Хлоп, хлоп, хлоп...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:51 by

Однажды молодая супружеская пара отправилась в поход в горы. Когда солнце стало садиться, они поняли, что заблудились.Жена разволновалась, но муж пытался успокоить её и заверил, что они обязательно найдут обратную дорогу, тем не менее прошло несколько часов, а они всё ещё понятия не имели, где находятся. Смеркалось…Муж и жена были в отчаянии. У них не было ни карты, ни компаса. И, когда они уже потеряли всякую надежду, неожиданно наткнулись на старую хижину на поляне. Хижина выглядела не лучшим образом.Похоже, в ней уже много лет никто не жил. Несколько окон были сломаны и разбиты, а с крыши спадала черепица. Муж постучал в переднюю дверь, но никто не ответил.Он повернул ручку, дверь медленно и со скрипом отворилась. Внутри дом выглядел ещё хуже, чем снаружи. Там почти не было мебели, и весь пол был покрыт толстым слоем пыли.Войдя в дом, супруги ощутили какой-то странный затхлый запах. Стены от пола до потолка были покрыты странными граффити. Они были написаны красной краской, это были слова: "Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!".Мужчина и женщина были встревожены. Дрожащей рукой муж прикоснулся к стене. Он пришел в ужас, обнаружив, что краска еще не высохла. Супруги очень испугались, но им больше некуда было идти. Они знали, что в горах ночью опасно, ведь там в лесах бродит много диких животных. Несмотря на жуткие надписи на стенах, они решили остаться в хижине на ночь.Поднявшись наверх, они нашли старый матрас, изъеденный молью и покрытый пятнами. Завернувшись в старые ковры, муж с женой попытались устроиться как можно более комфортабельно в сложившихся обстоятельствах. Они легли вместе на матрас и, в конце концов, заснули. Но после наступления полуночи они проснулись от странного шума.Словно кто-то или что-то ходило возле хижины.- Ты слышал это? - спросила жена. - Кажется, там кто-то есть.Муж какое-то время прислушивался, но ничего не мог услышать. Он встал с постели и подошел к окну.Было слишком темно, чтобы что-то увидеть. Открыв окно, он высунул голову.- Кто там? - нервно крикнул он.Ему никто не ответил.Он собирался вернуться в постель, но жена сказала ему:- Может быть, тот, кого ты зовёшь, не может разговаривать...Муж вернулся к окну и сказал:- Есть там кто-нибудь? Если да, хлопни в ладоши один раз, если нет - два раза.Он напряг слух. Звезды мерцали в ночном небе, и громко щебетали сверчки. Вдруг он услышал громкий хлопок!Муж повернулся к жене и удивлённо сказал:- Ты была права, там кто-то есть.Он высунулся из окна и стал вглядываться в темноту. Но в кромешной тьме не мог ничего разглядеть.Потом мужчина спросил:- Вы хозяин хижины?"Хлоп! Хлоп!"- Вы мужчина?"Хлоп! Хлоп!"- Тогда вы женщина?"Хлоп! Хлоп!"- Вы человек?"Хлоп! Хлоп!"Мороз пробежал по его спине. Он с трудом сглотнул и прохрипел:- Вы один?"Хлоп! Хлоп!"- Сколько вас? Хлопок будет означать по одному из вас…И вдруг послышалось огромное количество хлопков, будто зал дрожал от аплодисментов. Ночная мгла наполнилась хлопками.Хлоп, хлоп, хлоп... Хлоп, хлоп, хлоп...

Ключевые слова: Поход горы хижина нечто супруги хлопки звуки

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