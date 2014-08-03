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Страшилки

Хлоп, хлоп, хлоп...

Однажды молодая супружеская пара отправилась в поход в горы. Когда солнце стало садиться, они поняли, что заблудились.

Жена разволновалась, но муж пытался успокоить её и заверил, что они обязательно найдут обратную дорогу, тем не менее прошло несколько часов, а они всё ещё понятия не имели, где находятся. Смеркалось…

Муж и жена были в отчаянии. У них не было ни карты, ни компаса. И, когда они уже потеряли всякую надежду, неожиданно наткнулись на старую хижину на поляне. Хижина выглядела не лучшим образом.
Похоже, в ней уже много лет никто не жил. Несколько окон были сломаны и разбиты, а с крыши спадала черепица. Муж постучал в переднюю дверь, но никто не ответил.
Он повернул ручку, дверь медленно и со скрипом отворилась. Внутри дом выглядел ещё хуже, чем снаружи. Там почти не было мебели, и весь пол был покрыт толстым слоем пыли.

Войдя в дом, супруги ощутили какой-то странный затхлый запах. Стены от пола до потолка были покрыты странными граффити. Они были написаны красной краской, это были слова: "Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!".
Мужчина и женщина были встревожены. Дрожащей рукой муж прикоснулся к стене. Он пришел в ужас, обнаружив, что краска еще не высохла. Супруги очень испугались, но им больше некуда было идти. Они знали, что в горах ночью опасно, ведь там в лесах бродит много диких животных. Несмотря на жуткие надписи на стенах, они решили остаться в хижине на ночь.

Поднявшись наверх, они нашли старый матрас, изъеденный молью и покрытый пятнами. Завернувшись в старые ковры, муж с женой попытались устроиться как можно более комфортабельно в сложившихся обстоятельствах. Они легли вместе на матрас и, в конце концов, заснули. Но после наступления полуночи они проснулись от странного шума.
Словно кто-то или что-то ходило возле хижины.
- Ты слышал это? - спросила жена. - Кажется, там кто-то есть.
Муж какое-то время прислушивался, но ничего не мог услышать. Он встал с постели и подошел к окну.
Было слишком темно, чтобы что-то увидеть. Открыв окно, он высунул голову.
- Кто там? - нервно крикнул он.
Ему никто не ответил.
Он собирался вернуться в постель, но жена сказала ему:
- Может быть, тот, кого ты зовёшь, не может разговаривать...
Муж вернулся к окну и сказал:
- Есть там кто-нибудь? Если да, хлопни в ладоши один раз, если нет - два раза.
Он напряг слух. Звезды мерцали в ночном небе, и громко щебетали сверчки. Вдруг он услышал громкий хлопок!
Муж повернулся к жене и удивлённо сказал:
- Ты была права, там кто-то есть.
Он высунулся из окна и стал вглядываться в темноту. Но в кромешной тьме не мог ничего разглядеть.
Потом мужчина спросил:
- Вы хозяин хижины?
"Хлоп! Хлоп!"
- Вы мужчина?
"Хлоп! Хлоп!"
- Тогда вы женщина?
"Хлоп! Хлоп!"
- Вы человек?
"Хлоп! Хлоп!"
Мороз пробежал по его спине. Он с трудом сглотнул и прохрипел:
- Вы один?
"Хлоп! Хлоп!"
- Сколько вас? Хлопок будет означать по одному из вас…
И вдруг послышалось огромное количество хлопков, будто зал дрожал от аплодисментов. Ночная мгла наполнилась хлопками.
Хлоп, хлоп, хлоп... Хлоп, хлоп, хлоп...
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Поход горы хижина нечто супруги хлопки звуки

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:05
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Комментариев: 6 345
Для страшилки нормально. Но при чем тут горы? noknow
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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