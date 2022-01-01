"Диггеры. Тайна немецкой лаборатории"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:53

Причина: Вырезан мат.

Erin_Grau Просмотров: 69 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:53 by

- Хватай меня за руку, Кирилл! Сейчас, подожди, держу!- Андрюх! ***ть, я кого-то видел, там! - прокричал в паническом припадке Кирилл и пальцем указал куда-то вниз.- Б**, Кирилл, не паникуй ты! Раскачиваешься, мать твою! Тяжело удерживать!- А-А-А!- Кири-и-илл! Кири-и-и-ил-л-л...Рассмотреть что-либо было невозможно, даже от специально оборудованной каски с фонарем на голове не было толку.Я истошно кричал, взывая к нему, но ответа не последовало.Не смог я его удержать. Сила тяжести и потные от паники руки сыграли свою роль.От него остался только карманный фонарик в рюкзаке со сломанным карабином.Не выдержал... Не выдержал ту мощную силу и неимоверную скорость, с которыми Кирилла потянуло вниз.Я наткнулся на Кирилла в соцсети, в одном из диггерских пабликов.Он что-то упорно доказывал диванным зевакам в комментариях и, как оказалось, был прав.Человеком он был опытным в таких делах , еще бы, на счету двадцать семь заброшек и подземных убежищ, начинать спор с настоящим адептом, который в нашей сфере, как рыба в воде, было бесполезно.Помню, как мы разговаривали про заброшки до утра.Он объяснял какое снаряжение лучше всего подходит, хвастал сноровкой , а потом, когда он убедился в том, что я человек которому можно доверять, поведал мне тайну.Тайна заключалась в следующем: Кирилл нашёл по его словам "такое крутое место", совершенно секретное. Оно было создано ещё при союзе, немецкими оккупантами, для проведения опытов на людях, в основном евреях, которых под прикрытием тайно отбирали из нацистских концлагерей.Об этом тайном месте ему рассказал его родной дед, который служил в советской армии, он выведал информацию у пленной немки, одну из которых отвозили в ГУЛАГ на Дальнем востоке.Занимала такая поездка недели три. Кормили немок в основном несвежим хлебом, на большее рассчитывать не приходилось, тех кто сопротивлялся было мало, обычно это заканчивалось остановками для выноса «лишнего балласта» - трупов, короче говоря. Когда дед Кирилла протянул "скудный обед", та с потухающей искрой в глазах охотно приняла " шанс на ещё один прожитый день " и проговорилась о планах нацистских учёных и новом способе поражения красной армии.Сначала дед, было, не поверил, подумал на контузию или чего хуже, но все же решив перестраховаться, подозвал напарника и пленницу увели на дальнейший допрос.Дед Кирилла, который был не последним человеком на службе - капитан Сотников, принял во внимание тот факт, что немка на допросе абсолютно не сопротивлялась, это-то его и насторожило, не нравилась ему она.Спустя несколько часов вся полученная информация была успешно передана в Хабаровский отдел контрразведки НКВД.Соответственно, ответа долго ждать не пришлось, оттуда сразу же поступил приказ об исследовании нацисткой территории и несколько машин с солдатами под командованием СМЕРШа, выехали к пункту назначения.***Не помню, сколько я пролежал в траве, вглядываясь в темноту пещеры, кажется, я ещё и ногу подвернул, твою ж!.. Аптечка, надо бы как-нибудь дотянуться до рюкзака.Смеркалось, поэтому схватив карманный фонарик Кирилла, я подполз к своему рюкзаку, лежавшему в противоположенной стороне от входа в "неизвестную пустоту".Внезапно я услышал доносившийся оттуда шум. Шорох?Мне также показалось, будто кто-то медленно ходит, пиная мелкие камни. Шаги отдавали эхом по всей пещере, и я начал вслушиваться."Может, это был Кирилл? Возможно ли такое? Там метров семь до земли. Бред."Снова окликнув своего напарника и оставшись без обратного ответа, я решил позвать на помощь.Пошарив в подсумке, нашел телефон, экран которого лопнул при ударе и теперь был покрыт мелкими трещинами.Естественно он и не включился... Ну трындец.Одним словом - я в западне. Что делать-то теперь, как помочь Кириллу?..Место-то само в таких глубинах находится, до ближайшего поселения километра три.Я должен за ним спуститься. Я не смогу нести на себе такой крест, оставив его на произвол судьбы. Он бы точно не оставил.***За сутки до этого.Наш путь проходил через село Камышовку, которое находилось в Хабаровском крае, ранее, до тысяча девятьсот шестьдесят второго значился как посёлок третьего отделения совхоза «Волочаевский».Подпрыгивая на кочках в каждой яме, благодаря Кириллу, я чуть не выронив телефон, сверился с картой GPS, который указывал координаты на сорок восемь градусов, тридцать три минуты и три секунды северной широты и сто тридцать четыре градуса, тридцать шесть минут и двадцать две секунды восточной долготы.Мы обсуждали дальнейший объездной путь, как тут Кирилл решил разбавить обстановку и подрубил запыленную магнитолу.- О, вот это я понимаю классика жанра - оживился я, когда услышал из доносившегося динамика знакомый мотивчик Егора Летова – "Всё идет по плану":"...А вся грязь превратилась в голый лёд.И всё идёт по плану-у-у."- Всё идет по плану-у-у, – подхватил Кирилл и вывернул руль чуть ли не на девяносто градусов.Я открыл окно и затянулся сигаретой. Вот так поездка с кайфом. Погода казалось, тоже подстроилась под нас : свежий ветер в лицо, бесконечные деревья - осины, тополи, березы…- Слышь, Кирюх, а как твоего деда звали? - внезапно для себя спросил я у напарника.- Родион Сотников, а что?- Да интересно просто стало, а я своего деда почти не помню, он... - не успел я закончить фразу, как мы тут же влетели с ухабистой дороги в трясину.- Вот уж все идет по плану, - пробубнил про себя Кирилл и тут же скомандовал подтолкнуть фургон сзади, а он, в свою очередь, всё «разрулит» в прямом смысле.- И-и, еще немного... Есть!- Ну что, Андрюх, ссышь? Ах-ах, - самодовольно съязвил Кирилл и аккуратно захлопнул поскрипывающую дверь пережившей лучшие годы и в последствии унаследованной от бати "буханки".- Ссыкотно было ехать на твоей рухляди, - съязвил я ему в ответ и прикурил сигарету.- Ты давай там, снарягу достань, а я пока колёса прочищу.Под крылом фургона свисала крупными сгустками помесь болота с травой- Рухлядь не рухлядь, а через дебри и грязищу проехала как по маслу! Гы ! - Кирилл похлопал по капоту УАЗа как бы подытожив свои слова.- Почти как по маслу, - я демонстративно указал на свою спецовку, по локоть в засохшей грязи.Мы от души посмеялись. Настроение было замечательное, ведь каждый из нас предвкушал грядущее приключение, а то, что мы станем "первопроходцами" загадочного места только ещё больше разжигало азарт.Уже смеркалось, поэтому мы решили быстро проверить нашу экипировку :Страховочные и удерживающие привязи высотой ноль-сорок два и ноль-восемнадцать, двойной верёвочный строп, пару стальных карабинов, две каски с встроенным фонарём, также респираторы, на случай если на месте исследования мы наткнемся на неизвестный газ, предупрежден - вооружён, так сказать, два светодиодных фонаря, пару карманных и рации, куда же без них.Всё было на месте, поэтому, плотно отужинав, мы пришли к единому согласию, что найдем пещеру утром.А пока необходимо было хорошенько выспаться. Но надежды мои меня знатно подвели.Я долго не мог уснуть. Несмотря на просторный кузов покоцанного УАЗа 452 , комфорта было мало.Перед поездкой Кирилл убрал лишние сидения для большего места, это было хорошей идеей, наша экипировка уместилась с лихвой.Ещё осталось место на одного человека, поэтому, не раздумывая, я постелил матрас, где и разместился на ночь.Кирилл спал, заняв два передних сидения.Однако, не смотря на предоставленные мне удобства, ворочался с одного бока на другой достаточно долго.Проснулся от кошмара буквально спустя полтора часа.Снится как дед Кирилла, капитан Сотников - Родион Сергеевич, в тайне от всех, допросил немку, когда та была под стражей:- Меня звали Мари... Мария Захарова. Дотче Сольдатен захватили меня в плен, когда мне было звольф яр альт.Я переспросил её насчёт возраста и, чтобы удостовериться, что я правильно понимаю, показал жестами, сжав и разжав две руки в кулак, затем два пальца.- Коррект. Звольф Яр альт. Двенадцать лет, - Ихь коммэ ауз дэм дорф. Деревня жить, наше деревня оккупировали дотчен сольдатен.Вырезали зверски часть населения, майнэ муттер, вудэ гефаген генномен, муттер, забрали в плен гадкий дотчен сольдатен, майнэ гросмутер вурдэ вор майнэн аугн гетюйтет... Бабушку убили на моих глазах, - дрожащим от боли голосом произнесла немка.- Меня, раненую, забрать в плен и хотели насиловать как других рюсишн фраун, но когда меня привезти в дотчен хоспилаль, гут дотчен фрау сжалилась надо мной и забрала к себе, воспитала как свою айгенэ тохтэ... родную дочь.После того, как наш хоспиталь атаковали рюсишн сольдатен, меня забрали с собой ко всем остальным дотчен фраун и отвезли сюда.***- Рота, подъем! - несколько повелительным тоном начал будить меня Кирилл.Я уснул только под утро, поэтому нехотя еле-еле пролупил глаза.- И обязательно так орать, товарищ старшина? - сонно процедил я и протяжно зевнул.- А мне тебя, что, по головке погладить надо было? - оскалился в улыбке Кирилл.- Смотря какой, гы-гы, - подколол его в ответ и окончательно поднялся.За завтраком я рассказал Кириллу про свой сон. Он искренне удивился.- Странно, что тебе, а не мне приснился. А я вот ниче не помню, вырубился с концами.Я закурил очередную сигарету, наблюдая за тем, как Кирилл паркует темно-синий фургон под ветвистым деревом.Судя по координатам, идти нам нужно было приблизительно минут сорок. На карте места не было, только определенная локация в просеке - это и было нашей ориентировкой.Пройдя часть пути, в моём рюкзаке зашумела рация, затрещали прерывающиеся помехи. Мы с Кириллом, конечно офигели, не думали, что наткнемся на чью-то волну. Вышки-то в трех километрах точно. Впрочем, ладно. Я предположил, что это просто сбой - чего еще можно было ожидать от купленной со скидкой китайской фигни. Кирилл согласился.После того, как мы прошли вглубь просеки, где солнце скрылось в густоте крон, образовав желанный нами тенёк, вдали на узкой тропе мы обратили внимание на фигуру, неторопливо шедшую в нашу сторону.- Доброго утра, сынки, кхык кхыг, - поздоровался с нами оказавшийся той фигурой старик, хотя его сложно было таковым назвать, выглядел он вполне неплохо, лет шестьдесят точно бы дал.Должно быть егерь. Трудно не догадаться по висящей на его плече «Сайге».Черная бородка с пробивающейся сединой, лукошко и протертая торба, заполненная разного вида грибами, среди прочих узнал только лисички и подберёзовики.Слегка поношенные вещи и засаленные волосы.В целом, прямо клишированный персонаж из детской книжки.Спустя минуту, куст неподалёку внезапно «ожил». Из него пулей вылетел здоровенный рыжий пёс. Ага, значит это и есть Пожар. Если бы дед тут же его не остановил, мы с Кирюхой точно бы познакомились с ним поближе.- Пожар! Фу! Хо-ро-о-ший пёс, - погладил тот его по огненной башке.Сухо прокашлявшись, он продолжил:- Куда направляетесь в такую-то рань?- Да так... Как вас по батюшке? - подхватил я- Фёдор Ильич меня звать. Местный егерь я. Мы с Пожаром как раз с утреннего обхода. Заодно вот грибочков всяких насобирал, посушу да на зиму оставлю, супчик будет что надо, э-хе-хе.После дождя как миленькие показались.- Да, Фёдор Ильич, дело говорите, - похвастал своим "уловом" старый егерь, явно предвкушая свой "будущий" результат сбора.- Я Андрей, а это Кирилл, мы - диггеры. Поговаривают, тут у вас леса и пещера имеется, хотим вот исследовать.- Путешественники чаль? - недоуменно спросил Фёдор Ильич почесав затылок.- Ну вроде того, - улыбнулся я.- Ох леса-лесами, а пещера есть, но я бы туда соваться-то не рекомендовал бы, недоброе место, опасное. Аль легенды про неё не слышали? - ехидно спросил старый егерь и грубо прочистил горло.- Какие такие легенды?- вмешался Кирилл.- Из села сюда частенько люди приезжают, то за грибами, а некоторые поохотиться, так вот все как один рассказывают, что мерещатся им звуки выстрелов, то крики, а никого на самом деле нет, - протянул егерь и снял с плеча ружьё. Я достал сигареты и, по просьбе, протянул одну ему.- Ну, на то мы и исследователи, всё снаряжение имеется, а в такие вещи мы не верим, Фёдор Ильич.- Можно просто Ильич. Эх вы, городские, упёртые. Мое дело вас предупредить, а решать - вам. Заглядывайте в гости после этого вашего "исследования", моя сторожка недалеко отсюда за озером. Не хоромы, но дичь, да под Беленькую найдётся.- О-о, вот это я понимаю знакомство, хы-гы, - пожал руку Ильичу Кирилл и улыбнулся, Пожар начал его обнюхивать, затем подбежал ко мне и недовольно зарычал.Егерь взглянул на меня и я заметил, что на его лице промелькнула тень подозрения. Но потом он всё же дал нам пару советов и рассказал про возможные окольные пути, так мы и разминулись на доброй ноте.Миновав просеку и сделав пару остановок по пути, мы с Кириллом наткнулись на карстовый грот, обросший ползучей зеленью по бокам, надежно прикрытый деревьями и который находился внизу на крутом спуске холма. Я также отметил, что ослабленная по бокам порода начинает обрушаться, представил масштаб обвала, и у меня заныло внизу живота. Кирилл тем временем достал походную флагу с водой, а я наконец-то сбросил с себя тяжелый рюкзак и оставил у входа.Надо было поторапливаться, пока совсем не стемнело. Достав инструмент, необходимый нам для барометрического нивелирования, я убедился, что спускаться мы будем не без проблем.- Фи-и-и-и-у, - присвистнул я. Да там метров семь вниз.- Пойдет. Поехали, – точно как наш великий соотечественник, герой космонавтики, Кирилл взял на себя роль первого в списке добровольцев. С трудом, но удачно нашел единственное место, где можно было спуститься. Для этого нужно было воткнуть ледоруб в пещеру и зацепить трос. Как только Кирилл начал спускаться, он услышал непонятный шорох внизу, о чем поделился со мной.- Да не ссы ты, летучие мыши или еще чего.- Больше похоже на шаги.- Так, шизик, сегодня буханку поведу я.- Да иди ты нахрен, Андрюх, сам щас все услышишь.Пещера и впрямь была внушительных размеров. Включив налобный фонарь, мы пошли вдаль к неизведанному. Температура составляла восемь градусов по Цельсию. Кирилл чуть не долбанулся башкой об висящий сталактит, но и это «чуть» не остановило мой прорвавшийся ржач.Мы шли вдоль пещеры около сорока минут, становилось душно. Старались держаться вместе, жаль, что нас только двое.Ответвлений было предостаточно, но даже с рацией надежнее было не отходить друг от друга не менее чем на двадцать шагов.Слышу шипение рации и направляюсь к Кириллу.Судя по всему, нам улыбнулась удача.- Андрюх, Андрюх, ну-ка подсвети. Вот, кажется, это оно.- Охренеть... - ответил я, вытаращив глаза на массивного вида железную дверь с круглой ручкой посередине.***Перед нами красовался внушительного размера бункер советских времён.Особенно завораживала толщина двери. Тут у меня промелькнула мысль, каким макаром мы ее откроем. Кирилл тоже задумался. Да-а, наверное картина со стороны выглядит смешно. Два недоумка стоят перед дверью с фонарем в руках и пялятся в одну точку.- У тебя в рюкзаке случаем кирка не завалялась? –решил пошутить Кирилл- Коне-е-чно, всегда с собой ношу вот как раз для таких случаев. Каламбуры оставь на потом, а сейчас давай-ка подсоби.- Душнила, - ответил Кирилл, и мы принялись толкать железную махину, предварительно открутив ручку. На удивление, она поддалась достаточно легко. А вот чтобы открыть дверь, пришлось приложить максимальные усилия. И не поймешь, что скрипело громче, она или моя спина. При входе в бункер, по бокам и сверху, размещались провода, снабжающие помещение светом.Проходя дальше, мы наткнулись на множество дверей. Тут, как назло, свет моего фонаря начал мерцать. Пока я в нем ковырялся, Кирилл прошел в командный пункт, который как мы успели отметить, состоял из двух стволов, в каждом из которых размещается многоэтажный блок цилиндрической формы.- Пш-шть, Кирюх, у меня батарейки садятся, ты где? - уведомил по рации напарника.- В столовке, иди прямо и сверни налево. Пш-ш.Перевёрнутые стулья и пробитый стол, лежавшие годами, навевали некую тоску и оставили на полу чистый отпечаток, как только Кирилл приподнял один из них. Далее мы прошли мимо санчасти, затем нам показался зал оперативного управления, пройдя еще немного, мы набрели на кабинеты - это всё единое составляющее командного блока. В одном из кабинетов, на столе, лежала кипа пожелтевших от времени бумаг и папок. В углу стола лежала пошарпанная и замасленная табличка со стертыми инициалами «Лит..ов». Я обратил внимание на карту, размещенную на стене над самим столом. Судя по всему, это схема бункера. Красным маркером отмечен вход под землю. Хорошо, что мы были в респираторах, ибо Кирилл громко швырнул одну из папок, и в свете его налобного фонаря крупными клубами взметнула пыль.- Смотри, Андрюх, тут даже фотки есть. Вот это раритет.- А, Литвинов. Его инициалы. И СМЕРШи. Ничего себе.Пройдя еще немного по левой стороне, мы наткнулись на комнату.- Похоже на казарму, - я открыл дверь и уверенно зашагал вперед. Кирилл сделал то же самое, но потом резко остановился и начал ерзать на месте вверх - вниз.- Чувствуешь?- Что? – с недоумением взглянул на Кирилла.- Под полом будто полость.И правда, звук казался тимпаническим. Я подошел к одной из кроватей и случайно зацепился ногой за выемку в полу. Светодиодный фонарь выпал из руки и закатился под нее.Когда принялся его доставать, я знатно прифигел.- Андрюх, ты чего там застыл?- Да ты глянь что я нашел.- Нихрена-а себе.Под кроватью мы обнаружили люк. Переглянулись с Кириллом и молча отодвинули койку. Найти еще одну загадку и не решить её? Нет уж. Амбиций хоть отбавляй. И упертости тоже.Из темного люка показалась верхушка лестницы. А вот это уже было небезопасно. За это время она точно прогнила, поэтому не обошлось без страховочного стропа.- Ну чё там?- Можешь спуститься.- Похоже на погреб, - уверенно заявил Кирилл, спустившись следом за мной.В помещении было несколько ящиков и небольшого размера балки.Осматривая помещение, я чуть не упал. По запыленному полу были разбросаны пустые гильзы.Кирилл снял с себя рюкзак и положил на один из закрытых ящиков, который выглядел довольно надежно, но, вопреки ожиданиям, крышка с треском проломалась.- Ах-а-ха, ну ты конечно «гений».- Да я хотел газоанализатор достать. У меня какое-то чувство сонливости возникает.- Может это из-за усталости?- Я не знаю, но надо бы по-хорошему уже выбираться отсюда.- Погоди, это что... Папка?Благодаря рукожопости Кирилла, в ящике мы обнаружили обвернутую в тряпье старую папку.Странно, почему она была здесь, а не в кабинетах. Значит, кто-то пытался ее спрятать. Но с какой целью?«Народный Комиссариат Внутренних дел СССР. Личное дело номер 117» - гласит обложка синей папки.В глаза сразу же бросилась крупная печать «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» среди иных записей.***18 октября 1941Стук в дверь.- Товарищ Генерал, разрешите?- О, Тищенко, разрешаю. Проходи.Литвинов, стоявший у своей личной библиотеки, сразу же закрыл за майором дверь на ключ.- Товарищ генерал, куда прикажете доставить оружие? Машины уже загружены.- Молодец. Сразу к делу. Ты и Тряпицын должны отвезти его в Калинин. Вся ответственность лежит на вас, – Литвинов наклонился к майору и угрожающе добавил.- Учтите, если что-то пойдет не так, вы будете отвечать по законам военного времени. Запомнили?- Так точно, товарищ генерал, – напряженно ответил Тищенко.- Свободен. А, и позови Смирнова ко мне.Тищенко утвердительно кивнул головой и скрылся за дверью.Литвинов тяжело выдохнул и принялся забивать трубку табаком. На лице читалось раздражение.В ожидании офицера, он по нескольку раз вчитывался в записи по делу физика-ядерщика Носова Сергея Ивановича.Очередной стук в дверь.- Вызывали, товарищ генерал? - слегка робко произнес в ту же секунду вошедший Смирнов.- Да-да, - Литвинов выпустил струю дыма. Офицер не курил, потому невольно закашлялся.- Извини, - генерал изучающе посмотрел на вошедшего и продолжил.- Давай без лишней учтивости. Ответь-ка мне, Смирнов, можно ли тебе доверять? - спросил из-за спины Литвинов, подходя к своему столу.- Товарищ генерал, я потому и здесь чтобы служить советскому союзу и сделать все что в моих полномочия,. - выпалил офицер.Литвинов криво улыбнулся.- Ты не понял. Могу лично Я, тебе доверять? - процедил генерал, сквозь пожелтевшие от пагубной привычки зубы, не сводя с того глаз.- Что от меня требуется?- Так-то лучше. Значит так, Смирнов, слушай мой приказ. Через неделю едешь со мной и майорами Тищенко и Тряпицыным в Калинин. Они введут тебя в курс дела. Но это все побочка. У меня есть задание лично для тебя. По приезде обратно, ты должен будешь их убрать. Тихо и без лишних вопросов. Естественно, за это будешь вознагражден. Все понятно?- Так точно, товарищ генерал. Будет исполнено, - ответил офицер и вышел, под указывающим пальцем на дверь, Литвинова.Не теряя ни минуты, Смирнов, получив ценную информацию, должен донести ее до нужного человека. За тем он был и подослан. Выяснить планы Литвинова - вот его главная цель.Григорий его уже ждал. Отодвинув брезентовый тент грузовой машины, два мгбшника под прикрытием обменялись информацией. Орлов - организатор группы, принял полученные данные к сведению и начал готовиться к действиям, которые обеспечат ему срыв планов предателя.День Икс. Когда «информатор» Смирнов уехал, Григорий Орлов пробрался в кабинет Литвинова.Нужные люди ему в этом помогли. Вот оно. Компромат настолько увесистый, что за него, генерала должны просто расстрелять на месте. Нужно было как можно скорее передать информацию Центру. Закрывшись на ключ в комнате для размещения воинских частей, офицер начал телеграфировать:- Задача успешно выполнена, доношу до вашего сведения следующие данные:«17 октября 1941 года в ходе наступления на Москву немцы заняли Калинин, несмотря на сопротивление антинацистской ячейки, весь город был подчинен немцам.В ходе тайной встречи, по военной линии немцам было передано через британцев американское биооружие. Американцы надеялись, что немцы сломают хребет коммунистам, а потом они поделят сферы влияния на территории СССР. За время нахождения в Калинине, на его окраине была построена лаборатория силами пленных, в том числе женщин. Немцы собирались испытать данное оружие на пленных, тем самым проверить эффективность, что им и удалось сделать, очередь должна была дойти и до пленной немки.Родион Сотников, сотрудник состава НКВД, допросил свидетеля:«Мария Захарова происходила из семьи русских немцев, отец - немец, мать - русская. Знает два языка. Когда началась война, ее отец ушел на фронт. Она осталась с матерью и бабушкой, которые впоследствии были убиты вторгнувшимися немцами. Захваченную в плен, в возрасте двенадцати лет, отослали в концлагерь для военных Холхезондорф, который быстро соорудили под Калининым. Там она увидела все зверства нацистов и испытания над военнопленными с помощью химического биооружия».После отступления частей немецкой армии, оружие вывезли. Так как планам по уничтожению СССР американцами не удалось сбыться, они были отодвинуты на неопределенный срок, но это не помешало им начать разработку ядерного вооружения.Параллельно этим занимался и СОЮЗ. Через дипломатическую линию в СССР были засланы агенты американской разведки, которые смогли выйти на предателя Родины Генерала Литвинова.За большую сумму и обещания эвакуации в штаты, и предоставление политического убежища, ему предложили совершить покушение на физика ядерщика, и тут возникло то же самое оружие, что пропало из лаборатории в Калинине. Литвинов давно хотел бежать из страны - это было его шансом, потому он стал подготавливать план как доставить данное оружие в бункер под Камышовкой.Замаскировав поездку в Калинин с целью проверки состояния военных частей, генерал приказал своим подчиненным, майору Тищенко и Тряпицыну, завести данное оружие под Калинин и оборудовать там скрытый склад с вооружением».После передачи сведений, Григорию Орлову нужно было найти оставшихся союзников и сообщить о том, что его часть операции под кодовым словом «Гранит» выполнена.Бережно укутав папку в часть тряпья, кадровый офицер надеялся передать ее майору Самарину — участнику их группы, но как только он спрятал папку, в ту же минуту, несколько конвойных вошли в казарму.Среди них оказались... Тищенко и Тряпицын... План рухнул, те самые собачки Литвинова вернулись пораньше.«Значит, кто-то меня предал…» - подумал про себя Орлов.У него был план, и пока он пытался его сообразить, из двери показался Смирнов.- Орлов, ты объявляешься изменником и будешь отвечать по законам военного времени, - продиктовал майор Тищенко. Двое конвойных уже шли навстречу к офицеру, как тут резким движением офицер Смирнов достал маузер из кобуры и начал стрельбу... Первое попадание в одного из солдат, Тряпицын прикрыл голову рукой, в это время конвойный достал винтовку Токарева. Смирнов последовал примеру Орлова и спрыгнул в погреб, где была каменная кладка, ведущая в подземный тоннель.- Расстрел-я-ять! - кричит в догонку Тряпицын.Смирнов, прикрывая Орлова, пока тот возился с кладкой, убил одного конвойного.Тищенко пустил очередь в Орлова, и остатки кирпичей окончательно освободили проход в тоннель. Смирнова ранили в плечо.Побежав тоннель, два мгбшника, потерпевшие неудачу, отстреливались от врагов, предателей родины... Точно как Каин и Авель, солдаты, идущие брат на брата, преисполненные ненавистью.Казалось, время замерло…- Агх, ***а,- прорычал от боли офицер, прикрывая рану рукой.- Сюда! - призвал к себе Орлов, но было слишком поздно. Их уже окружили.- Приветствие вам от майора Самарина, - удовлетворительно прохрипел Тищенко, стоя перед офицерами, и майоры тут же пустили в них очередь.***Мы потеряли счет времени, настолько увлекли нас записи под грифом «секретно».Глаза в пять копеек отдавали отблеском в фонарном луче Кирилла. Мой давно сел, но меня это совершенно не беспокоило. Беспокоило только то, что мы с напарником ненароком стали свидетелями государственной тайны. С одной стороны это воодушевляло, а с другой - пророчило нам массу проблем.- Андрюх... Тебе не кажется, что нам за эту папку, бошки поотрывают? - отойдя от изумления, спросил Кирилл.- Кажется. Очень даже.- И что, мы оставим ее здесь?- Какой тогда смысл? Не мы, так последователи найдут, - уверенно заявил я.- Про это место мало кто знает. О пещере возможно и в курсе, а то, что здесь бункер... Вряд ли об этом кто-то осведомлен, - несколько обиженно выпалил Кирилл.- Уверен в этом?- Почти на сто процентов.- Вот именно, что почти, - с этими словами я засунул папку в рюкзак.Мы с Кириллом приняли решение взять ее с собой, уже наверху решим, что с ней делать дальше. А пока что нам предстоял долгий путь обратно из бункера. Силы были на исходе, вода закончилась, потому мы решили ускориться, и незаметно для себя миновали санчасть.- Ты что-то про немку говорил, про сон, помнишь? - напомнил Кирилл, когда мы уже спускались в тоннель.- И правда, «Андрей Кравцов - пророк нашего времени» - хороший бы заголовок в газете получился, - пошутил я, параллельно доставая страховочный трос.- «Душнила нашего времени», - ловко подхватил Кирилл.Чем скорее мы приближались к выходу, тем сильнее улучшалось настроение.Внезапно со стороны выхода донесся странный шум. Будто кто-то неспеша бродил по пещере, разминая в пыль мелкие камни. Мы замерли и начали вслушиваться. Казалось, звук приближался.- Что за ***ня?- Во-от, а я говорил, что слышал шаги, еще когда мы спускались, - удовлетворительно прошептал напарник. Несмотря на происходящие странности, в глубине души он точно был рад, что сумел доказать свою правоту.Мы замедлили свой темп, лицо ощущало приятный холодок, прилетевший снаружи.Через пять минут шорохи прекратились. Я прицепил к своему поясу трос и встрепенулся от внезапного громкого железного стука со стороны бункера.Кирилл о***нел не меньше моего.Удар был настолько громкий, что мне показалось, волна вибраций задела грот, и с пещерного потолка сваливались обломки сталактитов и пыль с горной породой.- Ай, блин!- Чего ты?- Нога, - я не заметил, как оступился о камень.- Андрюх, давай быстрее! Б**, Порода осыпается!- Держись! - я начал интенсивнее накручивать трос лебёдки, уже будучи наверху.- Осторожно, Андрюх! - в ту же секунду трос на рюкзаке Кирилла сорвался и отломал карабин.В свете налобного фонаря мелькнула чья-то тень.- А-Андрюх, я кого-то видел. Там... А-А-А, - трос лебёдки окончательно разорвался и Кирилл с грохотом упал вниз...***В ту же секунду я вспомнил про Ильича. Сторожка находится недалеко отсюда, и это было единственным выходом в данной ситуации.«Держись, Кирюх, мы тебя вытащим», - подумал я про себя и поковылял в сторону озера.На звук подходящего к дому чужака, собака лаем подала сигнал хозяину.- Ну чего ты там разгорланился-то, Пожар? - раздался ворчливый голос Федора Ильича из открытой настежь деревянной двери.Доковыляв, наконец, к жилищу нового знакомого, весь в болотной жиже, я начал окликать егеря. На заднем дворе увидел воткнутую в землю лопату. Успел подумать, что ею можно было бы убрать и расчистить вход внутри пещеры.Пёс всё не унимался и подпрыгивал из стороны в сторону, и резво отскакивал, затем подбежал ко мне.- Андрей? О, а я думал, забыли про меня, - заметил меня егерь, показавшийся из сторожки. - А где Кири... - он не успел договорить, как я сразу начал его перебивать.- Федор Ильич, ему как раз помощь нужна. Он сорвался и упал вниз, строп не выдержал! Вход породой завалило, помогите его как-то вытащить! - выпалил я на одном дыхании, оперевшись руками на свои колени.- Какой кошмар... мда-а, а я прямо нутром чуял неладное! - ответил егерь, прихватив лопату, и мы направились спасать Кирилла. По пути, Ильич рассказал мне про длинный тоннель под пещерой, вход в который находится с другой стороны через узкий лаз, ведущий вниз.«Точно. Проход, отмеченный красным маркером»Я решил протиснуться первым, пришлось даже снять каску. Заныло в желудке и во рту отдало горечью. Как только я спустился, передо мной открылся тоннель из кирпичей и каменной кладки. Мельком заметил, что справа была решетка с закрытой дверью, но нужно было двигаться дальше. Пока Ильич спускался, я достал карманный фонарик. Антураж тоннеля выглядел довольно мрачно: стены кладки у самого основания были покрыты склизкой черной плесенью и зеленым мхом, из глубины веяло прохладой. Тишину нарушал только бьющийся об плечо приклад ружья Ильича. Зачем он его взял я так и не понял.Мы продолжили путь, и через пятнадцать минут нам встретилась развилка. Я решил быстро проверить что находилось справа. Мои расчеты не подвели – взору открылась лестница, ведущая в бункер.Свернув налево, мы замерли. Опять эти шаги... Звук все нарастал, и Ильич нервно притронулся к плечевому ремню. То, что случилось дальше, заставило мои волосы встать дыбом.Внезапно раздались крики вперемешку с голосами. Бег и стрельба!- Что за ***ня, - мы оглянулись и увидели, как нам навстречу бежали солдаты НКВД.Только потом я вспомнил, что видел эти лица на фотографиях в одном из кабинетов.Сначала двое, по виду конвойные, орали и стреляли, но мне показалось, что пули каким-то образом прошли сквозь меня, затем, судя по всему, два главных, высших чинов, отдали приказы расстрелять. Маузер второго дымился от выстрела, они смотрели прямо на нас с егерем, но в то же время казалось, будто они смотрят сквозь нас, стеклянными и пустыми глазами.- Ложиись! - крикнул я Ильичу, трясущимся голосом. В панике шарю по своему телу... Никаких ранений. Я не понимал, что происходит. Ильич, вместо того чтобы спасаться, достал Сайгу и открыл по солдатам ответный огонь..- Ах вы ж супостаты недоделанные! А ну проваливайте туды, откуда пришли! - кричал им вслед Федор Ильич, точно попадая в каждого из «главных».Пули пролетали мимо солдат, и стена напротив мгновенно была продырявлена как кухонный дуршлаг, те одним махом рассеялись, как по щелчку пальцем, словно сгусток тумана.- Поднимайся, - подошел ко мне Ильич, когда все призраки одним махом испарились.- Призраки, Ильич, это что, призраки?! - ошарашено уставился на егеря.- Они самые. Неупокоенные души бойцов, - как-то спокойно ответил старик, подавая мне руку.Потрясенный, я встал на ноги, и это было похоже на первые неловкие шаги новорожденного теленка. В голове смешались мысли, один за одним разрушалось недоверие к суеверным вещам. Мир перевернулся с ног на голову в тот самый момент, когда открыл глазам завесу мистики.Меня корежило из стороны в сторону, Ильич это заметил.- Не зря я с собой оружие взял, хы-гы, - старался успокоить егерь.Приближаясь к концу тоннеля, я то и дело расспрашивал старика. Он ведь совсем не испугался, а значит, видел такую картину не впервые.- Каждое место наделено своей памятью. Ты видел фрагмент из прошлого. Скорее всего именно в этом месте и произошла какая-то перепалка. Эти души, при жизни были убиты здесь, вот они и показали нам свою кончину. А тоннель сохранил это воспоминание, - закончил Ильич и прокашлялся.- То есть, они стреляли не в нас? - ответил я и наконец, взял себя в руки.- Правильно мыслишь. Не в нас, а в тех, кто им казался вместо нас. Представь, что ты в фильме. Просто зритель.- Ага, фильм с «3д» эффектом, на который совершенно нет желания сходить еще раз.- Они больше не появятся здесь, по крайней мере сейчас. Я их припугнул как следует, - ответил егерь и повесил на плечо ружье, ствол которого, к счастью, уже остыл.В конце тоннеля нас ждала массивная дверь, такая же как у бункера. Подтолкнув ее хорошенько, мы вышли в пещеру. Внутри нашему взору был представлен пещерный комплекс.Мы ускорили шаг. «Держись друг, мы уже идем».- Не вижу его, - мой налобный фонарь светил тусклым светом, на последнем дыхании, так сказать.- Вот там, под породой, - Ильич сбросил ружье и подбежал к Кириллу. Я последовал за ним.- Кирюха! - я трясу его за плечо, снимаю с него каску и респиратор.- Ай-яй-яй, сынок, что же ты так, - Ильич помог его вытащить из под грязи и мелкой обвалившейся горной породы.Я проверил дыхание Кирилла, но его не было. Пульс чувствовался, но был он очень слабым.Федор Ильич принялся расчищать заваленный наполовину вход. Единственный плюс - камни упали таким образом, что образовали небольшой выступ, и теперь вытащить Кирилла будет намного проще.Я начал слегка бить напарника по щекам, чтобы привести в чувство. Было рискованно применять непрямой массаж сердца, неизвестно какие травмы он получил, но я попытался сделать это максимально осторожно. Спустя пару минут раздался громкий кашель и тяжелый глубокий вдох.Кирилл очнулся.- Братан, ты как? - Кирилл смотрел вверх, не шевеля шеей, потом взгляд переместился на меня.- Агх-х, - учащенно делая резкие вдохи и выдохи, Кирилл с трудом произносил слова.- Спина... Агх, я наверное сломал ребра сзади... Чувствую адскую боль.Ильич обернулся, и я указал ему на валяющиеся поблизости от его ног монтажные когти, которые я спустил в пещеру перед тем, как позвать его на помощь.- Федор Ильич, сможете подняться наверх и закрепить тросы?- Постараюсь, сынки.Уже наверху Кириллу стало намного лучше. Он даже смог нормально разговаривать. На наши расспросы отвечал, что боль потихоньку отступает, а через полчаса и вовсе более не ощущалась. Это шокировало всех нас. Явно в рубахе родился.Ильич помог собрать снаряжение, а я принялся тащить на себе Кирилла. Егерь пошел вперед, к буханке, мы с Кириллом отставали. Через пару минут Кирилл заявил о том, что сможет идти сам.- У тебя травматический шок. Опирайся давай, мы почти дошли.- Нормально все, я дойду.Буханка и Ильич с экипировкой виднелись за ветвистым деревом.«А-а, что за хрень?!» - Кирилл испуганно вскрикнул.Я уже поднимался на холм и точно был уверен, что Кирилл идёт следом. Но тут затрещала рация, что несколько озадачило, ведь батарейки сели еще в бункере, - она выдавила из себя искаженную речь.-Пш... Андрю… Х... Пш-ть...Я оглянулся и увидел, что напарника-то нет. В недоумении хватаю рацию.- Я не понял. КАК ЭТО ВООБЩЕ? Ты где, мать твою?!- Андрюх, возвращайся к пещере! Срочно! Тут! Пшть, - связь оборвалась.Покрывая всё трёхэтажным матом, бегу обратно. В голове возникли мысли, которые я пытался от себя отогнать, не доверяя им, этого не может быть. Махнул Ильичу рукой, но тот уже сам все понял.Впопыхах останавливаюсь, вижу побледневшего напарника с округленными от ужаса глазами.- Анрюх, я сам не знаю как... - первым заговорил Кирилл.Ильич недобро покосился на Кирилла и, с печальным лицом, подошёл ближе. Резким движением вооружился Сайгой и прицелился в него. Я начал орать, подбегаю, пытаюсь ухватиться за дуло.- Э-Э, Мужик! Стой! - Кирилл в панике приподнял руки.Наши голоса смешались в громкий вопль. Но сразу же прекратился. Его перебил выстрел ...в Кирилла. Тот открыл глаза, в съеженной позе начал оглядываться как безумец.Я стоял с обвисшей челюстью, ведь... На нем не оказалось ранения... И крови, ничего... Потому что, мои догадки, к несчастью, оправдались… Это был уже не Кирилл… А его призрак.- Мужик, ты, что, с катушек слетел? - все с таким же безумным взглядом спросил егеря призрак моего друга.- Кирюх...- Братан, я, это... Походу мертв.- Я поэтому и выстрелил, чтобы проверить, кгх, не сердчай, - заявил егерь, опустив ружьё.Мы не могли в это поверить. Вот почему Кирилл так быстро «оправился».Я сбросил карманный фонарик в пещеру, и её стены рассеялись в свете, упав вниз, обнажив нам страшную картину. Свет фонаря прямым лучом указывал на тело Кирилла, по-прежнему лежащее под горной породой.- Как же так, - я безнадежно выдохнул.- Тело следует достать и упокоить твою душу, сынок. Потому тебя и вернуло обратно. Тело и само место тебя здесь держит, как и остальных, находящихся на границе миров.- Остальных? Это кого? - с недоумением спросил Кирилл, не отрывая взгляд от своего тела.- Мы с Ильичом видели призраков солдат в тоннеле, когда шли за тобой, - добавил я.В сумеречном свете, два человека стали свидетелями еще одной мистической ситуации. Печальной мистической ситуации.***- С папкой что будешь делать? - спросил Кирилл.- Прямо сейчас ее и сожгу. Сплошные беды от неё.Кирилл... Призрак Кирилла покачал головой - «Наверное это правильно».Мы наблюдали за тем, как догорает бесценный компромат государственной важности.- На что это похоже? - ком в горле, казалось, размером с валун, я еле выдавил вопрос.- А? Ты про что? - Кирилл смотрел на огонь, ожидая ответа.- Что ты почувствовал, когда оказался возле пещеры?- А, ты про это. Будто меня несёт сквозь пространство и время на огромной скорости, знаешь, когда в тачке едешь и смотришь на дорогу, вот типа того. А потом... Как в игре, "респавнишься" на месте сохранения.Мужики не плачут - гласит всеобщее правило, но ***а, я ощущал что еле держусь, от попытки удерживать нахлынувшие эмоции, резко заболели глаза.- Эх, знал бы, что дед меня на смерть отправит, не поехал бы конечно, никуда, - задумчиво и как-то спокойно произнёс Кирилл, смотря куда-то вглубь своего сознания. После небольшой паузы он аж подпрыгнул и пошарил в кармане.- Кстати, вот, - он протянул мне ключи от УАЗа.- Буханка твоя теперь.Я судорожно начал вытирать промокшие от слез глаза и, чтобы ещё больше не расстраивать Кирилла, выдавил всё что смог.- Рухлядь что ли твоя… На кой она мне, - дрожащим голосом я пытался шутить.Кирилл мягко улыбнулся , затем добавил:«Рухлядь не рухлядь, а службу сослужит».Мы похоронили тело Кирилла за пещерой. Надгробием послужила воткнутая лопата и толстая ветка дерева, надежно перевязанная куском стропа. Под звездным небом это выглядело еще печальнее.- Ну что, дружище, надо прощаться. Мне пора, - Кирилл крепко обнял меня и похлопал по плечу. Ильич пожал ему руку.Затем призрак Кирилла испарился, но не сгустком тумана, а просто исчез.Я скурил две сигареты подряд, пока мы с Ильичом, по его приглашению, направились к сторожке. По пути егерь рассказал, что слышал о том, как пещеру вместе с бункером планируют затопить. Люди ее опасаются и не ходят туда. Но это всего лишь слухи.Утром я поеду домой. Без друга, без проклятой папки, зато с гнетущими мыслями.Прошло много лет с тех пор, а я выполнил свое обещание - я пообещал себе бросить курить. И больше никогда в жизни не заниматься диггерством.

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