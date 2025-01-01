Всё гниёт...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Metamorphosis Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:13 by

Я ещё немного постоял и понял, что нужно идти домой. Открыв дверь ключом, я зашёл в подъезд, принялся подниматься на свой этаж и увидел нечто…Дверь соседа была настежь открыта, чувство страха поглотило меня, и я просто встал столбом и не мог пошевелиться. Я слышал, как множество ножек идут в мою сторону, ещё немного, и я упал бы в обморок. Как тут я заметил нечто выползающее из квартиры. Это была баба Люда, но вместо ног и рук у неё были такие же маленькие мохнатые ножки, как у того существа. А позади неё я заметил нечто большее, превосходящее по размеру бабу Люду в несколько раз. От такого зрелища у меня закружилась голова, и я начал терять сознание, а эта вонь, которая исходила от них, добила меня окончательно, и я потерял сознание. Не знаю, что со мной делали, но я оказался в тёмной, мягкой и вонючей комнате. Комнату освещал тусклый лунный свет, исходящий из-за закрытого некой субстанцией окна. Было почти ничего не видно, но через пару минут я начал видеть всё больше и больше нового, по очертаниям стен я понял, что нахожусь в подвале. Я встал, хотел уже было идти искать выход, как тут я услышал, как что-то идёт в мою сторону. Я спрятался за ближайшую стену и принялся слушать. Через пару секунд в комнату забежало нечто большое, источающее зловонный запах. Я пригляделся и увидел большого, я бы даже сказал, огромного паука, всего покрытого гнилью, плесенью и грибами. Через пару секунд я услышал, как оно заревело, видимо, разозлилось из-за пропажи одного ребёнка. Оно принялось бегать по всей комнате, тут-то я уже думал, что мне конец, но на улице послышались крики и песни людей, по голосу явно понятно, что местная алкашня.Паук перевёл внимание на них, и уже через пару секунд оно убежало. Я тихо вышел из укрытия и начал рассматривать подвал, а также искать выход. Казалось, подвал покрыт сквозь и полностью гнилью и грибами. Всё выглядело таким сырым и таким хрупким, будто бы вот-вот и весь подвал обрушится. Я продолжил искать выход из подвала и заметил свет, исходящий из открытой двери, я побежал в сторону двери, но как же мне, чёрт возьми, повезло, и я столкнулся с этим пауком, который нёс в зубах тела двух алкашей. Заметив меня, тварь завопила так громко, что у меня заложило уши. Тварь ударила меня своей лапой, и я отлетел на несколько метров, да так, что я прилетел в стол и разбил его. Я чуть не потерял сознание опять, но воля к жизни взяла своё. Я заметил, как эта тварь положила тела алкашей на пол и начала медленно подходить ко мне. Я видел, как он готовится бежать на меня, но я не готов был сдаваться прямо сейчас. Тварь заревела и побежала на меня, я быстро среагировал, взял ножку от стола, и как только тварь подбежала ко мне впритык, то я подставил ножку от стола остриём в сторону твари. Тварь не успела среагировать и напоролась на ножку стола. Она заревела с такой мощью, что я думал, я оглохну, а уши мои нальются кровью. Но во мне уже не было страха, и я принялся вынимать и обратно вставлять ножку от стола в эту тварь. Удар… Ещё удар… Ещё и ещё и ещё и ещё и ещё и ещё. Я бил и бил, пока эта тварь не перестала дышать и подавать признаков жизни.Я выбросил ножку и просто смотрел на то, как эта тварь истекает гнилью. Я смотрел и наслаждался этим моментом. Прошло достаточно времени, и я увидел, как солнце начинает освещать местность. Я вышел из подвала, весь в крови, перемешанной с гнилью. Свежий воздух спустя столько времени, я спокойно вышел на улицу, подошёл к двери подъезда, благо дверь была открыта, и я вошёл внутрь. Поднимаясь на свой этаж, я увидел то, что осталось от бабы Люды. Тварь, видимо, проголодалась и сожрала её, чуть-чуть постояв и посмотрев на это зрелище, я поднялся на свой этаж и заметил то, что дверь в нашу квартиру была открыта. Я зашёл внутрь и увидел такую картину. Все коридоры были в гнили и грибах, везде были черви, а в двери комнаты родителей была прогрызенная червями дырка, в которой виднелись мои спящие родители. Я вошёл внутрь и понял то, что родители уже не родители. Заметив меня, они упали на пол и поползли в мою сторону. На что я просто взял и закрыл дверь и подпёр стулом. Я слышал их стоны и то, как они пытаются выйти из комнаты. Попрощавшись со своими родителями, я вошёл в свою комнату, снял футболку, посмотрел на зеркало, потянулся, улыбнулся и лёг спать, почёсывая грибы, растущие из моего тела. Мне было уже всё равно, что со мной будет, мне лишь хотелось лечь и заснуть. Лечь и заснуть…

Ключевые слова: Тварь дверь паук авторская история

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