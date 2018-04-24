Ледяная ночь.Часть первая

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Zlodeyy Просмотров: 147 Комментарии: 1 0 Вчера, 12:16 by

Эта жуткая история случилась со мной в одном из поселений на севере. Я переехал сюда на время, отдохнуть от городской жизни и насладиться красотой природы. Взял хижину на окраине, старую, стоящую на самой границе севера, куда почти никто не осмеливался заглянуть. Дерево хижины, покрытое толстым слоем снега, выглядело почти как часть вечной зимы. Внутри была настоящая стужа: печь давно не топилась, а окна замёрзли, превращаясь в сплошные стеклянные оковы льда. Вокруг — только лес, небо и редкие соседи. Это место встретило меня своим холодом. Впервые почувствовал, что это не просто климат, а что-то особенное, жестокое и суровое. Мороз не просто холодил, он был частью этого места, его сущностью, скрытой за каждым снежным покрывалом и ветром. Но это место и эта хижина были для меня как спасение — уединённая, скрытая в лесу, обещавшая покой, которого не хватало в городе.Всё было бы идеально, если бы не одно «но»: чтобы запастись продуктами, мне приходилось каждый раз отправляться к посёлку, который располагался за лесом. Путь был не близким и не простым — тропа, зарытая под снежной коркой, дикие животные и лабиринт из снежного леса.Оделся максимально тепло: в толстую зимнюю куртку с мехом, надел два свитера — один шерстяной, старый, но надёжный, а второй — покомфортней, чтобы не затруднять движения. На ноги натянул тёплые зимние сапоги с длинными меховыми ворсинками внутри. Рюкзак собрал небольшой, только с самым необходимым, чтобы не утомить себя лишним грузом. Решил выйти на рассвете, так как дни в это время года были короткие, и я не хотел возвращаться к хижине по темну. Вдохнул холодный утренний воздух и направился к лесу. Всё вокруг было окутано туманом, а свет солнца едва касался горизонта, ветер слегка колыхал верхние ветви деревьев, что придавало мне ощущение спокойного пути в посёлок. В этот раз я решил срезать путь через замёрзшую реку, которая проходила вдоль дороги, чтобы сэкономить время и избежать лишних поворотов. Да и вообще, я не люблю истоптанные пути, всегда ощущаю, что по ним ходят слишком много людей, и это делает всё какое-то чуждое, не моё.Ступив на край льда реки, я слегка надавил ногой, прислушиваясь к его ответному скрипу, проверяя, не слишком ли он хрупкий для того, чтобы идти дальше. Лёд, видимо, стал гораздо толще из-за лютых морозов, и я подумал, что он вполне мог бы выдержать даже тяжёлую машину, а может и всю мою одежду, усмехнувшись, подумал я. Дальше продолжил двигаться вдоль реки с уверенностью: часть реки была засыпана снегом, а на некоторых участках лёд был чистым, как стекло, без следов животных или людей. В некоторых местах ледяная поверхность была настолько ровной и чистой, что я почти смог разглядеть в ней своё отражение. Мне нужно было пройти немного вдоль реки, чтобы выйти на тропу, свободную от веток деревьев. Но через мгновение, как только я подумал о пути к тропе, в уши пронзился странный звук, похожий на гул. Он доносился из глубины льда, и чем ближе я наклонял голову, чтобы лучше услышать его, тем громче он становился. Но со временем звук изменялся, становясь то звонким, то приглушённым. Этот звук был сосредоточен только в одном месте — стоило немного отойти, и он сразу становился едва заметным, а затем он и вовсе менял своё положение. Мне стало интересно, и я решил последовать за ним, захотелось понять, что скрывается за этим странным явлением. Звук подо льдом, откуда он вообще мог взяться, это было не похоже на треск льда или что-то вроде того.Я ускорил шаг, стараясь не потерять шум, доносившийся из-подо льда. Он изменился, стал глухим, странным, будто кто-то или что-то шевелилось под замёрзшей поверхностью. С каждой секундой он становился всё отчетливее, тревожнее.И вдруг — резкий треск. Лёд подо мной угрожающе прогнулся, и прежде чем я успел отпрянуть, моя нога ушла вниз. Леденящая вода сомкнулась вокруг голени, резкая, обжигающая, словно сотни иголок вонзились в кожу. Я судорожно взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но края льда резко начали крошиться, успев прижаться руками об ещё целый лёд, я на мгновение замер, осознавая, что подо мной что-то шевелится. Вода колыхнулась, и я почувствовал, как что-то или кто-то касается моей ноги, в глубине мелькнула тёмная тень, и по спине пробежала судорожная дрожь парализующего ужаса. В мою ногу вонзились тонкие, колючие, будто покрытые шипами пальцы, которые с силой потянули меня вниз. Я закричал, пытаясь вырваться, но железная хватка лишь сжалась сильнее, лёд под руками был мокрым и предательски ломким, пытаясь зацепиться, оттолкнуться, но пальцы срывались, оставляя за собой влажные следы. Холодная вода уже доходила до пояса, сковывая движения.Следующий рывок — и я провалился глубже. Вода ударила в живот, ледяная и тяжёлая, выбивая дыхание. Сердце отчаянно заколотилось, грудь сдавило страхом. Я задыхался, кашляя, но продолжал цепляться за лёд, ощущая, как мои пальцы дрожат и немеют.Вода заполнила сапоги, и я понял, что держаться за лёд уже не было смысла — он просто ускользал. Когда руки уже не слушались, и что-то в воде снова начало тянуть меня вниз, я ощутил резкий толчок. Это был не лёд. Это был какой-то корень, зацепившийся за мой рукав. В панике я схватился за него, и тогда понял, что он тянул меня в сторону. Мне удалось вырваться от жутких рук, которые всё это время держали меня за ногу. Ощущение, что меня кто-то ещё тянет, не отпускало. Я вскочил на ноги, но за спиной что-то быстро мелькнуло, если я успел разглядеть, это был чёрный силуэт с зелёными глазами и большими длинными когтями на руках. Боль от когтей или пальцев уже не имела значения, важно было одно — выбраться отсюда. Я выбежал со льда на глубокий снег, и мое дыхание перехватывало от холода, но я продолжал бежать, сердце быстро билось в груди, а нога с каждым шагом всё сильнее ныла от боли. Вдруг сзади раздался вой — что-то ужасное, растерзанное, но всё-таки живое. Я уже не мог повернуться, мне нужно было только бежать.Время поджимало, пока я бежал по глубокому снегу, сумерки уже начали окутывать лес. За спиной раздавался странный шелест, похоже, это существо двигалось в темноте и подбиралось всё ближе. В голову лезли мысли, что в лесу мне не выжить. Я должен был найти укрытие, прежде чем наступит ночь. Только хижина могла спасти меня. Я вырвался из леса и наконец увидел силуэт хижины в туманной темноте. Как только я приблизился к двери хижины, что-то громко треснуло за спиной. Существо, которое преследовало меня, замерло, словно почувствовало, что я близок к спасению. Сил не было, но я забился в хижину, захлопнув дверь на замок, упал на пол, не в силах больше встать.Я проснулся с резкой болью в ноге, которая была такой сильной, что казалась почти невыносимой. В тот момент я понял, что спал пару часов. Вокруг меня была тишина, но она была странной, почти гнетущей, а за окном виднелась лишь непроглядная тьма. Существо, наверное, всё это время не отходило от окна, наблюдая за мной. Я не мог позволить себе больше времени на отдых. Что-то было не так.Я поднялся на слабых ногах и с трудом добрался до печи. Добавив дров, разжёг огонь, который едва смог согреть эти стены. Но даже это тепло было благословением — я почувствовал, как кровь начала вновь циркулировать в теле, и как моя нога становилась чуть менее невыносимой. Сквозь глухую тишину вспомнил события, случившиеся до того, как я оказался здесь. Существо, которое тянуло меня в ледяные глубины, преследовало меня и хотело прикончить меня. Я пережил ад, но могло ли оно оставить меня в покое? Ушло ли оно, или теперь следит за мной, поджидая удобный момент? Я пытался не думать об этом, но каждое скрежетание ветра у двери, каждый треск в лесу заставлял меня сжиматься от страха. Но что-то подсказывало мне, что расслабляться ещё рано.Моя нога была в ужасном состоянии — ссадины от когтей этого существа, они кровоточили, давая о себе знать каждый раз, когда я шевелился. Я откопал в углу хижины старую ветошь, промокнув её в воде, и стал осторожно промывать раны. Кровь стекала по ноге, но пришлось терпеть, если не остановлю кровотечение сейчас, будет ещё хуже. Я тщательно промыл раны, пока не заметил, что кровь больше не течёт так стремительно, легкое покалывание заменилось тупой ноющей болью. Постепенно, несмотря на жгучую боль, я почувствовал, как моя нога немного восстанавливается. Кровотечение ослабло, и я понял, что уже не так сильно ослаблен, как пару минут назад. Но не успел справиться с одной проблемой, как появилась другая, несмотря на костёр я начал замерзать, стёкла покрылись наледью, и я увидел, как по ним, словно живые, побежали узоры замёрзшей воды.С каждой минутой в комнате становилось всё холодней, а туман от моего дыхания окутывал всё вокруг, превращая пространство в ледяную ловушку. Внезапно всё вокруг стало ещё холоднее. Я почувствовал, как стены, пол и потолок хижины стали покрываться ледяным налётом. Тонкий слой инея появился на деревянных досках, а затем быстро окутал всё пространство. Мне казалось, что с каждым взглядом, который я бросал, лёд растёт, крадётся, наполняя комнату невыносимым холодом. И вот уже окна не были единственным местом, где появлялся лёд. Похоже на то, что существо, которое преследовало меня, каким-то образом решило заморозить меня здесь. Существа не было видно, но его присутствие чувствовалось в каждом уголке этой хижины. Руки дрожали, но я всё же подкинул пару поленьев в печь. Искры взметнулись, но огонь едва сопротивлялся холоду. Я сел рядом, буквально вжавшись в печь, пытаясь получить хоть малую долю тепла, мои руки были буквально в печи. Я чувствовал, как волосы замерзали, а дыхание становилось всё тяжелее, но что-то резко изменилось.Сначала я не поверил, но вскоре заметил, что лёд на стенах начал исчезать. Капельки воды падали с потолка, как если бы помещение вновь начинало оживать. Холод, что сковывал моё тело, отступил, и с каждым капанием тающего льда я чувствовал, как живое тепло снова проникает в комнату. Может, существо отступило или сжалилось надо мной, хотелось верить, что оно оставило меня в покое, даже нога стала немного отходить, и появилась надежда на спасение.Прошло около часа, и тепло полностью вернулось в хижину, костёр в печи с полной силой обогревал всё вокруг, становилось даже жарко, но от этого хижина постепенно начала наполняться водой растаявшего инея. Моя одежда, волосы стали мокрые, я сидел и разглядывал, как вода медленно стекает по стенам, но всё не мог понять, откуда она берётся.Я посмотрел в окно, но лишь тёмные силуэты деревьев и неясные формы в ночи были видны. И всё-таки я не мог избавиться от ощущения, что кто-то или что-то находится снаружи. Был слышен шорох шагов по снегу — легкие, осторожные шаги, как будто кто-то медленно передвигается вдоль стен хижины, остерегаясь быть замеченным.Я не знал, откуда он пришёл, но холод вернулся, проникая сквозь стены, словно сам воздух был под его властью. Он задел моё лицо, затвердел на губах, заставив меня снова ощутить его, но уже с большей силой, промокшая одежда начала замерзать на моём теле, постепенно превращаясь в жёсткую, неудобную оболочку, стало не просто холодно, а невыносимо больно от холода, теперь я ясно ощутил, что это существо хочет заморозить меня здесь напрочь, и оно знает, как это сделать.Печь почти ослабла, а дрова в хижине закончились, если я не выйду, то этот ледяной холод поглотит меня целиком. Время текло, и с каждым вдохом я ощущал, как уходит последнее тепло, как замерзают мои конечности. Существо снаружи, оно не спешило. Оно ждало, как хищник, терпеливо наблюдая за своей жертвой. Если останусь здесь, то уже не смогу выйти, а оно заберёт меня в свой ледяной мир. Но было ли выходом пойти навстречу коварного существа? В голове было лишь одно — идти, несмотря ни на что.

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