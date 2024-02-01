Необычайная история о странном детективе. Необычное соседство

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

CheshireCat06 Просмотров: 96 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:23 by

Меня зовут Дариус Арчибальд Грэхэм. Я родился и вырос в Бристоле — небольшом городе в 190 километрах от Лондона. С отличием окончив школу, я уехал в Оксфорд и поступил в университет. Я никогда не отличался большой известностью в виду своего тихого характера и не сильно запоминающейся внешности. Выглядел я намного младше своих лет, невысокого роста, худощавого телосложения. Однако у меня были серые волосы, что со стороны напротив прибавляло мне возраста, серо-голубые глаза, мягкие черты лица. Я всегда мечтал стать сыщиком, и после окончания Оксфордского университета вернулся в Бристоль и там стал помощником детектива.В апреле 1892 года я был направлен в Лондон с рекомендациями в качестве помощника детектива. Это меня немало обрадовало, ведь меня направили в Скотленд-Ярд — крупнейшее полицейское управление Англии. Паровоз отходил в девять утра и у меня оставалось ещё полчаса. Я успел попрощаться с мамой и маленькой сестрой Анной, которой недавно исполнилось девять.— Ты ещё к нам приедешь? — спросила Анна.— Конечно.— Пиши нам и береги себя, братик, — сестрёнка нежно обняла меня и поцеловала в щёку.— Обязательно, — улыбнулся я.— Вот, возьми это в дорогу. — Мама вручила мне корзинку с едой.— Спасибо большое.Я попрощался с мамой и сестрой и сел в поезд. Это был обыкновенный паровоз в чёрно-красной расцветке. Внутри располагались ряды сидений, расположенных друг напротив друга и красные шторки на окнах. Поезд тронулся, я начал свой путь. Я смотрел в окно и думал о том, с кем меня поставят работать, насколько хорошо удастся поладить с будущим коллегой. Также меня терзало волнение насчёт того, не ударю ли я в грязь лицом. Мимо проплывали поля, фермы. На меня накатывала сонливость и я провалился в сон. Я проснулся от объявления остановки. Поезд стоял на станции в Рединге, до Лондона оставалось ещё полтора часа. Меня посетило странное ощущение. Это было трудно объяснить, я ощущал такое спокойствие и умиротворение, которого не испытывал ещё никогда прежде. Ко мне был прикован взгляд юноши на вид лет двадцати с небольшим. Русые волосы, ярко-голубые глаза, одет на аристократический манер: костюм, цилиндр, трость. Что-то в нём было не то, только я не мог понять, что именно.— Здравствуй, — улыбнулся попутчик.— Здравствуй.— С какой целью в Лондон путь держите?— Работа. Еду на встречу в Скотленд-Ярд.— Интересно. — Попутчик погладил подбородок. — Туда сложно устроиться. Хорошие рекомендации?— Угу, — кивнул я.— Вы из Бристоля, да? Красивый город, бывал там пару раз.— А вы откуда?— Зачем формальности? Давайте на «ты»? — предложил юноша.— Почему бы и нет? — согласился я.— Чудненько. Я из Лондона. Улаживал кое-какие дела в Рединге и возвращаюсь домой. Ах, да, совсем забыл представиться. Меня зовут Альфред. Альфред Джонс.— Я Дариус Грэхэм.Мы разговорились. Альфред рассказывал мне о своём доме, семье, о Лондоне, какой это прекрасный город и прочее. Его голос был мягким и мелодичным, просто музыка для ушей. Я слушал его с упоением, мне было интересно каждое слово. Я также охотно отвечал даже на самые личные вопросы. Я и сам не понимал, почему, но попутчик казался очень притягательным, в его присутствии было так тепло и спокойно, что просто невозможно было не открыться ему.Дорога до Лондона прошла незаметно. Уже на станции, когда прокатилось объявление о высадке пассажиров, меня немного отпустило состояние эйфории, и я вернулся в действительность.— Было очень приятно пообщаться, — сказал Альфред и мы пожали руки на прощание. — Надеюсь, ещё увидимся.Мне не хотелось прощаться с новым знакомым, я желал снова испытать то чувство и желание это было столь сильно, что я был готов на многое, чтобы и дальше находиться рядом с ним. Как только мы разошлись, странное ощущение окончательно улетучилось, будто я наконец освободился от неких чар, которые наслал на меня этот загадочный человек. Я испытал страх и некоторое отвращение от последних посещавших меня мыслей, и дал себе слово, что впредь не попаду на эту удочку.У меня была назначена встреча с инспектором Джеймсом Мартином. Она должна была состояться в штаб-квартире уголовного розыска на набережной Виктории. Я взял повозку и доехал до места. Войдя в здание, первое, что я увидел — коридор, по бокам которого тянулись камеры для задержанных. Они были пусты. В конце коридора располагалась доска розыска, слева от неё вела лестница. Я поднялся на второй этаж и шёл по ещё одному длинному коридору с тёмно-коричневыми дверями, и наконец, найдя нужную, я постучал.— Войдите, — раздался громкий голос.Я вошёл. Кабинет был достаточно просторным. Стол инспектора располагался у окна, на столе были разбросаны документы и письменные принадлежности, рядом стояла доска для записей, почти всю стену занимал большой шкаф. Мартин сидел за столом и, что-то бормоча, копался в ворохе бумаг. Это был мужчина примерно в возрасте пятидесяти пяти-шестидесяти лет. В его серых глазах читались печаль и усталость.— Чем могу помочь? — спросил он, не отрываясь от поисков.— Я пришёл по поводу работы помощника детектива. Мы с вами договаривались.— Дариус Грэхэм, верно?— Да.— Могу я посмотреть ваше личное дело?— Да, конечно. — Я отдал свою папку.Мартин просмотрел дело.— У вас прекрасные рекомендации. Вы с отличием закончили Оксфордский университет, работали помощником детектива в Бристоле…Подумав немного, инспектор отложил документы.— Скажите, мистер Грэхэм, на вашей практике были необычные дела? — поинтересовался он.Я попытался вспомнить, было ли что-то необычное во время моей работы в Бристоле и вспомнил одно любопытное дело. Кто-то раскапывал могилы и забирал тела недавно умерших. Преступником оказался подросток из бедной семьи, зарабатывающий продажей тел некоему доктору. Как позднее выяснилось, тот ставил эксперименты, использовав эти тела. Однако поймать его не удалось, как сквозь землю провалился. Я поведал эту историю инспектору и, судя по всему, впечатлил его.— Интересно, — провозгласил он. — У нас есть что обсудить. Чаю?— Не откажусь.Мартин пошёл заваривать чай. Он оказался не очень высокого роста, сутулился. Через пятнадцать минут он принёс поднос с двумя чашками и конфетами.— Не стесняйтесь, угощайтесь.— Благодарю.Мы пили чай и обсуждали условия работы и моё прошлое место. Джеймс рассказал мне о делах, которыми занимался в юности. Среди них было дело о таинственных поджогах, которые совершал совсем молодой паренёк, который мог управлять огнём. История оказалась очень занятной. Инспектор посмотрел на свои часы и подскочил с напуганным видом.— Пожалуй, все важные нюансы мы обсудим в понедельник, а сейчас у меня крайне важная встреча, — произнёс он, лихорадочно прибираясь на столе.— Был очень рад познакомиться с вами, инспектор Мартин. До скорой встречи.— Буду ждать вас с нетерпением, дорогой друг.Я вышел из здания. Начинал покрапывать мелкий дождь. «Как раз вовремя», — подумал я и пошёл по улице. Попадались редкие прохожие и кебы. Проходя по набережной ряды жилых домов и магазинов, дошёл я до самого Вестминстерского моста. Вставал вопрос поиска жилья. Я планировал снимать жильё совместно, так как это уменьшило бы плату. Я стал искать доски объявлений. Пройдя через мост и прогулявшись ещё, наткнулся на объявление о поиске соседа: «Обращаться по адресу: Хорсфери Роуд, 25». Это было недалеко, и я быстро дошёл пешком. Пасмурная погода и мелкий дождь нагоняли тоску; всё кругом было тусклым и безрадостным. По указанному адресу располагалась риэлторская контора. Я позвонил в звонок и мне открыл полный мужчина средних лет с густыми светлыми усами. Он был одет с иголочки: чёрный сюртук, цилиндр, на глазу монокль, с плеча на цепочке свисали золотые часы.— По какому поводу пожаловали? — спросил мужчина с добродушной улыбкой.— Я видел объявление о соседстве. Предложение ещё в силе?Риэлтор взглянул на меня с нескрываемым сочувствием.— Что-то не так? — насторожился я.— Просто… Хотел бы вас предупредить: не стал бы я на вашем месте связываться с этим человеком. Никто ещё не смог прожить с ним более двух недель. Он очень… своенравен. Шумный, хам и негодяй, как о нём отзываются. Часто разгуливает ночью по улицам. О нём всякое говорят.— Нет ли у вас других вариантов? — спросил я, не сильно обрадовавшись перспективе.— К сожалению, нет. Если хотите, можете поискать где-нибудь ещё.Я подумал, что действительно будет лучше поискать ещё немного. Я поблагодарил мужчину и продолжил поиски. Продлилось это довольно долго, но подходящих кандидатур не находилось. Люди неохотно искали себе соседей, говоря, что в городе нынче не спокойно и не станут пускать в своё жилище кого попало. Спустя время, я нашёл пару вариантов. Но когда я пошёл по адресам, оказалось, что соседство уже не актуально. Искал так почти до самого вечера, и уже отчаявшись, решил вернуться в контору. Риэлтор уже собирался закрываться, и увидев меня, спросил:— Ничего не нашли?Я помотал головой и рассказал о своих тщетных попытках. Выслушав меня, риэлтор всё-таки решился оставить мне адрес.— Вы точно в этом уверена? — поинтересовался он напоследок.— Да.— Ну, раз так, то пожалуйста. Но учтите, он человек с «приветом».Мне закрался в голову вопрос: «Зачем такому человеку нужен сосед?» и задал его вслух.— Он уклонился от объяснений. Просто как-то однажды пришёл ко мне и говорит, мол, сосед нужен, и я дал объявление.Затем, немного подумав и оглядев меня, добавил:— Настоятельно не советую идти к нему одному.Специалист по недвижимости взглянул на часы.— Нам с вами придётся поймать карету, это далеко отсюда.Мы сели в карету и поехали по нужному адресу. Это оказался небольшой скромный дом почти на окраине города.— Лучше, если с ним поговорю я, — сказал мужчина и постучал.Ответа не последовало, и постучал вновь и вновь, пока в конце концов дверь не открыл весьма неприятного вида молодой человек. Выглядел он, словно не спал и не ел уже давно. Грязные спутанные каштановые волосы до плеч, неряшливый стиль и сильный запах перегара производили отталкивающее впечатление. Меня даже посетил вопрос: «Стоит ли оно того?».— Что надо, Джоунси? — недовольным тоном спросил тот.— Я вам нового соседа нашёл, — риэлтор указал на меня.Мужчина бросил на меня пристальный взгляд карих глаз, украшенных заметными синяками.— Я не просил ко мне сопляков приводить, — бросил он.— Мистер Блейк, будьте, пожалуйста, снисходительнее. Юноше некуда больше идти.Хозяин дома вновь посмотрел на меня, оглядел сверху до низу и усмехнулся. Его вид настораживал.— Ладно, так и быть. Пусть живёт, — нехотя согласился мужчина.— Вот и славно. Если что, обращайтесь. — Риэлтор натянул улыбку и поспешил удалиться. У меня возникло много мыслей: сколько народу уже так привели сюда? Кто-нибудь из них уживался с ним? Кто-нибудь оставался в живых, проведя с этим типом ночь? Одного взгляда на него достаточно, чтобы захотеть сбежать.— Что ж, проходи. Чувствуй себя как дома, — вяло произнёс хозяин дома.Я зашёл и обомлел. Внутри было очень грязно, кругом разбросаны грязные вещи. Чистой посуды почти не было, лишь одна тарелка, ложка и вилка. Продуктов также не было, а из того, что можно было найти, уже всё стухло. Про ванну и уборную можно было молчать. Я не стал что-либо высказывать. Не хотелось лишиться крыши над головой, не успев заселиться.— Как, говоришь, тебя звать? — спросил мужчина.— Дариус.— Что ж, Дариус… Совсем отчаялся, раз решился прийти ко мне? — издевательски проговорил мой новый сосед.— Я долго искал другие варианты. Ваш оказался самым оптимальным.— Вот как. Не думал, что кто-то вот так добровольно ко мне придёт.Его взгляд помрачнел.— Учти, я не стану сюсюкаться с тобой, — грозно сказал он.— Я и не рассчитывал на это, — фыркнул я.— Чудно. А теперь я удалюсь. Прогуляться хочу.Сосед пошёл к двери.— И ещё… — обернулся он на выходе. — Приберись тут, а то скоро совсем грязью зарастём.Не дождавшись ответа, мужчина ушёл.Тут я понял, что моя жизнь с этим человеком обещает быть «весёлой» и насколько сильно я ошибался, когда думал, что бывает хуже. Уже с первых мгновений общения с ним я усомнился в наличии у него каких-либо манер, гостеприимности и человечности. Я решил всё-таки прибраться в доме, ибо смотреть на царящий здесь погром было невыносимо. На уборку ушло несколько часов. Когда я закончил, настенные часы в гостиной показывал почти час ночи. Блейк так и не вернулся.Я решил осмотреться получше. Дом был двухэтажный. На первом этаже располагались гостевая, кухня, уборная и ванная комната, на втором — две спальни и лестница на чердак. Соваться туда желания не было. Обстановка в целом была очень скромная.После экскурсии я пошёл спать. Как только я лёг, внизу послышался звук открывающейся двери. Я решил посмотреть, кто пришёл. Как оказалось, это вернулся мой сосед в стельку пьяный и едва держался на ногах. Следом за ним зашёл инспектор Мартин и громко его отчитывал. Я притаился. Надо признать, я был удивлён увидеть инспектора.— Заканчивай с этим, Себастьян, — говорил он. — Если будешь и дальше в том же духе, я не смогу тебе помочь.— Отвяжись, Джеймс, — отмахнулся мужчина и приземлился на диванчик. — Я тебе слишком сильно нужен, чтобы со мной могли что-либо сделать. Ты всё равно не позволишь, — он засмеялся.— Истинно так, но сколь бы ты не был полезен, я не могу прикрывать тебя вечно. Уж прости, но такова правда.— Ты же знаешь, что работы у меня нет. Почему ты продолжаешь за меня держаться?— Твои услуги нам необходимы. Но… — Мартин замялся. — Тебе не кажется, что следует найти напарника?— Вот ещё, — бросил мужчина. — Чтобы ещё какой-то сопляк мне помогал? Не сработаемся.— Как знаешь. Я всего-навсего предложил.Мартин был очень грустным. Он ещё некоторое время побыл с мужчиной и, когда тот уснул, тихо ушёл.Неужели он детектив? Я не мог поверить, что такой человек может быть блюстителем закона и помогать раскрывать преступления. Ночь для меня выдалась бессонной, я не мог прогнать из головы мысли о разговоре между Мартином и соседом. Уснуть удалось лишь под утро.Автор: CheshireCat06Источник: https://author.today/work/98354

Ключевые слова: Детектив сосед попутчик авторская история

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