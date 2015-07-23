Тень и шёпот. Главы 5-7

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алисава Просмотров: 95 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:42 by

Глава 5.Проснувшись рано утром, Михаэль встал с кровати, намереваясь отправиться на кухню, чтобы попить воды. В коридоре он встретил заплаканную Диану.— Диана, что случилось? Что-то с Матвеем? — с тревогой спросил он, положив руки ей на плечи.Девушка заплакала и прижалась к нему.— Миша, я не понимаю, что со мной происходит, — ответила она сквозь слёзы. — В последнее время я слышу голос над ухом, он говорит мне, чтобы я что-нибудь сделала с ребёнком. Он словно пытается управлять мной. Миша, я боюсь, что могу причинить зло Матвею, я этого не хочу.— Успокойся, — сказал Михаэль, обнимая Диану и поглаживая её волосы. — Есть хорошая психиатрическая клиника, мы можем обратиться туда. Нужно только позвонить моей или твоей маме, чтобы было кому присмотреть за Даниэлой и Матвеем, пока мы будем там.Днём Диана и Михаэль посетили психиатрическую клинику. Во время клинической беседы врач-психиатр внимательно выслушал жалобы Дианы на эмоциональное опустошение—утрату интереса к общению и увлечениям, которые раньше нравились, неспособность радоваться и испытывать удовольствие, тревожность, мрачное видение будущего и голоса, призывающие умертвить ребёнка. Далее он расспросил девушку о наличии депрессивных проявлений до беременности, психических расстройств у неё самой, ее ближайших родственников. Тщательно собрав анамнез, он выявил у Дианы такие симптомы послеродовой депрессии, как: апатия, ангедония и гипотимия. В итоге врач назначил Диане курс когнитивно-бихевиоральной психотерапии в сочетании с медикаментозной коррекцией. Возвращаясь домой, девушка искренне надеялась, что больше не будет представлять опасность для собственных детей.Всю следующую недели Диана принимала выписанные ей транквилизаторы, антидепрессанты и нейролептики, и дважды ходила к Анжеле на сеансы психотерапии, в надежде, что это поможет уберечь своих детей от самой же себя. Она потеряла надежду после следующего случая...Было раннее утро, небо только начало светлеть. Диана зашла в детскую, чтобы покормить Матвея, который, как правило, просыпался к этому времени. Раздвинув шторы, девушка впустила в комнату первые лучи солнца и подошла к кроватке. Ребёнок всё ещё спал, он лежал в своей кроватке, накрытый подушкой. Страх начал закрадываться в душу Дианы, когда она убрала подушку. Матвей лежал в какой-то странной позе, его глаза были широко открыты, их неподвижный взгляд—устремлён в никуда. Малыш не дышал, его тело было обмякшим, по нему пошли сине-бордовые пятна, которые появляются от нехватки кислорода. У Дианы замерло сердце, ей стало трудно дышать от осознания того, что она сделала, когда рядом не оказалось никого, кто мог бы остановить её. От шока у девушки подкосились ноги, и она упала на колени рядом с кроваткой Матвея. В глазах Дианы потемнело, и сознание покинуло её......Диана проснулась в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем и осознала, что всё произошедшее было лишь её кошмарным сном. После этого случая девушка решила, что должна сама разобраться в том, что с ней происходит. Она вспомнила, что всё началось с тени женщины, наблюдавшей за ней с первого дня переезда. Вскоре, сидя за ноутбуком, Диана просматривала различные сайты, где можно было найти информацию по теме: "Люди-тени: кто они?". На одном из форумов, посвящённых эзотерике и оккультизму, она познакомилась с девушкой по имени Алисава, живущей в одном с ней городе, та написала ей:"Исходя из обстоятельств, окружающих теневых людей в данном случае, кажется, что они являются духами, которые не могут перейти на другую сторону. Из рассказов, которые я читала, можно сделать вывод, что они убили себя, попали в автомобильную аварию, стали жертвой убийства или какой-то другой неестественной смерти.Даже маленькие дети, которые смогли поговорить с Теневыми людьми, сказали, что причина, по которой они все еще здесь, заключается в том, что «они не могут попасть на небеса». Другими словами, это те, кто застрял в нашем мире.Я думаю, что теневые люди это отдельная категория привидений. Они появляются там, где насильственное событие запечатлело себя на ткани времени и пространства. Это как видеозапись, которая играет снова и снова, несмотря на то, что актеры перешли в иной мир.Чаще всего, их присутствие ощущается внутренним беспокойством, ощущением наблюдения за вами, возникает ничем не обоснованное чувство страха. Не редко, удаётся заметить периферийным зрением, тень или движение".Также Алисава оставила Диане свой номер телефона, на случай если той понадобится помощь медиума. Прочитав это, девушка вспомнила слова Михаэля о том, что здесь произошли некие трагические события, связанные с семьёй прежнего владельца дома. Она решила спросить об этом у Вероники, которая хорошо знала эту семью. Диана позвонила ей и спросила:— Вероника, я хотела тебя спросить, почему прежний владелец нашего дома хотел как можно быстрее продать его и уехать из посёлка? Какие трагические события произошли там? От каких воспоминаний он бежал?— В этом доме погибли его близкие: жена и двое маленьких детей, — Чуть приглушённым голосом ответила Вероника.— Боже мой! Как это случилось? — Диана в ужасе прижала ладонь к губам.— Это не телефонный разговор. Давай встретимся возле фонтана.Они встретились через пятнадцать минут, и Вероника начала свой рассказ:— Было около пяти часов утра, когда нас с мужем разбудил вой сирен. Выглянув в окно, мы увидели во дворе несколько полицейских машин с включёнными мигалками а у самого входа в дом был припаркован белый фургон с надписью "Судмедэксперт". Я видела, как из дома на носилках, накрытых белыми простынями, выносили тела Алины и детей: Аделины и Ангелины. Следом из дома вышел Александр, на нём просто лица не было. Позже мы узнали, что Алина сначала убила своих детей, а потом покончила с собой.— Что такое могло произойти в её жизни, чтобы заставить совершить подобное? — спросила шокированная Диана.— Последние шесть месяцев Алина особенно страдала от послеродовой депрессии. Когда-то яркая и активная девушка, приветливая хозяйка, она замкнулась в себе, перестала разговаривать с людьми. В последнее время она ходила только в супермаркеты, где можно было молча взять продукты с полок, молча расплатиться и молча уйти. Я знала, что у Алины в семейной жизни всё очень непросто, но даже в самых страшных мыслях не могла предположить, что послеродовая депрессия может обернуться такой трагедией.Теперь Диана знала имя женщины-тени и её историю, но нужно было убедиться, что всё это действительно взаимосвязано. Вечером, когда Михаэль вернулся с работы, Диана спросила его:— Миша, у тебя ещё есть номер телефона прежнего владельца нашего дома?— Да, есть, — ответил Михаэль. — Зачем он тебе?— Мне нужно знать, был ли он свидетелем каких-либо странных явлений.— Диана, мы же уже об этом говорили...— Миша, сегодня Вероника рассказала мне, что жена и дети прежнего владельца этого дома были убиты здесь. Я прочитала в одной статье, что души людей, умерших насильственной смертью не всегда могут покинуть место своей гибели...— И ты думаешь, что они всё ещё пребывают здесь? — вздохнул Михаэль— Просто дай мне задать ему один-единственный вопрос! — Сс нажимом сказала Диана.— Ладно, — сдался Михаэль. — Записывай номер...Набрав номер Александра и дождавшись ответа, девушка сказала:— Здравствуйте, Александр, это Диана, новая владелица дома. Возможно, мой вопрос вам покажется странным, но скажите, при вас в доме происходило что-либо странное, чему сложно найти объяснение?..Ответ Александра потряс как Михаэля, так и саму Диану:— Вы тоже их видели?— Да, — ответила Диана. — Мы можем с вами встретиться?— Да, конечно.Они договорились встретиться на следующий день недалеко от дома.Глава 6.Ночью Диане приснился странный сон. Перед внутренним взором Дианы предстала спальня в их доме, однако выглядела несколько иначе: кровать была застлана другим покрывалом, на ней лежали другие подушки. По комнате, укачивая плачущего ребёнка, ходила незнакомая Диане девушка. Девушка сразу узнала её миниатюрную фигуру типа "песочные часы" с тонкой талией и округлыми бёдрами и грудью. Это была та самая девушка-тень. Её волосы цвета воронова крыла, отливающие лёгкой синевой, были распущены, обрамляя миловидное лицо большими глазами цвета сапфира, полными губами и мягкими округлыми щеками. Ребёнок на её руках громко кричал. Это был не призывный, и не голодный плач, он звучал жалобно, и в нём слышалось какое-то хрипение. Ребёнок дышал часто и тяжело, со свистом, его мучил сухой, напряжённый кашель, у него поднялась температура. Девушка не отходила от него всю ночь: делала массаж, помогающий откашляться, укачивала, укладывала в кроватку. Малыш ненадолго засыпал, потом просыпался, и всё начиналось снова. В какой-то момент девушка, совершенно обессиленная, оставила плачущего ребёнка на кровати и ушла в ванную комнату, чтобы немного побыть наедине с собой. Там, прислонившись спиной к стене, она медленно сползла вниз и, обхватив руками колени, тихо заплакала, чувствуя себя совершенно измотанной. Девушка вновь и вновь спрашивала себя: "Зачем я стала матерью? За что мне это материнство? Я не справилась, я ужасная мать. Я не создана для материнства. Я не хочу так жить. Лучше прекратить это сейчас, чтобы больше никто не страдал ". Медленно, словно заворожённая, девушка поднялась и открыла кран, расположенный над ванной. Ванна постепенно наполнилась водой, и девушка пошла за ребёнком. Взяв плачущего малыша, она вернулась в ванную и медленно погрузила младенца в воду со словами:— Прости, малыш, но так будет лучше для всех.Отпустив ребёнка, девушка посмотрела в сторону двери и увидела стоявшую в дверях маленькую девочку с волосами цвета горького шоколада, слегка отливающими серебром, и льдисто-голубыми глазами. Опомнившись от ужаса, она бросилась бежать. Забежав в их комнату, девочка спряталась в шкафу. Мать быстро нашла её. Вытащив дочь из шкафа, девушка подхватила её на руки и отнесла отчаянно сопротивляющегося ребёнка в ванную.На то, чтобы убить девочку она потратила несколько минут—малышка изо всех сил боролась за жизнь. Когда она перестала двигаться и дышать, у матери уже не было сил, чтобы вытащить её из ванны. Позже девушка достала из воды бездыханные тела своих детей и, одного за другим, отнесла в спальню, положила на кровать и накрыла сверху простынёй. Теперь пришла и её очередь. На прикроватной тумбочке уже стоял стакан с водой и непочатая упаковка сильнодействующих снотворных. Высыпая по десять таблеток на ладонь и запивая их водой, она в пять приёмов опустошила флакон. Почувствовав, что её начинает клонить в сон под действием таблеток, девушка прилегла на кровать...Проснувшись, Диана ещё долго не могла прийти в себя.Утром Диана и Михаэль встретились с Александром в небольшом сквере возле дома. Александр оказался мужчиной среднего роста, подтянутым и пропорционально сложенным, с правильными, симметричными чертами лица и глазами густого орехового оттенка. В его приглушённо-каштановых волосах с мягкими холодными переливами Диана увидела пару седых прядей, определённо появившихся не от возраста.— Здравствуйте, это я вам звонила, — Сказала девушка, подходя к нему. — Расскажите, что вы видели?Они присели на скамейку, и Александр начал свой рассказ:— В ночь, когда всё это произошло, я был в командировке. Я уже завершил все свои дела и собирался вернуться домой на следующий день. На часах было 4.20 утра, когда мне позвонила Алина. Я не сразу узнал её голос, было ощущение, будто я разговариваю с духом. "Ты должен приехать",—с трудом проговорила Алина. "Что-то случилось?",—спросил я. "Да, ты должен быть с нами". Я немедленно поехал домой. По дороге я пытался представить, что могло произойти, но даже самые жуткие картины, которые я старался отогнать, не могли сравниться с реальностью, которая ожидала меня дома. Подъехав к дому, я не увидел света ни в одном окне, и это встревожило меня. Когда я вошёл, во всём доме царила мёртвая тишина. Я заглянул в гостиную и на кухню, но там не было ни одной живой души. Там я их и нашёл. Алина и дети лежали на кровати—неподвижные и мертвенно-бледные. На их телах не было никаких повреждений, могло сложиться впечатление, что они просто мирно спят, их одежда и постель промокли насквозь, а на полке возле кровати стоял полупустой стакан с водой и лежала пустая упаковка сильнодействующих снотворных.— Это ужасно, примите мои соболезнования, — сказала Диана.— Настоящий ужас произошёл на девятую ночь после похорон, — продолжил Александр. — Той ночью я проснулся парализованным, я посмотрел в окно, мои глаза были единственным, что могло двигаться. На фоне окна стояла Алина и смотрела на меня. Неожиданно я услышал её тихий голос в своей голове, он говорил: "Пойдём со мной".То, что произошло со мной дальше было подобно переживанию смерти. Моё дыхание остановилось, и я чувствовал, что мое сердце бьется все медленнее и медленнее. Я был в ужасе и, собрав все силы, заставил свое тело сесть. В тот момент, когда я сел в постели, видение исчезло. Я был полностью истощён физически. Это происходило ещё пару ночей в течение того месяца, в последний раз я почти поддался желанию последовать за ней. После этого я снял другую квартиру и принял решение продать эту. Я не думал, что Алина станет преследовать новых владельцев.— Она хочет, чтобы я убила своих детей, — Ответила Диана.Вернувшись домой, Диана и Михаэль некоторое время обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к решению обратиться к Алисаве. Диана набрала её номер:— Здравствуйте, это Диана, помните, вы оставили мне свой номер телефона? Вы сказали, что я могу обратиться к вам, если мне понадобится помощь медиума. Мы можем встретиться сегодня во второй половине дня?— Да, конечно, — ответила Алисава. — Где вам удобно?Они договорились встретиться возле фонтана. Очевидно, девушка-медиум жила где-то поблизости. Алисава оказалась девушкой двадцати лет, одетой в чёрную шифоновую рубашку и узкие чёрные брюки, подчёркивающие хрупкость её гибкой, худощавой фигуры с почти плоскими бёдрами и грудью, узкими плечами и длинными руками и ногами. Длинные тёмно-каштановые волосы с лёгкими рыжеватыми отблесками подчёркивали болезненную бледность её лица с большими миндалевидными глазами глубокого карего, почти чёрного цвета, тонкими губами и впалыми щеками. Также Диана обратила внимание на её запястья, исполосованные тонкими, белыми шрамами.— Итак, чем я могу помочь вам? — спросила Алисава, подойдя к Диане и Михаэлю.Диана рассказала ей свою историю, после чего девушка-медиум сказала:— Душа самоубийцы не может покинуть места, в котором человек прекратил свое физическое существование. Из-за сильных эмоций, возникших в последний момент, повышенного адреналина и большого выброса энергии—душа привязывается к месту, в котором все это произошло. Состояние, в котором пребывает эта душа — её собственный ад, в котором она вновь и вновь переживает своё убийство. Душа Алины возненавидела вас за то, что вы счастливо живёте в её квартире, пока она страдает, и вселилась в вас. Диана, вы одержимы духом умершего человека.— И что же мне делать? Как я могу защитить себя и своих детей от этого? — в голосе Дианы чувствовалось отчаяние.— Должен же быть какой-нибудь способ изгнания? — добавил Михаэль.— В православной традиции существует один обряд, называемый "Отцеплением мытаря", но он очень сложный и потребует много времени, сил и веры, — ответила Алисава.— Расскажите, что нужно делать? — решительно сказал Михаэль.Алисава подробно рассказала им об этом обряде и объяснила, что им нужно делать, чтобы подготовиться, добавив, что её брат Алистер может провести обряд.— Ваш брат — священнослужитель? — поинтересовалась Диана.— Нет, — ответила Алисава, добавив. — Но он этому обучался.Когда она уходила, Михаэль проворчал:— Сестра-медиум и брат-экзорцист — семейный подряд.Глава 7.На следующий день Диана готовилась к обряду, как сказала Алисава. Девушка отстояла вечернюю службу в церкви, поставила свечи за упокой всем близким родственникам, заказала Сорокоуст и молитву во здравие, исповедовалась и приняла причастие. Далее она приготовила поминальную кутью, как называют рассыпчатую пшеничную, перловую или рисовую кашу, подслащённую мёдом, фруктами и сухофруктами. Вскоре пришли Алисава и её брат Алистер. Это был юноша её лет, одетый в чёрные джинсы и чёрный классический пиджак поверх чёрной же рубашки. Его тёмно-каштановые волосы с переливами цвета красного дерева были собраны в хвост на затылке, а бледное подтянутое лицо с большими тёмно-карими, до черноты глазами было похоже на её каждой чертой. Стало ясно, что они двойняшки, хотя Алистер был на несколько дюймов выше сестры и чуть шире в плечах. Пожимая руку Алистера, он почувствовал исходивший от неё холод.— Здравствуйте, Диана, вы сделали всё, о чём говорила Алисава?— Да, я всё сделала, — ответила девушка.— Тогда приступим к обряду. В первую очередь нужно очистить помещение, где будет проводиться обряд.Для проведения обряда они выбрали гостиную. В четырёх углах комнаты Алисава зажгла четыре купленных в храме свечи и поставила на кофейный столик в центре гостиной тарелку с кутьёй. Далее Алистер поочерёдно прочёл три молитвы: "Отче Наш", "Богородице" и "Поминальную". В процессе чтения юноша обошёл комнату, окропляя вокруг себя святой водой. Завершая очищение, он произнёс: "Живому миру живые души, а мёртвый дух, дух неспокойный, ты оставь этот дом, этот свод, эти стены, порог этот оставь. Покойся с миром. Аминь по тебе. Аминь". Закончив, Алистер сказал Диане:— Теперь нужно облегчить мытарю его мучения, присаживайтесь на диван.Далее он трижды прочитал молитву прошения об отпущении грехов умершей, которую должен был произнести за неё. Неожиданно Диана ощутила сильную слабость, от запаха свечей у неё закружилась голова. Поскольку умершая Алина испытывала личную неприязнь к Диане, он прочёл молитву о прощении обил. После прочтения молитвы Диана побледнела, её бросило в холодный пот. В конце юноша прочёл молитву о прощении грехов. По окончании молитвы у Дианы перед глазами всё потемнело, ей не хватало воздуха, стало трудно дышать. Закончив, Алистер сказал:— Остался только обряд панихиды.Алисава установила на кофейном столике распятие Иисуса Христа, поставила рядом с кутьёй стопку водки, ломоть чёрного хлеба и церковную свечу. Когда девушка зажгла свечу, Алистер прочёл ещё три молитвы: Царю Небесному, Девяностый Псалом и Заупокойную великую екатению. После этого уже Диана, стоя на коленях перед распятием просила Бога об избавлении от мытаря, а саму душу о прощении и помиловании. Как только девушка закончила, она упала навзничь, её тело выгнулось дугой, из горла исторглось нечто, похожее на чёрный дым. Оно зависло рядом с Дианой и на мгновение приняло форму женской фигуры, а после исчезло. Девушке сразу стало легче дышать, перед глазами прояснилось. Михаэль сразу подошёл к ней и помог присесть на диван.— Что дальше? — спросил он двойняшек.— Обряд завершён, теперь нужно вылить водку на улицу, а хлеб и кутью скормить птицам, — ответил Алистер, затушив свечу.— Ещё Диане нужно в этот же день обойти три храма, в каждом заказать заупокойную для неупокоенной, поставить свечи себе за здравие и покойникам за упокой, — добавила Алисава.В этот момент в гостиную вошла Даниэла, выглядевшая немного расстроенной.— Аделина ушла, — с лёгкой грустью в голосе сообщила девочка.— Аделина ушла к своей сестре, она очень соскучилась по ней, — объяснила ей Диана.Когда Алисава и Алистер собрались уйти, Диана пошла проводить их. Когда Диана, Алисава и Алистер выходили из квартиры, Даниэла тихо спросила Михаэля:— Папа, а почему у того молодого дяди нет тени?— Конечно же, у него есть тень, просто сегодня хмурый день и тень трудно заметить, — ответил Михаэль, не особо веря в своё объяснение.Диана задержалась, чтобы взять ключи, когда она подошла к двери Алистера уже не было.— А где Алистер? Он же только что стоял здесь!От ответа Алисавы у Дианы застыла кровь жилах:— Он там, где и должен быть — на кладбище. Или же уже по ту сторону могилы.Реакция Дианы позабавила Алисаву, и она продолжила:—Мы с Алистером были не обычными двойняшками, с самого детства мы могли читать мысли друг друга, приходили друг к другу во снах. Когда нам исполнилось восемь лет, мы заболели тяжёлой формой пневмонии. Я выжила, а Алистер—нет. Но даже с его смертью связь между нами не оборвалась, он приходил ко мне, и мы вместе играли, как прежде. Когда я рассказала об этом родителям, они посчитали, у меня появился воображаемый друг из-за одиночества, поскольку отношения со сверстниками у меня не складывались. Это встревожило родителей, когда мне исполнилось двенадцать лет. Меня отвели к психологу, и она сказала, что это последствия пережитого травматического опыта, вызванного смертью брата. Тогда я перестала рассказывать родителям об Алистере, что не тревожить их. В шестнадцать лет я совершила попытку суицида, вскрыла себе вены, чтобы быть рядом с братом. Побывав на грани между жизнью и смертью, я обрела дар медиума.— Это очень печальная история,— с сочувствием сказала Диана.— Не принимай близко к сердцу. Не забудь посетить храмы.На этом девушка-медиум ушла, а Диана направилась в храм, впервые за последнее время почувствовав себя умиротворённой.

Ключевые слова: Одержимость обряд изгнания мертвец авторская история

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