Кукла

REDDIT Просмотров: 176 Комментарии: 0 +3 Вчера, 11:02 by

Это был обычный день, солнце почти зашло и прохладный ветерок колыхал листья на деревьях. Я сидел в машине уставший, но не от работы, а из-за ее отсутствия. "Ещё один бездарный день," - подумал я. После сдачи смены нужно было развезти ребят по домам, хотелось наконец-то снять этот костюм.Раздался звонок. Это был начальник.- Слушаю, Алексей.- Мурат, вы не сошли с линии?- Ещё нет, но я очень на это надеялся.- Срочное дело, я пришлю адрес, езжайте, возьмите показания, криминалисты будут на месте через полчаса.- Убийство?- Неизвестно. Опросите и свободны на сегодня.- Понял.Я вздохнул от сожаления, за пять минут до конца смены, мог бы уже в ванной лежать.- Реально дело дали или стебут? - спросила Лена.- Это начальник, ты же знаешь, он не умеет шутить. Разбуди нашего новенького, он уже седьмой сон видит.Я получил адрес и мы выехали.Это был центр города. В этом районе было много людей из-за скопления на рынках и больших площадях. Они ходили по улицам в обнимку, беседуя на различные темы, а дети с мороженным, крича и смеясь, бегали вокруг, создавая такую идиллию, что казалось ничто не может нарушить этот покой. Когда мы приехали к высотному зданию, я заметил большую толпу около подъезда. Они были шокированы, некоторые держались за голову в недоумении. "Наш путь занял больше времени, чем я думал" - решил я про себя, увидев группу криминалистов, работающих на территории, которая была закрыта жёлтой лентой от обывателей. Мы вышли из машины и направились к ним. Я поднял ленту и увидел накрытый труп. Кровь просочилась немного дальше полотна и впиталась асфальтом, создавая ужасные узоры на земле. Одна из девушек криминалистов пересекалась со мной взглядом и я узнал ее.- Алия, что-нибудь известно?- Привет, на месте происшествия ничего нет, кроме трупа с куклой в руках, мы еле разогнули руки, девушка лет 28-и. Судя по всему, 11-й этаж, там сломано стекло, быстрая смерть. Признаков насилия нет, предварительная версия - самоубийство. Мне нужно сделать ещё несколько снимков и я отправлю отчёт. Вас, кстати, ждут наверху.- А где кукла?- Как вещь-улика проходит. В бюро отправили.Мы зашли в здание и я показал сотруднику полиции удостоверение. Он проводил нас до лифта и мы поднялись. В лестничных пролётах были люди в шоковом состоянии, видимо, погибшую многие знали. Полиция опросила несколько квартир, но точных данных, чтобы составить общую картину, не было.Мы зашли в комнату и увидели девушку, сидевшую на кровати. Она не могла сдерживать слёзы, закрывая лицо руками. Психолог успокоил ее и принёс воды, оставив нас наедине.- Здравствуйте, специальный агент Мурат, это мои напарники Лена и Кил. - ребята кивнули и я показал удостоверение.- Мы понимаем ваше состояние, хотели лишь задать пару вопросов. Вы можете объяснить, что произошло?Девушку звали Инди. Она, всхлипывая, пыталась привести дыхание в норму.- Это кукла... проклятая кукла... - бормотала она.Мы переглянулись в недоумении, а девушка продолжала.- Два года назад моя сестра вышла замуж, это была образцовая семья. У них родилась девочка Мия, замечательный ребёнок. Сначала все было хорошо, но через полгода у неё обнаружили анемию, девочка была слабой и бледной, со временем начались проблемы с сердцем и она часто болела. Курс интенсивной терапии не помогал, а врачи лишь разводили руками. Моя сестра не находила себе места, она потеряла надежду вылечить Мию современной медициной и начала интересоваться другими методами. Тогда ходили слухи про одного кукольного мастера, члена оккультного ордена.Говорили, что он шил кукол из мёртвых детей, и духи, вселяющиеся в эти жуткие игрушки, лечат, а если ребёнок тяжело болен, продлевают жизнь. Это были, конечно, всего лишь слухи, но сестра, потеряв всю надежду, обратилась к нему. Мастер сшил куклу, но, получив подарок, Мия прожила всего несколько дней. Однажды утром ее нашли мёртвой, застывшие ручки ребёнка прижимали куклу к груди с такой силой, что их не могли разжать. Девочку похоронили вместе с игрушкой. Сестра долго не могла прийти в себя, я больше не видела жизни в ее глазах.Она начала много пить, пропадать из дома ночами, муж ее бросил. Через некоторое время она начала обвинять мастера, утверждая, что он отравил ребёнка через куклу. С большим трудом сестра добилась эксгумации. Полиция раскопала могилу, собираясь провести экспертизу и поискать яд. Но куклы в руках мёртвой девочки уже не было. Мастера тоже не смогли найти, он просто исчез. Через неделю сестра увидела эту куклу в лавке одного продавца, она позвонила мне в ужасе. Клялась, что это именно она, купила ее и просила меня приехать. Но я не успела...Девушка опять зарыдала.Мы застыли от этой истории, леденящей кровь.- Простите, но мы ведь взрослые люди и это обычная кукла. Они не выбираются из могил и не убивают людей. - сказал я. Лена толкнула меня в бок, указывая на ее тяжёлое состояние.- Она лежала передо мной... - шептала девушка. - Завернутая в полотенце с вышивкой.- Вы видели ее?- Да, она пахла какой-то странной смесью старинных духов и специй, лицо было чёрное, а ее руки были сделаны из воска. Мие она очень понравилась. Когда ее развернули, она злобно сверкнула на меня прищуренными глазками... это было очень страшно. Ребёнок не выпускал ее из рук, а я чувствовала ее взгляд на себе, он как будто преследовал меня. Я не знаю, как это объяснить, но через несколько дней Мии не стало...Девушка замолчала и воцарилась гробовая тишина. Я поблагодарил ее и кивнул остальным. Мы спустились вниз.- Ну что мы скажем шефу, что убийца найден и это была кукла? - смеялся Кил.- Может, ты закроешь рот и мы подумаем? Она сестру потеряла, вообще-то... - крикнула на него Лена.Я был в небольшой растерянности, наш город был тихий и спокойный, и тут вдруг первое, что в нем происходит, это появляется кукла-убийца. Чушь. Я решил сдать смену и отвезти ребят, а после вернуться в бюро и посмотреть на эту куклу.Было уже поздно, большая часть сотрудников снялась с линии. Охранник пропустил меня и я спустился в комнату хранения.- Буу! Славик, горим! - Парень вскочил, протирая глаза.- Блин, зачем ты пугаешь!! Я чуть копыта не откинул! Только глаза закрыл...- Меньше надо в покер играть по ночам, слушай, хочу увидеть куклу, которую сегодня доставили с места происшествия.Славик отправился к сейфам и, грохоча ключами, принёс мне кейс. Я снял крышку и ничего не увидел.- А где кукла?- В смысле?!! - Славик вытащил накладные из стола.- Кейс 25, все верно, странно.- Ты принимал?- Нет, Дана, она была до ночной смены.Дана подтвердила по телефону, что приняла куклу и никто больше к ней не обращался. Она сказала, что кукла была очень страшная и она даже в перчатках не хотела ее трогать. Я вышел из архива и поднялся в свой кабинет. Что за хрень с этой куклой? - думал я, взяв в руки телефон.- Алия, привет, у тебя остались фото с места? Мы куклу не можем найти, пришли ее фото.- Привет, да без проблем, на почте, если что.Фотографии пришли через пару минут. Я открыл фото и ужаснулся - как вообще такое можно сшить и отдать ребёнку? На меня смотрела кукла, больше похожая на адскую игрушку. Ее волосы с прядью седины были очень похожи на человеческие, огромная голова с маленькими ручками и ножками. А ее чёрное лицо, как будто лицо внезапно состарившегося младенца, сверкало глазами и глядело мне в душу. Мне стало не по себе и я нажал на распечатку и закрыл файл.Следующий день не прояснил ничего нового, после обеда позвонил Алексей, он требовал отчет по этому делу и очень взбесился, когда узнал о пропаже.- В смысле пропала? Вы в детском садике работаете? У нас труп неизвестного происхождения с куклой в руках!! Может, вы и труп потеряли??! Найдите ее!Мы с ребятами пересеклись в центре вечером. Я показал распечатку.- Есть мысли?- Ну, куклы - это мистическая тема. Есть много легенд. - сказала Лена. - Есть куклы, которые убивали жертву, а потом возвращались за душой дарившего человека, например.- Ты серьезно? - наш новенький вытаращил глаза.- Ну да, ещё был случай в 1991 году, например, когда женщина отнесла куклу в один из музеев в Англии. Кукле было около 90 лет. Хозяйка жаловалась, что постоянно просыпается от звука, напоминающего детский плач, хотя детей у неё никогда не было. Историй таких много. Есть одержимые куклы, есть такие, которые двигаются сами или двигают предметы в комнате - по типу Аннабель.В этот момент я почувствовал, что кто-то схватил меня за талию и дрогнул от страха.- Кил, что ты делаешь?!- Извините, растерялся!Мы начали думать, с чего начать, и мне в голову пришла мысль. Ее сестра ведь не нашла куклу на улице, она нашла ее в магазине совершенно случайно, спустя неделю. Мы позвонили девушке и, узнав адрес магазина, выехали туда.Лавка продавца была очень маленькая, и стояла она в довольно безлюдном месте. Мы зашли и нажали на звонок на столе. К нам подошёл невысокий старичок и, увидев фото, очень удивился. Я представился.- Ее купили у вас вчера. Вы можете сказать, откуда она у вас? Случилась трагедия, и мы ведём расследование.- Вы не поверите, но эта кукла сама появилась на нашей полке. Я решил, что ее оставил какой-то малыш, сюда в основном родители с детьми ходят, вы же понимаете. Я положил ее на случай, если кто-то вернётся за ней, но на днях зашла девушка и со слезами на глазах просила меня продать ей эту куклу. Я не смог ей отказать, но, судя по всему, ей такая странная игрушка тоже была не по душе...- В каком смысле? - мы стояли в недоумении.- Так потому, что она опять на своём месте...Мы взглянули на полку и потеряли дар речи. Чертова кукла стояла среди игрушек и смотрела на нас своими маленькими злобными глазами. Я сверился с распечаткой, хотя это было ни к чему. Когда мы пришли в себя, я объяснил старику, что куклу придётся изъять. Кил в страхе напомнил мне, что последний, кто взял куклу с этой полки, отправился на тот свет и сейчас находится в морге с переломанными костями. Но выхода у нас не было, игрушка - единственный вещдок. Мы не могли понять, как она исчезла из архива и, тем более, каким образом кукла вернулась на полку, поэтому я решил забрать ее домой, пока будет идти расследование, хоть мне было и страшно об этом думать.Пока я развозил ребят, Лена пугала Кила страшной игрушкой и смеялась, а он каждый раз дёргался в стороны и матерился. Я не верил в мистику, но оставаться в одной комнате с ней было слишком страшно даже для меня. Водрузив куклу на диван в соседней комнате, я закрыл дверь и уселся смотреть телевизор. Лена пару раз за вечер звонила спросить как обстановка, мне казалось, что она была пьяна, но я каждый раз открывал дверь и включал свет, чтобы проверить сам не знаю что.- Лена все нормально, она сидит и не двигается.- Даже рукой не шевелила?- Иди к черту!!!Меня начало клонить ко сну, и спустя минут 10 я погрузился в мир грёз.Не знаю, сколько прошло времени, пока я услышал детский голос. Он пел что-то похожее то ли на колыбельную, то ли будто звал кого-то. Я слышал песню сквозь сон и не понимал, что это наяву, пока не открыл глаза. Через секунду голос пропал. Взглянув на дверь, я увидел, что в соседней комнате горит свет и снизу виднеется тень двух маленьких ножек. На мгновение я оторопел, тихо встав с постели я попытался медленно подойти к двери, но заметил, что тень начала постепенно отдаляться от неё. Я остановился и сделал шаг назад, тень снова двигалась к двери."Да ты издеваешься". Я ворвался в комнату чуть не сломав дверь. Кукла сидела на своём месте. Порыскал под диваном и в шкафах, в комнате никого не было. Выключив свет и заперев дверь на ключ, я в страхе лёг обратно, но спать уже не мог. Только под утро мои глаза закрылись от усталости.Меня разбудил телефон. Шеф сказал, что нам нужно выехать на очередное убийство.- Я, кстати, нашёл вашу куклу, бездари, но тебе не понравится, то, что я сейчас скажу...Мои глаза полезли на лоб от удивления. Я вскочил и открыл комнату, куклы на диване не было.Мы быстро собрались и выехали на место происшествия. В голове не укладывалось то, что произошло ночью. У напарников не было причин мне не верить и мы пришли к выводу, что история принимает странный и необъяснимый поворот. Приехав на место, я увидел труп мужчины. Из его глазницы торчала большая рукоять столового ножа, вся кухня была в крови. Это был муж погибшей. Мы пришли в ужас, когда увидели, что он сжимал в своих руках. Я сказал упаковать куклу в мешок и приставить к нему человека.- Ребята, нам нужно к начальнику, немедленно.Мы добрались до бюро и зашли к шефу. Я положил мешок на стол и рассказал ему о всем, что произошло, в мельчайших подробностях. На удивление он воспринял все очень серьезно.- Твою мать, какая страшная, и что это, по вашему, родовое проклятие? Вы понимаете, что я не могу сказать родным, что они потеряли близких, потому что кукла-убийца ходит по городу и убивает всех, кто ее купил?- Мы не знаем что происходит, простая логика тут бессильна - ответил я.- А почему ты сидишь передо мной живой и здоровый? Она ведь была ночью в твоём доме, ещё и песню тебе спела?!Ответа у меня не было, лишь мурашки бегали по спине, когда вспоминал прошлую ночь. Я предположил, что тут есть какой-то неизвестный нам алгоритм. В моей голове родился план.- Предлагаю такой эксперимент. Мы все отправимся ночью ко мне и переночуем. Куклу оставлю в нашей комнате. Спать будем по очереди, чтобы всегда был наблюдатель, который сможет быстро разбудить остальных. Тут что-то необъяснимое. Шеф намекнул, что может приставить охрану к нашему дому, но я решил, что это лишнее.Кил сначала не хотел соглашаться, но потом решился, при условии, что он будет находиться в комнате как можно дальше от куклы.- Соберись, тряпка, ты мужик вообще? - сказала Лена.- Ты офигела? Да я вообще ее не боюсь!! - сказал он, трогая мешок одним пальцем. - Просто у меня отличное зрение, я ее и издалека вижу прекрасно!Вечером мы отправились ко мне. Я плотно закрыл все двери и окна и поставил куклу на тумбочку у стены, включил телевизор и открыл бутылку старого вина.- Не больше бокала, ребята! Это только для храбрости.Мы решили спать по 3 часа, пока один из нас будет наблюдать.Время шло. Когда подошла моя "смена", было уже 4 часа утра, ребята, уставшие от скучного наблюдения, храпели как будто не спали целый год. Я встал и налил себе крепкий кофе. По телевизору шла какая-то передача про смысл жизни и что будет с нами после смерти. Я смотрел в глаза кукле, а она смотрела в мои.- Кого сегодня планируешь убить? - усмехался я, чтобы развеять эту гнетущую атмосферу неизвестности.- Никого... - ответил мне голос из темноты.Это было так внезапно, что я уронил чашку на пол и она вдребезги разлетелась от удара. Ребята вскочили от неожиданности.- Она напала? Где она? - кричал Кил от страха.- Закрой рот, кукла на месте, но тут есть кто-то ещё - прошептал я.Опять эта песня, ее как будто пел маленький ребёнок. Мы увидели какой-то силуэт в кресле и оцепенели.- Ты кто, нахрен, такой?Незнакомец молча сидел. Я бросился к кобуре, но в этот момент все застыло, время как будто бы остановилось. Мы не могли пошевелить даже пальцем, как скованные сонным параличом. Кукла начала болтать ножками на спинке тумбочки, припевая песенку.- Вы видите это?! - выдавила из себя Лена.Мы были в ужасе. Я пытался приложить все усилия, чтобы двинуть рукой, но это было тщетно. Она начала слезать с тумбочки очень медленно и аккуратно, боясь сделать неверный шаг, ее моторика была странная, движения были отрывочными и сопровождались глухими скрипами. Она медленно опустилась на пол и поползла к ноге незнакомца, бросая на нас зоркие взгляды. Мы все ещё не могли поверить своим глазам. Кукла подползла к нему и протянула маленькие ручки, незнакомец наклонился и взял ее на руки, посадив на колено. Он начал гладить ее и обнимать как маленького ребёнка.- Да это сам дьявол! - прошептал Кил.- Дъявол? Ну, что вы, этот трон уже давно занят! - рассмеялся незнакомец.- Я пришёл, потому что меня позвал мой малыш.Теперь я понял, почему кукла пела.- Ты - тот самый кукольный мастер? Тот, кто сшил ее, не так ли? Она убила трёх человек! И это не сойдёт тебе с рук!Незнакомец продолжал обнимать куклу.- Всю жизнь мне было интересно что находится за гранью нашего существования. Всем известно, что наше тело не вечно, но никто не знает о пристанище для нашей души. Я начал изучать оккультные науки, которые искали ответы на многие вопросы, которые не поддаются нашему пониманию. Даже создал орден, целью, которого являлись поиски древних и давно утерянных книг и предметов, связывающих мир живых с миром мертвых. Через много лет я добился хороших успехов. Я желал лишь, чтобы мои знания могли помочь людям. Оберегали их от необдуманных действий, связывали со своими родными и продлевали жизнь близких им людей. Но цена за это для простого смертного была слишком высока. Я начал шить кукол с помощью заклинаний из книги мертвых. Это был очень трудоемкий процесс, за который я платил частью своей жизнью. Я начал быстрее стареть и мое время уходило на глазах, но я был готов жертвовать собою, чтобы помочь всем, в чьих глазах уже не теплилась надежда.У меня родилась девочка, замечательный и веселый ребёнок. Мы очень любили ее, и я не хотел, чтобы она жила в моем мире страха, колдовства и чёрных заклинаний. Через несколько лет, когда я собрался все бросить, мне позвонили со страшной новостью. Ребёнка сбили насмерть на просёлочной дороге. Малышка лежала на траве со сломанной шеей. Я был вне себя от горя, проклиная свою жизнь, которая привела меня к такому концу. Водителя так и не нашли и, вопреки всем моим мольбам, дело было закрыто. Ее похоронили на нашем деревенском кладбище.Я каждую ночь приходил и плакал на ее могиле, чувствуя, что она слышит меня, но не может мне ответить. И тогда я раскопал ее и вернулся с телом домой. Пользуясь своими знаниями, я совершил ритуал реинкарнации, используя части тела умершего ребёнка. Тёмная магия помогла мне найти убийцу. Парень с девушкой, которые ехали в ту ночь выпившими, конечно же, не заметили маленького ребёнка, который перебегал дорогу. Они даже не вышли из машины от ужаса содеянного. Но они ответили за свои деяния сполна, беда пришла и в их дом. Я не смогу описать своего удивления, когда в полном отчаянии увидел на пороге своего дома эту девушку, молящую о помощи.Помощи, которой не было у моего ребёнка. Жить мне осталось совсем недолго, зато теперь мы вместе с моей девочкой.Теперь я рассмотрел его лицо. Это был старик с морщинами на лице, и усталыми, наполненными грустью глазами. Незнакомец снова обнял куклу и встал с кресла.- Это была сестра и ее муж? - шептала Лена с недоумением, не может быть.- А ребёнок? Как же ребёнок? Что вам сделала девочка?! - кричал я, безнадёжно пытаясь освободиться от этого оцепенения.- Этот мир безумен и жесток. К сожалению, болезнь была очень тяжёлой и не позволила невинной малышке остаться в живых. Кукла могла лишь скрасить ее последние часы. - С этими словами старик исчез с куклой прямо на наших глазах.Через минуту мы пришли в себя и нас отпустило. Я выбежал на улицу, открыв дверь, но там никого не было, только короны деревьев шумели в тишине, напевая ярким лучам восходящего солнца.

Ключевые слова: Падение с высоты ребёнок смерть расследование кукла месть

Другие, подобные истории: