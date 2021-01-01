Аномальное дерево

BashOrgRu Просмотров: 116 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:14 by

Недавно у меня всплыло воспоминание из детства, 5-ый или 6-ой класс. Одноклассница мне рассказала страшилку, которая случилась с ней летом в деревне. Похоже, я ей понравился, и она хотела меня как-то заинтересовать этим рассказом. Но тогда мне девушки были по барабану, что ж поделать, и я отреагировал чисто по-дружески, или даже слегка отмахнулся. Но её история мне понравилась. Дальше от первого лица, для простоты написания (пол автора изменён для текста).Был я в лесу, собирал ягоды, где-то в начале июля. Тогда даже в 7 часов вечера было совсем светло. Но в глубине леса, где я находился, от теней деревьев было темновато. Набрав около половины ведра ягод, я решил идти обратно в деревню. Тут я увидел странное дерево. Вроде обычный дуб, но... Вокруг него летало что-то белое, похожее на комету (круглый шар с хвостом), а на земле стоял большой крест. Это белое существо летало кругами вокруг дуба, как настоящая комета. Ему, похоже, до меня дела не было, но всё равно было жутко. Казалось, что оно в любую секунду полетит в меня, и один Бог (или его оппонент) знает, что оно сделает.Я бегом помчался домой в деревню, по дороге рассыпав часть ягод. Там я наткнулся на соседей. Когда они спросили, почему я запыхался, я солгал, что мне показался волк в кустах. Они засмеялись, но отнеслись снисходительно, как к детской фантазии. Про существо я ничего не сказал, а то бы психом сочли.Чтобы отдышаться полностью, я посидел на лавке и поиграл с их собакой.Я решил проявить смелость и пошёл ещё раз на то место с деревом. Солнце уже спустилось ниже, но сумерки только начались, и было ещё светло. Я то дерево быстро нашёл. Вместо летающего существа весь дуб сиял серебристо-белым, а креста уже не было. Сияние слегка освещало уже сумрачный лес. Больше смотреть было не на что. "Ну его в болото, это дерево", - решил я и быстро пошёл домой, от греха подальше. Родителям я сказал, что у меня голова болит и, почти не ужинав, сразу лёг спать.На следующий день я пригласил подругу пойти со мной в лес, под предлогом посмотреть на лису с лисятами, а на самом деле показать это странное дерево. Ни то, ни другое мы не увидели. Дерево, если это было то самое, а не другое, выглядело как самый обычный дуб. Я всё-таки решил ей рассказать, что вчера видел. На удивление, она не засмеялась, а сказала, что в этом месте аномальная зона, которой даже леший боится, но эта зона себя проявляет крайне редко.

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