиваться настойчивей.- И давно ты стал расистом, Даниэл? Тебя не удивляет, что Меру время от времени превращает свои ноги в хвост, а то и полностью превращается в змею. Не удивляет то, что у меня нечеловеческая кровь. Оборотни. Псоглавцы с которыми, можешь не отнекиваться, я знаю, ты в последнее время повадился пьянствовать. А небольшая особенность людей-кротов…- Но…- Им не нужны глаза под землей, Даниэл. У них иные органы чувств. Что-то вроде дельфинов. Пока есть звуки и тепло, считай, что они прекрасно видят. Даже лучше чем я или ты. Проблемы начнутся только в том случае, если они начнут двигаться быстрей скорости звука. Вот тогда они ослепнут… А пока… Здравствуйте.Последняя фраза относилась уже не к ученику, а к компании, в которой мы оказались, прогулявшись за время диалога по кораблю.- Мой любимый наемник… - Рудрайг поднялся со своего места, приветствуя нас. – Ты все же почтил меня своим визитом.- Некромант… - вернул я любезность, по очереди рассматривая убранство помещения, скорее смахивающего на склеп, чем на часть плавательного средства. На самого владельца этого мрачного великолепия смотреть не хотелось. Хватало одного раза, чтобы запомнить этот облик навсегда. К особенно слабонервным он еще долгие годы приходил в кошмарах. – Твое приглашение было даже слишком настойчивым.- Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня так называют, - пошевелил лич нижней челюстью, что в его облике означало неодобрение.- Да и я не наемник уже более тысячи лет, - усмехнулся я, все еще стараясь не смотреть на ожившего мертвеца. Вместо этого осмотрел свою сладкую парочку и нескольких фигур в черном, маячивших то тут, то там. Света почти не было, так что сколько их точно было трудно определить без магии. А любой всплеск магии лич почувствует еще на кончиках моих пальцев. – Зачем ты вызвал меня, Рудрайг?- А ты изменился… в последний раз когда я тебя видел, ты стоял на коленях, умоляя об услуге. Которая, заметь, была оказана. И… что я просил в ответ?- Услугу… - скрипнул я зубами, воскрешая в памяти то, что осталось не только далеко в прошлом, но и в прошлой жизни. – Ты уже тогда знал?Каркающий и скрипящий смех наполнил помещение, отражаясь от стен подобием звона, бьющего по нервам.- Нет… - лич изобразил усмешку на голом черепе, сверля меня светящимися точками в глубине темных глазниц. А потом приблизился, заставив попятиться нагу, которой было крайне неприятно все, что связано с нежитью, а отдельно – с ожившими мертвецами. А вот Даниэл, наоборот, лишь крепче вцепился в мой плащ. Остановившись в полуметре, Рудрайг смерил нашу компанию оценивающим взглядом. Протянул руку, но так и не коснулся голыми костяшками пальцев меня, перенаправил конечность к ученику, но тут уже я вмешался, перехватив его конечность.- Не смей… - прошипел я.- Да уж, ты определенно изменился. За все это время. Отвечая на твой вопрос, нет. Я не знал, что ты умрешь, переродишься и обретешь бессмертие. Более того, я несказанно удивился, что в городе, куда я направляюсь, одним из Смотрителей служит мой старый знакомый. Знакомый, который должен мне услугу. Представляешь, как все удивительно и замечательно совпало?- Не представляю… - поморщился я и разжал пальцы, отпуская его руку, ибо покалывание чуждой магии стало уже нестерпимым.- Правильно… - лич помассировал кости одной руки, другой, пощелкав костяшками у нас с учеником перед носом. – Но, тем не менее, я хочу получить ответную услугу. Сейчас. После этого ты мне ничего не будешь должен.- И в чем именно будет заключаться эта услуга? – а в самом деле, что может попросить лич и некромант у обычного смотрителя? Распотрошить для него одно из кладбищ? Массовую резню? Нескольких редких нелюдей? Я точно знаю, что за свои эксперименты Рудрайг не раз и не два подвергался гонениям. По его душу нанимали наемников, церковников, смотрителей, в одном из городов на него спустили верховную девятку. Судя по всему, безуспешно. Из всего этого я могу сделать только один вывод – Рудрайг в бегах.- Мне нужно перевести дух. Так что, девятка не должна узнать, что я в городе, - не обманул моих ожиданий некромант. – С человеческими властями все можно уладить деньгами или… твоим положением. Решай сам. Но девятка обо мне узнать не должна. И если у меня возникнут нечеловеческие проблемы, я буду знать, поверь мне, кому обязан этой честью. Может, на твоем теле моя метка и уничтожена… но…- Не надо угроз, - на этот раз поморщился я. – Тебе повезло, что верховной триады нет в городе. А кроме них кто-то вряд ли заинтересуется тем, что происходит в доках, пока отсюда пачками не полезет нежить. Надеюсь, не надо убеждать тебя воздержаться от экспериментов на моей территории?- Неживые слуги достаточно послушны, но привлекают внимание на улицах человечьих городов. Кроты не столь беспрекословны, зато сливаются с местными. Поверь мне, я еще меньше твоего хочу, чтобы на мое прибытие обратили внимание. Кроме того… могу подсластить тебе пилюлю. Если все обойдется без происшествий, дам тебе наводку на сноходца.Мой взгляд стал заинтересованным. Почуяв это, лич хихикнул и направился на свое место, не проявляя видимого интереса к диалогу.- Какого? – пришлось спросить. Сноходцы – редкие звери. Весьма редкие. До сих пор в городе не было ни одного из их братии. Из всех телепатов эти были самыми толковыми. Одно дело забраться к кому-то в голову и прочитать чужие мысли… а вот другое, забраться во сны, при желании – вывернуть душу. Заставить видеть то, что захочешь.- Всему свое время, - глухо отозвался лич. – Я сообщу, когда буду покидать этот гостеприимный край. До встречи.На причал нас вывел один из кротов. Не знаю, тот же или другой. Все они были на одно лицо. В черных костюмах, с черными волосами, в черных же очках, но с бледной кожей.- Скотина невымрущая… - пробормотал я себе под нос, едва мы остались втроем.- Это что сейчас было? – привычно скрестила руки на груди нага.- Поверь мне, есть вопросы, на которые ты не хочешь знать ответы.- Когда ты успел спутаться с некромантом… личом? Смотритель, ты с ума сбрендил? – набросилась на меня змеюка, опасно щелкая ядовитыми зубами у самого носа.- Тогда было другое время, Меру. Другая жизнь…- С немертвым, смотритель!- Меру! – на кончиках моих пальцев зажглось пламя, предупреждая. – Может, сначала доберемся до офиса? Тебе не кажется, что тут слишком много посторонних ушей?- И что ты ему обещал? – снова подала голос змея.- То, что и говорил – услугу. И, похоже, пришло время вернуть должок.- Ты хоть представляешь себе каким боком это может выйти?- Представляю, - через рубашку я пощупал заживающую рану на груди. – По крайней мере, день не может стать еще хуже.- Смотритель Доков, - из тени одного из строений вынырнуло пять теней, черных, безликих, похожих друг на друга, как близнецы.- Да, - ответил я, узнав сразу и фигуры, и бесполый голос, и то, что день только что стал значительно хуже.На пальцах одного из них зажегся алый огонек приказа, чтобы уже через мгновение сорваться с них и врезаться в меня, лишив разом и сил, и возможности сопротивляться. Мгновенно словно ослепнув и оглохнув, я с трудом устоял на ногах, ощутив себя в один миг обычным человеком.- Вы арестованы, вам приказано следовать за нами, - безапелляционно заявил исполнитель, разворачиваясь, зная, что я последую за ними.- На каком основании? – крикнула Меру, заставив исполнителей остановиться и обернуться.- Информация предоставляется только ученикам, наставникам или членам семей. Кто спрашивает?- Он, - змея подтолкнула вперед Даниэла. – Он ученик.- Смотритель Доков арестован за вмешательство в существование смертных, магические опыты над смертными, несанкционированные ритуалы и укрывательство опасного преступника. Мера пресечения будет назначена Девятью Центральными Смотрителями на слушании через три дня. До тех пор Смотритель Доков будет изолирован в казематах.

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