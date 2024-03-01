Оля

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 04:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Александр Murdock Просмотров: 108 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:44 by

Наступает ночь. Люди ложатся спать. Не все, но большая часть уже готовится наблюдать чудесные сны. Городская суматоха, работа, школа, новости. Всё это утомляет...«Человеку требуется отдых», — подумала про себя Оля и решила, что сегодня — тот самый день. Ей срочно нужно уйти. Покинуть свою заношенную и затхлую коммуналку. Но куда? Из развлечений и хобби в арсенале у Оли был только ноутбук, на котором она постоянно смотрела «любовные романы» и мечтала, что когда-нибудь встретить свою любовь.Посидев с полчаса, ее вдруг осенило. Поход! Ночной поход в лес — это то, что так ей необходимо. Недолго думая, Ольга начала собираться. «Еда, запасная одежда, фонарик», — проверяла Оля. «Что-то еще...», — осматриваясь, поводила глазами по комнате. «Точно!» — зайдя на кухню, она вспомнила. Нож, ей нужен нож. Не то чтобы она боялась собак или других диких зверей, но всё же. С ножом поспокойнее. Проверив газ и выключив свет, вышла в подъезд. Лампочка мигала, будто подмигивала девушке.Закрыв дверь и спустившись, она вышла из подьезда.«Вас ожидает белая «Лада Ларгус», номер — четыреста пятьдесят восемь». Найдя машину и усевшись поудобнее, она направилась в сторону леса.Спустя час она стояла перед необычайно красивым пейзажем природы.Тёмная хвоя будто хотела обнять её, утешить. Она переступила маленький овраг и шагнула во тьму.Нащупав в кармане фонарик, она включила его и пошла сквозь деревья и редкий кустарник. Вдруг она уловила странные звуки. Кто-то тоненьким, ангельским голоском пел. Пел, да ещё и в лесу, мать его, ночью! Но Ольге было плевать. Она впала в транс. Этот голос. Боже. Спокойствие, умиротворение. Она желала слушать это целую вечность. Вскоре она вышла на полянку. Наведя на неё фонарик, она осмотрелась. Посреди неё стоял маленький пень. На нём, укутавшись в большую шубку, будто в одеяло, сидела девочка. На вид ей было лет семь. Светлые волосы, тёмные глазки, башмачки и жёлтые колготки. Твою мать! Что делает девочка ночью в лесу, так ещё и за десятки километров от города? Оля посмотрела ей в глаза. В них за несколько мгновений промелькнула вся её жизнь: детство, школа, университет. Даже гибель родного брата. Ромка утонул. Он вместе с друзьями пошёл купаться. Пришли, посидели, выпили. Вот и на пьяную голову решили поспорить, кто дольше задержит дыхание — Виталик выиграл. Ольга подошла к девочке. Ребёнок, увидев её, слезла с пня, взяла Олю за руку и ушла в чащу...Месяц шли поиски, и вскоре в СМИ объявят пропавшей без вести Нифимову Ольгу Сергеевну, двадцать семь лет. Заметил это ее начальник, не получив ответа на звонок, и на второй день вызвал полицию.Лес спал. Птицы и животные не издавали звуков. Маленький овраг перед чащей леса освещался плохо. Но света Луны хватало, чтобы разглядеть силуэт девушки. Она лежала в яме, позабыв о всëм том, что еë тревожило. Бледная кожа была присыпана землëй, а стеклянные глаза будто высматривали звëзды на небе. Заветная мечта Оли сбылась. Она наконец-то отдохнула...

Ключевые слова: Лес чаща смерть отдых авторская история

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