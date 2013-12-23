Ловушка (концовка)

Estellan Просмотров: 57 Комментарии: 2 +3 Вчера, 19:50 by

Надежды не оправдались, по двери вдарили, по ощущениям, тараном, створка заскрипела.- Айла… ты ведь понимаешь, что если другие двери не откроются, мы в ловушке. Потому что мне начинает казаться, что эту оно скоро выломает.Девушка опасливо оглянулась на дверь, но, не удостоив меня ответом, устремилась вперед. Удивительно, но следующая открылась тем же способом, что и ее товарка. Дальше была еще одна, третья вела еще к трем.Тут-то у меня и родился гениальный план.- Слушай, Айла, а что, если его запереть? Пока оно будет ломать двери, мы успеем или затеряться, прикинувшись ветошью, или спрятаться.- Это как? – вопросительно изогнула бровь та.- Проще некуда, - быстро пробежавшись по имеющимся дверям, план пришлось несколько скорректировать. – Смотри. У нас есть три двери, одна не открывается, черт бы с ней. Заманиваем его сюда, ты уходишь по коридору в ту дверь, там потолок провалился, но можно выбраться наружу. Малявку прячем у двери, как только оно заходит, она выскакивает наружу и запирает дверь, ты тоже, лучше бы и сенсор сломать на всякий. Вдруг оно случайно прикоснется к сенсору. Я отхожу в тот проход, который почти завален. Ну и тоже запираюсь. Готово, ловушка захлопнулась.- Ну, допустим, а выбираться ты как планируешь? Из обвалившегося коридора, – скепсиса в голосе Айлы хватило бы на небольшой бассейн.- Ну-у-у… у меня еще есть «кристалл». Может получится обвал устранить.- Или тебя под ним засыпет, - заглянула в мое потенциальное будущее девушка.- Помимо «кристалла» у меня еще есть природная смекалка и… - у входа раздался душераздирающий скрежет, а потом что-то рухнуло на пол с такой силой, что подпрыгнули мелкие камушки на полу. Подозреваю, что дверь.- Время иссякает, - истолковал я этот шум. – Самое главное, Айла, доберись до моего рюкзака. А не доберешься, я думаю, ты найдешь способ или эту штуку замочить, или меня вытащить другим способом, - девчонку я поставил у самого входа на этот своеобразный перекресток. Айла заняла позицию у дальней двери, а я остался в центре, одной рукой нацелив в сторону ожидаемой угрозы луч фонаря, а другой – Глок.Темнота молчала, мы переминались с ноги на ногу. Может, оно передумало? В конце концов, закрыли мы только первую дверь. Еще несколько минут ничего не происходило. Я совсем уже, было, собрался выдохнуть, что оно ушло, как существо бесшумно вышло из темноты, чуть справа от луча фонарика. Девчонка, от которой оно оказалось в двух шагах, издала писк, ушастая башка развернулась в ее сторону. Нет, так не пойдет.- Эй, ушастый… - привлек я внимание твари, прежде чем выстрелить.Как и в прошлый раз, без особого эффекта, зато оно обернулось ко мне, утратив к малявке интерес. Еще выстрел и еще… кажется, мне удалось его разозлить. С коротким рычанием, не обещая мне ничего хорошего, сплошь членовредительское, сначала оно сделало шаг, а потом рванулось в мою сторону с неожиданной скоростью.- Айла! – крик замешкавшейся подруге, надеясь, что и мелкая не стормозит, а будет действовать по плану.Одновременно отступать и стрелять было непросто, но я проявлял чудеса проворности, нажав на свой сенсор, услышал как одновременно с этим закрылась одна из дверей. А что со второй? Вместо очередного выстрела раздался только глухой щелчок, ну вот, благо, моя дверь тоже закрылась… или…Отступая к завалу за спиной, в свете фонарика, я видел, что упавшая дверь начала закрываться, но почему-то начатое дело завершить не торопилась. Заклинило? Сейчас? Тенью метнувшись к сенсору, я был тут же сбит с ног налетевшей тварью и отброшен от входа. Лишь в полете успев заметить небольшую серую пятипалую конечность, придерживавшую дверь, нехило приложился хребтом о каменный обломок, потом ребрами об пол, скрежетнув, дверь закрылась.План был прост, гениален и, как показывает практика, обречен с самого начала. Ну вот что мешало мне сесть на задницу и подумать над планом получше? Ах да… преследователь.Удивительно, но в полете я умудрился не выронить ни фонарь, ни пистолет. Обрушенный коридор, в котором я оказался, был максимум квадратов десять, за спиной обвал, впереди – дверь, а между мной и дверью… С той стороны снова скрежетнуло, и огонек над сенсором погас. Чудесно.Поведя лучом перед собой, буквально в метре увидел недруга по несчастью, инстинктивно вскинул Глок, навстречу взметнулась серая пятипалая конечность, перехватив предплечье, хрустнуло, пистолет упал на пол, лишь после этого накатила вспышка боли, через мгновение дополнившись еще одной, когда рванув за сломанную руку, ушастый снова приложил меня о стену. Крик застрял в горле. Сползя по стене на пол, я остался лежать там кучкой несвежих тряпок, размышляя о своей незавидной участи. На второй руке помимо фонаря светился «кристалл», время от времени мигая красным. Серьезное повреждение. Спасибо. А то я не заметил…Тварь приблизилась, в свете фонаря я видел ее ноги, обутые в видавшие и лучшие времена армейские ботинки.- Вставай, - прорычало оно.Ого, так оно разумно? Говорит? Или это глюки начались?- Зачем? Ты все равно меня убьешь, - шевелиться не хотелось. Правая рука пульсировала болью, от которой хотелось лезть на стену или, как минимум, отгрызть себе руку, лишь бы это прекратилось. Еще хотелось отключиться, чтобы пропустить кровавую расправу.Лапа существа вцепилась в волосы, потянула, приподнимая и заставляя сесть. Что, не могло лежачего попинать?- Убью, - фонарь лежал на полу, но его света хватало, чтобы увидеть как тварь присела рядом, оскалившись, рассматривая меня почти в упор. И этого же света было достаточно, чтобы увидеть, как серая рожа стала меняться, приобретая все более человеческие черты, пока передо мной не оказался грязный, потрепанный, но вполне человеческий мужик. Единственным отличием остались мелкие треугольные зубы.- Твою же мать… - я рассмеялся, скорее подсознательно, чем осознанно понимая, что это точно нервное.- Чего ржешь? – спросил тот, не сильно приложив меня затылком о стену.- Я понял… только сейчас. Третьим источником тепла была ведь не девчонка, да? Это была горелка. Огонь… она с самого начала была комнатной температуры, точнее, уличной, - смех никак не останавливался, не было сил его прекратить, не смотря на то, что каждый вдох отзывался болью в сломанной руке. – Она наживка.- Умный парень, только дохлый… - снова оскалился тот, на этот раз отпустив мои волосы, в связи с чем я снова начал крениться в сторону пола.- Еще не дохлый, - ответил скорее из природной вредности, нежели из желания вступать в диалог, благо, со смехом, наконец, смог справиться, левой рукой проверяя, а не содрал ли он мне скальп? – Хотя и подозревал, что мой альтруизм однажды меня убьет. Как вообще получилось, что вы выжили здесь?- Неплохим подспорьем служат те, кто проходит, как вы, через Врата. А когда их нет, мы перебираемся поближе к людским городам у Пустоши, - он вроде и не двигался, но внезапно в поле моего зрения появилась его рука с зажатым в ней ножом. – Сейчас заманить мясо сложнее, но некоторые до сих пор желают помочь маленькой заблудившейся девочке. Вряд ли твоя подружка еще дышит.- Айла? Не сомневайся. Она еще нас с тобой переживет, - нож уткнулся в грудь, кольнув прямо через одежду, и я несколько засомневался на счет него. Меня-то переживет – точно. – Я так понимаю, ты из военных, что тут у вас произошло? Из-за этого ты стал… таким?- Знаешь, я даю тебе время помолиться перед смертью, - рыкнул тот, чуть сильнее надавив на рукоять, - а ты задаешь идиотские вопросы. Думаешь, тебе это знание пригодится там, куда ты попадешь?- В желудке? – я снова хихикнул.- Нормальные люди на твоем месте молятся, умоляют их пощадить, пресмыкаются…- Уверен, это тешит твое самолюбие, - прижавшись затылком к стене, я закрыл глаза. Интересно, а правда ли, что перед смертью перед глазами проносится вся жизнь? – Если ты не против, я хотел бы умереть быстро и без лекций о том, как ведут себя нормальные жертвы. Я не нормальный.- Это я вижу… - ощущение давления ножа пропало. Что это? Испугался, что отравится? Пришлось снова открыть глаза, чтобы уточнить. Вот это было зря. Почти касаясь носом моего носа, на меня в упор снова таращилась серая рожа.Дернувшись от неожиданности, я понял, что деваться некуда. А отползти в сторону не получится. Перехватив мою левую руку, тварь задумчиво осмотрела ее, вживленный «кристалл».- Ты уже заражен… - вдруг заявил тот и вцепился зубами в плечо. Словно полторы сотни иголок вонзили махом. Тут я уже заорал, отрываясь за обе конечности разом. Вот скотина. Лучше бы прирезал.Я еще орал, когда оно разжало зубы, отстранилось и сплюнуло на пол.- Тьмой… хотя наверняка и сам об этом знаешь, - брезгливо сплюнув еще раз, тварь развернулась к двери.- Ма-а-арк, я нашла рюкзак, - раздалось с той стороны. – Ты там жив? У меня «кристалл» с ума сходит.А, блин, я и забыл, что мы их друг на друга настроили, чтобы в случае чего знать, что что-то не так.- Пока еще, - в полголоса усмехнулся ушастый, приложив ладонь к поверхности двери. – Сам скажешь ей открывать или мне попросить?- Айла! Уходи отсюда!- Уйдешь, я убью твоего дружка, - пригрозил серый громко, чтобы его точно услышали. За дверью стало очень тихо.- Айла, не уйдешь, он нас обоих убьет, и девчонка… - договорить я снова не успел, мгновенно развернувшись, ушастый решил пожать мне горло. Хорошая идея. А то сказать я могу очень многое.- Думаешь, я не смогу выбить и эту дверь? – прошипел он мне на ухо. – Зачем усложнять мне задачу?- Ее ты не тронешь… - хрипя, предупредил я, пока не представляя, как смогу воплотить свою угрозу в жизнь.- Марк! – снова из-за двери, на этот раз крайне встревожено. – Я сейчас…Послышалось шуршание, потом какое-то ковыряние. Серый разжал пальцы, позволив мне вновь воссоединиться с полом. Развернулся к двери, приготовившись для прыжка.- А девчонка у тебя не промах, - похвалил он Айлу. В чем-то я был с ним согласен, но не в данный конкретный момент.«Кристалл», если я смогу его активировать, то есть шанс… да хоть оглушить, если их можно оглушить. Пока я пытался пальцами левой руки дотянуться до того же предплечья, за дверью послышался щелчок, и дверь стала подниматься.Серая тень метнулась вперед, чтобы почти сразу же рухнуть на пол, чуть подальше, с абсолютно деревянным звуком. К ней метнулась тень поменьше, из бокового прохода. Все это я наблюдал из своего неудобного положения на полу.Айла, в свою очередь, подбежала ко мне, принявшись осматривать.- Руки не трогай, особенно правую.- Да что он с тобой…- Правую сломал – точно. Что с левой – не знаю, - тонкие пальчики принялись расправляться с одеждой.- Повезло тебе, Марк.- Да… очень. У меня был еще шанс податься на стейки.- Дурак, - Айла мягко шлепнула мою многострадальную тушку по голове. – Ты забыл, что я подлечить могу?- Ай, и шишка. Подлечить, это чем?- Потом расскажу. Вставай. Надо отсюда убираться, пока оно не оклемалось.- А что ты с ним сделала? Оно оклемается?- Заморозила все жидкости… Не знаю. Но оставаться тут и выяснять, почему-то, совершенно не хочется. Идем.С трудом, но девушке удалось помочь мне принять вертикальное положение, и даже повести наш шатающийся дуэт в сторону выхода.- Блин, а почему мы сразу так не сделали?- Ты мне и шанса не дал вмешаться.- А мелкая?- Пусть… - девушка зябко передернула плечами, - не убивать же ее.- Ага. А если за нами пойдет? И ночью попытается откусить мне башку за своего папашу? Меня это тревожит.- Меня другое тревожит.- Что?- Откуда здесь все время было электричество?

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