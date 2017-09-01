Колядки

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 08:02

TiTaN_2017 Просмотров: 327 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 08:01 by

Я думаю, что практически с каждым из нас случалась необъяснимая история, о которой мы редко вспоминаем и уж тем более рассказываем окружающим – все равно никто не поверит, решат, что вы еще тот выдумщик. Такая история приключилась однажды и со мной.Когда я еще училась в школе, мы с родителями каждый год на зимние каникулы ездили в деревню к бабушке. Я всегда с нетерпением ждала этого времени, ведь там у меня были друзья, с которыми скучать приходилось редко.И вот однажды мы решили колядовать на Рождество. Все были полны энтузиазма, разрядились в какое-то тряпье, измазали лица сажей и отправились гулять по деревне, стуча в двери домов и прося сладостей. Люди были весьма приветливы, хвалили нас и щедро угощали, кто чем мог. Наконец мы дошли до дома на краю деревни, где, как мы помнили, жили дедушка с бабушкой. Свет горел, однако на наши крики и стук в дверь никто не отвечал. Дверь была не заперта, поэтому мы решили, что хозяева попросту не слышат нас, и без лишних церемоний вошли в дом.В единственной крохотной, скромно обставленной комнате никого не было, однако, дыша жаром, топилась печь, а на плите что-то варилось. Все выглядело так, как будто хозяева секунду назад отлучились из дома и вот-вот вернутся. Но куда они могли деться? Других выходов из жилища не было, да и двор был небольшой – мы бы непременно заметили их, подходя к дому. Похоже, что подобная мысль проскользнула и у моих друзей, так как мы в одно мгновение замолчали и, робко переступая с ноги на ногу, озирались кругом. Кто-то из нас сделал шаг в сторону печки. Тут же тишину разорвал звук бьющегося стекла, как будто упала ваза или стеклянный графин, а затем мы увидели бесформенную тень, мелькнувшую в дверном проеме. С диким криком мы бросились вон из дома и без оглядки бежали до двора одной из девочек – Маши.Перебивая друг друга, мы стали рассказывать родителям Маши то, что несколько минут назад так напугало нас. Сначала они ничего не могли понять из наших сбивчивых криков и размахиваний руками, а когда история немного прояснилась, родители немало удивились. Они заявили нам, что бабушка умерла пару дней назад, а дед, не выдержав такого удара, повесился. Их тела увезли в городской морг, завтра должны состояться похороны, а приезжавшие родственники закрыли все двери и окна в доме.На следующий день рано утром мы вместе с родителями Маши отправились вновь к этому дому. Они подумали, что туда мог кто-то забраться и решили проверить. Однако двери дома были закрыты, и сколько мы не заглядывали в окна, следов вчерашнего присутствия разглядеть нам не удалось – свет нигде не горел, печь не топилась, а на плите не было кастрюли с ужином.

Ключевые слова: Необъяснимая история колядки на Рождество дом на краю деревни бесформенная тень мистика

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