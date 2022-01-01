Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Кукла

Это был обычный день, солнце почти зашло и прохладный ветерок колыхал листья на деревьях. Я сидел в машине уставший, но не от работы, а из-за ее отсутствия. "Ещё один бездарный день," - подумал я. После сдачи смены нужно было развезти ребят по домам, хотелось наконец-то снять этот костюм.
Раздался звонок. Это был начальник.

- Слушаю, Алексей.
- Мурат, вы не сошли с линии?
- Ещё нет, но я очень на это надеялся.
- Срочное дело, я пришлю адрес, езжайте, возьмите показания, криминалисты будут на месте через полчаса.
- Убийство?
- Неизвестно. Опросите и свободны на сегодня.
- Понял.

Я вздохнул от сожаления, за пять минут до конца смены, мог бы уже в ванной лежать.
- Реально дело дали или стебут? - спросила Лена.
- Это начальник, ты же знаешь, он не умеет шутить. Разбуди нашего новенького, он уже седьмой сон видит.
Я получил адрес и мы выехали.

Это был центр города. В этом районе было много людей из-за скопления на рынках и больших площадях. Они ходили по улицам в обнимку, беседуя на различные темы, а дети с мороженным, крича и смеясь, бегали вокруг, создавая такую идиллию, что казалось ничто не может нарушить этот покой. Когда мы приехали к высотному зданию, я заметил большую толпу около подъезда. Они были шокированы, некоторые держались за голову в недоумении. "Наш путь занял больше времени, чем я думал" - решил я про себя, увидев группу криминалистов, работающих на территории, которая была закрыта жёлтой лентой от обывателей. Мы вышли из машины и направились к ним. Я поднял ленту и увидел накрытый труп. Кровь просочилась немного дальше полотна и впиталась асфальтом, создавая ужасные узоры на земле. Одна из девушек криминалистов пересекалась со мной взглядом и я узнал ее.

- Алия, что-нибудь известно?
- Привет, на месте происшествия ничего нет, кроме трупа с куклой в руках, мы еле разогнули руки, девушка лет 28-и. Судя по всему, 11-й этаж, там сломано стекло, быстрая смерть. Признаков насилия нет, предварительная версия - самоубийство. Мне нужно сделать ещё несколько снимков и я отправлю отчёт. Вас, кстати, ждут наверху.
- А где кукла?
- Как вещь-улика проходит. В бюро отправили.

Мы зашли в здание и я показал сотруднику полиции удостоверение. Он проводил нас до лифта и мы поднялись. В лестничных пролётах были люди в шоковом состоянии, видимо, погибшую многие знали. Полиция опросила несколько квартир, но точных данных, чтобы составить общую картину, не было.
Мы зашли в комнату и увидели девушку, сидевшую на кровати. Она не могла сдерживать слёзы, закрывая лицо руками. Психолог успокоил ее и принёс воды, оставив нас наедине.

- Здравствуйте, специальный агент Мурат, это мои напарники Лена и Кил. - ребята кивнули и я показал удостоверение.
- Мы понимаем ваше состояние, хотели лишь задать пару вопросов. Вы можете объяснить, что произошло?
Девушку звали Инди. Она, всхлипывая, пыталась привести дыхание в норму.
- Это кукла... проклятая кукла... - бормотала она.

Мы переглянулись в недоумении, а девушка продолжала.
- Два года назад моя сестра вышла замуж, это была образцовая семья. У них родилась девочка Мия, замечательный ребёнок. Сначала все было хорошо, но через полгода у неё обнаружили анемию, девочка была слабой и бледной, со временем начались проблемы с сердцем и она часто болела. Курс интенсивной терапии не помогал, а врачи лишь разводили руками. Моя сестра не находила себе места, она потеряла надежду вылечить Мию современной медициной и начала интересоваться другими методами. Тогда ходили слухи про одного кукольного мастера, члена оккультного ордена.
Говорили, что он шил кукол из мёртвых детей, и духи, вселяющиеся в эти жуткие игрушки, лечат, а если ребёнок тяжело болен, продлевают жизнь. Это были, конечно, всего лишь слухи, но сестра, потеряв всю надежду, обратилась к нему. Мастер сшил куклу, но, получив подарок, Мия прожила всего несколько дней. Однажды утром ее нашли мёртвой, застывшие ручки ребёнка прижимали куклу к груди с такой силой, что их не могли разжать. Девочку похоронили вместе с игрушкой. Сестра долго не могла прийти в себя, я больше не видела жизни в ее глазах.

Она начала много пить, пропадать из дома ночами, муж ее бросил. Через некоторое время она начала обвинять мастера, утверждая, что он отравил ребёнка через куклу. С большим трудом сестра добилась эксгумации. Полиция раскопала могилу, собираясь провести экспертизу и поискать яд. Но куклы в руках мёртвой девочки уже не было. Мастера тоже не смогли найти, он просто исчез. Через неделю сестра увидела эту куклу в лавке одного продавца, она позвонила мне в ужасе. Клялась, что это именно она, купила ее и просила меня приехать. Но я не успела...
Девушка опять зарыдала.
Мы застыли от этой истории, леденящей кровь.

- Простите, но мы ведь взрослые люди и это обычная кукла. Они не выбираются из могил и не убивают людей. - сказал я. Лена толкнула меня в бок, указывая на ее тяжёлое состояние.
- Она лежала передо мной... - шептала девушка. - Завернутая в полотенце с вышивкой.
- Вы видели ее?
- Да, она пахла какой-то странной смесью старинных духов и специй, лицо было чёрное, а ее руки были сделаны из воска. Мие она очень понравилась. Когда ее развернули, она злобно сверкнула на меня прищуренными глазками... это было очень страшно. Ребёнок не выпускал ее из рук, а я чувствовала ее взгляд на себе, он как будто преследовал меня. Я не знаю, как это объяснить, но через несколько дней Мии не стало...
Девушка замолчала и воцарилась гробовая тишина. Я поблагодарил ее и кивнул остальным. Мы спустились вниз.
- Ну что мы скажем шефу, что убийца найден и это была кукла? - смеялся Кил.
- Может, ты закроешь рот и мы подумаем? Она сестру потеряла, вообще-то... - крикнула на него Лена.
Я был в небольшой растерянности, наш город был тихий и спокойный, и тут вдруг первое, что в нем происходит, это появляется кукла-убийца. Чушь. Я решил сдать смену и отвезти ребят, а после вернуться в бюро и посмотреть на эту куклу.
Было уже поздно, большая часть сотрудников снялась с линии. Охранник пропустил меня и я спустился в комнату хранения.
- Буу! Славик, горим! - Парень вскочил, протирая глаза.
- Блин, зачем ты пугаешь!! Я чуть копыта не откинул! Только глаза закрыл...
- Меньше надо в покер играть по ночам, слушай, хочу увидеть куклу, которую сегодня доставили с места происшествия.
Славик отправился к сейфам и, грохоча ключами, принёс мне кейс. Я снял крышку и ничего не увидел.
- А где кукла?
- В смысле?!! - Славик вытащил накладные из стола.
- Кейс 25, все верно, странно.
- Ты принимал?
- Нет, Дана, она была до ночной смены.

Дана подтвердила по телефону, что приняла куклу и никто больше к ней не обращался. Она сказала, что кукла была очень страшная и она даже в перчатках не хотела ее трогать. Я вышел из архива и поднялся в свой кабинет. Что за хрень с этой куклой? - думал я, взяв в руки телефон.
- Алия, привет, у тебя остались фото с места? Мы куклу не можем найти, пришли ее фото.
- Привет, да без проблем, на почте, если что.

Фотографии пришли через пару минут. Я открыл фото и ужаснулся - как вообще такое можно сшить и отдать ребёнку? На меня смотрела кукла, больше похожая на адскую игрушку. Ее волосы с прядью седины были очень похожи на человеческие, огромная голова с маленькими ручками и ножками. А ее чёрное лицо, как будто лицо внезапно состарившегося младенца, сверкало глазами и глядело мне в душу. Мне стало не по себе и я нажал на распечатку и закрыл файл.

Следующий день не прояснил ничего нового, после обеда позвонил Алексей, он требовал отчет по этому делу и очень взбесился, когда узнал о пропаже.
- В смысле пропала? Вы в детском садике работаете? У нас труп неизвестного происхождения с куклой в руках!! Может, вы и труп потеряли??! Найдите ее!
Мы с ребятами пересеклись в центре вечером. Я показал распечатку.
- Есть мысли?
- Ну, куклы - это мистическая тема. Есть много легенд. - сказала Лена. - Есть куклы, которые убивали жертву, а потом возвращались за душой дарившего человека, например.
- Ты серьезно? - наш новенький вытаращил глаза.
- Ну да, ещё был случай в 1991 году, например, когда женщина отнесла куклу в один из музеев в Англии. Кукле было около 90 лет. Хозяйка жаловалась, что постоянно просыпается от звука, напоминающего детский плач, хотя детей у неё никогда не было. Историй таких много. Есть одержимые куклы, есть такие, которые двигаются сами или двигают предметы в комнате - по типу Аннабель.

В этот момент я почувствовал, что кто-то схватил меня за талию и дрогнул от страха.
- Кил, что ты делаешь?!
- Извините, растерялся!
Мы начали думать, с чего начать, и мне в голову пришла мысль. Ее сестра ведь не нашла куклу на улице, она нашла ее в магазине совершенно случайно, спустя неделю. Мы позвонили девушке и, узнав адрес магазина, выехали туда.

Лавка продавца была очень маленькая, и стояла она в довольно безлюдном месте. Мы зашли и нажали на звонок на столе. К нам подошёл невысокий старичок и, увидев фото, очень удивился. Я представился.
- Ее купили у вас вчера. Вы можете сказать, откуда она у вас? Случилась трагедия, и мы ведём расследование.

- Вы не поверите, но эта кукла сама появилась на нашей полке. Я решил, что ее оставил какой-то малыш, сюда в основном родители с детьми ходят, вы же понимаете. Я положил ее на случай, если кто-то вернётся за ней, но на днях зашла девушка и со слезами на глазах просила меня продать ей эту куклу. Я не смог ей отказать, но, судя по всему, ей такая странная игрушка тоже была не по душе...
- В каком смысле? - мы стояли в недоумении.
- Так потому, что она опять на своём месте...

Мы взглянули на полку и потеряли дар речи. Чертова кукла стояла среди игрушек и смотрела на нас своими маленькими злобными глазами. Я сверился с распечаткой, хотя это было ни к чему. Когда мы пришли в себя, я объяснил старику, что куклу придётся изъять. Кил в страхе напомнил мне, что последний, кто взял куклу с этой полки, отправился на тот свет и сейчас находится в морге с переломанными костями. Но выхода у нас не было, игрушка - единственный вещдок. Мы не могли понять, как она исчезла из архива и, тем более, каким образом кукла вернулась на полку, поэтому я решил забрать ее домой, пока будет идти расследование, хоть мне было и страшно об этом думать.

Пока я развозил ребят, Лена пугала Кила страшной игрушкой и смеялась, а он каждый раз дёргался в стороны и матерился. Я не верил в мистику, но оставаться в одной комнате с ней было слишком страшно даже для меня. Водрузив куклу на диван в соседней комнате, я закрыл дверь и уселся смотреть телевизор. Лена пару раз за вечер звонила спросить как обстановка, мне казалось, что она была пьяна, но я каждый раз открывал дверь и включал свет, чтобы проверить сам не знаю что.

- Лена все нормально, она сидит и не двигается.
- Даже рукой не шевелила?
- Иди к черту!!!

Меня начало клонить ко сну, и спустя минут 10 я погрузился в мир грёз.
Не знаю, сколько прошло времени, пока я услышал детский голос. Он пел что-то похожее то ли на колыбельную, то ли будто звал кого-то. Я слышал песню сквозь сон и не понимал, что это наяву, пока не открыл глаза. Через секунду голос пропал. Взглянув на дверь, я увидел, что в соседней комнате горит свет и снизу виднеется тень двух маленьких ножек. На мгновение я оторопел, тихо встав с постели я попытался медленно подойти к двери, но заметил, что тень начала постепенно отдаляться от неё. Я остановился и сделал шаг назад, тень снова двигалась к двери.

"Да ты издеваешься". Я ворвался в комнату чуть не сломав дверь. Кукла сидела на своём месте. Порыскал под диваном и в шкафах, в комнате никого не было. Выключив свет и заперев дверь на ключ, я в страхе лёг обратно, но спать уже не мог. Только под утро мои глаза закрылись от усталости.
Меня разбудил телефон. Шеф сказал, что нам нужно выехать на очередное убийство.

- Я, кстати, нашёл вашу куклу, бездари, но тебе не понравится, то, что я сейчас скажу...
Мои глаза полезли на лоб от удивления. Я вскочил и открыл комнату, куклы на диване не было.

Мы быстро собрались и выехали на место происшествия. В голове не укладывалось то, что произошло ночью. У напарников не было причин мне не верить и мы пришли к выводу, что история принимает странный и необъяснимый поворот. Приехав на место, я увидел труп мужчины. Из его глазницы торчала большая рукоять столового ножа, вся кухня была в крови. Это был муж погибшей. Мы пришли в ужас, когда увидели, что он сжимал в своих руках. Я сказал упаковать куклу в мешок и приставить к нему человека.

- Ребята, нам нужно к начальнику, немедленно.

Мы добрались до бюро и зашли к шефу. Я положил мешок на стол и рассказал ему о всем, что произошло, в мельчайших подробностях. На удивление он воспринял все очень серьезно.
- Твою мать, какая страшная, и что это, по вашему, родовое проклятие? Вы понимаете, что я не могу сказать родным, что они потеряли близких, потому что кукла-убийца ходит по городу и убивает всех, кто ее купил?
- Мы не знаем что происходит, простая логика тут бессильна - ответил я.

- А почему ты сидишь передо мной живой и здоровый? Она ведь была ночью в твоём доме, ещё и песню тебе спела?!
Ответа у меня не было, лишь мурашки бегали по спине, когда вспоминал прошлую ночь. Я предположил, что тут есть какой-то неизвестный нам алгоритм. В моей голове родился план.

- Предлагаю такой эксперимент. Мы все отправимся ночью ко мне и переночуем. Куклу оставлю в нашей комнате. Спать будем по очереди, чтобы всегда был наблюдатель, который сможет быстро разбудить остальных. Тут что-то необъяснимое. Шеф намекнул, что может приставить охрану к нашему дому, но я решил, что это лишнее.

Кил сначала не хотел соглашаться, но потом решился, при условии, что он будет находиться в комнате как можно дальше от куклы.
- Соберись, тряпка, ты мужик вообще? - сказала Лена.
- Ты офигела? Да я вообще ее не боюсь!! - сказал он, трогая мешок одним пальцем. - Просто у меня отличное зрение, я ее и издалека вижу прекрасно!

Вечером мы отправились ко мне. Я плотно закрыл все двери и окна и поставил куклу на тумбочку у стены, включил телевизор и открыл бутылку старого вина.
- Не больше бокала, ребята! Это только для храбрости.
Мы решили спать по 3 часа, пока один из нас будет наблюдать.
Время шло. Когда подошла моя "смена", было уже 4 часа утра, ребята, уставшие от скучного наблюдения, храпели как будто не спали целый год. Я встал и налил себе крепкий кофе. По телевизору шла какая-то передача про смысл жизни и что будет с нами после смерти. Я смотрел в глаза кукле, а она смотрела в мои.

- Кого сегодня планируешь убить? - усмехался я, чтобы развеять эту гнетущую атмосферу неизвестности.
- Никого... - ответил мне голос из темноты.
Это было так внезапно, что я уронил чашку на пол и она вдребезги разлетелась от удара. Ребята вскочили от неожиданности.
- Она напала? Где она? - кричал Кил от страха.
- Закрой рот, кукла на месте, но тут есть кто-то ещё - прошептал я.
Опять эта песня, ее как будто пел маленький ребёнок. Мы увидели какой-то силуэт в кресле и оцепенели.
- Ты кто, нахрен, такой?
Незнакомец молча сидел. Я бросился к кобуре, но в этот момент все застыло, время как будто бы остановилось. Мы не могли пошевелить даже пальцем, как скованные сонным параличом. Кукла начала болтать ножками на спинке тумбочки, припевая песенку.
- Вы видите это?! - выдавила из себя Лена.
Мы были в ужасе. Я пытался приложить все усилия, чтобы двинуть рукой, но это было тщетно. Она начала слезать с тумбочки очень медленно и аккуратно, боясь сделать неверный шаг, ее моторика была странная, движения были отрывочными и сопровождались глухими скрипами. Она медленно опустилась на пол и поползла к ноге незнакомца, бросая на нас зоркие взгляды. Мы все ещё не могли поверить своим глазам. Кукла подползла к нему и протянула маленькие ручки, незнакомец наклонился и взял ее на руки, посадив на колено. Он начал гладить ее и обнимать как маленького ребёнка.
- Да это сам дьявол! - прошептал Кил.
- Дъявол? Ну, что вы, этот трон уже давно занят! - рассмеялся незнакомец.
- Я пришёл, потому что меня позвал мой малыш.
Теперь я понял, почему кукла пела.
- Ты - тот самый кукольный мастер? Тот, кто сшил ее, не так ли? Она убила трёх человек! И это не сойдёт тебе с рук!
Незнакомец продолжал обнимать куклу.
- Всю жизнь мне было интересно что находится за гранью нашего существования. Всем известно, что наше тело не вечно, но никто не знает о пристанище для нашей души. Я начал изучать оккультные науки, которые искали ответы на многие вопросы, которые не поддаются нашему пониманию. Даже создал орден, целью, которого являлись поиски древних и давно утерянных книг и предметов, связывающих мир живых с миром мертвых. Через много лет я добился хороших успехов. Я желал лишь, чтобы мои знания могли помочь людям. Оберегали их от необдуманных действий, связывали со своими родными и продлевали жизнь близких им людей. Но цена за это для простого смертного была слишком высока. Я начал шить кукол с помощью заклинаний из книги мертвых. Это был очень трудоемкий процесс, за который я платил частью своей жизнью. Я начал быстрее стареть и мое время уходило на глазах, но я был готов жертвовать собою, чтобы помочь всем, в чьих глазах уже не теплилась надежда.
У меня родилась девочка, замечательный и веселый ребёнок. Мы очень любили ее, и я не хотел, чтобы она жила в моем мире страха, колдовства и чёрных заклинаний. Через несколько лет, когда я собрался все бросить, мне позвонили со страшной новостью. Ребёнка сбили насмерть на просёлочной дороге. Малышка лежала на траве со сломанной шеей. Я был вне себя от горя, проклиная свою жизнь, которая привела меня к такому концу. Водителя так и не нашли и, вопреки всем моим мольбам, дело было закрыто. Ее похоронили на нашем деревенском кладбище.

Я каждую ночь приходил и плакал на ее могиле, чувствуя, что она слышит меня, но не может мне ответить. И тогда я раскопал ее и вернулся с телом домой. Пользуясь своими знаниями, я совершил ритуал реинкарнации, используя части тела умершего ребёнка. Тёмная магия помогла мне найти убийцу. Парень с девушкой, которые ехали в ту ночь выпившими, конечно же, не заметили маленького ребёнка, который перебегал дорогу. Они даже не вышли из машины от ужаса содеянного. Но они ответили за свои деяния сполна, беда пришла и в их дом. Я не смогу описать своего удивления, когда в полном отчаянии увидел на пороге своего дома эту девушку, молящую о помощи. 
Помощи, которой не было у моего ребёнка. Жить мне осталось совсем недолго, зато теперь мы вместе с моей девочкой.

Теперь я рассмотрел его лицо. Это был старик с морщинами на лице, и усталыми, наполненными грустью глазами. Незнакомец снова обнял куклу и встал с кресла.
- Это была сестра и ее муж? - шептала Лена с недоумением, не может быть.
- А ребёнок? Как же ребёнок? Что вам сделала девочка?! - кричал я, безнадёжно пытаясь освободиться от этого оцепенения.
- Этот мир безумен и жесток. К сожалению, болезнь была очень тяжёлой и не позволила невинной малышке остаться в живых. Кукла могла лишь скрасить ее последние часы. - С этими словами старик исчез с куклой прямо на наших глазах.
Через минуту мы пришли в себя и нас отпустило. Я выбежал на улицу, открыв дверь, но там никого не было, только короны деревьев шумели в тишине, напевая ярким лучам восходящего солнца.


Вчера, 11:02 by REDDITПросмотров: 176Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Падение с высоты ребёнок смерть расследование кукла месть

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.